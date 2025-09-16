Ein Jahr danach: mRNA-Impfung lässt Immunsystem nicht zur Ruhe kommen

Eine neue Studie aus Saudi-Arabien, veröffentlicht im Fachjournal Immunity, Inflammation and Disease (Wiley, 2025), zeigt brisante Befunde: Junge Erwachsene, die die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 erhielten, weisen noch ein Jahr nach der Impfung deutlich erhöhte Zytokinwerte auf. Diese Botenstoffe des Immunsystems gelten als Schlüsselindikatoren für Entzündungen im Körper.

Unerwartete Immunaktivität

Die Forscher untersuchten 84 Probanden über einen Zeitraum von 13 Monaten. Das Ergebnis: Signifikant erhöhte Spiegel von IL-6, TNF-α, IFN-γ und weiteren Entzündungsmarkern – Werte, die man nach einer Impfung eigentlich nicht dauerhaft erwarten würde. Die Autoren vermuten, dass zwei Faktoren eine Rolle spielen könnten:

die fortgesetzte Produktion des Spike-Proteins, das durch die Impfung in den Körperzellen hergestellt wird, die entzündungsfördernden Eigenschaften der Lipid-Nanopartikel (LNP), die den mRNA-Strang transportieren.

Politischer Zwang, medizinische Unsicherheit

Allein diese Daten wären Grund genug für eine offene Debatte. Doch sie erhalten zusätzliche Brisanz, weil die mRNA-Injektionen weltweit unter massivem Druck verabreicht wurden: Berufsverbote, 2G/3G-Regime, soziale Ausgrenzung. Millionen Menschen haben die Spritze nicht freiwillig, sondern aus Angst vor Verlust von Job, Bildung oder Bewegungsfreiheit genommen.

Wenn sich nun zeigt, dass die Impfungen das Immunsystem monatelang in einem Zustand erhöhter Alarmbereitschaft halten, dann drängt sich eine unbequeme Frage auf: Waren die politischen Maßnahmen nicht nur überzogen, sondern verantwortungslos?

Offene Fragen – geschlossene Debatte

Die Studie beweist keine unmittelbaren Todesfälle, sie deutet aber auf biologische Mechanismen hin, die mit chronischen Entzündungen, Autoimmunreaktionen und langfristigen Gesundheitsschäden in Verbindung stehen könnten. Dass solche Warnsignale in den ersten Impfjahren konsequent ignoriert, heruntergespielt oder als „Fake News“ diffamiert wurden, wirft ein grelles Licht auf das Zusammenspiel von Politik, Medien und Pharmakonzernen.

Ein Tabu bricht auf

Die Wissenschaftler bleiben vorsichtig: Die Ursachen sind noch nicht abschließend geklärt, klinische Langzeitfolgen ungewiss. Doch die Fakten sind da – und sie widersprechen der beschwichtigenden Erzählung von der „sicheren und wirksamen“ Impfung.

Die Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Wie konnte man Millionen Menschen zur Teilnahme an einem medizinischen Massenexperiment nötigen, ohne die Langzeitfolgen auch nur ansatzweise zu kennen?

Wenn Wissenschaft neue Belege für mögliche Schäden liefert, muss die Politik Antworten geben. Alles andere wäre nicht nur ein Skandal, sondern ein Verrat an den Grundrechten.