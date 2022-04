Was ist der „Great Reset“ und was wollen die Globalisten wirklich?

Den Begriff „Great Reset“ hörte ich zum ersten Mal im Jahr 2014. Christine Lagarde, die damals den IWF leitete, sprach plötzlich sehr ausführlich über die globale Zentralisierung. Es handelte sich um eine Agenda, über die im Allgemeinen nur in den dunklen Ecken institutioneller White Papers und bei den geheimen Treffen der Bankeneliten geflüstert wurde, aber jetzt wurden diese Leute ziemlich laut.

Lagarde stand auf dem Weltwirtschaftsforum Rede und Antwort, und der Begriff „Reset“ wurde ganz bewusst zur Sprache gebracht. Was das Projekt beinhaltete, war vage, aber im Kern ging es um eine dramatische Abkehr von den derzeitigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Modellen der Welt hin zu einem global zentralisierten und integrierten System – eine „Neue Weltordnung“, wenn man so will …

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir gerade durch das Feuer eines internationalen Kreditkollapses gesprungen waren, der 2008 begann und jahrelang für Unsicherheit auf den Märkten gesorgt hatte. Die Zentralbanken hatten das System mit Konjunkturprogrammen im Wert von Billionen von Dollar überschwemmt, nur um es am Leben zu erhalten. Einige von uns in den alternativen Medien glaubten, dass diese Maßnahmen nicht dazu gedacht waren, die Wirtschaft zu retten, sondern sie nur durch Währungsabwertung und Inflation zu zombifizieren. In nicht allzu ferner Zukunft würde sich diese Zombieschöpfung gegen uns wenden und versuchen, uns bei lebendigem Leibe aufzufressen. Und nur die Zentralbanker wussten genau, wann dies geschehen würde.

Betrachten Sie den Crash von 2008 als Phase 1 der Reset-Agenda; die Globalisten wurden übermütig und waren bereit, der Öffentlichkeit ihre Pläne zu enthüllen.

Lagardes Diskussion am WEF fand auch zu der Zeit statt, als Klaus Schwab sein Konzept der 4. industriellen Revolution vorstellte, das dem, was die Globalisten wirklich wollen, ein wenig näher kommt. Er spricht begeistert von einer echten „globalen Gesellschaft“ und einer Welt, in der sich die Menschen der Künstlichen Intelligenz (KI) zuwenden, um besser regieren zu können. Er schlägt sogar vor, dass Gesetze irgendwann von KI diktiert und Gerichte von Robotern geführt werden.

Natürlich räumt er ein, dass dies nicht ohne eine Periode des wirtschaftlichen Rückbaus geschehen kann, in der Menschen und Regierungen zwischen Opfern zugunsten der Stabilität oder anhaltenden Schmerzen im Namen der Beibehaltung der „alten Wege“ wählen müssen. Sehen Sie es einmal so: Der „Great Reset“ ist die Aktion oder das Chaos, und die 4. industrielle Revolution ist das beabsichtigte Ergebnis oder die geplante „Ordnung“. Das heißt, es ist eine neue Ordnung, die aus dem konstruierten Chaos entsteht.

Ja, das klingt nach schlechter Science-Fiction, aber bedenken Sie, dass diese Leute die ungeteilte Aufmerksamkeit vieler unserer politischen Führer genießen und mit den Zentralbankern der Federal Reserve zusammenarbeiten. Ich sage es noch einmal: Die Befürworter des Großen Reset und der 4. Industriellen Revolution, die unsere Gesellschaft und unsere Lebensweise vollständig untergraben und umgestalten wollen, sind enge Partner unserer nationalen Führer und eben jener Banker, die einen solchen Reset durch einen absichtlichen Zusammenbruch erzwingen könnten.

Die Globalisten haben seit vielen Jahren versucht, ihre Agenda für die Neue Weltordnung neu zu verpacken und zu vermarkten – und der Reset war das, was sie sich ausgedacht haben. Der Begriff klingt nicht nur harmlos, sondern droht mit einem systemischen Umbruch und einer Auslöschung der Vergangenheit. Wenn man etwas „zurücksetzt“, geht es in der Regel auf Null zurück – eine leere Tafel, die die Ingenieure nutzen können, um den Code und die Funktionen neu zu schreiben. Aber was bedeutet das wirklich?

Was WOLLEN die Globalisten WIRKLICH? Hier sind die Details – soweit ich sie beweisen oder mit Beweisen untermauern kann – was der „Große Reset“ wirklich ist und welche Programme sie durchzusetzen hoffen:

Totale Zentralisierung der Weltwirtschaft

Einige Leute mögen behaupten, dass wir bereits eine globale wirtschaftliche Zentralisierung haben, aber sie verstehen nicht, was das wirklich bedeutet. Die nationalen Zentralbanken sind zwar alle Mitglieder des IWF und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und erhalten ihre Marschbefehle von diesen Institutionen, aber was die Globalisten wollen, ist eine offen globale Finanzverwaltung, wahrscheinlich durch den IWF.

Mit anderen Worten, es reicht nicht aus, dass sie die Volkswirtschaften im Geheimen manipulieren, indem sie die nationalen Zentralbanken als Stellvertreter benutzen; was sie wollen, ist, sich nicht länger zu verstecken und als die großmütigen Herrscher, für die sie sich halten, ans Licht zu kommen.

Das ultimative Ziel der vollständigen Zentralisierung ist es, die Idee der freien Märkte auszulöschen und einer Handvoll Menschen zu erlauben, jeden Aspekt des Handels und der Wirtschaft bis ins Kleinste zu kontrollieren. Es geht nicht nur um Einfluss, sondern um ein Wirtschaftsimperium. Aber um eine globale Zentralbank zu erreichen, müssen sie zuerst einen Plan für eine Weltwährung umsetzen.

Ein digitales Eine-Welt-Währungssystem

Der IWF spricht schon seit Jahren (mindestens seit dem Jahr 2000) davon, seinen Korb von Sonderziehungsrechten als Grundlage für eine globale Währung zu verwenden. Vor etwa einem Jahrzehnt hat China damit begonnen, Billionen von Dollar an Schulden aufzunehmen, nur um sich als Mitglied des SZR-Systems zu qualifizieren, und der IWF hat angedeutet, dass dieses System am Ende digitalisiert werden wird. Alles, was es braucht, ist die richtige Art von Krise, um die Öffentlichkeit zu schockieren und zum Einlenken zu bewegen.

Dies zeigte sich auf dem Höhepunkt der Pandemie und der drohenden wirtschaftlichen Katastrophe, als die globalistischen Institutionen vorschlugen, dass die SZR des IWF als Sicherheitsnetz für die Nationen genutzt werden könnten – natürlich geknüpft an Bedingungen. Aber jenseits des Stresses der Pandemie gibt es eine viel größere Krise, nämlich die Stagflationskrise, die jetzt vor unserer Tür steht. Da mehrere nationale Währungen im Niedergang begriffen sind und der Status des Dollars als Weltreservewährung zunehmend in Frage gestellt wird, habe ich keinen Zweifel daran, dass die Globalisten die Gelegenheit nutzen werden, um der Öffentlichkeit ihre digitale Währung als Lösung anzubieten.

Das neue System wäre eher eine Art Phantomwährung für eine gewisse Zeit. Die SZR wären der Klebstoff oder die Unterlage, während die nationalen Währungen im Umlauf bleiben, bis sich das digitale System durchgesetzt hat. Der IWF und die Menschen, die hinter ihm stehen, würden de facto zur Weltzentralbank werden, mit der Macht, den Kurs aller nationalen Volkswirtschaften durch einen einheitlichen Währungsmechanismus zu steuern.

Auf der mikroökonomischen Seite wäre nun jeder Einzelne von einer digitalen Währung oder Kryptowährung abhängig, die jegliche Privatsphäre im Handel aufhebt. Alle Transaktionen würden nachverfolgt werden, was aufgrund des Wesens der Blockchain-Technologie und des digitalen Ledgers erforderlich wäre. Die Geldeliten müssten die Nachverfolgung nicht erklären, sie müssten nur sagen: „So funktioniert die Technologie; ohne Ledger funktioniert sie nicht.“

Ein globales Sozialkreditsystem

Das Böse, das dem Globalismus innewohnt, wurde bei den jüngsten Lockdowns und dem gewaltsamen Vorstoß zur medizinischen Tyrannei deutlich. Trotz der Tatsache, dass Covid laut Dutzenden offizieller Studien nur eine mittlere Sterblichkeitsrate von 0,27 % aufwies, hatten die WEF-Politiker und führenden Politiker der Welt Schaum vor dem Mund und verkündeten, dass die Existenz von Covid ihnen das Recht gebe, die totale Kontrolle über das Leben der Menschen zu übernehmen.

Klaus Schwab und das WEF verkündeten freudig, dass die Pandemie der Beginn des „Great Reset“ und der 4. industriellen Revolution sei, und erklärten, dass die Covid-Krise eine perfekte „Gelegenheit“ für Veränderungen darstelle.

Die Impfpässe wurden dankenswerterweise von zahlreichen konservativen roten Bundesstaaten in den USA abgelehnt, was zu einer völligen Abkehr von dieser Politik in den meisten Ländern der westlichen Welt führte. Wir waren jahrelang frei, während viele blaue Staaten und andere Länder mit Autoritarismus konfrontiert waren, was den Globalisten eine Menge Probleme bereitete. Es ist schwer, eine globale medizinische Dystopie einzuführen, wenn die Menschen auf der ganzen Welt auf die Konservativen in den USA schauen und sehen können, dass wir auch ohne Kontrollen gut leben.

Die Impfpässe müssen als ein erster Schritt zu etwas anderem verstanden werden – der Beginn eines massiven sozialen Kreditsystems, ähnlich demjenigen, das derzeit in China verwendet wird. Wenn Sie glauben, dass die „Cancel Culture“ heute ein Alptraum ist, dann stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn der kollektivistische Mob die Macht hätte, Ihr Sozialkreditkonto komplett zu durchleuchten und Sie dann für „unantastbar“ zu erklären. Stellen Sie sich vor, sie hätten die Macht, Ihnen einfach die Möglichkeit zu nehmen, einen Job zu finden, in Lebensmittelgeschäften einzukaufen und sogar den Zugang zu Ihrem Geld zu sperren. Ohne Ihre Unterwerfung unter das Kollektiv wäre der Zugang zu den normalen Lebensbedürfnissen unmöglich.

Das ist es, was die Globalisten wollen, wie sie zu Beginn der Pandemie offen zugegeben haben. Und die Impfpässe wären ein Einstieg in diesen technokratischen Horror gewesen, wenn wir Konservativen uns nicht gewehrt hätten.

Bis 2030 werden Sie nichts besitzen und glücklich sein

Die „Sharing Economy“ (manchmal auch parallel zum „Stakeholder-Kapitalismus“ genannt) ist ein Konzept, das seit einigen Jahren im WEF die Runde macht. Die Medien haben auf Schritt und Tritt versucht, Lügen und Desinformationen zu verbreiten, indem sie behaupteten, dieser Plan existiere nicht; aber auch hier wird er offen zugegeben.

Bei der „Sharing Economy“ handelt es sich im Wesentlichen um eine kommunistische Wirtschaft, die jedoch auf einen bizarren Minimalismus reduziert wurde, den selbst Menschen, die in der Sowjetunion gelebt haben, nicht erleben mussten. Die Struktur wird als eine Art kommunale Gesellschaft beschrieben, in der die Menschen in Wohnungen im Stil von „Section 8“ leben, mit Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsbädern und kaum Privatsphäre. Alles Eigentum wird gemietet oder geliehen. Alle Autos werden geliehen und geteilt, die meisten Verkehrsmittel sind Massenverkehrsmittel, grundlegende persönliche Gegenstände wie Computer, Telefone und sogar Kochutensilien können geteilt oder geliehen werden. Wie der WEF sagt, werden Sie nichts besitzen.

Sich darüber zu freuen ist eine andere Sache.

Das Argument für diese Art von Gesellschaft ist natürlich, dass der „Klimawandel“ und die Schwächen der Konsumwirtschaft verlangen würden, so dass wir unseren Lebensstandard auf nahezu Null reduzieren und das heilige Ideal des Eigentums zum Wohle des Planeten aufgeben müßten.

Lassen wir einmal die Tatsache beiseite, dass die auf Kohlenstoff basierende globale Erwärmung eine Farce ist. Nach Angaben der NOAA sind die Temperaturen weltweit innerhalb eines Jahrhunderts nur um 1 Grad Celsius angestiegen. Dies waren Daten, die die Klimawissenschaftler jahrelang zu verbergen oder zu beschönigen versucht hatten, aber jetzt sind sie für alle sichtbar. Es gibt keinen Beweis für eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Keinen.

Die Globalisten haben mindestens seit 1972, als der „Club of Rome“ eine Abhandlung mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte, geplant, den Umweltschutz als Vorwand für die Zentralisierung zu nutzen. Zwanzig Jahre später veröffentlichten sie ein Buch mit dem Titel „The First Global Revolution“. In diesem Dokument empfehlen sie ausdrücklich, die globale Erwärmung als Vehikel zu nutzen:

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dafür in Frage kommen. In ihrer Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Aber wenn wir diese Gefahren als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

Die Aussage stammt aus Kapitel 5 – „Das Vakuum“, in dem ihre Position zur Notwendigkeit einer globalen Regierung dargelegt wird. Das Zitat ist relativ eindeutig: Es muss ein gemeinsamer Feind heraufbeschworen werden, um die Menschheit dazu zu bringen, sich unter einem einzigen Banner zu vereinen, und die Eliten sehen die von der Menschheit selbst verursachte Umweltkatastrophe als bestmöglichen Motivator.

Sie präsentieren die Lösung des Konzepts der gemeinsamen Wirtschaft, als sei sie eine neue und kühne Idee. Was die Globalisten jedoch letztlich für ihren „Great Reset“ wollen, ist eine Flutwelle, die von Freiheit und individuellem Wohlstand zurück zu einer sehr alten Art des Handelns führt, ähnlich dem alten Feudalismus. Man wird ein Bauer, der auf Land arbeitet, das den Eliten oder dem Staat gehört, und es wird einem nie erlaubt sein, dieses Land zu besitzen.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass in einem feudalen Reich der Vergangenheit die Bauern aufgrund des Klassensystems kein Land besitzen konnten. Diesmal wird man nichts mehr besitzen dürfen, auch kein Land, weil es „egoistisch“ und zerstörerisch für den Planeten sei, etwas besitzen zu wollen.

Vollständige Informationskontrolle

Die Wahrheit ist heutzutage ein seltenes Gut, aber bei weitem nicht so selten, wie sie es sein wird, wenn diese Eliten bekommen, was sie wollen. Die Globalisten gehen heute viel offener mit ihrer Agenda um als je zuvor, und ich vermute, das liegt daran, dass sie glauben, dass sie die Geschichte der heutigen Ereignisse ungestraft umschreiben können, nachdem der Reset stattgefunden hat. Sie glauben, dass sie die Welt der Informationen besitzen und in der Lage sein werden, unser kulturelles Gedächtnis nach Belieben zu verändern.

Die Mainstream-Medien nennen das alles „Verschwörungstheorie“. Ich nenne es Verschwörungsrealität. Es ist schwer, offen ausgesprochene Eingeständnisse der Globalisten selbst zu leugnen. Alles, was sie tun können, ist zu versuchen, die Informationen so weit wie möglich zu verdrehen, um die Öffentlichkeit in Bezug auf das, was getan werden muss, bei der Stange zu halten. Was eigentlich getan werden müßte: Unser Landes und vielleicht die ganze Welt von den Globalisten zu befreien.

Wenn wir dies nicht tun, wird eine Zeit kommen, in der nichts von dem, was ich hier sage, erinnert werden wird und keine Beweise für den Reset-Plan existieren werden. Das Establishment wird alle Vorstellungen davon aus der geschriebenen Geschichte eliminiert haben und nur eine Fantasiegeschichte darüber zurücklassen, wie die Welt zusammenbrach und eine kleine Organisation von „visionären“ Globalisten sie durch eine neue Religion der Zentralisierung vor dem Vergessen rettete.