COVID verschwindet durch die Hintertür – was kommt als Nächstes? Marburg, Ebola oder noch schlimmer?

Anfang dieses Jahres warnte der französische Premierminister Jean Castex, dass die für April 2022 geplanten französischen Wahlen möglicherweise verschoben werden müssen, da es zu einem Ausbruch der Marburg-Krankheit kommen könnte.

Woher weiß er das?

An einem dunklen Abend Ende Februar 2022 verließ die Covid-Erzählung die Weltbühne – vor allem im globalen Westen – still und leise durch die Hintertür. Es gibt noch einige hartnäckige „Mitläufer“, wie Kanada und Australien, aber sie werden vielleicht bald nachziehen – wenn die Meister es ihnen sagen.

Durch die Vordertür kommt der verheerende Ukraine-Russland-Krieg herein. Er erobert die Medien im Sturm, von einem Tag auf den anderen – und die Aufmerksamkeit der Menschen richtet sich auf die Grausamkeiten des Krieges. Es ist, als würde man über Nacht von Gesundheit, alias Krankheit, auf Krieg umschalten. Beides ist tödlich.

Das ist fast schon zu viel. Das ist nicht das, was der „tiefe Staat“ will. Sie wollen einen moderaten Wechsel. Die Medien müssen ihre Berichterstattung über den Ukraine-Krieg drosseln. Sie wollen, dass die Menschen das Leben jetzt genießen, eine Illusion von „zurück zur Normalität“; eine persönliche Ablenkung.

Ein cleveres sozialpsychologisches Spiel. So ziemlich das, was Edward Bernays, Neffe von Sigmund Freud und Pionier auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda, tat, um Woodrow Wilson zu helfen, das amerikanische Volk davon zu überzeugen, die damalige „Neutralität“ Amerikas zu brechen und dass der Eintritt in den Ersten Weltkrieg für die „nationale Sicherheit“ notwendig war.

Wenn jemand glaubt, dass Covid jetzt vorbei ist und wir wieder zur Normalität zurückkehren können, oder wie die Schweizer Gesundheitsministerin kürzlich in einem Interview sagte: „Gehen Sie und genießen Sie das Leben“, dann liegt er völlig falsch.

Was geplant ist, lässt die Covid-Pandemie wie eine harmlose Trainingsübung aussehen.

Aber was geplant ist, muss nicht unbedingt wahr werden. Wir, das Volk, wenn wir uns des Plans bewusst und wach sind, haben die moralische, ethische und geistige Fähigkeit, ihn zu stoppen. Wir wollen nicht nur das Leben genießen, wir wollen ein geistiges Leben in einem dauerhaften Frieden. Dafür müssen wir den Plan kennen und wir müssen wach sein. Wir müssen uns in verbindlicher Solidarität mit einander verbinden.

Hier ist der Plan.

Die Marburg-Krankheit ähnelt der Ebola-Krankheit und führt zu inneren Blutungen und zum Tod. Von 2014 bis 2016 gab es einen ungewöhnlich starken Ebola-Ausbruch, der sich auf die westafrikanischen Länder Guinea, Liberia und Sierra Leone konzentrierte. Innerhalb von zwei Jahren wurden 28.616 Ebola-Fälle und 11.310 Todesfälle gemeldet. Dies entspricht einer Sterblichkeitsrate von etwa 40 % im Vergleich zur durchschnittlichen Todesrate bei Rindern von weniger als 0,1 %.

War der Ebola-Ausbruch 2014-2016 eine Probe für das, was in den 2020er Jahren kommen sollte?

Wenn hinter der UN-Agenda 2030 tatsächlich eine dunkle, unheimliche Sekte steht, dann müssen nach den Regeln dieser Sekte die einzelnen Schritte ihrer Katastrophenagenda auf die eine oder andere Weise der Bevölkerung offenbart werden. Das ist in der Vergangenheit bei vielen Gelegenheiten im Hinblick auf die geplanten katastrophalen Ereignisse der UN-Agenda 2030 geschehen. Die Warnung von Herrn Castex vor einem „schrecklichen Virus“ [Marburg], könnte genau das gewesen sein. Siehe Video unten.

Wir befinden uns jetzt im dritten Jahr der Agenda 2030, auch bekannt als The Great Reset. Es mag viele unheilvolle Ereignisse geben, die auf Covid und den Krieg folgen. Aber wir, das Volk, werden die Umsetzung der Agenda 2030 nicht zulassen. Wir werden es überwinden!

Das Ziel am Ende des Jahres 2030 sieht eine Entvölkerung vor; eine monumentale Verschiebung von Eigentum und Vermögen weltweit von der unteren und mittleren Schicht, von privaten und öffentlichen Vermögenswerten an die Spitze – und die vollständige Digitalisierung von allem, einschließlich des menschlichen Gehirns, was die überlebenden Menschen zu „Transhumanen“ macht, die „nichts besitzen, aber glücklich sein werden“ (Klaus Schwab, WEF).

Auch dies ist ihr Plan. Wir können und müssen uns dagegen wehren.

Dr. Reiner Fuellmich, deutsch/amerikanischer Völkerrechtler und Leiter des deutschen Corona-Komitees, interviewte den US-Anwalt Todd Callender, einen internationalen US-Anwalt, der auf Behindertenrechte spezialisiert ist. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Invaliditätskranken- und Lebensversicherungsbranche.

Todd ist auch eine führende Figur in der Bewegung gegen die Covid-Kampagne der US-Bundesregierung, des medizinischen Establishments und von Big Pharma. Das Interview, Teil von Reiner Fuellmichs Grand Jury, a Public Trial, oft als „Nürnberg 2.0“ bezeichnet, gegen die kriminellen Verursacher der verheerenden Covid-Pandemie, wurde erstmals am 28. März 2022 veröffentlicht.

In seiner entscheidenden Zeugenaussage liefert Rechtsanwalt Todd Callender Beweise dafür, wie die drahtlose 5G-Technologie „Marburg“ töten und produzieren kann. Er beschreibt in atemberaubenden Details, wie die drahtlose Technologie in Kombination mit den mit Graphenoxid gespickten mRNA-Vaxxen einen Genozid verursacht.

Sehen Sie sich dieses vollständige Video-Interview (1:11:51 h) an; aufschlussreich und schockierend bis in die Knochen – was in Krankenhäusern an organisiertem Völkermord geplant ist und was bereits stattgefunden hat. Menschen, hütet euch vor Krankenhäusern.

Rechtsanwalt Todd Callender erklärt auch, dass „nachdem sie dich modifiziert haben, du ihnen gehören wirst“, d.h. durch DNA-modifizierende mRNA-Impfungen. Er bezieht sich dabei auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA – Nr. 12-398. Argumentiert am 15. April 2013 – Entschieden am 13. Juni 2013. Siehe hier.

Das klingt erschreckend. Aber Sie dürfen sich nicht in Angst versetzen lassen, wenn Sie diese Geschichte lesen. Angst senkt die Abwehrkräfte der Menschen, und Angst macht verletzlich – und gehorsam.

Um zu widerstehen – und wir, die wir nicht nur informiert, sondern auch „geistig erwacht“ sind – dürfen keine Angst haben – und

WIR WERDEN ÜBERWINDEN.