Ehemaliger CIA-Spezialist: Und was ist mit den Biolabors?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die halboffizielle Lügenmaschine der US-Regierung und der Medien weiß, dass die Konstruktion eines plausiblen Grundes für eine Bombardierung nur davon abhängt, wo man mit seiner Erzählung beginnt. Wenn man seine Anschuldigungen an einem Punkt ansetzt, an dem die Zielperson etwas Schlimmes getan hat, braucht man sich nur immer wieder zu wiederholen, um jede alternative Hintergrundgeschichte, die auftaucht, zu übertönen. Und wenn Sie wirklich alle gegenteiligen Ansichten zunichte machen wollen, müssen Sie nur den ausländischen Führer mit Adolf Hitler vergleichen und dies ständig wiederholen. Diese Taktik wurde bei Saddam Hussein im Irak angewandt und wird jetzt gegen Wladimir Putin in Russland eingesetzt, und sie funktioniert immer.

Im aktuellen Zusammenhang zwischen der Ukraine und Russland besteht der Trick darin, alles mit dem Einmarsch von Putins Streitkräften vor mehr als vier Wochen zu verknüpfen, einem unzweifelhaften Akt der Aggression. Wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, werden die vorangegangenen Entwicklungen hinfällig. Wen interessieren schon die Versprechen der USA, das NATO-Bündnis nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 nicht nach Osten zu erweitern? Und auch die Rolle Washingtons beim Regimewechsel in der Ukraine 2014? Oder gar die unerbittliche Dämonisierung Russlands im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen 2016, gefolgt von der mangelnden Bereitschaft Washingtons, auch nur über die vernünftigsten Forderungen Putins zu verhandeln? Vergessen Sie’s! Und vergessen Sie auch die Frage, ob die USA ein nationales Interesse daran haben, wegen der Ukraine in den Krieg zu ziehen oder nicht. Nur Tucker Carlson und Tulsi Gabbard scheinen geneigt zu sein, die grundlegende Prämisse in Frage zu stellen, d. h. die Frage zu stellen: „Da Russland uns nicht bedroht, warum tun wir das? Wollen wir wirklich einen möglichen Atomkrieg wegen der Ukraine?“

Lesen Sie einfach die New York Times, und Sie werden feststellen, dass es überhaupt nicht darum geht, was gut für Amerika ist. Es geht nur darum, dass ein großes, tyrannisches Land einen „demokratischen“ Nachbarn angreift und die USA und ihre tapferen Verbündeten als Bannerträger einer von Washington auferlegten „regelbasierten internationalen Ordnung“ dastehen. Und jetzt setzen die USA noch einen drauf, indem sie darauf beharren, dass Russland Kriegsverbrechen begeht. Doch die Welt in diesem Punkt zu überzeugen, ist etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Würde man die Frage stellen: „Welche Nation begeht weltweit die meisten Kriegsverbrechen?“, so könnte die allgemeine internationale Antwort wohl Israel oder die Vereinigten Staaten lauten. Ein Teil des Problems bestünde darin, eine annehmbare Definition für ein Kriegsverbrechen zu finden und gleichzeitig eine Methodik zu entwickeln, um „die meisten“ zu definieren. Wenn Israel Syrien viermal in einer Woche angreift, handelt es sich dann um vier getrennte Kriegsverbrechen oder nur um einen Teil eines durchgehenden Kriegsverbrechens. Da die Vereinigten Staaten sowohl in Syrien als auch im Irak Militärbasen unterhalten, die von den jeweiligen Regierungen nicht genehmigt wurden, und die Amerikaner sogar aufgefordert haben, diese zu verlassen, ist das dann ein einziges Kriegsverbrechen der illegalen Invasion und Besetzung oder ein kontinuierliches, das nur durch die Gelegenheiten unterbrochen wird, bei denen US-Truppen einige Einheimische töten?

Auf jeden Fall ist es schwierig, Russland zu „verurteilen“, da weder Israel noch die USA jemals für die von ihnen begangenen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden, zu denen das wahllose Erschießen und Bombardieren von Zivilisten, Krankenhäusern, Schulen und gelegentlich auch Hochzeitsfeiern und andere gesellschaftliche Zusammenkünfte gehören. Präsident George W. Bush hat sogar einige Kriege in Afghanistan und im Irak auf der Grundlage gefälschter „Geheimdienstinformationen“ angezettelt, und der allseits geliebte Barack Obama hat dasselbe in Libyen und Syrien getan. Beide werden jetzt als ehrwürdige ältere Staatsmänner angesehen, obwohl sie eigentlich im Gefängnis sitzen sollten, und in letzter Zeit wird unter den Demokraten darüber gesprochen, dass Obama oder seine Frau 2024 erneut für das höchste Amt im Lande kandidieren könnten. Und ist das Hillary, die in den Kulissen auf einen zweiten Versuch wartet? So oder so, es wird ein schlechter Tag für jeden, der versucht, einen Modus Vivendi für die Zusammenarbeit mit Russland zu finden.

Amerikas Blutrünstigkeit gegenüber Russland ist völlig parteiübergreifend, wobei die wenigen vernünftigen Stimmen im Kongress von dem Trommelwirbel in hohen Positionen übertönt werden, der die Lawine der Propaganda aus den Mainstream-Medien begleitet. Es ist seit langem eine Binsenweisheit, dass das erste Opfer der Kriegspropaganda die Wahrheit ist, aber die Vereinigten Staaten brauchen nur den Anreiz eines möglichen Krieges oder Konflikts, um mit ihrem Lügenmuster zu beginnen. Und wie die aktuelle Situation zeigt, sind sie durchaus bereit, Feinde zu benennen, die in Wirklichkeit keine Bedrohung für das Land darstellen. Auf diese Weise wurde das Engagement der USA in Vietnam stark ausgeweitet, und auch während des Kalten Krieges hat die CIA die Macht und Reichweite der Sowjetunion bewusst überschätzt. Seit dem 11. September hat es eine Reihe von Präsidenten gegeben, die über fast alles gelogen haben, was mit der nationalen Sicherheit und der Außenpolitik zu tun hat, was zu Invasionen, Ermordungen, anderen Arten von Interventionen und einer zu „Sanktionen“ neigenden Regierung geführt hat, die den einfachen Bürgern Lebensmittel und Medikamente verweigert hat, während sie die Führung der betroffenen Länder unberührt ließ.

Eine der jüngsten Lügen ist eine Wiederholung des alten „Holen wir uns Saddam Hussein“-Drehbuchs. Erinnern Sie sich an die grausamen irakischen Soldaten, die kuwaitische Babys aus ihren Brutkästen rissen und auf den Boden warfen? Natürlich war das alles eine Lüge, ausgeheckt von der kuwaitischen Herrscherfamilie und der US-Regierung, die größtenteils Komplizen der Neokonservativen sind. Jetzt erfahren wir, dass die abscheulichen Russen ein Entbindungsheim bombardiert haben! Nur, dass sich diese Behauptung möglicherweise als völlig unwahr herausgestellt hat. Und die Medien rufen jetzt aus, dass „Russland den Planeten an den Rand des 3. Weltkriegs bringt“, während die New York Times die politischen Konservativen als Lieferanten russischer Propaganda anklagt. In Wirklichkeit waren es die Vereinigten Staaten und die NATO, die die Tür zu einem möglichen nuklearen Holocaust geöffnet haben, aber man hasst es, eine offensichtlich profitable und gut aufgenommene Storyline zu bestreiten.

Die beste Lüge ist jedoch der andauernde Propagandakrieg um sechsundzwanzig biologische Labors in der Ukraine, die zumindest zum Teil vom Pentagon finanziert werden. „Hier gibt es nichts zu sehen“, sagt das Weiße Haus von Biden, während Russland sagt: „Einen Moment, Leute…“. In der Zwischenzeit verdichten sich die Hinweise, dass Joe Bidens Sohn Hunter an der Finanzierung der Labors durch die US-Regierung beteiligt war und davon profitiert hat, denn jetzt sind E-Mails aufgetaucht.

Die Kontroverse um die Biolabore begann, als die Nummer drei des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, kürzlich vor einem Kongressausschuss zugab, dass die Labore existieren, und außerdem hinzufügte, dass die Ukraine über chemische und biologische Waffen verfügt. Dann erkannte sie ihren Irrtum und machte einen Rückzieher, indem sie erklärte: „Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen [und] wir sind jetzt in der Tat sehr besorgt, dass russische Truppen, russische Streitkräfte, versuchen könnten, die Kontrolle über [diese Labors] zu erlangen, also arbeiten wir mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände russischer Streitkräfte fallen, sollten sie sich nähern.“

Diese Aussage ist absurd, da die Russen zweifelsohne bereits über eigene Biowaffenbestände verfügen. Das Vorhandensein der Labors selbst könnte mit dem Erbe des Zusammenbruchs der Sowjetunion im Jahr 1991 zusammenhängen, als die USA im Rahmen ihres „Cooperative Threat Reduction Program“ Hilfe leisteten, um die bestehenden Bio- und Chemielabors zu verwalten, damit ihre giftigen Chemikalien und Krankheitserreger nicht in die falschen Hände fallen. Aber die USA haben noch viel mehr getan, wie Ron Unz bemerkt: „Im Laufe der Jahrzehnte hat Amerika über 100 Milliarden Dollar für die ‚Bioabwehr‘, den euphemistischen Begriff für die Entwicklung von Biowaffen, ausgegeben und [hat] das älteste und größte Programm dieser Art in der Welt, eines der wenigen, das jemals in einem echten Kampf eingesetzt wurde.“

Gegenwärtig behauptet die US-Regierung, dass die Labors, die vom amerikanischen Verteidigungsministerium betrieben werden, für „friedliche Forschung und die Entwicklung von Impfstoffen“ aktiv bleiben. Die US-Botschaft in Kiew beschrieb die Tätigkeit ausführlicher als Arbeit „zur Konsolidierung und Sicherung sicherheitsrelevanter Krankheitserreger und Toxine und um weiterhin zu gewährleisten, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Krankheitserreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen.“

Einige Ukrainer sind jedoch misstrauisch, was den Zweck des Projekts angeht, zumal seine Aktivitäten geheim sind und vom Pentagon und nicht von einer zivilen Behörde verwaltet werden. Und wenn das ursprüngliche Ziel darin bestand, die Entwicklung von Biowaffen zu verhindern, warum sind die USA dann siebzehn Jahre später immer noch dabei? Der ehemalige ukrainische Ministerpräsident Mykola Asarow, der dieses Amt unter Präsident Wiktor Janukowytsch innehatte, erzählte, dass die Entscheidung, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, im Büro von Ministerpräsidentin Julia Timoschenko getroffen und dann unter Präsident Wiktor Juschtschenko im Jahr 2005 umgesetzt wurde. In der Regierung wurde allgemein angenommen, dass das Abkommen auf die ukrainische Biosicherheit abzielte, aber alle damit verbundenen Aktivitäten waren und sind geheim, und ukrainische Bürger durften nicht einmal mit den Amerikanern zusammenarbeiten.

Es gab einige Widerstände gegen die Labore, darunter eine flüchtige Inspektion in den Jahren 2010-2012, und 2013 forderte die ukrainische Regierung in einem offiziellen Schreiben die Schließung der Labore. Der Regimewechsel von 2014 kam jedoch dazwischen, und der Beschluss wurde vom neuen Regime nie umgesetzt.

Es sei darauf hingewiesen, dass man, wenn man sich vor Toxinen und Krankheitserregern schützen will, diese zunächst erzeugen muss, um sie zu manipulieren oder zu verhindern. Erinnert man sich an den berüchtigten Milzbrandanschlag in den Vereinigten Staaten im Jahr 2001, so stellten die Ermittler fest, dass der tödliche Erregerstamm tatsächlich in einem Biowaffenlabor der US-Armee in Fort Detrick, Maryland, hergestellt worden war. Man denke auch an COVID und die weit verbreitete Annahme, dass das Wuhan Institute of Virology verschiedene Coronavirus-Stämme manipuliert hat, um sie ansteckender und tödlicher zu machen.

Nuland gab unumwunden zu, dass es in der Ukraine von den USA finanzierte Biowaffen gibt, als sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass Russland eines der Labors besetzen und in Versuchung geraten könnte, das Material für seinen eigenen Einsatz gegen Kiew zu erwerben. Und die Biden-Administration, der dieses Eingeständnis sichtlich peinlich war, hat versucht, den Spieß umzudrehen, indem sie russische Andeutungen zurückwies, dass die Labore darauf abzielen könnten, biologische Krankheitserreger zu entwickeln, die auf bestimmte ethnische Gruppen abzielen, weshalb die bestehenden Labore überall auf der Welt, einschließlich der Ukraine, platziert wurden. Bereits 2017 äußerte der russische Präsident Wladimir Putin seine Besorgnis über die Sammlung von biologischem Material von ethnischen Russen durch die USA, was laut Unz „sicherlich ein sehr verdächtiges Projekt für unsere Regierung ist, das wir durchgeführt haben.“

Wenn diese vom Pentagon finanzierten Labore tatsächlich an der Vermehrung mutierter Stämme von Krankheitserregern wie Milzbrand und Pest als biologische Waffen beteiligt sind, wie es möglicherweise in Wuhan geschehen ist, wäre dies ein Verstoß gegen Artikel I des „UN-Übereinkommens über biologische Waffen“, was die Regierung der Vereinigten Staaten unbestreitbar zu einem Kriegsverbrecher macht, dessen Anführer nach den Nürnberger Gesetzen, die zum großen Teil von der Regierung der Vereinigten Staaten selbst im Jahr 1946 eingeführt wurden, mit der Todesstrafe belegt werden. Abgesehen davon sollte die eigentliche Sorge jetzt darin bestehen, dass die USA/NATO eine Art Vorfall unter falscher Flagge inszenieren, der zu Forderungen nach einer direkten militärischen Intervention führt. Die Beobachtung von Bidens serienmäßigen Fehlern und Vertuschungen legt nahe, dass es nichts gibt, was Biden und Blinken nicht tun würden, bis hin zu einem hoffentlich überschaubaren Krieg, um die sinkenden Zustimmungsraten des Präsidenten zu steigern. Jetzt, wo Joe Biden mit harten Bandagen kämpft, ist es schwer vorstellbar, wie er von dem Pferd, das er reitet, absteigen will, ohne in einen bewaffneten Konflikt zu geraten. Wie der ehemalige Beamte der Reagan-Regierung Paul Craig Roberts scharfsinnig beobachtet hat, ist das Böse, das [jetzt] in Washington herrscht, in der Geschichte der Menschheit beispiellos.