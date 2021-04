Was ist die „Biden-Doktrin“?

Der russische Think Tank Russtrat hat in einer Analyse versucht, die „Biden-Doktrin“ zu verstehen. Das Ergebnis ist alarmierend, denn die Analyse warnt vor nichts weniger, als einem neuen großen Krieg.

Think Tanks und NGOs sind die Spezialität der USA und des Westens. Für Russland ist das noch Neuland und das Land hat nur wenige solcher Organisationen, die einem unüberschaubaren Netzwerk westlicher Stiftungen gegenüberstehen. Während der Westen in Russland ungezählte politische NGOs unterhält, bekam der Spiegel schon Schnappatmung, als in Berlin eine einzelne russische NGO aktiv geworden ist.

Aber Think Tanks wollen auch die Politik beeinflussen, was sie im Westen sehr erfolgreich tun, man denke nur an die RAND-Corporation, über deren Arbeit ich mehrfach berichtet habe, zum Beispiel in einer 20-teiligen Sonderreihe zu einer einzigen Studie darüber, wie die USA nach Meinung der RAND-Corporation Russland schwächen sollten (den ersten Teil finden Sie hier).

In Russland gibt es seit einiger Zeit den Think Tank Russtrat