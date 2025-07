Was ist los im „Honigtopf“?

Philip Giraldi

Was in Washington vor sich geht, wird von denen unter uns, die gerne ein bisschen Humor in ihre Politik mischen, unterschätzt. In der vergangenen Woche wurden wir mit einer ganzen Reihe von Wortklaubereien aus dem Mund von Präsident Donald Trump konfrontiert, darunter auch Trumps Befragung des liberianischen Präsidenten Joseph Boakai zu seinem hervorragenden Englisch. „So gutes Englisch“, sagte Trump. „Wo haben Sie gelernt, so schön zu sprechen? In Liberia? Das ist sehr interessant. Wo wurden Sie ausgebildet? Wo? In Liberia? Nun, das ist sehr interessant. Es ist wunderschönes Englisch. Ich habe Leute an diesem Tisch, die nicht annähernd so gut sprechen können.“ Trump war vermutlich nicht darüber informiert, dass Liberia Anfang des 19. Jahrhunderts von den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurde, um befreiten afroamerikanischen Sklaven eine Heimat zu bieten, und 1847 eine Nation wurde. Englisch ist die Amtssprache.

Doch weitaus besser als dieses kurze Intermezzo war der wochenlange Kampf um die Freigabe der „Kundenlisten“ und anderer Dokumente und Materialien, die angeblich mit dem Jeffrey-Epstein-Skandal in Verbindung stehen. Epstein wurde zu einem extrem wohlhabenden Mann mit Luxusimmobilien in New York City und Palm Beach sowie einer Ranch in New Mexico und der privaten Epstein Island auf den Amerikanischen Jungferninseln, die nur per Boot erreichbar ist. Alle seine anderen Besitztümer waren durch seinen Privatjet „Lolita Express“ miteinander verbunden. Soweit sich feststellen lässt, wenn auch aufgrund fehlender Dokumente nicht wirklich beweisen lässt, könnte Epstein seine Millionen durch die Ausbeutung von Pädophilie verdient haben, indem er minderjährige Mädchen zur Vergewaltigung rekrutierte, um seine wohlhabenden männlichen Kunden sexuell zu bedienen, die anschließend möglicherweise erpresst wurden.

Zusammenstellungen einiger öffentlich zugänglicher Gerichtsakten zeigen, dass Epstein mindestens einundzwanzig Milliardäre sowie führende Politiker wie Bill Clinton und Tony Blair sowie vier ehemalige israelische Premierminister bewirtete. Clinton soll sechsundzwanzig Mal mit dem „Lolita Express“ geflogen sein. Und es gab viele Prominente wie Prinz Andrew und Robert Kraft. Es gibt auch eine überraschende Anzahl von Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley, darunter Bill Gates und Sergey Brin. Epstein war auch ein guter Kumpel von Donald Trump in seinen jüngeren Jahren, als Trump in Mar a Lago lebte und Epstein eine Villa am Wasser in Palm Beach besaß. Trump bezeichnete Epstein als seinen „besten Freund“. Epstein wurde schließlich wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verhaftet und starb im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis. Polizei und Weißes Haus bezeichneten dies als Selbstmord, viele glauben jedoch, es sei ein Mord durch die Regierung gewesen, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Eines der großen Rätsel um Epstein ist, wie er sein riesiges Vermögen gemacht hat. Erpresste er seine „Kunden“, während er Sex mit den minderjährigen Frauen hatte, und verwendete dazu Aufnahmen von versteckten Videokameras in seinen verschiedenen Residenzen? Oder gab es etwas Finstereres, wie etwa eine Geheimdienstverbindung zum israelischen Mossad oder zur CIA? Es gab einige klare Verbindungen zu Israel: Die vier ehemaligen israelischen Premierminister hatten ihn in seiner Villa in New York City besucht. Einige seiner Milliardärsfreunde hatten enge Verbindungen zur israelischen Regierung, und Epsteins Freundin (und Zuhälterin) war Ghislaine Maxwell, die Tochter des prominenten israelischen Spions Robert Maxwell. Die Vermutung einer Geheimdienstverbindung würde jedoch zwei Fragen erfordern: Erstens: Welche Informationen konnte er von seinen Klienten erhofft haben? Und zweitens: Wer wäre bereit gewesen, hohe Summen für Informationen zu zahlen, die er von alten Männern erhielt, die mit 13-jährigen Mädchen schliefen?

Aus meiner eigenen Erfahrung als CIA-Agent in Europa in den 1970er und 1980er Jahren weiß ich, dass Operationen, bei denen Frauen eingesetzt wurden, um prominente Männer anzulocken, als „Honigtöpfe“ oder „Honigfallen“ bezeichnet wurden. Sie wurden nur in bestimmten geografischen Gebieten eingesetzt, in denen sich ausländische Diplomaten aus Ländern aufhielten, die als nicht freundlich gesinnt galten und daher als Rekrutierungsziel galten. Soweit ich mich erinnere, war Wien besonders beliebt, da während des Kalten Krieges zahlreiche Russen und Osteuropäer in der Stadt lebten und dort Jobs ausübten, die sie mit ihren jeweiligen Regierungen verbanden. Das Ziel bestand darin, sie in eine illegale Beziehung zu verwickeln und sie schließlich – in der Regel durch Geldangebote – davon zu überzeugen, die Informationen, die sie über die Absichten ihrer Regierungen hatten, preiszugeben, damit ihr privates Verhalten nicht aufgedeckt würde.

Da es unwahrscheinlich erscheint, dass Epstein in direkte Erpressung verwickelt war, könnten die Antworten auf diese Fragen zu seinen Aktivitäten in den zahlreichen Aufzeichnungen über Epsteins Mitarbeiter und Kontakte zu finden sein. Präsidentschaftskandidat Trump versprach, die Tausenden von Dokumenten, Videos und Fotos zu veröffentlichen, die in einem Safe in seinem New Yorker Büro gefunden wurden. Sollten diese Aufzeichnungen jemals veröffentlicht werden, könnten sie bestätigen, dass Epstein tatsächlich für Israel arbeitete, was ich glaube, und das hätte ein Motiv geliefert, ihn zum Schweigen zu bringen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, es würde sich bestätigen, dass Epstein und seine Kontakte Teil einer massiven Spionage-/Beeinflussungsoperation gegen die US-Regierung und das amerikanische Volk waren? Das würde nicht gut ankommen, zumal in Washingtoner Spionageabwehrkreisen bekannt ist, dass Israel zweifellos die aktivste ausländische Regierung ist, die die USA ausspioniert und sich in deren Politik einmischt. Man denke nur an die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, wo Donald Trump nach der Pfeife von Premierminister Benjamin Netanjahu tanzt. Und es gibt einen Präzedenzfall für groß angelegte Spionage durch den zionistischen Staat: die sogenannten „Kunststudenten“, die vor dem 11. September Kosmetika in amerikanischen Einkaufszentren verkauften.

Donald Trump wurde jedenfalls Präsident, weil er versprochen hatte, Kriege zu beenden und den tiefen Staat herauszufordern, indem er die Dokumente und Geschichten rund um Epstein, JFK, RFK und den 11. September offenlegte. Leider hat er diese Versprechen gebrochen, obwohl er nun den Ball nach vorn gespielt hat, indem er seine Generalstaatsanwältin Pam Bondi angewiesen hat, das Epstein-Material zu prüfen und alles zu veröffentlichen, was „glaubwürdig“ ist. Wenn Trump, wie ich vermute, versucht, das Material zu unterdrücken, das seine Nähe zu Epstein enthüllt, wird sie ihrem Chef treu bleiben, wenig Interessantes und insbesondere nichts Belastendes in Bezug auf den Präsidenten finden.

Auch ist es unwahrscheinlich, dass Pam Bondi Beweise für mögliche israelische Spionage durch die Schaffung einer Art Kooperationsvereinbarung mit einer großen Gruppe erpresster amerikanischer Eliten bestätigt. Man sollte beachten, dass Trump zunächst andeutete, die Epstein-Affäre nicht weiter zu verfolgen, kurz nachdem Benjamin Netanjahu ihn während eines vom israelischen Premierminister angeregten Besuchs dreimal getroffen hatte und es anschließend ungewöhnlicherweise keine Pressekonferenz gab, um die Gespräche zu schildern. Netanjahu steckt bekanntermaßen aufgrund seines Korruptionsprozesses in Israel in politischen Schwierigkeiten, und ein Bruch mit den Vereinigten Staaten wäre seinen Anhängern im Inland zu diesem Zeitpunkt alles andere als willkommen. In diesem Sinne könnte Netanjahu in Washington erschienen sein, um Israels Stimme der des herrschenden tiefen Staates hinzuzufügen, der die Veröffentlichung von Epstein-Informationen für tabu hält. Sollten die Epstein-Akten veröffentlicht werden, wäre der gesamte Aufwand, Erpressungspotenzial gegenüber der vermeintlich amerikanischen herrschenden Klasse zu sammeln, vergeblich. Sollten die Akten veröffentlicht und die Informationen öffentlich sein, wären die möglichen Erpressungsinformationen, falls vorhanden, weitgehend nutzlos. Und, was noch wichtiger ist: Die amerikanische Öffentlichkeit würde erfahren, dass Israel versucht, die amerikanische Elite zu erpressen, um Israels, nicht Amerikas Interessen zu dienen.

Um dort abzuschließen, wo dieser Artikel mit der impulsiven Streitlust und dem unsensiblen Verhalten der aktuellen Regierung begann: Präsident Donald Trump will keine Unterstützung von MAGA-Mitgliedern, die die Freigabe der Jeffrey-Epstein-Akten fordern, und er ist bereit, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Das ist die Botschaft, die er am Mittwochmorgen in einer Schmährede in den sozialen Medien aussandte, der er später im Weißen Haus folgte. Trump warf seinen „EHEMALIGEN“ Unterstützern vor, sie würden „Bullshit“ glauben. Dann brach er vollständig mit ihnen und sagte: „Lasst diese Schwächlinge weitermachen und die Arbeit für die Demokraten erledigen. Denkt nicht einmal daran, von unserem unglaublichen und beispiellosen Erfolg zu reden, denn ich will ihre Unterstützung nicht mehr!“ Später am Tag legte er noch einen drauf und bezeichnete diejenigen, die mehr Informationen forderten, erneut als „dumme Leute“, die die Arbeit für die Demokraten erledigten – Worte, die er möglicherweise noch bereuen wird!