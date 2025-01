Was ist Technokratie?

Von Iain Davis

Die meisten Menschen, die den Begriff „Technokratie“ hören, denken, dass es sich dabei um eine technokratische Regierungsform handelt: ein soziopolitisches System, in dem qualifizierte Experten oder „Technokraten“ anstelle von Politikern die Politik bestimmen. Aufgrund von Ernüchterung und weit verbreitetem Desinteresse an der sogenannten repräsentativen Demokratie sind viele Menschen offen für die potenziellen Vorteile dessen, was sie sich unter Technokratie vorstellen.

Natürlich sind alle Regierungen begeisterte Befürworter der Technokratie. Das weltweite Engagement für nachhaltige Entwicklung ist ein Plan zur Einführung der Technokratie. Leider ist die Technokratie das repressivste, diktatorischste System der sozialen Kontrolle, das je entwickelt wurde. Das erklärt zweifellos den eifrigen Wunsch der Regierungen, sie einzuführen.

Ich habe viel über die globale öffentlich-private Partnerschaft (G3P) geschrieben und viele haben mich darauf hingewiesen, dass diese Verschmelzung von Öffentlichkeit und Privatwirtschaft – innerhalb eines vereinten, allumfassenden Staates – das ist, was Mussolini Faschismus nannte. Die G3P ist in der Tat faschistisch, aber ihre offensichtliche Absicht ist es, eine globale faschistische Diktatur als Technokratie zu etablieren. Faschismus und Technokratie passen gut zueinander.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle erkennen, was Technokratie ist. Andernfalls haben wir keine Chance zu erkennen, wann, wo und wie sie uns aufgezwungen wird.

Technokratie vs. technokratische Regierungsführung

Die politische und wirtschaftliche Reaktion auf die Pseudopandemie auf beiden Seiten des Atlantiks ist ein Beispiel für den technokratischen Einfluss und die technokratische Kontrolle. So haben beispielsweise die Ökonomen und Finanziers in den Zentralbanken – die „Experten“ – die Steuerzahler der Europäischen Union (EU) dazu verpflichtet, Maßnahmen zu finanzieren, ohne dass die Politiker eine nennenswerte Kontrolle ausüben.

Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte 2020:

Der EZB-Rat ist entschlossen, im Rahmen seines Mandats alles Notwendige zu tun, um dem Euroraum durch diese Krise zu helfen. [. . .] Er ist uneingeschränkt bereit, sein Programm zum Ankauf von Vermögenswerten auszuweiten.

Der EZB-Rat beschloss, dass EU-Bürger zunächst mehr als 1 Billion Euro investieren müssten, um die Liquidität der Geschäftsbanken wirksam zu schützen. Die EZB ist völlig unabhängig vom Europäischen Parlament, der EU-Kommission und allen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten:

Weder die EZB noch die nationalen Zentralbanken (NZBen) noch Mitglieder ihrer Beschlussorgane dürfen Weisungen von Organen oder Einrichtungen der EU, Regierungen der EU-Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen.

Das Mandat des EZB-Rates besteht darin, „die Geldpolitik für den Euroraum zu formulieren“. Somit wird auch die Wirtschaftspolitik der EU in erheblichem Maße von nicht gewählten Technokraten gestaltet. Man sagt, dass Besteuerung ohne Vertretung Tyrannei ist, aber niemand scheint sich darüber allzu große Sorgen zu machen. Die EU-Kommission betont gerne, dass die EU eine „Demokratie gegen die Autokratie“ darstellt, was natürlich völliger Unsinn ist.

Unabhängig von der Debatte über die relativen Vorzüge oder Schwächen der technokratischen Regierungsführung, von der globalen nachhaltigen Entwicklung und der öffentlichen Gesundheitspolitik bis hin zur Wirtschafts- und Verteidigungspolitik, sind Technokraten weltweit führend bei der Formulierung von Politik. Aber das allein ist noch keine Technokratie.

Im Jahr 1933 veröffentlichte Technocracy Inc. seinen Technocracy Study Course, der die technischen Spezifikationen für eine vorgeschlagene nordamerikanische kontinentale Technokratie enthielt. Eine Gesellschaft, die auf den Prinzipien der Technokratie basiert, wird als Technate bezeichnet:

Die Technokratie ist der Ansicht, dass die Produktion und Verteilung einer Fülle von materiellem Wohlstand auf kontinentaler Ebene für alle Bürger des Kontinents nur durch eine kontinentale technologische Kontrolle, eine Funktionsregierung, einen Technaten, erreicht werden kann.

Der vorgeschlagene nordamerikanische Technate

Was ist Technokratie?

Technokratie ist ein scheinbar naiver Versuch einer kleinen Gruppe von Ingenieuren, Ökonomen, Soziologen und anderen Tüftlern, alle sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme, wie sie sie wahrnehmen, anzugehen. Dies soll angeblich durch die Ersetzung des westlichen kapitalistischen Systems und insbesondere des Währungssystems durch Technokratie geschehen. Im weiteren Verlauf des Artikels werden wir diese Gruppe und ihre führenden Mitglieder, wie Howard Scott, „die Technokraten“ nennen.

Einige der Ideen der Technokraten, wie ihre Kritik am „Preissystem“ (Geldsystem) und am Rechtssystem, waren nicht unbegründet. Ihr ahnungsloses, aber dennoch edles Ziel, den Menschen ein „Leben in Fülle“ zu ermöglichen, war lobenswert.

Wie viele scheinbar gut gemeinte Ideologen wiesen auch die Technokraten viele erkenntnistheoretische Mängel auf – wie etwa ihr völliges Unvermögen, überhaupt eine Motivation anzuerkennen –, was die Technokratie zum perfekten Werkzeug für Autoritäre machte. In den Händen derer, die motiviert sind, globale Macht auszuüben, bietet die Technokratie ihnen die totale Verhaltenskontrolle über die Weltbevölkerung. Daher der Reiz der Technokratie für die Parasitenklasse.

Im Technokratiemodell wird die „Klasse“ – im sozioökonomischen Sinne – angeblich beseitigt. Dies ist ein weiterer kurzsichtiger Fehler der technokratischen Modellbauer: Die Technokratie schafft die starrste Klassenstruktur, die man sich vorstellen kann.

In ihrem Bestreben, uns vom Klassensystem zu befreien, stützten die Technokraten ihre vorgeschlagene hierarchische Gesellschaftsstruktur auf ihre absurde Vorstellung von „Hackordnungen“. Die „Analyse“ der Technokraten der immensen Komplexität menschlicher Gesellschaftsstrukturen entsprach ihrer Ansicht nach den „Hackordnungen“, die in Kuhherden und Hühnerställen beobachtet werden. Folglich kamen sie zu dem Schluss, dass die beste soziale Organisation für die Menschheit eine sei, in der „die Individuen so weit wie möglich in Übereinstimmung mit den Hackordnungen in Bezug auf andere Individuen platziert werden“.

Hackordnungen, so argumentierten sie, würden von denjenigen, die über die erforderlichen technischen Fähigkeiten und die natürliche Fähigkeit zu führen verfügen, irgendwie automatisch erworben. Angeblich sind Hackordnungen also unerlässlich, damit die menschliche Gesellschaft so effizient wie möglich funktioniert. Im Technocracy Study Course heißt es:

Es darf so weit wie möglich keine Umkehrung der natürlichen Rangordnung unter den Männern geben.

Die Technokraten nannten ihr Konzept der „Peck-Rights“ die „Grundlage der spontanen natürlichen Priorität“. Auf ihre etwas plumpe Art versuchten sie offenbar, die von den Philosophen der schottischen Aufklärung vorgeschlagene „spontane Ordnung“ zu beschreiben, die später von Ökonomen wie Friedrich Hayek und Milton Friedman offiziell als existent anerkannt wurde.

In ihrer Naivität gingen die Technokraten davon aus, dass diese organische Gesellschaftsordnung in ihrer Technokratie unweigerlich vorherrschen würde. Sie ignorierten einfach, wie der korrupte Autoritätsanspruch jedes gesellschaftspolitische System manipulieren kann, um sicherzustellen, dass die spontane Ordnung nicht zur Grundlage politischer Macht wird.

Im Studienkurs „Technocracy Inc.“ wird das Wort „Technokrat“ nicht erwähnt. Stattdessen verwaltet die „Zentrale“, die mit „technisch geschultem Personal“ besetzt ist, den „gesamten sozialen Betrieb und alle Aufzeichnungen über Produktion und Vertrieb“ für den Technate. Alle sozialen, industriellen und technologischen „Funktionen“ seien voneinander abhängig – interoperabel – und daher könne das gesamte Funktionssystem zentral geplant und verwaltet werden.

Der Technate würde angeblich durch sorgfältige Kontrolle der verschiedenen „Funktionssequenzen“ arbeiten:

Die Grundeinheit dieser Organisation ist die funktionale Abfolge. Eine funktionale Sequenz ist eine der größeren industriellen oder sozialen Einheiten, deren verschiedene Teile in einer direkten funktionalen Abfolge miteinander verbunden sind. Zu den wichtigsten industriellen Sequenzen gehören daher der Transport (Eisenbahnen, Wasserstraßen, Luftwege, Autobahnen und Rohrleitungen), die Kommunikation (Post, Telefon, Telegraf, Radio und Fernsehen), die Landwirtschaft (Ackerbau, Viehzucht, Milchwirtschaft usw.) und die wichtigsten Industriezweige wie Textilien, Eisen und Stahl usw. Zu den Dienstleistungsabläufen gehören Bildung (dies würde die vollständige Ausbildung der jüngeren Generation umfassen) und öffentliche Gesundheit (Medizin, Zahnmedizin, öffentliche Hygiene und alle Krankenhäuser und pharmazeutischen Betriebe sowie Einrichtungen für Behinderte).

Es wurden zusätzliche „spezielle“ Funktionsabläufe vorgeschlagen. Die gesamte technologische und wissenschaftliche Entwicklung würde durch die Kontinentale Forschungssequenz kontrolliert werden. Die „Sequenz der sozialen Beziehungen“ würde Recht und Ordnung überwachen. Jurys sollten abgeschafft werden und die Sequenz der sozialen Beziehungen würde alle „Regeln“ aufstellen und ihre Direktoren würden anschließend alle, die nicht effizient arbeiteten, untersuchen und verurteilen.

Da auch das Privateigentum abgeschafft würde, gäbe es keine Rechtsstreitigkeiten oder Streitigkeiten über Eigentum. Dies könnte einige dazu veranlassen, zu behaupten, dass die Technokratie eher dem Kommunismus als dem Faschismus ähnelt. Wie wir gerade erwähnt haben, waren die Technokraten naiv.

Obwohl die Technokratie im Wesentlichen menschenfeindlich ist, ist sie ihre utopische Vision. Die Technokraten gehen davon aus, dass diejenigen, die derzeit über enormen Reichtum und Ressourcen verfügen, die Macht, die sie ihnen bietet, beim Übergang zur Technokratie einfach aufgeben werden. Diese Fehleinschätzung erklärt, warum diejenigen, die derzeit mehr „Privateigentum“ besitzen als der Rest von uns zusammen, am eifrigsten an der Einführung der Technokratie arbeiten. Es ist die Ausbeutung der Technokratie durch die Parasitenklasse, die sie zur ultimativen faschistischen Dystopie macht.

Zu ihrer Ehre muss gesagt werden, dass die Technokraten die Frage der Legalität nicht als entscheidend für die Bestimmung der Moral eines vermeintlichen „Verbrechens“ betrachteten. Sie vermieden sogar das Wort „Verbrechen“. Ironischerweise wiesen sie darauf hin, dass das Rechtssystem unendlich korrupt sei und dass sogenannte Gerechtigkeit gekauft werden könne. Aber sie konnten offensichtlich nicht verstehen, dass diejenigen, die das Justizsystem korrumpieren, auch alle Ressourcen besitzen und im vorgeschlagenen Technate Eigentümer bleiben würden.

Jegliche möglichen Vorteile der Technokratie verpuffen wirkungslos, weil die Technokraten nicht in der Lage waren, die menschliche Natur zu begreifen. Folglich hatten sie keine interdisziplinäre Wertschätzung für das, was Wilhelm Dilthey „die Humanwissenschaften“ nannte. Die Technokraten versuchten, die Gesellschaft in fast völliger Unkenntnis dessen, was sie ist oder wie sie sich bildet, neu zu gestalten.

Dieser grundlegende Fehler in ihrem Ansatz wurde durch ihr Konzept des „Verbrechens“ veranschaulicht. Ob illegal oder nicht, sie glaubten, dass alle Verbrechen ausschließlich das Produkt des „Preissystems“ seien und nichts mit Habgier oder Böswilligkeit zu tun hätten. Die Technokraten ignorierten Motive und Fehlverhalten und führten alle Verbrechen allein auf Mittel und Gelegenheit zurück.

Die Sequenz der Streitkräfte der Technate würde die von der Sequenz der sozialen Beziehungen auferlegten Regeln durchsetzen und in Übereinstimmung mit den strategischen Entscheidungen der Sequenz der auswärtigen Angelegenheiten handeln. Die Sequenz der Streitkräfte würde nicht nur die militärische Verteidigung der Technate koordinieren, sondern auch die innere Sicherheit und die Ausbildung und Ausrüstung der Kontinentalpolizei.

Die gesamte innere Sicherheit würde unter „einer einzigen Gerichtsbarkeit“ kontrolliert, wobei die Kontinentalpolizei die vom Direktorium der Sequenz der sozialen Beziehungen festgelegten Regeln durchsetzen würde.

Der nordamerikanische Kontinent sollte in Regionen aufgeteilt werden, die von der „Area Control Sequence“ verwaltet werden. Alle funktionalen Sequenzen würden von der „Continental Control Sequence“ überwacht werden.

In der Technokratie wird also der gesamte Technate von einem selbsternannten Gremium regiert:

Das Personal aller Funktionsabläufe wird auf der Grundlage der Fähigkeiten dem Leiter jeder Abteilung innerhalb der Abfolge unterstellt sein, und der daraus resultierende Generalstab jeder Abfolge wird Teil der Kontinentalen Kontrolle sein. Eine Regierung der Funktion! Der Kontinentaldirektor ist, wie der Name schon sagt, der oberste Leiter des gesamten sozialen Mechanismus. Zu seinem unmittelbaren Stab gehören die Direktoren der Streitkräfte, der Außenbeziehungen, der Kontinentalen Forschung und der Sozialbeziehungen und Gebietskontrolle. [. . .] Der Kontinentaldirektor wird von der Kontinentalverwaltung aus den eigenen Reihen gewählt. Da diese Verwaltung nur aus etwa 100 Mitgliedern besteht, die sich alle gut kennen, gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, diese Wahl zu treffen, als sie selbst.

Technocracy Inc. mag gehofft haben, ein System zu schaffen, das allen ein „Leben in Fülle“ ermöglicht, aber die Reduzierung des Menschen auf eine biologische Maschine durch die Technokraten hat die Technokratie effektiv an die Spitze des unmenschlichen Totalitarismus gebracht. Trotz ihrer Anspielungen auf eine spontane Ordnung beseitigt die Technokratie die wirtschaftlichen und sozialen Mechanismen, die eine spontane Ordnung möglicherweise gedeihen lassen könnten. Sie ersetzt sie durch das ultimative System der zentralisierten Macht und Kontrolle über alle Ressourcen.

The Science™ of Social Engineering (Die Wissenschaft des Social Engineering)

1938 wurde Technocracy in der Technocrat Magazine, Ausgabe 3, Nr. 4, der hauseigenen Zeitschrift von Technocracy Inc., wie folgt beschrieben:

Die Wissenschaft des Social Engineering, die wissenschaftliche Funktionsweise des gesamten sozialen Mechanismus zur Herstellung und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung.

Wie oben beschrieben, manifestiert sich ein Technate als „Regierung der Funktion“. Dies bedeutet, dass die „Produktion und Verteilung“ aller Güter, Dienstleistungen und Ressourcen zentral durch ein einziges System der „technologischen Kontrolle“ koordiniert wird. Da alle Bürger im Technate auf die Entscheidungen der Kontinentalen Kontrolle angewiesen sind, ermöglicht dies eine umfassende soziale Steuerung durch die „wissenschaftliche Funktionsweise“ der Gesellschaft selbst.

Da die soziopolitische Klasse angeblich abgeschafft und durch die Hackordnung ersetzt wurde, soll die Gesellschaft in einem Technate in drei „funktionale“ Klassen unterteilt sein. Kinder und Jugendliche werden als diejenigen eingestuft, die noch nicht mit ihrem „sozialen Dienst bei irgendeiner Funktion“ begonnen haben. Berufstätige Erwachsene erfüllen ihre „Dienstfunktion“, bis sie in den Ruhestand treten, den die Technokraten als „das Ende des Dienstzeitraums bis zum Tod des Einzelnen“ bezeichnen.

Folglich ermöglicht die wissenschaftliche Funktionsweise der Gesellschaft, dass der „Dienst“ des „menschlichen Tiers“ als „menschlicher Motor“ für den effizienten Betrieb der verschiedenen Funktionsabläufe fungiert. Für die Gesamtausgaben von Ressourcen im gesamten Technate, einschließlich der Humanressourcen, werden Grenzen gesetzt. Damit die Funktionsabläufe „effizient“ bleiben, darf dieser Ressourcenaufwand nicht überschritten werden:

Das Erreichen dieser Ziele wird durch eine zentralisierte Steuerung mit einer sozialen Organisation erreicht, die nach funktionalen Gesichtspunkten aufgebaut ist, ähnlich wie die Betriebsmannschaft einer großen Funktionseinheit der Gegenwart, wie z. B. des Telefonsystems oder des Stromnetzes. [. . .] Die Bevölkerung muss so geschult und organisiert werden, dass der Betrieb innerhalb der festgelegten Grenzen aufrechterhalten werden kann.

Die Technokraten betrachteten den menschlichen „Geist“, das „Gewissen“ und den „Willen“ als überflüssige Konzepte, die auf der „ignoranten, barbarischen Vergangenheit“ der Menschheit beruhten. Ein Mensch wurde als eine organische Maschine betrachtet, „die eine bestimmte Vielfalt von Bewegungen und Geräuschen macht“, und mit einem Hund oder einem Fahrzeug verglichen. Der Zweck der Technate bestand darin, das Verhalten des „menschlichen Tieres“ zu seinem eigenen Wohl sozial zu gestalten.

Im Studienkurs wurde über die Menschheit gesagt:

Sie [die Menschen] können darauf konditioniert werden, eine bestimmte Sprache nicht zu verwenden, an bestimmten Tagen bestimmte Lebensmittel nicht zu essen, an bestimmten Tagen nicht zu arbeiten, sich nicht zu paaren, ohne dass bestimmte zeremonielle Worte über sie gesprochen werden, und nicht in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen, um sich Essen zu holen, obwohl sie vielleicht tagelang nichts gegessen haben.

Das kapitalistische „Preissystem“ wurde als „ineffizient“ angesehen, da „Geld“ das Produkt von Schulden war, die daher nichts als Verschwendung erzeugten. Durch die Abschaffung des kapitalistischen „Preissystems“ schlug die Technokratie vor, die Kosten für Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage der Energiekosten für die Produktion zu bestimmen. Alle zwei Jahre würde eine entsprechende Anzahl von „Energiezertifikaten“ erstellt werden – unter der Aufsicht von Continental Control –, die dem geplanten Gesamtenergieverbrauch des Technate entsprechen:

Energie ist in Arbeitseinheiten messbar – Erg, Joule oder Foot-Pound. [. . .] Es gibt eine große Anzahl verschiedener Buchhaltungsgeräte, mit denen die Verteilung an und die Aufzeichnung der Verbrauchsrate der gesamten Bevölkerung erfolgen kann. [. . .] Bei diesem System werden alle Bücher und Aufzeichnungen, die den Verbrauch betreffen, von der Verteilungssequenz des Sozialmechanismus geführt. Das Einkommen wird der Öffentlichkeit in Form von Energiezertifikaten gewährt.

Dies würde einen umfassenden Überwachungsstaat ermöglichen, der die Transaktionen jedes Bürgers im Technate überwachen und kontrollieren würde:

Die Aufzeichnungen über das Einkommen und die Ausgaben werden in der Verteilungssequenz geführt, sodass die Verteilungssequenz jederzeit den Kontostand eines unbekannten Kunden ermitteln kann.

Die Idee der Technokraten bestand darin, dass alle Bürger einen gleichen Anteil an nicht handelbaren Energiezertifikaten erhalten würden, die ihnen je nach Funktion zugeteilt würden. Die Bürger könnten dann die Energiezertifikate verwenden, um Waren und Dienstleistungen zu erwerben, die ihre Effizienz maximieren würden. Dies würde angeblich für ihre Bedürfnisse ausreichen und somit die Armut beseitigen und sicherstellen, dass alle ein Leben im Überfluss führen würden.

Die zugeteilten Energiezertifikate würden auch alle persönlichen Daten des einzelnen Empfängers erfassen. In Kombination mit der Datenerfassung der Verteilungssequenz würde dies eine präzise Steuerung der Gesellschaft ermöglichen, indem sichergestellt wird, dass die Bürger ihre Energiezertifikate wie angegeben verwenden, um die Effizienz der jeweiligen Funktionssequenz aufrechtzuerhalten:

Die Bedeutung dieser Tatsache, sowohl aus der Sicht des Wissens über das, was im Sozialsystem vor sich geht, als auch aus der Sicht der sozialen Kontrolle, lässt sich am besten einschätzen, wenn man das gesamte System in seiner Perspektive betrachtet. Zunächst einmal wird der gesamte soziale Mechanismus von einer einzigen Organisation besetzt und betrieben. Dieselbe Organisation produziert nicht nur alle Güter und Dienstleistungen, sondern verteilt sie auch. Daher gibt es ein einheitliches System der Buchführung für den gesamten sozialen Betrieb, und alle Aufzeichnungen über Produktion und Verteilung laufen in einer zentralen Zentrale zusammen. Die Auflistung der Informationen [in den Energieausweisen] liefert eine vollständige Aufzeichnung der Verteilung oder des öffentlichen Verbrauchs nach Ware, Geschlecht, regionaler Aufteilung, Beruf und Altersgruppe.

Bedauerlicherweise war das Verständnis der Technokraten von der Macht der Oligarchen erbärmlich. Bei dem Versuch, ein gerechtes System der Vermögensverteilung zu schaffen, haben sie tatsächlich ein Modell ausgeheckt, das sich perfekt für eine neue Form des zügellosen Klientelkapitalismus eignet.

Die Kritik von Technocracy Inc. am „Reichtum“, die 1933 in der Veröffentlichung „Introduction To Technocracy“ dargelegt wurde, richtete sich nicht gegen den Reichtum an sich, sondern definierte neu, wie er gemessen und verteilt werden könnte:

In einem Preissystem entsteht Reichtum ausschließlich durch die Schaffung von Schulden. [. . .] Physischer Reichtum hingegen wird durch die Umwandlung verfügbarer Energie in Nutzungsformen und Dienstleistungen erzeugt. [. . .] Die Technologie hat eine neue Methodik zur Schaffung von physischem Reichtum eingeführt.

Die Technokraten beschlossen auch, dass diejenigen mit „Peck-Rights“ „ausreichend Spielraum für die Entfaltung individueller Initiative“ erhalten „müssen“. Wenn diese Faktoren mit der vorgeschlagenen Verteilung von Energiezertifikaten kombiniert werden, ist der Spielraum für ein neues Modell des Vetternkapitalismus nahezu unbegrenzt:

Energie kann entsprechend der Verwendung zugeteilt werden. Der für neue Anlagen, einschließlich Straßen, Häuser, Krankenhäuser, Schulen usw., sowie für den Nahverkehr und die Kommunikation erforderliche Betrag wird als eine Art Gemeinkosten vom Gesamtbetrag abgezogen und nicht den Einzelpersonen in Rechnung gestellt. Nach all diesen Abzügen [. . .] wird der Rest für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen verwendet, die von der erwachsenen Allgemeinheit konsumiert werden. [. . .] Wenn also die Mittel zur Produktion von Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen [. . .], würde jeder Person ein Einkommen gewährt werden [.]

Die Technokratie schlägt vor, dass die „gerechte“ Verteilung von Energiezertifikaten an die Bevölkerung aus dem „Rest“ erfolgen soll. Die Kontinentale Kontrolle und alle Direktoren und die begabten Personen, die Spielraum haben, um ihre individuellen Peck-Rights auszuüben, entscheiden zunächst, wie viel sie sich selbst zuteilen müssen, um „den wissenschaftlichen Betrieb des gesamten sozialen Mechanismus“ aufrechtzuerhalten. Den Menschen „sollte“ ein Teil dessen zugeteilt werden, was übrig bleibt, „falls“ etwas „verfügbar“ ist.

Die globalen technokratischen Ansätze

In den 1930er Jahren in Amerika waren die von den Technokraten vorgestellten Ideen absurd. Das notwendige „allumfassende“ Überwachungssystem war eine technologische Unmöglichkeit. Das ist heute nicht mehr der Fall.

Die technologischen Möglichkeiten, die neue Generation von Technokraten zu befähigen, die Bevölkerung durch die Kontrolle unseres Zugangs zu Ressourcen zu verwalten, sind bereits vorhanden. Fortschritte in der digitalen Technologie, die vom Weltwirtschaftsforum als 4. Industrielle Revolution bezeichnet werden, haben zu intelligenten Stromnetzen, dem Internet der Dinge (IoT), dem Internet der Körper (IoB) und dem erforderlichen allgegenwärtigen Überwachungssystem geführt.

Das Internet der Dinge und das Internet der Körper, die mit dem intelligenten Stromnetz verbunden sind, ermöglichen die ständige Echtzeit-Überwachung unseres Energieverbrauchs und die Identifizierung, wann, wo und von wem er genutzt wird. Derzeit wird argumentiert, dass wir dieses Maß an Kontrolle über unser Leben akzeptieren müssen, um unseren Verpflichtungen zur nachhaltigen Entwicklung nachzukommen.

Die EU hat ihre Bevölkerung bereits gewarnt, sich auf eine Rationierung der Energieversorgung vorzubereiten. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dies bald für uns alle gelten wird, um die auferlegten Anforderungen der Netto-Null-Politik zu erfüllen. Zum Beispiel über Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck-Tracker, der ganz einfach mit Zahlungen verknüpft werden könnte, die mit Ihrer ausgegebenen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) oder einer Variante davon getätigt werden.

Energiezertifikate sind jetzt durchaus machbar und befinden sich effektiv in der Entwicklung. CBDC ist „programmierbares Geld“, das vom Emittenten kontrolliert werden kann, um bestimmte Transaktionen einzuschränken. Programmierbares Geld, ob von Zentral- oder Geschäftsbanken ausgegeben, wird die Höhe Ihrer Ausgaben basierend auf den Energiekosten der Produktion begrenzen. Alles wird mit einem CO2-Preis verbunden sein.

Der ehemalige stellvertretende Gouverneur der Bank of China und derzeitige stellvertretende geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Bo li, sagte auf dem IWF-Symposium über digitale Währungen der Zentralbank für finanzielle Inklusion: Risiken und Chancen:

CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des Privatsektors ermöglichen, [CBDC] so zu programmieren, dass intelligente Verträge erstellt werden, um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel [,] Sozialleistungen [. . .], Verbrauchsgutscheine, [. . .] Lebensmittelmarken. Durch Programmierung kann CBDC-Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von [Dingen] Menschen besitzen können und für welche Art von Nutzung dieses Geld verwendet werden kann.

Genau das ist der „soziale Kontrollmechanismus“, für den sich die Technokratie einsetzt. Wie im Studienkurs dargelegt:

Menschen, die auf eine nicht allzu unangenehme Weise ernährt, untergebracht und gekleidet werden und denen normale soziale Beziehungen untereinander gestattet werden, neigen dazu, ihre Routineaktivitäten in unveränderlichen sozialen Gewohnheiten zu festigen. [. . .] „Sozialer Wandel“, so hat Howard Scott prägnant angemerkt, „tritt in der Regel in einer Geschwindigkeit auf, die direkt proportional zur Annäherung des Bauches an die Wirbelsäule ist.“ [. . .] Solange die Menschen mit den grundlegenden biologischen Notwendigkeiten, Nahrung, der notwendigen Menge an Kleidung und Unterkunft sowie geselligen und sexuellen Ausbrüchen versorgt sind, werden sie routinemäßig handeln, ohne ihre konditionierten Reaktionen oder ihre konditionierten Hemmungen zu stören. Sie werden buchstäblich Kugeln gegenüberstehen, anstatt gesellschaftlicher Missbilligung.

Technokratie ist ein System zur absoluten Verhaltenskontrolle der Menschheit. Menschen werden auf nichts weiter als funktionierende Maschinen reduziert. In einer Technokratie wird unser Leben rücksichtslos eingeschränkt, um sicherzustellen, dass unsere Energiekosten nicht über ein erträgliches Maß hinausgehen. Diejenigen von uns, die als unannehmbar ineffizient gelten, werden ihre zugeteilten Energiezertifikate einbehalten, wie es von den wenigen Privilegierten mit den erforderlichen „Hackordnungen“ gefordert wird.

Dass Regierungen auf der ganzen Welt versuchen, die Technokratie einzuführen, ist eine Bedrohung für unser Überleben.

Ich bin gegen die Technokratie.