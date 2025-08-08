Was kann getan werden, um den Völkermord an den Palästinensern zu stoppen?

Larry C. Johnson

Menschen auf der ganzen Welt sind schockiert von den Bildern aus Gaza, fühlen sich jedoch machtlos, etwas dagegen zu unternehmen. Ich verstehe Ihre Frustration und teile sie. Die Vereinigten Staaten sind in einer einzigartigen Position, um diesem Horror ein Ende zu setzen, aber die Trump-Regierung steht vollständig unter der Kontrolle der zionistischen Gruppe, die sich sowohl aus Juden als auch aus Christen zusammensetzt.

Was kann der durchschnittliche US-Bürger tun? Zunächst einmal sollten Sie alle Spenden an die Republikanische und die Demokratische Partei einstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr lokaler Kongressabgeordneter von Ihnen hört, dass Sie keine Spenden mehr für seinen Wahlkampf leisten werden, wenn er sich nicht gegen die US-Politik der Begünstigung von Kriegsverbrechen ausspricht.

Auf internationaler Ebene kann die UNO viel tun, angefangen mit dem Ausschluss Israels aus der UNO, sofern es nicht aufhört, Zivilisten zu töten, und der UNRWA ungehinderten Zugang gewährt.

Stoppen Sie den Ölfluss nach Israel. Die Türkei und Aserbaidschan sind die beiden größten Schuldigen bei der Begünstigung des Völkermords, da sie Israel weiterhin mit Erdöl und Gas versorgen.

Belegen Sie Israel mit Zöllen. Die USA, China, Deutschland, Irland und Indien gehören durchweg zu den wichtigsten Partnern sowohl für Importe als auch für Exporte. Die USA sind Israels wichtigster Exportpartner, während China bei den Importen an erster Stelle steht, gefolgt von den USA und Deutschland. Insbesondere China kann eine starke Botschaft senden, indem es die wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel abbricht, wenn dieses den Völkermord nicht beendet. Hier ist die Liste der Länder, die etwas bewirken können:

Exporte:

• Vereinigte Staaten (größter Exportmarkt, etwa 28 % der israelischen Exporte)

• Irland

• China

• Niederlande

• Deutschland

• Indien

• Hongkong

• Vereinigtes Königreich

• Belgien

• Frankreich

Importe:

• China (größter Importmarkt Israels, etwa 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024)

• Vereinigte Staaten

• Deutschland

• Italien

• Vereinigtes Königreich

• Indien

• Türkei

• Südkorea

• Frankreich

• Russland

Ich denke, es ist die Pflicht der BRICS-Staaten, hier entschlossen zu handeln, da Russland und Indien zusammen mit China in der Lage sind, wirtschaftlichen Druck auf Israel auszuüben.

Länder, die diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten, sollten bereit sein, diese Beziehungen abzubrechen und ihre Diplomaten zurückzurufen. Die Isolierung Israels ist der einzige Weg, um es zu zwingen, die Morde zu beenden.

Schließlich sollten Künstler ihre Kreativität und ihre Popularität nutzen, um Unterstützer für die Beendigung des Völkermords zu gewinnen. Roger Waters tut dies bereits. Hier sind zwei weitere Beispiele für Künstler, die sich zu Wort melden: