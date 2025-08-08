Das riesige Netzwerk israelischer Spionagetechnologie hinter dem modernen Überwachungsstaat

Von Nate Bear

Letzte Woche wurde eine weitere Gruppe friedlicher Pro-Palästina-Demonstranten von der britischen Polizei wegen des Verdachts auf terroristische Straftaten festgenommen, darunter ein behinderter Mann im Rollstuhl, während Großbritannien im Namen Israels weiter in den Autoritarismus abgleitet.

Wenn einer dieser Demonstranten zum Zeitpunkt der Festnahme sein Handy bei sich hatte, wird die Polizei höchstwahrscheinlich mit Hilfe ausgeklügelter Spionagesoftware die Daten darauf gesichert haben. Demonstranten, die nicht festgenommen wurden, wurden wahrscheinlich von Handykameras auf Polizeiwagens in Großbritannien gefilmt, und ihre Gesichter, vielleicht sogar ihre Stimmen, wurden erfasst, analysiert und mit einer Polizeidatenbank abgeglichen.

Und in einer perversen Wendung wurde diese Spionagetechnologie – eine Technologie, die heute die heimtückischen und wachsenden Fähigkeiten des modernen Überwachungsstaates untermauert – höchstwahrscheinlich von israelischen Spionen in Israel entwickelt.

Aber das ist nicht nur in Großbritannien so.

Von ehemaligen israelischen Spionen entwickelte Spionagetechnologie wird in westlichen Demokratien von verschiedenen Behörden, von Polizeikräften über nationale Sicherheitsbehörden bis hin zum Militär, in industriellem Maßstab eingesetzt. Einige davon wurden für illegal erklärt, andere bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone, und vieles bleibt im Verborgenen.

Der Umfang der Nutzung und die Bandbreite der Möglichkeiten dieser israelischen Spionagetechnologie sind enorm. Sie reicht von Gesichts- und Stimmerkennungssoftware über Abhör- und Abhörtechnologie bis hin zu verdeckter Standortverfolgung und der erzwungenen Datenextraktion aus Smartphones und anderen Geräten.

Die Technologie, die von Software-Ingenieuren entwickelt wurde, die ihre Sporen beim Schreiben von Code verdient haben, um die Vorherrschaft Israels über die Palästinenser und die Apartheid gegen sie zu ermöglichen und durchzusetzen, wird an Sicherheitsdienste, Polizeikräfte und Einwanderungsbehörden im gesamten Westen verkauft.

Viele der Informationen in diesem Artikel sind zwar nicht neu, wurden jedoch bisher noch nicht an einem Ort zusammengefasst. Die Auswirkungen der Dominanz Israels im Bereich der Spionagetechnologie auf die bürgerlichen Freiheiten weltweit wurden ebenfalls noch nicht artikuliert, und in der bisherigen Berichterstattung in den Medien wurde die Verbindung Israels zu diesen Unternehmen manchmal ausgelassen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Akteure, die Verkäufer und die Käufer, und identifiziert außerdem bisher nicht dokumentierte Verträge zwischen israelischen Spionagetechnologieunternehmen und westlichen Käufern.

Zunächst ist anzumerken, dass einige Skandale um israelische Spionagesoftware-Unternehmen von den Mainstream-Medien gut dokumentiert wurden, darunter der bekannteste Fall, die Affäre um die NSO Group. NSO, ein israelisches Unternehmen, das von den ehemaligen Offizieren der Einheit 8200 Shalev Hulio und Omri Lavie gegründet wurde, wurde 2019 von einem kalifornischen Gericht wegen des Verkaufs seiner Software „Pegasus“ an Regierungen verurteilt, damit diese WhatsApp-Konten hacken konnten. Pegasus, das in der Lage war, sogenannte „Zero-Click“-Angriffe auszuführen, um ohne Wissen des Nutzers auf ein Smartphone zuzugreifen, wurde von Regierungen zur Überwachung von Dissidenten, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten eingesetzt und wahrscheinlich auch von saudischen Agenten zur Überwachung des Washington-Post-Journalisten Jamal Khashoggi vor seiner Ermordung. Das Unternehmen wurde schließlich zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 167 Millionen Dollar an Meta verurteilt, das die Klage gekauft hatte, und 2021 setzte Biden das Unternehmen auf die schwarze Liste, wodurch es keine Geschäfte mehr in den USA tätigen darf. (Das US-Außenministerium bemühte sich übrigens ausdrücklich, zu betonen, dass die USA keine Maßnahmen gegen Israel ergreifen würden, obwohl die israelische Regierung Exportlizenzen für alle Spionagesoftware vergibt).

Ebenfalls von Biden im Rahmen derselben Durchführungsverordnung auf die schwarze Liste gesetzt wurde ein weiterer israelischer Spionagesoftwarehersteller namens Candiru, dessen Hacking-Software nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf sich zog wie die NSO Group. Candiru, ebenfalls von ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200 gegründet, verkaufte Spionagesoftware an Regierungen, um Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Akademiker, Botschaftsangehörige und Dissidenten auszuspionieren.

Im Jahr 2023 setzte die Biden-Regierung erneut zwei israelische Spyware-Unternehmen ohne großes Aufsehen auf die schwarze Liste, und wieder einmal ohne Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen. Die beiden Unternehmen, Cytrox und Intellexa, wurden von Tal Dilian gegründet, der 24 Jahre in der IDF verbrachte und zum Oberbefehlshaber der Einheit 8200 aufstieg. Im Jahr 2019 erhielt Dilian, der in Zypern lebt, Besuch von einem Forbes-Journalisten, dem er demonstrierte, wie seine Software innerhalb von Sekunden ein Telefon aus der Ferne hacken kann.

In Europa haben sich Zypern und Barcelona zu Drehscheiben für ehemalige Mitglieder der Einheit 8200 entwickelt, die dort Spionagesoftware-Unternehmen gründen.

Ein weiteres israelisches Spionageunternehmen, Paragon Solutions, wurde Anfang dieses Jahres identifiziert, als es still und heimlich Daten aus WhatsApp, Signal, Messenger und Gmail extrahierte, ohne dass eine Interaktion der Nutzer erforderlich war. Gegen Paragon wurde in Rom Strafanzeige erstattet, nachdem ein italienischer Journalist von der italienischen Regierung mit Hilfe von Paragon-Software gehackt worden war. Weitere rechtliche Schritte wurden jedoch nicht unternommen. Das Unternehmen, das von den Kommandanten der Einheit 8200 Ehud Schneorson, Idan Nurick und Igor Bogudlov gegründet wurde und vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak beraten wird, wurde weder von der EU noch von den USA auf die schwarze Liste gesetzt und kann weiterhin frei agieren.

Diese Unternehmen sind nur die Spitze des Eisbergs, Namen, die sich in rechtlichen Grauzonen bewegten und entweder irgendwann mit dem Gesetz (so wie es ist) in Konflikt gerieten und ins Visier der Behörden gerieten oder deren illegale Spionageaktivitäten aufgedeckt wurden.

Noch heimtückischer sind die israelischen Spyware-Unternehmen, die offen Verträge mit westlichen Sicherheitsdiensten und -behörden abschließen, um Mobiltelefone und andere Geräte auszuspionieren und zu knacken.

Da diese Unternehmen mit legalen staatlichen Stellen zusammenarbeiten, behaupten sie, ein anderes Modell zu verfolgen als die NSO Group, Candiru und andere, die sich auf illegale Hacking-Dienste konzentrieren. In vielen Fällen ist ihre Software jedoch ähnlich, wenn nicht sogar identisch, und der volle Umfang ihrer Aktivitäten ist unbekannt. An der Spitze steht Cellebrite, gegründet vom ehemaligen IDF-Soldaten Yossi Carmil und besetzt mit Dutzenden von ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200 des israelischen Geheimdienstes.

Das Flaggschiff-Tool von Cellebrite heißt Universal Forensic Extraction Device und extrahiert Daten wie Kontakte, Standorte, gelöschte Nachrichten und Anrufe aus einer Reihe von Geräten, darunter Smartphones, Tablets, SIM-Karten und GPS-Geräte. In den USA hat Cellebrite einen 30-Millionen-Dollar-Vertrag mit der ICE und einen 1,6-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Zoll- und Grenzschutzbehörde, um Daten von an der Grenze beschlagnahmten Handys auszulesen. Das Überwachungsunternehmen arbeitete auch mit dem FBI zusammen, um das Telefon von Thomas Crook, dem potenziellen Attentäter von Trump, zu entsperren. Und Cellebrite strebt eine noch tiefere Verankerung im Sicherheits- und Überwachungsapparat der USA an. Drop Site News enthüllte im vergangenen Jahr, dass Cellebrite eine Lobbying-Firma engagiert und einen eigenen Geschäftsbereich eingerichtet hat, um mehr Aufträge der US-Regierung zu erhalten, nachdem das Unternehmen 2024 mehr als 18 Millionen Dollar aus Verträgen mit der US-Bundesregierung eingenommen hatte. Im Dezember 2023 prahlte Cellebrite damit, einen Millionenvertrag mit „einer der größten Polizeibehörden des Landes“ abgeschlossen zu haben, ohne jedoch zu verraten, um welche es sich handelt. Da sie als „langjähriger Kunde“ bezeichnet wurden, ist der wahrscheinlichste Kandidat die NYPD, die nachweislich seit Jahren mit Cellebrite zusammenarbeitet.

Darüber hinaus habe ich recherchiert, dass Cellebrite aktive Verträge mit einer Reihe von US-Bundesbehörden hat, darunter die Marine, die DEA, die Küstenwache und der Fish and Wildlife Service. Eine Reihe von US-Botschaften haben ebenfalls Verträge mit Cellebrite, darunter die US-Botschaften in Lima, Bogota und Asuncion. Das US Special Operations Command, die Behörde, die die verschiedenen Spezialeinsatzprogramme der US-Streitkräfte überwacht, bezahlt ebenfalls für Cellebrite-Tools, ebenso wie das Global Strike Command, die für Nuklearangriffe zuständige Einheit der US-Luftwaffe.

Cellebrite ist in Großbritannien ebenso aktiv. Im Jahr 2020 unterzeichnete das Unternehmen einen Dreijahresvertrag über zwei Millionen Pfund mit der Londoner Metropolitan Police für das Premiumprodukt von Cellebrite. Die Londoner Polizei erklärte, die Software von Cellebrite sei die einzige auf dem Markt, „die die Anforderungen der Londoner Polizei erfüllt“, insbesondere hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Android-Handys zu knacken. Es ist unklar, ob dieser Vertrag verlängert wurde.

Im Jahr 2018 unterzeichnete die schottische Polizei einen Vertrag über 370.000 Pfund mit Cellebrite über die Lieferung von 41 mobilen „Cyber-Kiosken“, die in ganz Schottland eingesetzt werden sollen und das Knacken von Handys vor Ort ermöglichen. Und im Jahr 2022 zahlte die Polizei von Nordwales Cellebrite über eine Viertelmillion Pfund für eine Reihe von Tools, die das „Umgehen von Passwörtern” und das „Brute-Force-Knacken” von Handys ermöglichten.

Die Polizei von Kent, deren bewaffnete Polizeikräfte kürzlich damit drohten, Menschen wegen des Zeigens von Palästina-Flaggen festzunehmen, unterzeichnete im vergangenen Jahr einen Einjahresvertrag mit Cellebrite. Und in diesem Jahr haben zwei weitere britische Polizeibehörden Verträge mit Cellebrite unterzeichnet. Im Februar zahlte die City of London Police, die Polizei für Londons Finanzviertel, die von der Met Police getrennt ist, hunderttausend Pfund für Cellebrite-Tools. Und im April unterzeichnete die Polizei von Leicestershire einen Einjahresvertrag mit Cellebrite, der sie 328.700 Pfund kostete. Cellebrite hat auch einen Vertrag mit dem britischen Verkehrsministerium.

In Großbritannien ist Cellebrite ein zugelassener Lieferant im Rahmen des sogenannten „Digital Forensics Dynamic Purchasing System“, das laut der für die Unterzeichnung von Handelsverträgen für britische Polizeibehörden zuständigen Stelle „eine optimierte Beschaffung von Cellebrite-Tools für alle britischen Polizeibehörden ermöglicht“.

Wie weit verbreitet der Einsatz von Cellebrite-Tools bei den britischen Polizeibehörden ist, ist nicht bekannt. Auf Grundlage von Informationsfreiheitsanfragen wurde zuvor festgestellt, dass 26 der 47 Polizeibehörden im Vereinigten Königreich den Einsatz dieser Technologie zugegeben haben, während andere einen Testlauf planen. Neuere Informationsfreiheitsanfragen an britische Polizeibehörden in diesem Jahr bezüglich ihrer Nutzung von Cellebrite, von Südwales bis West Yorkshire, wurden aus Gründen der „nationalen Sicherheit” abgelehnt.

Cellebrite wird auch von der australischen Polizei und Regierungsbehörden in großem Umfang eingesetzt. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2023 ergab, dass seit 2011 128 Verträge zwischen australischen Regierungsbehörden und dem Unternehmen geschlossen wurden, darunter die australische Bundespolizei, das Verteidigungsministerium und die australische Steuerbehörde.

Cellebrite rühmt sich seiner Arbeit, die den Völkermord Israels in Gaza ermöglicht hat, und behauptet, seit dem 7. Oktober „maßgeblich“ an der Bereitstellung von Telefonhackerdiensten für den israelischen Geheimdienst beteiligt zu sein.

Noch ausgefeiltere Tools werden wohl von dem israelischen Spionagetechnologieunternehmen Cobwebs Technologies angeboten, das von den ehemaligen Offizieren der IDF-Einheit 8200 Omri Timianker, Udi Levy und Shay Attias gegründet wurde und eine Reihe ehemaliger Mitglieder der Einheit 8200 beschäftigt. Zu den Dienstleistungen von Cobwebs (das 2023 an ein Unternehmen namens PenLink verkauft wurde, aber das CobWebs-Team behielt) gehört ein KI-gestützter Dienst, der die Gesichts- und Bilderkennung in sozialen Medien und im Deep Web ermöglicht, sowie eine Funktion namens WebLoc, mit der die Bewegungen von Mobiltelefonen in einem vom Benutzer ausgewählten Gebiet verfolgt werden können. Diese als Geofencing bezeichnete Funktion wird durch In-App-Werbung ermöglicht, die personenbezogene Daten von Smartphones abruft, die dann an Spionagetechnologieunternehmen wie Cobwebs verkauft werden, um sie in Tools wie WebLoc zu integrieren. Eine inzwischen gelöschte Pressemitteilung aus dem Jahr 2019 beschreibt in der Sprache der Unternehmen die angebotenen Dienstleistungen. Cobwebs hat zuvor einen Vertrag über 2,7 Millionen Dollar mit ICE unterzeichnet, hat einen aktiven Vertrag über 3,2 Millionen Dollar mit dem US-Heimatschutzministerium und hat im Juni letzten Jahres einen riesigen Vertrag über 5,3 Millionen Dollar mit dem texanischen Ministerium für öffentliche Sicherheit abgeschlossen. Ein Bericht aus dem Jahr 2024 ergab außerdem, dass die LAPD seit mehreren Jahren die Überwachungs- und Ortungstools von Cobwebs einsetzt.

Im Jahr 2020 eröffnete das Unternehmen ein Büro in London mit der Absicht, seine Spionagetechnologie an britische Polizei- und Sicherheitsdienste zu liefern, aber es gibt keine öffentlichen Informationen über britische Stellen, die mit Cobwebs zusammenarbeiten.

Ein weiteres israelisches Spionagetechnologieunternehmen, das mit westlichen Sicherheitsdiensten, Polizeikräften und Regierungsbehörden zusammenarbeitet, ist Cognyte. Das Unternehmen, das aus einem anderen israelischen Spionagetechnologieunternehmen namens Verint hervorgegangen ist, wird von Elad Sharon, Gil Cohen und Ronny Lempel geleitet, die alle Absolventen der IDF und der Einheit 8200 sind. Das LinkedIn-Banner von CEO Sharon ist ein Bild mit dem Cognyte-Logo, auf dem das Unternehmen seine Unterstützung für Israel bekundet.

Cognyte entwickelt „Netzwerkintelligenz“-Tools, die riesige Mengen an Informationen sammeln, darunter alles, was über 4G/5G-Sendemasten läuft, Telekommunikations-Metadaten, Messaging-Plattformen, Telefonate und Netzwerksignale, um Muster und Anomalien in der Kommunikation zu erkennen. Diese Daten werden in eine Datenplattform-„Lösung“ eingespeist, die es den Nutzern ermöglicht, Zusammenhänge herzustellen und Informationen zu analysieren. All dies ist angeblich legal, aber Informationen über die Art der Arbeit und die Behörden, die Cognyte beauftragen, sind rar. Cognyte gibt die Aufträge bekannt, aber niemals die Endnutzer.

Was wir wissen, ist, dass westliche Strafverfolgungsbehörden, nationale Sicherheitsbehörden und Militärs in den letzten 18 Monaten Verträge mit Cognyte im Gesamtwert von fast 60 Millionen Dollar abgeschlossen haben. Dazu gehören ein Dreijahresvertrag über 20 Millionen Dollar mit einer nationalen Sicherheitsbehörde in Europa, ein Vertrag über 3 Millionen Dollar mit einer US-Polizeibehörde und ein Vertrag über 10 Millionen Dollar mit einem europäischen Militär, der erst letzte Woche bekannt gegeben wurde. In der Pressemitteilung zu dem Militärvertrag heißt es, dass „Cognyte weiterhin bewährte Lösungen liefert, die Militärteams an vorderster Front mit den umsetzbaren Informationen versorgen, die sie für ihren Einsatz benötigen“.

Zwei Käufer, die ich auf einer Website für US-Behördenaufträge identifiziert habe, sind der US-Geheimdienst und die US-Botschaft in El Salvador. Und im Jahr 2023 enthüllte Reuters, dass Cognyte kurz vor dem Militärputsch, der die Junta an die Macht brachte, die einen Völkermord an den Rohingya begangen hat, Abhörsoftware an das staatliche Telekommunikationsunternehmen von Myanmar verkauft hatte.

Ähnlich wie bei Cellebrite und Cobwebs findet man bei einer Suche auf LinkedIn nach ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200, die jetzt bei Cognyte arbeiten, Dutzende von Namen.

Das Unternehmen, aus dem Cognyte hervorgegangen ist, Verint, ist ebenfalls israelisch, wurde von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern gegründet und hat auch mit westlichen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet. Im Jahr 2014 baute Verint die Abhör- und Überwachungsinfrastruktur der Schweiz auf und erhielt 2017 35 Millionen Dollar vom US-Verteidigungsministerium für die Arbeit an einem großen, geheimen Projekt. Im Jahr 2018 erhielt Verint einen Teil eines 50-Millionen-Pfund-Auftrags zur Ausstattung der britischen Polizei mit neuen Cyber-Intelligence-Fähigkeiten. Seitdem hat Verint sein Geschäftsmodell auf Kundenbindungsplattformen umgestellt und einen Großteil seiner Militär- und Sicherheits-Spionagetechnologie an Cognyte ausgegliedert.

Ein weiteres israelisches Unternehmen, das mit britischen Polizeikräften zusammenarbeitet, ist Corsight AI, das seine Gesichtserkennungstechnologie an die Polizei von Essex verkauft hat. Die Software von Corsight, die die Identifizierung und den Abgleich von Gesichtern ermöglicht, wurde zunächst an Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland perfektioniert. Dem verlinkten Artikel zufolge wurde die Technologie während des Völkermords in Gaza eingesetzt. Gründer und Vorsitzender der Muttergesellschaft von Corsight, Cortica, ist Igal Raichelgauz, ein ehemaliger israelischer Geheimdienstoffizier. Corsight hat seine Gesichtserkennungstechnologie auch an die Militärpolizei von São Paulo und an die Stadtpolizei von Bogotá verkauft.

Das israelische Gesichtserkennungsunternehmen Briefcam hat ebenfalls Verträge mit britischen Polizeibehörden sowie mit Polizeibehörden in den USA. In Großbritannien nutzt die Polizei von Cumbria das Analysesystem von Briefcam in ihrem landesweiten Netzwerk von Überwachungskameras, behauptet jedoch, die Gesichtserkennungskomponente deaktiviert zu haben. In Frankreich wurden die Verträge mit Briefcam 2023 gekündigt, nachdem bekannt wurde, dass zahlreiche Polizeibehörden im ganzen Land das System illegal und unter Verstoß gegen die französischen Datenschutzgesetze einsetzten. Auch die Polizei in Brüssel und Warschau nutzt die Gesichtserkennung von Corsight, und in den USA haben die Polizeibehörden von Chicago, Springfield und Beverly Hills den Einsatz von Corsight bestätigt.

NICE, ein israelisches Unternehmen, das von ehemaligen Soldaten der israelischen Streitkräfte gegründet wurde, hat den Markt für die Identifizierung von Finanzbetrug erobert und bedient 85 % der Fortune-500-Unternehmen sowie eine Reihe europäischer Regulierungsbehörden. Das milliardenschwere Unternehmen hat auch Überwachungsinstrumente für Städte bereitgestellt, darunter Kennzeichenerkennung, Gesichtserfassung sowie handheld GPS-basierte Videoterminals und mobile Videosensoren zur Verfolgung von Bürgern. Eine Untersuchung von Buzzfeed aus dem Jahr 2015 ergab, dass NICE geheime Überwachungssoftware an eine Reihe von Ländern geliefert hat.

Eine unrühmliche Erwähnung verdient das israelische Unternehmen Black Cube, das von den ehemaligen Geheimagenten der Einheit 8200, Dan Zorella und Avi Yanus, gegründet wurde. Black Cube wurde bekanntlichvom Hollywood-Vergewaltiger Harvey Weinstein (ein Mann, der sagte, er sei „in seinem Herzen und in seinem Geist Israeli“) angeheuert, um seine Anklägerinnen auszuspionieren und Informationen über sie zu sammeln. BlackCube ist in eine Reihe von Spionageskandalen verwickelt und hat in der Vergangenheit westliche Diplomaten beschäftigt, darunter Vivian Bercovici, Kanadas ehemalige Botschafterin in Israel.

Dieses Kompendium zeigt, dass Israel und seine Apartheidwirtschaft im Zentrum des Strebens nach einer vollständig überwachten Welt ohne jegliche Meinungsfreiheit stehen. Weltweit läutet israelische Spionagesoftware einen ausgeprägten Faschismus des 21. Jahrhunderts ein, der neue Kontrolltechnologien mit einem bewährten Rahmenwerk verbindet, das darauf abzielt, zu spionieren, zu unterdrücken und zu dominieren. Unter dem Deckmantel der Sicherheit der Bürger und der Verbrechensbekämpfung schmiert israelische Technologie die Räder des Autoritarismus.

Israels permanenter Krieg und seine Apartheid-Wirtschaft sowie die von israelischen Geheimdienstmitarbeitern geführten Spionage-Technologieunternehmen, die aus dieser Wirtschaft hervorgehen, sind die größte Bedrohung für die bürgerlichen Freiheiten in der heutigen Welt. Und es ist keine Überraschung, dass Israel diesen Markt erobert hat. Israel produziert Menschen und Projekte, die auf Dominanz ausgerichtet sind, weil Israelis in einer Militärkultur der Straflosigkeit aufwachsen und davon umgeben sind. Eine Kultur, in der Technologie nur zur Dominanz geschaffen wird, Versuchspersonen reichlich vorhanden sind und Regeln für den Einsatz nicht existieren.

Indem wir die Werkzeuge eines Apartheidstaates für Sicherheits- und Strafverfolgungstechnologie kaufen und uns darauf verlassen, sehen wir, wie Israels Apartheid und Völkermord selbst für westliche Regierungen in ihrem Streben nach vollständigen Sicherheitsstaaten unverzichtbar werden.

Unsere Welt wird immer autoritärer und faschistischer, weil Instrumente, die von Autoritären und Faschisten entwickelt wurden, im öffentlichen und privaten Bereich eingesetzt werden.

Deshalb müssen wir, wie ich in meinem letzten Artikel argumentiert habe, die Welt de-zionisieren.

Die Überwachungs- und Spionagetechnologieindustrie ist nur ein weiterer Strang des tiefen und schädlichen Einflussnetzes, das Israel über den Westen gespannt hat, ein Netz, das unsere Politik erstickt, unsere bürgerlichen Freiheiten einschränkt und zu einem Holocaust geführt hat.

Unsere Zukunft und die Zukunft der Palästinenser hängen davon ab, dass dieses Netz zerstört und der Einfluss Israels in unseren Gesellschaften beseitigt wird.