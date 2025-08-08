Wie sich die Welt vom US-Finanzkolonialismus befreien kann: Der Ökonom Michael Hudson erklärt

Von Ben Norton

Michael Hudson beschreibt, wie die westlichen Mächte das internationale System zum Vorteil nordamerikanischer Unternehmen und zum Nachteil des Globalen Südens gestaltet haben und wie dieser sich gegen den Neokolonialismus der USA wehren kann.

Der Ökonom Michael Hudson beschreibt, wie die westlichen Mächte das internationale Finanz-, Rechts- und politische System so gestaltet haben, dass nordamerikanische Unternehmen auf Kosten der Länder des Globalen Südens profitieren.

Hudson schlägt in diesem Interview mit Moderator Ben Norton auch Wege vor, wie die Globale Mehrheit dem Neokolonialismus der USA Widerstand leisten kann.

Video

Transkript

(Einleitung)

BEN NORTON: Wir alle leben in einer Zeit großer Veränderungen. In der Welt finden derzeit massive geopolitische Umwälzungen statt, und wir erleben den Aufstieg neuer Organisationen wie der BRIC-Staaten, die mittlerweile mehr als 50 % der Weltbevölkerung repräsentieren.

Die 20 Länder der erweiterten BRICS+ machen nun auch mehr als 40 % des weltweiten BIP aus, gemessen an der Kaufkraftparität (KKP).

Diese neuen, vom Globalen Süden geführten Organisationen wie die BRICS repräsentieren die globale Mehrheit. Aber es gibt immer noch ein Problem, nämlich dass die mächtigsten internationalen Organisationen heute weitgehend von den Vereinigten Staaten und den westlichen Mächten dominiert werden.

Dazu gehören Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die Weltbank. Dies sind Organisationen, in denen die USA das einzige Land der Welt sind, das über ein Vetorecht verfügt.

Selbst im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sehen wir, dass die Macht im Sicherheitsrat konzentriert ist und die USA ihr Vetorecht missbrauchen, um andere Länder daran zu hindern, Maßnahmen in der UNO zu ergreifen, die den USA nicht gefallen, selbst wenn diese Maßnahmen von der überwiegenden Mehrheit der Weltbevölkerung unterstützt werden.

Gleichzeitig erleben wir die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident, der allen Ländern der Welt mit Zöllen gedroht hat. Er nutzt Zölle als politische Waffe, um Länder anzugreifen, deren Politik ihm nicht gefällt – wie beispielsweise den linksgerichteten Präsidenten Brasiliens, Lula da Silva. Trump versucht, ihn und die brasilianische Regierung mit Zöllen in Höhe von 50 % zu bestrafen.

Dennoch hat Trump diese Politik der Instrumentalisierung des Dollars nicht begonnen. Diese reicht Jahrzehnte zurück. Viele US-Präsidenten, sowohl Republikaner als auch Demokraten – darunter Barack Obama, Joe Biden und George W. Bush – haben den US-Dollar und das von den USA dominierte sogenannte „internationale“ Finanzsystem, das nicht wirklich international ist, wenn es von den USA kontrolliert wird, ebenfalls instrumentalisiert.

Alle diese US-Präsidenten verhängten einseitige Sanktionen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, um Länder zu bestrafen, deren Politik ihnen nicht gefiel, und um andere Länder daran zu hindern, Zugang zum von den USA dominierten sogenannten „internationalen“ Finanzsystem zu erhalten – Länder wie Venezuela, Kuba, Iran und sogar Russland.

Wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem so viele Länder von den USA sanktioniert wurden. Ein Drittel aller Länder der Erde und 60 % der Länder mit niedrigem Einkommen wurden sanktioniert, was sie gezwungen hat, nach neuen wirtschaftlichen und finanziellen Alternativen zu suchen.

Jetzt, da Trump allen Ländern der Welt mit Zöllen droht, suchen immer mehr Nationen nach Alternativen zum Handel mit den USA. Sie wollen nicht länger vom Handel mit den Vereinigten Staaten abhängig sein.

Die gesamte internationale Ordnung – die Wirtschaftsordnung, die Finanzordnung, die geopolitische Ordnung – befindet sich also im Umbruch, und wir erleben die Entstehung von Alternativen.

Aus diesem Grund habe ich heute die Ehre, ein Interview mit dem renommierten Ökonomen Michael Hudson zu führen, der zahlreiche Bücher verfasst hat, darunter „Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire“.

Michael hat einen sehr wichtigen Artikel mit dem Titel „Wie sich die globale Mehrheit vom US-Finanzkolonialismus befreien kann“ veröffentlicht.

Was genau ist die globale Mehrheit? Nun, die westlichen Mächte repräsentieren nur eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung, obwohl sie die überwiegende Mehrheit der Länder auf der Erde kolonialisiert haben.

Der Westen macht nur etwa 13 bis 14 % der Weltbevölkerung aus. Dazu gehören die USA, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland. Dies sind die Länder des kollektiven Westens. Der Rest der Welt, also die anderen 86 bis 87 % der Weltbevölkerung, bilden die globale Mehrheit.

In diesem Artikel, den Michael geschrieben hat, und in unserem heutigen Interview erklärt er, wie die Länder der Globalen Mehrheit weiterhin Alternativen zu dem entwickeln können, was er als „US-zentrierten Finanzkolonialismus“ bezeichnet, wie China es geschafft hat, eigene Alternativen zu schaffen, und wie China ein Vorbild für andere Länder auf der ganzen Welt sein kann.

Bevor ich zum Interview komme, werde ich hier einige Highlights abspielen, die einige der wichtigsten Punkte von Michael zusammenfassen.

MICHAEL HUDSON: Das internationale Rechtssystem, das die Vereinigten Staaten und Europa eingerichtet haben, hindert andere Länder daran, ihre nationale Souveränität über ihr eigenes Steuersystem auszuüben. Es hindert sie daran, den Wert ihrer Öl- und Mineralvorkommen zu realisieren; es hindert sie daran, das Monopol auf die Nutzung der Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen und anderer öffentlicher Versorgungsunternehmen zurückzugewinnen, die zu Monopolen geworden sind, weil ihre Volkswirtschaften thatcherisiert wurden.

Die Länder des Globalen Südens leiden unter dem Thatcherismus und der Reaganomics, genauso wie England und die Vereinigten Staaten vom Neoliberalismus zerstört wurden.

Was also die globale Mehrheit und den Globalen Süden erwartet, ist nicht nur die Befreiung von ihrem Äquivalent zum ererbten Feudalismus. Sie haben nicht den Feudalismus geerbt, wie Europa eine einheimische Landbesitzerklasse geerbt hat, sondern etwas noch Schlimmeres: Die Landbesitzer und Investoren in den Ländern des Globalen Südens sind Ausländer, keine Einheimischen.

Bis zu einem gewissen Grad sind natürlich auch ihre klientelistischen Oligarchien Teil dieses Ganzen, um das gesamte System der Rentenextraktion aufrechtzuerhalten. Aber im Grunde genommen haben die Regierungen nicht die Macht, ihre eigene Wirtschaft zu steuern, und das ist keine Souveränität.

(Interview)

BEN NORTON: Michael, es ist immer eine große Freude, Sie hier zu haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.

Lassen Sie uns über diese Idee des US-zentrierten Finanzkolonialismus sprechen, die Sie in diesem Artikel dargelegt haben. Was verstehen Sie unter Finanzkolonialismus? Können Sie beschreiben, wie dieses System funktioniert, und einen kurzen Überblick über seine Entwicklung und die Umstände geben, die uns an den heutigen Punkt gebracht haben?

MICHAEL HUDSON: Der europäische Kolonialismus war weitgehend militärisch geprägt. Die Kolonialmächte eroberten Länder, übernahmen die Regierung und konnten sich deren natürliche Ressourcen und öffentliche Versorgungsbetriebe aneignen.

Finanzkolonialismus benötigte keine militärische Zwangsgewalt. Wenn man sich die Zeit um 1820 ansieht, gab es Länder wie Haiti in der Karibik, Mexiko, Brasilien, die Länder des Osmanischen Reiches, Griechenland im Jahr 1825 und später Ägypten und Tunesien, die im Wesentlichen ihre Unabhängigkeit erklärten. Oftmals war dafür eine Revolution notwendig.

Sie warfen die Kolonialherren ab, standen dann aber vor dem Problem: Wie bauen wir die Wirtschaft auf? Denn wir haben überhaupt kein Geld mehr. Die ehemaligen Kolonialmächte, die uns beherrscht hatten, nahmen uns unser ganzes Geld und hinterließen uns keine industrielle Basis. Sie hinterließen uns keine Infrastruktur. Und sie nahmen uns das ganze Geld.

Was sie tun mussten, war, Kredite aufzunehmen. In den 1820er Jahren gab es ein Land nach dem anderen, Haiti, Griechenland, die alle von britischen und französischen Bankiers mit Anleihen versorgt wurden. Die Brüder von [David] Ricardo leiteten die Firma, die Griechenland das Geld lieh.

Interessant ist, dass diese Anleihen fast sofort ausfielen. Und es gab eine Reihe von Zahlungsausfällen, Refinanzierungen, Refinanzierungen, Refinanzierungen. Und jedes Mal wurden die aufgelaufenen Zinsen zu den Schulden dieser Länder hinzugerechnet, die zwar politisch vom Kolonialismus befreit waren, keine Kolonien mehr, aber finanziell nicht frei, weil sie so viel Geld geliehen hatten, dass Ende des 18. Jahrhunderts die Regierungen der Gläubigerstaaten – Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere – entweder Zentralbanken oder nationale Währungskommissionen einrichteten.

Ägypten ist das beste Beispiel dafür. Aber genau das Gleiche geschah auch in Haiti, Tunesien und anderen Ländern.

Die nationale Kommission sagte dann: „Ihr seid zahlungsunfähig, ihr schuldet uns das Geld, das wir euch für den Bau des Suezkanals und die Entwicklung eurer Wirtschaft geliehen haben. Ihr müsst uns die Kontrolle übergeben.“ Das war noch bevor es den Internationalen Währungsfonds gab.

Im Wesentlichen installierten sie also, oft mit militärischer Gewalt, eine Besatzungsbürokratie, die die Kontrolle über die Finanzpolitik der Länder übernahm. Nun, wenn man es genau betrachtet, ist eine Regierung im Grunde genommen nichts anderes als Finanzpolitik, denn es geht um die Finanzpolitik – wen besteuert man, wer muss Steuern zahlen und auf welche Einkünfte? Und wofür gibt man das Geld aus? Fließt es in Sonderinteressen? Fließt es in das nationale Wachstum?

Finanzpolitik ist das, was Regierungen ausmacht. Und die nationalen Währungskommissionen und ihre Entsprechungen, die Zentralbanken, die die Geschäftsbanken, hauptsächlich die ausländischen Banken, vertraten, waren letztendlich für die nationale Entwicklung verantwortlich und lenkten die Entwicklung dieser nominell freien, postkolonialen Nationen in Richtung finanzieller Abhängigkeit.

Man kann sich das Modell ansehen, das Großbritannien im 18. Jahrhundert vor der Revolution mit seinen amerikanischen Kolonien verfolgt hat. Großbritannien hinderte die Kolonien daran, ihr eigenes Geld zu schaffen; es wollte, dass die Kolonien in Amerika von britischen Kreditgebern abhängig waren. Die einzige Geldquelle bestand darin, Geld von britischen Gläubigern zu leihen.

Nun, die Kolonien – Massachusetts, Pennsylvania und andere – versuchten, ihre eigene Währung zu schaffen. Und diese ähnelte sehr den Greenbacks, die die amerikanische Regierung während des Bürgerkriegs druckte. Sie druckten ihre eigene Währung als ihr eigenes Geld. Die Briten versuchten, dies zu verhindern. Sie kämpften darum.

Dies war einer der größten Konflikte, die zum Unabhängigkeitskrieg in den Vereinigten Staaten führten.

Andere Länder außerhalb der amerikanischen Kolonien, außerhalb der Vereinigten Staaten, hatten diesen Kampf nicht. Es gab rudimentäre Entwicklungen nationaler Währungen in Brasilien, Ägypten und anderen Ländern. Aber die Währung, die im 19. Jahrhundert noch verwendet wurde, war im Wesentlichen Edelmetall, Goldbarren und in Asien Silberbarren.

Auf der Grundlage dieses Kredits entstand eine Überstruktur aus Papiergeld der Handelsbanken. Diese Papiergeld-Überstruktur war in erster Linie auf die industriellen Kapitalismusnationen beschränkt.

Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten hatten ihr eigenes Geldsystem. Andere Länder mussten britisches Geld, Sterling, oder französische Francs oder einfach Gold und Silber verwenden und hatten keine Kontrolle über ihre Geldmenge, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen, das sie durch die Annahme als Steuern mit Wert versehen und für den Aufbau ihrer eigenen Infrastruktur verwenden konnten.

Das führte zu dieser dualen Wirtschaft. Und da diese Länder dazu gebracht wurden, nicht mit den Industrieprodukten Westeuropas oder den Industrienationen zu konkurrieren, sondern Rohstoffe zu produzieren – Baumwolle in Ägypten, nicht ihre eigene Industrie, die einige ihrer frühen Führer aufzubauen versuchten –, kam es zu einer Spaltung zwischen den Rohstoffproduzenten auf der einen Seite und den Industrienationen auf der anderen.

Die Industrienationen erzielten Überschüsse, die es ihnen ermöglichten, Gläubigerländer zu werden. Und die Rohstoffproduzenten wurden zu Schuldnerländern. Als sie zu Schuldnerländern wurden, verloren sie ihre nationale Souveränität, ihre Fähigkeit, das Steuersystem und die Verwendung ihrer Steuern zu nutzen, um ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln, so wie es Westeuropa und die Vereinigten Staaten getan hatten.

Dadurch entstanden zwei verschiedene Arten der internationalen Wirtschaft, die seit zwei Jahrhunderten bestehen.

Die Länder des Globalen Südens und viele andere Länder der Globalen Mehrheit stehen vor folgendem Problem: Was können sie heute tun, um ihre Wirtschaft zu entwickeln?

Angenommen, sie verlassen sich gegenseitig auf ihre Währungen statt auf den US-Dollar. Wie können sie durch eine Abkehr vom Dollar nicht nur ihre monetäre Freiheit erlangen? Eine Abkehr vom Dollar bedeutet nämlich einen Bruch mit dem gesamten westlichen System der Steuerphilosophie, des Handels und der Entwicklung, das von den Vereinigten Staaten am Ende des Zweiten Weltkriegs, 1944 und 1945, mit der Gründung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank geschaffen und durchgesetzt wurde.

Wie werden diese Länder das Geld für ihre eigene Entwicklung nutzen können?

Nun, Diese Frage ist unter Donald Trump und seiner Zollpolitik, die meiner Meinung nach Zölle von bis zu 60 % für Länder wie Laos und andere asiatische Länder und 50 % für Brasilien vorsieht, dringlich geworden.

Die von Donald Trump verhängten Zölle machen es den Ländern unmöglich, genügend Waren in die Vereinigten Staaten oder ihre europäischen Satellitenstaaten zu exportieren, um die Dollars für die Tilgung ihrer Auslandsschulden zu beschaffen. Damit haben die Vereinigten Staaten diese Länder daran gehindert, ihre Auslandsschulden zu bezahlen.

Nun, Der IWF ist zu Ländern gegangen – wie zum Beispiel ganz bekannt zu Argentinien – und hat gesagt: Wir leihen euch das Geld, um die Auslandsschulden zu bezahlen, aber ihr müsst Dollar beschaffen, indem ihr alles verkauft, was von euren öffentlichen Versorgungsbetrieben noch übrig ist; alles, was von euren Bodenschätzen, euren Ölvorkommen, eurem Bergbau, euren Wäldern, eurem Land noch übrig ist; alle öffentlichen Vermögenswerte, die ihr habt, müsst ihr verkaufen.

Nun, damit bleibt diesen Ländern im Grunde genommen kaum noch ein Nettovermögen. Und die Vereinigten Staaten haben ein System zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten (ISDS) eingeführt.

Mit anderen Worten: Wenn eine Regierung sagt: „Lasst uns die Steuern erhöhen und die Monopolrenten besteuern, die die Öl- und Bergbauunternehmen erhalten. Wir wollen die gleiche Art von Steuern, die Adam Smith, John Stuart Mill und alle Ökonomen der klassischen Schule im 19. Jahrhundert befürwortet haben“, dann wird das Gericht für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten sagen: „Ihr müsst Reparationszahlungen leisten. Ihr dürft keine Gesetze ändern, die für amerikanische oder satellitengestützte Unternehmen nachteilig sind.“

Nun, das [Investor-Staat-Streitbeilegungsgericht] wird sagen: Sie müssen Reparationszahlungen leisten; Sie dürfen keine Gesetze ändern, die für ein amerikanisches oder ein mit den USA verbundenes Unternehmen nachteilig sind. Ihnen sind die Hände gebunden.

Das von den Vereinigten Staaten und Europa geschaffene internationale Rechtssystem hindert andere Länder daran, ihre nationale Souveränität über ihr eigenes Steuersystem auszuüben. Es hindert sie daran, den Wert ihrer Öl- und Mineralvorkommen zurückzugewinnen; es hindert sie daran, die Monopolgewinne aus den Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen und anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen zurückzugewinnen, die zu Monopolen geworden sind, weil ihre Volkswirtschaften thatcherisiert wurden.

Die Länder des Globalen Südens leiden unter dem Thatcherismus und der Reaganomics, genauso wie England und die Vereinigten Staaten vom Neoliberalismus verwüstet wurden.

Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die Paten des Neoliberalismus

Was also die globale Mehrheit und den globalen Süden konfrontiert, ist nicht nur die Befreiung von ihrem Äquivalent zum ererbten Feudalismus. Sie haben den Feudalismus nicht wie Europa eine einheimische Landbesitzerklasse geerbt, sondern etwas noch Schlimmeres: Die Landbesitzer und Investoren in den Ländern des globalen Südens sind Ausländer, keine Einheimischen.

Bis zu einem gewissen Grad sind natürlich auch ihre klientelistischen Oligarchien Teil dieses Ganzen, um das gesamte System der Rentenextraktion zu stützen. Aber im Grunde genommen haben die Regierungen nicht die Macht, ihre eigene Wirtschaft zu steuern, und das ist keine Souveränität.

Wenn wir also internationales Recht als die Gewährung der Souveränität von Nationen definieren, wie können dann die Länder des Globalen Südens und die Globale Mehrheit souveräne Länder sein, wenn sie von einer Position aus starten müssen, in der sie ausländische Schulden abbezahlen müssen?

Sie befinden sich in derselben Lage wie Haiti, Griechenland, Ägypten und Tunesien während des gesamten 19. Jahrhunderts, als sie sich immer tiefer verschuldeten und immer mehr von ihrem nationalen Erbe, ihren Ressourcen, an Ausländer verkaufen mussten.

Länder wie Haiti, das zu den schlimmsten Opfern gehört, erklärten sich bereit, Frankreich Reparationen zu zahlen, indem sie ihm den Wert der befreiten Sklaven erstatteten. Und als Haiti die Sklaven befreite, sagte es: Jetzt sind wir ein freies Land. Und es war insofern frei, als die Sklaverei verboten war.

Aber um sich entwickeln zu können, nahm es Auslandsschulden auf, und die französischen Bankiers führten im Wesentlichen ein so bankorientiertes, gläubigerorientiertes System ein, dass sich die Arbeitsbedingungen in Haiti gegenüber der Sklaverei nicht wirklich verbesserten.

Das Gleiche geschah in vielen lateinamerikanischen Ländern. Das Gleiche geschah in Ägypten und anderen Ländern, die nominell politische Freiheit hatten. Aber aufgrund ihrer Auslandsschulden hatten sie keine Kontrolle über ihre eigene Politik. Und sie wurden an der Industrialisierung gehindert.

Was im 19. Jahrhundert geschah, ist heute die Norm für Lateinamerika, Afrika und die postkolonialen Länder der Welt, die zu Schuldnerländern geworden sind.

Es gibt also keine Möglichkeit, diese Schulden zurückzuzahlen. Und insofern, als sie vom Internationalen Währungsfonds übernommen und überwacht wurden, indem man sagte: Nun, was wir an allen unseren Universitäten lehren, wofür Menschen den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten, ist, dass es effizient ist, Geld für die Entwicklung zu leihen und seine Schulden durch Senkung der Arbeitskosten zurückzuzahlen. Alles, was man braucht, ist ein Klassenkampf; wenn man seine Arbeitskräfte ausreichend verarmen kann, ist man wettbewerbsfähiger.

Nun, das ist natürlich Unsinn. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde insbesondere in den Vereinigten Staaten erkannt, dass hochbezahlte Arbeitskräfte produktiver waren als arme Arbeitskräfte. So lautete die Devise: arme Arbeitskräfte gegen hochbezahlte Arbeitskräfte.

Und die amerikanische Wirtschaftswissenschaftler-Schule wies darauf hin, dass gut ausgebildete, gut ernährte und gut untergebrachte Arbeitskräfte viel produktiver waren als arme Arbeitskräfte. Aber all das erforderte soziale Reformen, und die Vereinigten Staaten verhinderten soziale Reformen in anderen Ländern, insbesondere verhinderten sie Landreformen in anderen Ländern.

Seit 1945 hat die Weltbank alle Kredite an Länder blockiert, die eine Landreform vorsahen. Die guatemaltekische Regierung wurde 1953 [in einem von der CIA unterstützten Putsch] deshalb gestürzt.

US-amerikanische und europäische Investoren gewährten Kredite für den Aufbau von Plantagenwirtschaft und den Export tropischer Nutzpflanzen, aber nicht für den Anbau von Getreide zur Selbstversorgung, um nicht in Konkurrenz zur US-Landwirtschaft und später zur ebenso protektionistischen gemeinsamen Agrarpolitik Europas zu geraten.

Die Industrienationen der Vereinigten Staaten und Westeuropas haben eine große Stärke im internationalen Handel mit Lebensmittelexporten und Agrarexporten, weil sie ihre Landwirtschaft industrialisiert und zu Agrarindustrie ausgebaut haben.

Andere Länder wurden jedoch durch eine Kombination aus Weltbank, IWF, amerikanischer Außenpolitik und insbesondere durch die CIA sowie Dutzende politischer Attentate [und Staatsstreiche] daran gehindert, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen und sich von den Vereinigten Staaten unabhängig zu machen, damit die Vereinigten Staaten das tun konnten, was sie in den 1950er Jahren nach Maos Revolution mit China versucht hatten.

Sie wollten sagen können: „Wir werden alle Länder, die Lebensmittel in euer Land exportieren, von der Versorgung abschneiden und mit Sanktionen belegen; wir werden euch aushungern, wenn ihr euch nicht dem US-System unterwerft.“

Nun, in den 1950er Jahren war es tatsächlich Kanada, das die amerikanischen Sanktionen brach und Lebensmittel nach China schickte und ihm so half zu überleben. Infolgedessen beschloss China, dass es in Bezug auf Lebensmittel nicht von anderen Ländern abhängig sein würde. Man muss in der Lage sein, sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen, um seine politische und wirtschaftliche Souveränität zu schützen.

Andere Länder wurden daran gehindert, im Wesentlichen durch die neoliberale Handels- und Investitionspolitik, die von den Vereinigten Staaten subventioniert und mit Gewalt durchgesetzt wird.

Es handelt sich nicht mehr um eine militärische Besetzung – außer in Syrien, Irak, Libyen, Chile, Argentinien und etwa 20 oder 30 anderen Ländern; natürlich ist es militärisch. Aber es ist keine Landinvasion, es ist keine Besetzung im Sinne des Kolonialismus. Es ist eine Kombination aus Wahlbeeinflussung, gezielten Attentaten und all den anderen Techniken, die der Rentierkapitalismus einsetzt und die er als „freien Markt“ und „Demokratie“ bezeichnet, wobei die Ideale der beiden Länder, die im Grunde als „Demokratien“ gegenübergestellt werden, die Ukraine und Israel sind.

Die „Autokratien“ sind Länder, die von einer Regierung entwickelt wurden, die stark genug ist, um die Entstehung einer heimischen Oligarchie zu verhindern und die Kontrolle über ihre eigenen natürlichen Ressourcen, die Nahrungsmittelproduktion, insbesondere das Finanzsystem und die grundlegenden öffentlichen Versorgungsleistungen – das Gesundheits- und das Bildungssystem – zu übernehmen. So hat sich die Welt im Wesentlichen entwickelt.

Die Herausforderung für die Länder des Globalen Südens und der Globalen Mehrheit ähnelt sehr der Herausforderung, vor der Europa vor 200 Jahren stand: Wie können wir dem Feudalismus und der Herrschaft der erblichen Landbesitzerklasse entkommen, um eine Industrieklasse zu schaffen, die auf Selbstversorgung abzielt, die Produktionskosten senkt und verhindert, dass Menschen im Schlaf ihr Einkommen verdienen? Wie können wir uns entwickeln?

Nun, das ist das ganze [Problem]. Wie entwickeln sie sich, wenn sie nicht nur mit einer inneren Oligarchie konfrontiert sind, sondern mit der gesamten internationalen Macht, die nicht nur durch physische Gewalt, sondern auch durch die mentale Kraft der Ideologie gestützt wird? Es gibt keine Ideologie mehr, dass sich das, was sich im 19. Jahrhundert unter dem industriellen Kapitalismus entwickelt hat, zum Sozialismus weiterentwickelt.

Ende des 19. Jahrhunderts sprachen alle auf die eine oder andere Weise vom Sozialismus. Es gab christliche Sozialisten, kommunitaristische Sozialisten, marxistische Sozialisten und libertäre Sozialisten nach Henry George (Georgisten), die gegen einen starken Staat, aber für eine Besteuerung des Grundbesitzes waren.

Es gab alle möglichen Arten von Sozialisten. Und alle erkannten, dass der gemeinsame Nenner der Industrieländer darin bestand, dass der Staat eine immer wichtigere Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Verkehr, Post und Kommunikation übernehmen musste, damit die von den Industriellen beschäftigten Arbeitnehmer nicht aus ihrem eigenen Lohn für ihre Bildung oder Gesundheitsversorgung aufkommen mussten, sondern der Staat all diese externen Kosten übernahm, um die Arbeitskosten der industriellen Arbeitgeber zu minimieren.

Die Arbeitskosten wurden nicht durch eine Senkung des Lebensstandards minimiert, sondern gingen Hand in Hand mit einem steigenden Lebensstandard. Dieser steigende Lebensstandard wurde jedoch zunehmend durch öffentliche Investitionen und Sozialinvestitionen in soziale Reformen, Verbraucherschutz und Krankenversicherung finanziert.

Diese Philosophie wurde durch den „freien Markt”, eine Veränderung der Bedeutung des freien Marktes, im späten 20. Jahrhundert vollständig umgestürzt.

BEN NORTON: Nun, Michael, Sie haben so viele interessante Ideen erwähnt und so viele faszinierende Punkte angesprochen.

Ich hätte so viele Fragen, aber ich möchte noch einmal auf diesen Gedanken des US-zentrierten Finanzkolonialismus zurückkommen. Sie haben dessen Entwicklung beschrieben und einige wichtige Organisationen wie den IWF und die Weltbank erwähnt.

Nun, etwas, das Sie immer betont haben, Michael, ist, dass die Vereinigten Staaten sich stets geweigert haben, Teil einer Organisation zu werden, wenn sie kein Vetorecht haben.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erkannten die USA, dass sie diese Chance hatten. Die imperialen Strategen in den USA sahen, dass die europäischen Imperien zusammenbrachen, weil ihre Militärs im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren und sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Imperien aufrechtzuerhalten. Es zeichnete sich eine Welle der Entkolonialisierung ab. Und diese imperialen Strategen der USA erkannten, dass dies der richtige Moment war, um ein US-Imperium zu schaffen.

Aber wie Sie bereits erwähnt haben, unterschied sich dies vom klassischen Kolonialismus der europäischen Imperien, die andere Länder physisch kontrollierten. Die USA hatten ein eher indirektes Imperium.

Und die USA halfen bei der Schaffung von Organisationen, die sie als multilateral bezeichneten, die aber in Wirklichkeit nicht multilateral waren, sondern von den USA dominiert wurden.

So sahen wir in den Vereinten Nationen, dass die Macht im Sicherheitsrat konzentriert war und die USA und ihre Verbündeten ein Vetorecht erhielten. Dazu gehörten natürlich die USA, Frankreich, Großbritannien und sogar die ehemalige Sowjetunion und China. Damals, vor der sozialistischen Revolution in China 1949, wurde China jedoch von der Guomindang, den Nationalisten, regiert, die mit den USA verbündet waren. Und sogar die Sowjetunion war technisch gesehen mit den USA verbündet, obwohl wir schon vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs sahen, dass die USA den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion begannen.

Aber vergessen wir nicht, dass die USA, als sie dieses System entwarfen, das Vetorecht ihren Verbündeten in China einräumten und die Volksrepublik China erst 1971 von den Vereinten Nationen anerkannt wurde.

Die USA dominieren also die UNO. Und auch heute noch missbrauchen die USA ihr Vetorecht im Sicherheitsrat. Wir sehen das in Gaza, wo die USA unter Joe Biden und Donald Trump jede Resolution ablehnen, um diese brutale ethnische Säuberung in Gaza fortzusetzen. Das sind also die Vereinten Nationen.

Dann gab es die Bretton-Woods-Konferenz, die in den USA, in New England, stattfand, bei der den USA ein Vetorecht im IWF und in der Weltbank eingeräumt wurde.

Sogar die Welthandelsorganisation (WTO) wurde von den USA lahmgelegt, indem sie die Berufungsinstanz daran hinderte, die neuen Beamten, die neuen Richter zu ernennen, die für die tatsächliche Entscheidung dieser Fälle erforderlich waren.

Damit haben die USA die WTO zerstört. Wir sehen, dass der IWF und die Weltbank in den Ländern des Globalen Südens einen völlig ramponierten Ruf haben.

Die ultimative Ironie dabei ist, dass die Länder des Globalen Südens aus den Erfahrungen der 80er und 90er Jahre gelernt haben. Sie haben diese neokoloniale Übernahme dieser Volkswirtschaften auf dem Höhepunkt der neoliberalen Ära beschrieben, als der IWF und die Weltbank Strukturanpassungsprogramme und all das durchgesetzt haben.

Die Ironie dabei ist, dass viele Länder es heute vorziehen, Staatsanleihen auf den Kapitalmärkten zu verkaufen, vor allem an der Wall Street und in US-Dollar, weil sie dann zwar 10 bis 20 % Rendite auf diese Anleihen zahlen, aber zumindest keine „Strukturanpassungsmaßnahmen” durchsetzen müssen, die von der Weltbank verlangt werden, wenn sie Kredite von der Weltbank aufnehmen.

Wir sehen also, dass dieses System, das die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs entworfen haben, in seinen letzten Zügen liegt. Es stirbt eindeutig.

Und in Ihrem Artikel haben Sie darauf hingewiesen, dass Marco Rubio – der derzeitige US-Außenminister und nationale Sicherheitsberater, der damit nach Henry Kissinger, dem berüchtigten Kriegsverbrecher, der zweite US-Beamte ist, der gleichzeitig als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater fungiert – während seiner Anhörung vor dem Senat klar gesagt hat, dass „die globale Nachkriegsordnung nicht nur überholt ist, sondern mittlerweile eine Waffe darstellt“. Und er behauptete absurd, dass sie eine Waffe sei, die gegen die USA eingesetzt werde, was nicht der Fall ist.

MARCO RUBIO: Die globale Nachkriegsordnung ist nicht nur überholt, sie ist jetzt eine Waffe, die gegen uns eingesetzt wird. All dies hat zu einem Moment geführt, in dem wir uns nun dem größten Risiko geopolitischer Instabilität und einer globalen Krise auseinandersetzen müssen, das jemals jemand in seinem Leben und in diesem Raum heute erlebt hat.

BEN NORTON: Aber was eindeutig geschieht, ist, dass das US-Imperium nun das System zerstört, das es nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat, um seinen eigenen Interessen zu dienen.

Und wir sehen, wie Trump sich nun sogar von der Farce, der Illusion, dass die USA den freien Handel unterstützen, entfernt. Wie Sie bereits erwähnt haben, gibt es immer viele verschiedene Beispiele für Heuchelei und Doppelmoral – Sie wissen schon, US-Subventionen für den Agrarsektor und die fossile Industrie, die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

Aber Trump zerstört jetzt dieses System. Wie könnte das neue System in dieser multipolaren Welt aussehen? Und insbesondere, wie kann die globale Mehrheit diesen Moment nutzen, in dem die USA das von ihnen geschaffene System zerstören?

Und wie kann die globale Mehrheit ein System schaffen, das den Interessen der Mehrheit dient und nicht denen einer kleinen Minderheit von Kolonialmächten?

MICHAEL HUDSON: Nun, Sie haben das Problem auf den Punkt gebracht, Ben.

Als die Vereinigten Staaten auf ihrem Vetorecht bestanden, sagten sie, wir seien eine souveräne Nation; die Definition einer souveränen Nation ist, dass kein anderes Land die Macht hat, ihr die Politik vorzuschreiben. Um unabhängig und souverän zu sein, muss ein Land immun gegen Einmischung von außen sein.

Und die Vereinigten Staaten sagen: Wir wollen ein Vetorecht, damit kein anderes Land sich einmischen und uns vorschreiben kann, was wir zu tun haben. Wir können bombardieren, wen wir wollen. Wir können uns einmischen, wann immer wir wollen, weil wir souverän sind.

Was wäre, wenn andere Länder sagen würden: Wir wollen dieselbe Definition von Souveränität, die die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt haben? Dann müssten wir uns von der Unterwerfung unter ausländische Vorgaben befreien.

Schauen wir uns nun den IWF und die Weltbank an. Auf dem letzten BRICS-Treffen wurde dieselbe Forderung gestellt, die schon seit einigen Jahren gestellt wird: Wir wollen, dass die Länder des Globalen Südens mehr Vertretung im IWF, in der Weltbank und im Sicherheitsrat erhalten.

Ich halte das für eine schreckliche, schreckliche Idee. Das Problem besteht nicht darin, mehr Vertretung in einem IWF zu bekommen, dessen Leitphilosophie darin besteht, Klassenkampf in Form von wirtschaftlicher Austerität zu führen, Löhne zu senken, Gewerkschaften zu verbieten, um die Arbeitskosten niedrig zu halten, unter dem Vorwand, dass dies die Länder wettbewerbsfähiger und zahlungsfähiger macht.

Es spielt keine Rolle, wie viele Stimmen man in einem Unternehmen hat, das im Grunde genommen bis auf den Kern verfault ist. Das Gleiche gilt für die Weltbank.

Es spielt keine Rolle, ob die Mitglieder des Globalen Südens ihr Stimmrecht in einer Organisation erhöhen, deren Entwicklungsphilosophie eine Philosophie der Rückständigkeit und nicht der Entwicklung ist, die die Länder des Globalen Südens herablassend als „Entwicklungsländer” bezeichnet, als würden sie sich auf die gleiche Weise entwickeln wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Amerika, obwohl sie in Wirklichkeit eine Karikatur des industriell-kapitalistischen freien Marktes sind, der sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat.

Was wir brauchen, ist eine Reihe alternativer internationaler Organisationen zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank, ja sogar zu den Vereinten Nationen.

Die Vereinten Nationen haben versagt. Das sieht man in Israel. Das sieht man in der Ukraine. Das hat man in den letzten Kriegen gesehen, die die Amerikaner im Nahen Osten geführt haben.

Die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, die Regeln der Vereinbarungen und die internationale Philosophie, die ihren Gründungsdokumenten zugrunde liegen, durchzusetzen. Und diese Lähmung ihrer Durchsetzungskraft, die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, anti-globale Mehrheitsführer wie [Generalsekretär António] Guterres an die Spitze der Vereinten Nationen zu bringen; die Bereitschaft Amerikas, Spitzenvertreter der Vereinten Nationen zu ermorden, wie sie es vor 50 Jahren im Fall [Patrice] Lumumba getan haben.

Es muss eine neue internationale Organisation geben, der weder die Vereinigten Staaten noch ihre Satellitenstaaten wie Deutschland und andere europäische Länder angehören, die sich weit nach rechts bewegen und das vertreten, was früher als Faschismus bezeichnet wurde und was die Deutschen selbst als Neonazismus bezeichnen.

Der Politiker [Friedrich] Merz sagt, wir werden die Wehrmacht wieder aufbauen, so wie sie früher war, und dieses Mal werden wir gewinnen. Es ist, als wolle Deutschland den Zweiten Weltkrieg neu beginnen.

Nun, die Vereinten Nationen wurden aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs gegründet, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Sie konnten es nicht verhindern.

Wir brauchen ganz neue internationale Organisationen, die die echte globale Mehrheit vertreten, nicht die 15 % des „Gartens” Europas gegen die 85 % des „Dschungels” der Mehrheit.

Wir brauchen eine Organisation des wirtschaftlichen „Dschungels”, die ihn in den Garten verwandelt, den der industrielle Kapitalismus im 19. Jahrhundert versprochen hatte.

BEN NORTON: Ja, und ich denke, wir sehen bereits die ersten Keime dieser neuen Organisationen. Auch wenn diese Organisationen selbst nicht das Endziel sind, können sie doch der Anfang sein, eine Alternative, die sich beispielsweise in Organisationen wie den BRICS entwickelt.

Die BRICS haben die Neue Entwicklungsbank (NDB), früher bekannt als BRICS-Bank, die als Alternative zur Weltbank gegründet wurde.

Und sie haben auch die schlecht benannte Contingent Reserve Arrangement (CRA), die als Alternative zum IWF geschaffen wurde. Die CRA befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Es gibt noch viel zu tun.

Aber auf den letzten beiden BRICS-Gipfeln, 2024 in Kazan, Russland, und dann dieses Jahr, 2025, in Rio de Janeiro, Brasilien, wurde in beiden gemeinsamen Erklärungen der BRICS-Staaten die Bedeutung der Stärkung dieser Organisationen betont.

Und es gibt viele andere kleinere Organisationen, darunter Offshore- oder Rohstoffbörsen, die genutzt werden können – beispielsweise eine Goldbörse –, um Handelsungleichgewichte zwischen den BRICS-Ländern auszugleichen.

Dann gibt es noch andere Organisationen. Wir haben die Shanghai Cooperation Organization.

Aber ich denke, auch hier ist das noch nicht das Ende. Das ist nicht die ausgereifte Alternative, die die Welt braucht. Ich denke, das ist nur ein Beispiel für die Richtung, in die sich die Welt bewegt.

Und das bringt mich zu der Frage, die ich Ihnen stellen wollte, Michael: Sie haben über die Bedeutung der Entwicklung von Alternativen gesprochen. In Ihrem Artikel erwähnen Sie auch andere mögliche Strategien, darunter die Möglichkeit, dass die Länder der Globalen Mehrheit im Globalen Süden, die größtenteils in Dollar-Schulden gefangen sind, die sie nicht zurückzahlen können, weil es ihnen unmöglich ist, diese Schulden zu begleichen, einfach nicht zahlen.

Sie sollten also einfach nicht zahlen. Und sie sollten sich zusammenschließen und gemeinsam beschließen, dass sie nicht zahlen werden, dass sie zahlungsunfähig werden, und die Eigentümer ihrer Staatsanleihen, darunter viele Finanzunternehmen an der Wall Street, und Sie wissen ja, diese Finanzunternehmen, die als Geierfonds bekannt sind und von Leuten wie dem Milliardär Paul Singer von Elliott Management angeführt werden,

Sie sollten massive Verluste hinnehmen oder einfach ihre gesamten Investitionen verlieren. Sie wussten, dass sie in sehr riskante Anleihen investierten. Sie sollten einfach nicht bezahlt werden.

Das ist also eine Idee, die Sie vorgeschlagen haben. Können Sie zum Abschluss noch einmal konkrete Ideen für Maßnahmen nennen, die die globale Mehrheit ergreifen kann, um eine greifbare Alternative zu entwickeln?

MICHAEL HUDSON: Nun, was den BRICS-Staaten bisher fehlt, ist eine klare Wirtschaftsphilosophie. Sie haben darüber gesprochen, wie wir unsere Position innerhalb der bestehenden neoliberalen Wirtschaftsphilosophie und sogar innerhalb des IWF und der Weltbank verbessern können.

Der IWF war sehr clever. Er hat die reaktionärsten Vertreter des Globalen Südens für seinen Vorstand gefunden. Und weil sie Uncle South sind – haha, ich wollte eigentlich Uncle Toms sagen –, weil sie die Länder des Globalen Südens vertreten.

Es gibt die Illusion, dass man, wenn man einen rechtsgerichteten, neoliberalen, rentenorientierten, kreditfreundlichen Kandidaten ernennt, dieser dann irgendwie das Land repräsentiert, aus dem er stammt, das aus der heimischen Kreditgeberoligarchie hervorgegangen ist, die Teil dieses Systems ist.

Das ist eine Farce. Eine Strategie der Taktik innerhalb des IWF, der Weltbank und der UNO reicht nicht aus. Man braucht eine Leitphilosophie.

Sie haben zu Recht den Fokus darauf gelegt, was man gegen die Auslandsverschuldung tun kann. Die Unterscheidung wurde bereits vor einem Jahrhundert getroffen, mit dem Konzept der odious debt, der verabscheuungswürdigen Schulden. Eine odious debt ist definiert als eine Schuld, die dem kreditnehmenden Land ohne Nutzen auferlegt wird.

Nehmen wir an, die Länder des Globalen Südens würden das folgende Gesetz erlassen: Ein Gläubiger ist verpflichtet, die Kreditwürdigkeit des Landes, dem er Kredite gewährt, zu beurteilen. Und wenn der IWF einem Land wie Argentinien einen Kredit gewährt, der lediglich dazu dient, die mörderische neofaschistische Oligarchie, die terroristische Oligarchie, die die Amerikaner installiert haben, zu stützen und jede Art von sozialistischer Reform zu bekämpfen; wenn Kredite an Länder vergeben werden, die keine sichtbaren Zahlungsmittel haben; wenn Kredite an die Ukraine vergeben werden, die sich mitten in einem Krieg befindet, entgegen allen Regeln des IWF, die Kredite an Länder im Krieg verbieten, entgegen allen Regeln des IWF, die Kredite an Länder ohne sichtbare Rückzahlungsmittel verbieten; dann handelt es sich um eine verabscheuungswürdige Schuld, die nach dem Gesetz illegal ist.

Tatsache ist, dass mittlerweile die gesamte Verschuldung des Globalen Südens verabscheuungswürdig ist, weil sie ohne jegliche Verantwortung der Anleihegläubiger und der Regierungen und IWF-Institutionen, die sich als Gläubiger beteiligt haben, gewährt wurde, um sicherzustellen, dass die Kredite diesen Ländern die Mittel zur Rückzahlung ermöglichen.

Wenn einem Land ein Kredit gewährt wird, ohne dass eine Vorstellung davon besteht, wie es ihn zurückzahlen kann, handelt es sich per Definition um eine odious debt. Es ist ein fauler Kredit. Und diese faulen Kredite sollten nach internationalem Recht getilgt werden.

Wenn man eine neue Alternative zu den Vereinten Nationen schafft, die tatsächlich der Welt, den vereinten 85 % der Nationen der Welt, dienen soll, dann sollte dies unbedingt im Mittelpunkt des Rechts stehen: die Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Krediten.

Das Gleiche sollte auf den Unterschied zwischen produktiven und unproduktiven Investitionen ausgeweitet werden. Einem Land einen Kredit zu gewähren, ein öffentliches Versorgungsunternehmen zu kaufen und dann einfach die Preise für öffentliche Dienstleistungen zu erhöhen, ist keine produktive Investition, sondern eine rentenabschöpfende Investition. Rentenabschöpfende Investitionen sind nicht im Interesse des Landes, dessen Einkommen abgeschöpft wird. Es handelt sich wiederum um eine odious Investition.

Die gesamte klassische Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Krediten, produktiver und unproduktiver Arbeit, produktiven und unproduktiven Investitionen – all diese Diskussionen, die im 19. Jahrhundert für die Blüte der klassischen politischen Ökonomie von zentraler Bedeutung waren, müssen wiederbelebt werden und als zentrale Leitdefinition dafür dienen, was es bedeutet, eine souveräne Nation zu sein, die für ihre eigene Entwicklung verantwortlich ist und die Aufgabe hat, die Interessen ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung, ihre eigene Arbeit, ihr eigenes Land vor denen ausländischer Gläubiger, vor denen der Anleihegläubiger, vor denen der Rentiers zu stellen.

Darum ging es in der gesamten Revolution des 19. Jahrhunderts. Darum ging es in der industriellen kapitalistischen Werttheorie und in der Rententheorie. Das muss der Kern der Reformen in der gesamten globalen Selbstverwaltung sein.

Das Problem ist, dass viele dieser Länder des Globalen Südens von Oligarchien regiert werden, die durch politische Einmischung der Vereinigten Staaten installiert wurden, insbesondere in Lateinamerika seit den 1950er Jahren, durch all die Diktatoren, die sie eingesetzt haben, durch die Regierungen, die sie im Auftrag der United Fruit Company gestürzt haben, den Angriff auf Chile, als ein sozialdemokratischer Führer [Salvador Allende] gewählt und von Pinochet, Kissinger und Nixon gestürzt wurde, die dann eine ganze Terrororganisation in ganz Lateinamerika aufbauten [Operation Condor], die sich bis nach Argentinien erstreckte und in weiten Teilen Lateinamerikas ähnliche faschistische Diktaturen errichtete.

All das muss beseitigt werden, so wie der Feudalismus in Europa beseitigt werden musste. Das ist die Herausforderung.

Und es ist keine taktische Herausforderung, sondern eine strategische Idee der Entwicklung. Wie kann man wirklich eine Vereinten Nationen gestalten, die dieses Mal funktionieren würde? Anstatt sich von den Vereinigten Staaten und der Einrichtung internationaler Gerichte wie dem Investor-Staaten-Gerichtshof kapern zu lassen, der andere Länder an einer souveränen Finanzpolitik hindert.

BEN NORTON: Michael, Sie bringen immer wieder so viele faszinierende Punkte zur Sprache und liefern so viele wichtige historische Hintergründe.

Möchten Sie noch etwas hinzufügen, bevor wir zum Schluss kommen? Denn was Sie gerade gesagt haben, war eigentlich eine sehr gute Überleitung zum zweiten Teil dieser Diskussion.

Im ersten Teil haben wir also darüber gesprochen, was Sie als ein System des US-zentrierten Finanzkolonialismus bezeichnen, wie es entstanden ist, wie es aussieht, welche Institutionen dieses System ausmachen und wie die Länder der Globalen Mehrheit Alternativen entwickeln können.

Sie haben argumentiert, dass China eine konkrete Alternative entwickelt hat, die ein gutes Modell für andere Länder ist.

Im zweiten Teil werden wir uns eingehender mit dem Wachstum dieser Art neo-feudaler Landadelaristokratie befassen und damit, wie Rente, also die Abschöpfung von Renten, zur dominierenden Form der Wirtschaftstätigkeit in den finanzialisierten neoliberalen Volkswirtschaften des Westens geworden ist, im Gegensatz zur Produktion, die im Zentrum des industriellen Kapitalismus stand.

Das wird also Teil zwei unserer Diskussion hier sein. Haben Sie zum Abschluss des ersten Teils noch einige abschließende Gedanken?

MICHAEL HUDSON: Nein, das klingt wunderbar. Sie haben es sehr gut zusammengefasst, Ben.

BEN NORTON: Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir sprachen mit Michael Hudson, dem renommierten Ökonomen und Autor zahlreicher Bücher.

Sein Artikel, über den wir heute gesprochen haben, trägt den Titel „Wie sich die globale Mehrheit vom US-Finanzkolonialismus befreien kann”.

Wie gesagt, das war der erste Teil unserer Diskussion. Schauen Sie sich auf jeden Fall auch den zweiten Teil an.

Nochmals vielen Dank, Michael, dass Sie bei uns waren. Es ist immer eine große Freude.

MICHAEL HUDSON: Vielen Dank für die Einladung, Ben.