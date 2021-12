Was können wir aus der Pandemie von 1918 lernen?

Es wird geschätzt, dass die Spanische Grippe-Pandemie weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen tötete

CDC-Forscher und ihre Kollegen rekonstruierten erfolgreich das Influenzavirus, das die Grippepandemie von 1918/19 auslöste, an der weltweit bis zu 50 Millionen Menschen starben, so die CDC.

Während Politiker in einigen Städten im Namen des Patriotismus und des Gemeinwohls das Tragen von Masken vorschrieben und die Polizei Andersdenkende inhaftierte, diskutierten die Wissenschaftler über den Wert von Masken zur Verhinderung der Grippe

In diesem Artikel geht es um die Grippe von 1918 und die Mythologie, die sie umgibt. Es geht um Maskenpflicht, Aspirin-Überdosen als mögliche Todesursache und faszinierende historische Parallelen.

Wenn es um Geschichte geht, sind wir auf die „Expertenmeinung“ angewiesen. Geschichte wird in der Regel von den Gewinnern geschrieben und in Echtzeit so geformt, dass sie zu dem Narrativ passt, das den Gewinnern hilft, ihren aktuellen Standpunkt zu verkaufen – und deshalb ist es so faszinierend, Fakten und Hypothesen zu entdecken, die gegen den Strich gehen, wie die Hypothese über die Aspirinvergiftung, die während der Pandemie von 1918 möglicherweise eine große Zahl von Menschen tötete.

Die Geschichte der Pandemie von 1918

Die Grippepandemie von 1918 und 1919 gilt als „der tödlichste Grippeausbruch der Geschichte“. Man schätzt, dass die Spanische Grippe weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen tötete, darunter etwa 675 000 Amerikaner (laut CDC; die historischen Daten sind begrenzt). Das Census Bureau schätzt, dass die US-Bevölkerung im Jahr 1918 knapp über 103 Millionen Menschen betrug.

Laut history.com „wurde die erste aufgezeichnete Infektion bei einem Gefreiten der US-Armee, der in Fort Riley, Kansas, stationiert war, am 4. März 1918 festgestellt. Obwohl die Vereinigten Staaten und die anderen Nationen, die sich im Krieg befanden, die Nachrichten über die Grippe zunächst unterdrückten, war man der Meinung, dass es patriotisch sei, diese neuen Gesundheitsvorkehrungen zu befolgen.“

In Amerika leiteten die lokalen Behörden verschiedene Maßnahmen ein, um die Ausbreitung der Grippe zu stoppen. Die Maßnahmen variierten von Region zu Region und umfassten „die Schließung von Schulen und öffentlichen Vergnügungsstätten, die Durchsetzung von Verboten des Spuckens, die Aufforderung, Taschentücher oder Einwegtücher zu benutzen, und die Aufforderung, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen.“ In einer Reihe amerikanischer Städte bildeten Verordnungen zum Tragen von Masken das Kernstück der Pandemiebekämpfung.

Masken während der Pandemie 1918

Eine PSA des Roten Kreuzes drückte es so aus: Der Mann, die Frau oder das Kind, das jetzt keine Maske trägt, ist ein gefährlicher Faulpelz. Dieses Gefühl der Kriegspflicht – und die Furcht, als ‚Faulpelz‘ angesehen zu werden – mag diejenigen motiviert haben, die in Städten wie San Francisco, Seattle, Denver und Phoenix die Maskenauflagen befolgten. Trotz der hohen Befolgungsquote beschwerten sich einige, dass die Masken unbequem, unwirksam oder schlecht fürs Geschäft seien. Beamte wurden in der Öffentlichkeit ohne Masken erwischt. Und als der Krieg zu Ende war und man nicht mehr der Meinung war, dass die Menschen Masken tragen sollten, um die Truppen zu schützen, gründeten einige Andersdenkende in San Francisco sogar eine ‚Anti-Masken-Liga‘.

Während der Pandemie von 1918 wurden vor allem an der Westküste Verordnungen zum Tragen von Masken erlassen. Berichten zufolge hielten sich die meisten Menschen daran, nämlich 4 von 5 Personen. Die Behörden „stellten die Anti-Grippe-Maßnahmen als eine Möglichkeit dar, die Truppen vor dem tödlichen Ausbruch zu schützen“. Damals waren die Masken aus Mull, und einige Leute trugen „modische“ Masken, die noch poröser waren.

Manche Leute stachen Löcher in ihre Masken, um Zigaretten zu rauchen. Den Behörden war es ziemlich egal, welche Art von Maske die Leute trugen, solange sie etwas im Gesicht hatten. Diejenigen, die gegen die Verordnungen verstießen, wurden hart bestraft, so heißt es zumindest in den heutigen Berichten.

Städte, die im Herbst 1918 Vermummungsverordnungen erließen, hatten Mühe, diese bei dem kleinen Teil der Menschen, die sich dagegen auflehnten, durchzusetzen. Übliche Strafen waren Geldstrafen, Gefängnisstrafen und der Abdruck des eigenen Namens in der Zeitung. Bei einem schrecklichen Vorfall in San Francisco [der im Atlantic-Artikel vom 19. März 2020 beschrieben wird] erschoss ein Sonderbeauftragter des Gesundheitsamtes einen Mann, der sich weigerte, eine Maske zu tragen, sowie zwei Umstehende. Das war etwas ganz anderes als die Behandlung, die San Franciscos Anführer erhielten, wenn sie sich nicht fügten.

Bei einem Boxkampf machte ein Polizeifotograf Bilder von mehreren Aufsichtsbeamten, einem Kongressabgeordneten, einem Richter, einem Konteradmiral der Marine, dem Gesundheitsbeauftragten der Stadt und sogar dem Bürgermeister, alle ohne Masken. Der Gesundheitsbeamte zahlte eine Geldstrafe von 5 Dollar und der Bürgermeister später eine Geldstrafe von 50 Dollar, aber im Gegensatz zu anderen ‚Maskenverweigerern‘ erhielten sie keine Gefängnisstrafe (ganz zu schweigen davon, dass niemand auf sie schoss).

Symbolik des Maskentragens

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich finde es interessant, die psychologischen Methoden, die 1918 eingesetzt wurden, mit den psychologischen Methoden zu vergleichen, die 2020 und später im Zusammenhang mit COVID eingesetzt wurden.

Laut Influenza Archive „wurde das Tragen einer Maske sofort zu einem Symbol des Kriegspatriotismus … Indem sie sich auf die Rhetorik und Bildsprache der Kriegsanstrengungen und den damit einhergehenden plumpen Patriotismus stützten, hofften die städtischen und staatlichen Gesundheitsbeamten, die Einwohner zum Einhalten der Vorschriften zu bewegen, wenn nicht gar zu zwingen.“

Für die Beamten der Stadt lag die Bedeutung nicht so sehr in den Besonderheiten des Maskenbaus, sondern vielmehr in der Einhaltung des Wortlauts der Verordnung. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Einwohner San Franciscos die Maskenverordnung befolgte, nahm die Polizei allein am 27. Oktober 110 Personen fest, weil sie ihre Masken nicht trugen oder nicht richtig eingestellt hatten. Jeder wurde wegen „Ruhestörung“ angeklagt, und die meisten wurden zu einer Geldstrafe von 5 Dollar verurteilt, die an das Rote Kreuz gehen sollte. Neun unglückliche Seelen, die vor einem bestimmten Richter angeklagt waren, wurden zu kurzen Haftstrafen im Bezirksgefängnis verurteilt. Am nächsten Tag wurde eine weitere Gruppe von fünfzig Zuwiderhandelnden verhaftet; fünf von ihnen kamen ins Gefängnis, sieben weitere wurden zu Geldstrafen von jeweils 10 Dollar verurteilt.

In den folgenden Tagen kam es zu weiteren Verhaftungen, wobei die meisten zu geringen Geldstrafen und einige wenige zu ein paar Tagen Gefängnis verurteilt wurden. Wie der Polizeichef der Stadt später gegenüber Reportern erklärte, würde ihm schnell der Platz in seinen Zellen ausgehen, wenn zu viele Einwohner verhaftet und zu Haftstrafen verurteilt würden, weil sie ihre Grippemaske nicht getragen hatten.

Interessant ist auch, dass es 1918 wie heute mehr um das formale Vorhandensein eines Stücks Stoff auf dem Gesicht ging als darum, das Virus zu stoppen. „Viele der Masken waren aus zweifelhaften Materialien hergestellt, die noch poröser und unwirksamer waren als die übliche chirurgische Gaze, die am häufigsten verwendet wurde.

Gesundheitsbeamte und verschiedene Masken-‚Experten‘ priesen die Wirksamkeit aller möglichen Materialien an… Der San Francisco Chronicle beschrieb, dass einige Stadtbewohner Masken trugen, die von normaler chirurgischer Gaze bis hin zu Kreationen reichten, die Nasenbeuteln ähnelten, vom türkisch inspirierten Yashmak-Schleier aus Musselin bis hin zu fadenscheinigen Chiffonverkleidungen, die träge über Mund und Nase drapiert wurden.

Einige trugen ‚furchterregend aussehende Maschinen wie verlängerte Maulkörbe‘ auf ihren Gesichtern, als sie durch die Straßen gingen und in den Geschäften der Innenstadt einkauften. Ich frage mich, ob einer von ihnen so ähnlich aussah?

Ugly Holiday Masks are a very 2020 spin on Ugly Holiday Sweaters! Get yours here–$25 from each sale goes to @oregonfoodbank. #uglyholidaymask https://t.co/vSMXw5pqpV pic.twitter.com/lZAWVv2O3B — Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) December 10, 2020

Maskenwissenschaft aus früheren Zeiten

Während Politiker in einigen Städten im Namen des Patriotismus und des Gemeinwohls durchlässige Masken vorschrieben – und die Polizei Andersdenkende einsperrte – diskutierten die Wissenschaftler über den Wert von Masken zur Vorbeugung der Grippe. In dieser Studie von damals heißt es zum Beispiel Folgendes:

Das Scheitern der Maske war eine Quelle der Enttäuschung, denn das erste Experiment in San Francisco wurde mit Interesse verfolgt, in der Erwartung, dass, wenn es sich als durchführbar erweisen würde, die Verordnung durchzusetzen, das gewünschte Ergebnis erzielt werden würde. Das Gegenteil war der Fall. Die Masken wurden wider Erwarten freudig und allgemein getragen, und auch entgegen der Erwartung, was unter solchen Umständen folgen sollte, war keine Auswirkung auf die Epidemiekurve zu erkennen. Irgendetwas stimmte ganz offensichtlich nicht mit unserer Hypothese.

Insgesamt kam die Studie zu folgendem Ergebnis:

Die Gaze-Masken haben einen gewissen Einfluss auf die Anzahl der bakterienhaltigen Tröpfchen, die eingeatmet werden können. Dieser Einfluss wird durch die Anzahl der Lagen und die Maschenweite der Mullmaske modifiziert. Wenn die Dichte der Maske ausreicht, um eine nützliche Filterwirkung auszuüben, wird die Atmung erschwert und es kommt zu Leckagen am Rand der Maske. Diese Leckage an den Rändern der Maske und das erzwungene Ansaugen von mit Tröpfchen beladener Luft durch die Maske reichen aus, um die mögliche Verringerung der Infektionsdosis um nicht mehr als 50 % wirksam zu machen. Es bleibt künftigen kontrollierten Experimenten in Krankenhäusern mit ansteckenden Krankheiten vorbehalten, festzustellen, ob das Tragen von Masken, die so beschaffen sind, dass sie einen angemessenen Tragekomfort bieten, das Auftreten von Infektionen wirksam verringert. Es wurde nicht nachgewiesen, dass Masken einen Wirkungsgrad haben, der ihre obligatorische Anwendung bei der Bekämpfung von Epidemien rechtfertigen würde. [Hervorhebung von mir]

Aspirin-Überdosen

Im Jahr 2009 veröffentlichte Karen M. Starko, eine amerikanische Epidemiologin, eine interessante Arbeit mit dem Titel „Salicylates and Pandemic Influenza Mortality, 1918-1919 Pharmacology, Pathology, and Historic Evidence“. Ihre Arbeit fand in den Medien ein positives Echo und wurde im selben Jahr, in dem sie veröffentlicht wurde, sogar von der New York Times aufgegriffen. Ein direktes Zitat aus der New York Times:

Was Dr. Starko misstrauisch machte, war die Tatsache, dass hohe Dosen von Aspirin, die heute als unsicher gelten, häufig zur Behandlung der Krankheit verwendet wurden, und dass die Symptome einer Aspirin-Überdosis möglicherweise nur schwer von denen der Grippe zu unterscheiden waren, insbesondere bei denjenigen, die kurz nach ihrer Erkrankung starben. Schon damals wurden einige Zweifel geäußert. Mindestens ein zeitgenössischer Pathologe, der für den Öffentlichen Gesundheitsdienst arbeitete, war der Meinung, dass das Ausmaß der Lungenschäden, die bei den Autopsien der frühen Todesfälle festgestellt wurden, zu gering war, um sie auf eine virale Lungenentzündung zurückführen zu können, und dass die großen Mengen blutiger, wässriger Flüssigkeit in den Lungen eine andere Ursache gehabt haben mussten.

Mit den Worten von Dr. Starko,

Die hier vorgestellte Hypothese besagt, dass die Salicylat-Therapie gegen Influenza während der Pandemie 1918-1919 zu Toxizität und Lungenödemen führte, die zum Auftreten und zur Schwere der frühen ARDS-ähnlichen Lungenentzündung, der nachfolgenden bakteriellen Infektion und der Gesamtsterblichkeit beitrugen. Pharmakokinetische Daten, die 1918 noch nicht vorlagen, deuten darauf hin, dass die für die „Spanische Grippe“ empfohlenen Aspirin-Therapien zu einer schweren Lungentoxizität führen.

Das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse schuf einen „perfekten Sturm“ für die weit verbreitete Salicylat-Toxizität. Der Verlust des Bayer-Patents auf Aspirin im Februar 1917 ermöglichte vielen Herstellern den Einstieg in den lukrativen Aspirinmarkt. Den offiziellen Empfehlungen für eine Aspirintherapie in toxischen Dosen ging die Unkenntnis der ungewöhnlichen nichtlinearen Kinetik von Salicylat voraus (die bis in die 1960er Jahre unbekannt war), die zu Akkumulation und Toxizität führt; Dosen und Flaschen enthielten keine Warnhinweise und nur wenige Anweisungen; und die Angst vor der ’spanischen‘ Grippe, einer Krankheit, die sich wie ein Lauffeuer ausbreitete.

Dr. Starko schlug vier Beweislinien vor, die die Rolle der Salicylatvergiftung bei der Influenza-Sterblichkeit im Jahr 1918 untermauern: Pharmakokinetik, Wirkungsmechanismus, Pathologie und die Flut offizieller Empfehlungen für toxische Aspirin-Kuren unmittelbar vor dem Anstieg der Todesfälle im Oktober 1918.

Offizielle Empfehlungen für Aspirin wurden am 13. September 1918 vom US Surgeon General, am 26. September 1918 von der US Navy und am 5. Oktober 1918 vom Journal of the American Medical Association herausgegeben. In den Empfehlungen wurden oft Dosierungen vorgeschlagen, die heute als unsicher gelten.

„In dem US-Armee-Lager mit der höchsten Sterblichkeitsrate folgten die Ärzte Oslers Behandlungsempfehlungen, die auch Aspirin beinhalteten, und bestellten 100.000 Tabletten. Der Absatz von Aspirin hat sich zwischen 1918 und 1920 mehr als verdoppelt.“

Die Zahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten stieg steil an und erreichte ihren Höhepunkt Ende September in der Marine, Anfang Oktober in der Armee und schließlich Ende Oktober in der allgemeinen Bevölkerung. Homöopathen, die Aspirin für ein Gift hielten, meldeten nur wenige Todesfälle. Andere vermuteten vielleicht, dass Aspirin dafür verantwortlich war. Am 23. November 1918 schrieb Horder in der Zeitschrift The Lancet, dass bei „stark toxischen Fällen … Aspirin und alle sogenannten fiebersenkenden Medikamente rigoros von der Behandlung ausgeschlossen werden müssen“ (S. 695).

Laut Dr. Starko

Unmittelbar vor dem Anstieg der Todesfälle im Jahr 1918 wurde Aspirin in einer Dosierung empfohlen, von der heute bekannt ist, dass sie potenziell toxisch ist und ein Lungenödem verursacht, und die daher möglicherweise zur Gesamtmortalität der Pandemie und zu einigen ihrer Rätsel beigetragen hat. Die Sterblichkeit junger Erwachsener lässt sich möglicherweise durch die Bereitschaft erklären, die neue, empfohlene Therapie anzuwenden, und durch die Anwesenheit von Jugendlichen in reglementierten Behandlungssituationen (Militär). Die niedrigere Sterblichkeitsrate bei Kindern könnte auf die geringere Verwendung von Aspirin zurückzuführen sein… Das Auftreten von Reye-Syndrom-ähnlichen Erkrankungen vor den 1950er Jahren ist umstritten und steht im Einklang mit der Tatsache, dass Aspirin für Kinder erst in den späten 1940er Jahren auf den Markt kam. Die unterschiedliche Verwendung von Aspirin kann auch zu den Unterschieden in der Sterblichkeit zwischen Städten und zwischen Militärlagern beitragen.

Die gesamte Arbeit von Dr. Starko ist faszinierend, und ich empfehle Ihnen, sie zu lesen und sich selbst ein Bild zu machen. Rückblickend ist es schwer zu sagen, inwieweit die Überdosierung von Aspirin im Vergleich zu anderen Faktoren schuld war und was tödlicher war – die Epidemie an sich oder der Enthusiasmus der Gesundheitsbeamten -, aber die Hypothese lässt einen definitiv die Grundlagen dessen infrage stellen, was wir als „wahr“ kennen. Nochmals.

„Unsichtbarer Regenbogen“

Es gibt auch eine Hypothese von Arthur Firstenberg, dem Autor des „Unsichtbaren Regenbogens“, die erwähnt werden muss. Firstenberg „zeichnet die Geschichte der Elektrizität vom frühen achtzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart nach und legt überzeugend dar, dass viele Umweltprobleme sowie die wichtigsten Krankheiten der industrialisierten Zivilisation – Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs – mit der elektrischen Verschmutzung zusammenhängen.“

Dieser Aspekt verdient eine eigene Geschichte – und zwar unabhängig davon, wie man zu dem hitzigen Streit zwischen der Keimtheorie und der Geländetheorie steht. Keime oder Terrain, es ist inzwischen sehr gut bekannt, dass Elektrosmog einen großen Einfluss auf die menschliche Zellfunktion hat und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann. Allein schon wegen der Auswirkungen auf das menschliche Immunsystem lohnt es sich, diese ernsthaft zu untersuchen.

Ich persönlich vermute, dass es uns sehr helfen wird, wenn die Zensur des Themas der Auswirkungen des Elektrosmogs auf die menschliche Gesundheit endlich den Weg von Teflon und Asbest geht. Nicht, dass Teflon und Asbest verschwunden wären … tatsächlich ist Asbest im Zusammenhang mit der Bekämpfung des „Klimanotstandes“ gerade wieder in Mode, ob Sie es glauben oder nicht. Aber wenigstens kann man über Teflon und Asbest reden, ohne als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu werden!

Rekonstruktion des Grippevirus von 1918

In den frühen 2000er Jahren wurde das Grippevirus von 1918 rekonstruiert. In den Worten der CDC: „CDC-Forscher und ihre Kollegen haben erfolgreich das Influenzavirus rekonstruiert, das die Grippepandemie von 1918-19 verursachte, an der weltweit bis zu 50 Millionen Menschen starben.“ Was für eine großartige Idee! Nein, wirklich, was für eine großartige Idee!

Sarkasmus beiseite, der Rekonstruktionsprozess hat ein grausiges und ekelerregendes Detail. Um eine Genomsequenz dessen zu erstellen, was die Wissenschaftler für das Grippevirus von 1918 hielten, gruben sie ein Grab im Permafrostboden Alaskas aus und schändeten den Körper einer Inuit-Frau, die dort begraben war. Außerdem entnahmen sie Proben aus den Körpern zweier verstorbener US-Soldaten, einer in South Carolina und der andere im Bundesstaat New York.

Es scheint, dass immer dann, wenn die moderne mechanische Neugier und der Durst nach Kontrolle die Oberhand gewinnen, der Respekt vor Leben und Tod verloren geht. Es ist ja nicht so, dass eine Bedrohung über der Menschheit schwebte, die dringende Maßnahmen erforderte. Eine solche Bedrohung gab es nicht. Die Forscher taten es einfach, weil sie neugierig waren und sich berechtigt fühlten, ihre Finger dort hineinzustecken, wo sie nicht hingehörten. Und solange es unserer Wissenschaft an Seele fehlt, werden wir ihre Laborratten sein.

Ich möchte mit einer rhetorischen Frage enden: Gehen wir im Kreis? Werden wir lernen? Wir können es nur hoffen! Es ist schon faszinierend, wie sich die Geschichte wiederholt – und wir sie dann vergessen.

Über die Autorin: Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu erfahren, besuchen Sie ihre Biografie Tessa Fights Robots.