Russen sagen Njet zum Großen Reset! Unser Bericht von der Konferenz „Ärzte für die Wahrheit“ in Moskau

Am 12. Dezember hielt die russische Organisation „Ärzte für die Wahrheit“ eine Konferenz in Moskau ab, um zu erörtern, was zum Teufel in diesem Land vor sich geht. Es herrschte offenbar weitgehende Einigkeit darüber, dass die verrückten Maßnahmen zur „Volksgesundheit“, die den Russen auferlegt werden, nicht so gesund sind und dringend überdacht werden müssen.

Ihr Korrespondent war anwesend und freut sich sehr, berichten zu können, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg war. Wir hatten sogar die Möglichkeit, kurz mit dem Organisator der Konferenz, Dr. Vladislav Shafalinov, zu sprechen.

Das Schicksal von Russlands nationalem QR-Code-Gesetz – dem wahrscheinlich unpopulärsten Gesetz in der russischen Geschichte – könnte über die kurz- bis langfristige Zukunft des Landes entscheiden. Daher hielten wir es für klug, ihn nach seinen Gedanken zu diesem Thema zu fragen. Hier ist, was Shafalinov uns sagte:

Was in Russland geschieht, ist fast dasselbe wie das, was überall auf der Welt geschieht. Ich glaube nicht, dass die Situation in der Russischen Föderation schlechter ist als etwa in Europa. Aber im November wurde ein QR-Code-Gesetz an die russische Staatsduma geschickt. Glücklicherweise lehnte die Duma das Gesetz ab und verlegte es auf die regionale Ebene. In der nächsten Woche werden sie die Antworten der Regionen auf dieses [nationale] QR-Code-Gesetz sammeln. Und dann werden sie entscheiden, ob sie dieses Gesetz annehmen oder nicht. Und ich glaube, dass sie es nicht [verabschieden] werden.

Der Arzt sagte, die Konferenz sei eine Gelegenheit, „alle Aspekte“ von COVID-19 zu diskutieren – ein Dialog, der hoffentlich „die Ansichten“ über das Virus und die zivilisationsverändernden Maßnahmen, die angeblich zu seiner Bekämpfung eingeführt wurden, ändern werde.

Dr. Vladislav Shafalinov, der Organisator und Moderator der Konferenz

Schafalinow betonte, dass der anhaltende Versuch, die Russen aufgrund des Impfstatus zu spalten, der Nation zutiefst schade und nur den Feinden Russlands nütze. Wir neigen dazu, dem zuzustimmen.

Ihr Korrespondent war auch erfreut, Dr. Alexander Redko zu treffen – einen der furchtlosesten Kritiker der unsinnigen COVID-Maßnahmen der russischen Regierung. Wir haben schon früher über ihn gebloggt.

Es überrascht nicht, dass Redko ein perfekter Gentleman und äußerst bescheiden war. Er gab uns seine Visitenkarte, sodass Edward Slavsquat vielleicht bald exklusive Redko Scoops anbieten wird.

Dr. Alexander Redko

Seine Rede auf der Konferenz soll ein großer Erfolg gewesen sein – dummerweise haben wir sie aber verpasst (wir haben uns Snacks geholt und mit Leuten gesprochen).

Die achtstündige Veranstaltung kann in voller Länge auf YouTube angesehen werden. Leider gibt es (vorerst) nur eine russische Version. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen das Ganze noch einmal ansehen und Highlights von verschiedenen Rednern, darunter auch von Redko, veröffentlichen können.

Außerdem waren wir angenehm überrascht, Andrey Tsyganov, den Chefredakteur von Katyusha.org, zu treffen. Sie müssen anfangen, Katjuscha zu lesen. So beginnt die Heilung.

Ein weiterer Star, den wir treffen durften: Alexandra Mashkova-Blagih, eine der führenden konservativen Aktivistinnen Russlands. Mit 260.000 Instagram-Followern ist sie eine der populärsten und freimütigsten Stimmen des Landes gegen Impfpflicht und QR-Codes. Sie hat eine fesselnde Energie – und sie ist auch ziemlich elegant, wie wir hinzufügen möchten. Hier macht sie sich über einen schleimigen RT-„Journalisten“ lustig, der versuchte, sie auf der Konferenz zu überfallen.

Ja, wir wissen schon, was einige von Ihnen denken: „Aber ich dachte, RT stellt immer mehr Fragen und steht für gesunden Menschenverstand und freie Meinungsäußerung und ist gegen den PC und völlig unparteiisch“ – Sie armes kleines Lamm.

Mashkova-Blagih betreibt einen hervorragenden Telegram-Kanal, „Leave Us Alone“, dem Sie beitreten und jeden Tag lesen sollten. Sie ist großartig.

Wir trafen eine andere Aktivistin, die den beliebten Telegram-Kanal Ivan Chai betreibt. Sie erzählte uns, dass sie vor kurzem in Kasan war, das jetzt vollständig unter dem QR-Code-Joch steht. Es gab viele erschütternde Nachrichten, als digitale Viehkennzeichen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Tatarstan zur Pflicht wurden. Unserer Quelle zufolge haben die Behörden es jedoch weitgehend aufgegeben, diese Vorschrift durchzusetzen. Sie hat zwei Busfahrten durch die tatarische Hauptstadt unternommen und wurde nie aufgefordert, ihren Impfstatus zu zeigen. Interessant.

Eine weitere lustige Anekdote: Während einer Kaffeepause, in der wir uns mit anderen Konferenzteilnehmern unterhielten, fragten wir einen Arzt nach seiner Meinung über den Sputnik-Impfstoff“.

„Das ist kein Impfstoff, sondern ein experimentelles Medikament“, korrigierte er uns. Da er zahlreiche Komplikationen nach der „Impfung“ gesehen hat, hält er dieses experimentelle Medikament nicht für besonders sicher.

Die russische Regierung ist völlig abtrünnig geworden – ganz im Sinne von Schwab, um ganz ehrlich zu sein. Aber wird das russische Volk zulassen, dass sein Land zurückgesetzt wird?

Es scheint zunehmend, dass die Antwort „Nein“ lauten könnte.