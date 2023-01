Was macht BlackRock auf dem WEF-Gipfel? Wir haben versucht, es herauszufinden.

Der CEO des Hedgefonds, Larry Fink, sitzt im Kuratorium des Weltwirtschaftsforums. Deshalb wollten wir wissen, was BlackRock auf dem diesjährigen Gipfel in Davos tut.

Wir sind hier in Davos, Schweiz, wo die ganze Stadt in eine Art Disneyland für Milliardäre und Oligarchen verwandelt worden ist. Überall im Ferienort sind Popup-Stores oder Pavillons aufgebaut.

Hinter mir im heutigen Bericht steht der von BlackRock. Normalerweise hat BlackRock dieses Gebäude hier in Davos nicht, es ist nur eine vorübergehende Konstruktion für den riesigen Hedge-Fonds, der Vermögenswerte im Wert von über 10 Billionen Dollar verwaltet.

Sie sind ein riesiges Unternehmen und haben beide Seiten abgedeckt. Sie sind in den Krieg involviert, mit Investitionen in Lockheed Martin und General Dynamics. Sie engagieren sich für den Frieden, indem sie in den Wiederaufbau von zerstörten Ländern investieren.

Der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, Larry Fink, sitzt im Kuratorium des Weltwirtschaftsforums. Sie können also darauf wetten, dass die von dem geheimnisvollen Konklave hier in Davos verkündete Politik das Beste für die Aktionäre von BlackRock ist.

Larry Fink ist selbst ein kleiner Ideologe. Man sollte meinen, dass ein Milliardär wie er ein Turbokapitalist ist, aber BlackRock ist in Wirklichkeit ein großer Verfechter des Kulturmarxismus. Obwohl sie selbst, wie ich bereits erwähnt habe, stark in Militärunternehmen investiert sind, fördert er den kulturellen Marxismus und den Umweltextremismus. Schlimmer noch, er bewaffnet die Investitionen, die er beaufsichtigt.

Für mich ist es erstaunlich, sie auf dem Weltwirtschaftsforum zu sehen, das vorgibt, Gutes für die Welt zu tun.

Wir gingen in den Pavillon von BlackRock, vorbei an der Flotte von geschwärzten Mercedes-Benz SUVs, die vor dem Eingang geparkt waren, um zu sehen, ob sie Fragen darüber beantworten könnten, was das Unternehmen in Davos tut. Obwohl die Tür offen war und die Leute kamen und gingen, sagte man uns, dass es sich um einen geschlossenen Veranstaltungsort handele und schickte uns hinaus.

Obwohl wir einige freundliche Fragen stellten, erhielten wir keine Antworten. BlackRock ist bereit, eine vorbereitete Präsentation für Sie zu halten, aber sie beantworten keine Fragen. Fragen wie die, warum Milliardäre und Oligarchen die Politik – Außen-, Innen-, Umwelt- und Sozialpolitik – in geheimen Clubtreffen in der Schweiz in einem Skiort entwickeln sollten?

Wer hat ihnen einen Platz an diesem Tisch eingeräumt? Und wenn sie von Weltbürgertum sprechen, wer ist gestorben und hat Larry Fink zum König gemacht? Er ist nur ein Geldverwalter, seit wann haben wir ihn gewählt, um eine Politik zu machen, mit der wir alle leben müssen?

Unser Rebellenteam ist soeben hier in Davos eingetroffen. Wir werden die ganze Woche hier sein und mit den Oligarchen sprechen, wenn wir können – ich glaube nicht, dass wir viel Zeit mit ihnen verbringen werden, wir werden überrumpelt werden. Aber wenn wir die Chance haben, mit wichtigen Leuten ins Gespräch zu kommen, werden wir unser Bestes tun.