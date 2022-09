Was macht die meisten Lebensmittel so gefährlich?

Die Toxizität in Lebensmitteln stammt aus mehreren Quellen. Zu den toxischen Einflüssen während der Wachstumsphase der Pflanzen gehören Phosphatdünger (der eine radioaktive Komponente enthält), Abfallschlamm und Glyphosat

Bis zu 90 % des Phosphors gehen in der Versorgungskette vom Abbau bis zum fertigen Dünger verloren, und die Verluste werden nur unzureichend dokumentiert, so dass es schwierig ist, die Effizienz zu verbessern und Verluste zu vermeiden, die letztlich in der Umweltverschmutzung enden.

Phosphat enthält ein radioaktives Element, Polonium-210, das von den Pflanzen aufgenommen werden kann, was offene Fragen zur Lebensmittelsicherheit aufwirft.

Glyphosat wurde 2015 als wahrscheinliches Karzinogen für den Menschen eingestuft und mit einer Vielzahl möglicher Gesundheitsprobleme in Verbindung gebracht. Glyphosat ist auch eine Phosphatquelle, die zur Phosphorbelastung von Boden und Wasser beiträgt.

Klärschlamm, der als kostengünstiges und leicht verfügbares Düngemittel verwendet wird, enthält Industrieabfälle, Schwermetalle und PFAS-Chemikalien, die mit Krebs und Organschäden in Verbindung gebracht werden.

Die Tatsache, dass es ernsthafte Probleme in unserer Lebensmittelversorgung gibt, ist kein Geheimnis mehr. Es gibt nicht nur Beweise dafür, dass die Toxizität in Lebensmitteln zunimmt, sondern auch dafür, dass die konventionelle Landwirtschaft zu einer der Hauptursachen für Umweltverschmutzung und -zerstörung geworden ist.

Die Toxizität in Lebensmitteln stammt aus verschiedenen Quellen. Einige Toxine reichern sich während der Wachstumsphase an, andere werden während der Ernte und der Verarbeitung hinzugefügt, und wieder andere werden eingeführt, wenn die Zutaten zu ihrer endgültigen Form, dem verarbeiteten Lebensmittel, verarbeitet werden.

Bei weitem die größten Bedenken gibt es bei verarbeiteten Lebensmitteln, aber auch ganze Lebensmittel, sowohl pflanzliche als auch tierische, können kontaminiert sein. Im Folgenden möchte ich mich auf drei Quellen konzentrieren, die ihren Ursprung in der Wachstumsphase haben: Phosphatdünger, Glyphosat-Herbizide und Klärschlamm (menschliche Abfälle, die als Düngemittel verwendet werden).

Datenlücken in der Lieferkette für Phosphatdünger

Nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in ihrem Bericht „World Fertilizer Trends and Outlook to 2020“ wird die weltweite Nachfrage nach Phosphatdünger bis 2020 voraussichtlich 45,8 Millionen Tonnen überschreiten. Und wie Science Daily feststellt, wird der Nahrungsmittelbedarf bis 2050 voraussichtlich um 60 % steigen, was bedeutet, dass in den kommenden Jahrzehnten noch größere Mengen an Phosphat benötigt werden, wenn keine Änderungen vorgenommen werden.

Ein großes Problem der konventionellen Landwirtschaft ist der Einsatz von giftigen Düngemitteln. Phosphor (ein Element) wird aus Phosphatgestein (das Phosphor enthält) gewonnen, und ein großer Teil davon geht bei diesem Prozess verloren und landet in den Gewässern.

In Gewässern löst Phosphor giftiges Algenwachstum und Sauerstoffmangel aus, was zu massiven toten Zonen geführt hat, in denen kein Meeresleben überleben kann. Der Stickstoffanteil von Düngemitteln ist ebenfalls als eine Hauptursache für die Luftverschmutzung.

In einem am 4. September 2019 veröffentlichten Papier „Opening Access to the Black Box: The Need for Reporting on the Global Phosphorous Supply Chain“ warnen Forscher aus Schweden und Island davor, dass ein Mangel an Informationen über die globale Lieferkette eine Phosphatversorgungskrise auslösen und zu sozialen, politischen und ökologischen Umwälzungen führen könnte.

Der Hauptautor Eduard Nedelciu, ein Forscher am Institut für Physische Geographie der Universität Stockholm, erklärte gegenüber Science Daily:

„Die Berichterstattung von der Wiege bis zur Bahre entlang der Phosphorversorgungskette kann die unausgesprochene Geschichte über den sozialen, ökologischen, ethischen und wirtschaftlichen Preis aufdecken, den wir für die Lebensmittel zahlen, die wir in unseren Supermarktregalen sehen. Sie kann auch den Ländern – von denen die meisten von Phosphateinfuhren abhängig sind – helfen, bessere Strategien zu entwickeln, um die Anfälligkeit ihres Agrarsektors zu verringern.„

Der größte Teil des Phosphors wird verschwendet

Die Forscher nennen vier Hauptprobleme im Zusammenhang mit der Meldung von Phosphor- und Phosphatdüngern:

Den bei der Meldung von Daten über Phosphatlagerstätten verwendeten Terminologien und Methoden mangelt es an Transparenz und Harmonisierung, was Schätzungen der Reserven unzuverlässig macht.

Bis zu 90 % des Phosphors gehen in der Lieferkette verloren, und diese Verluste werden nur unzureichend dokumentiert, so dass es schwierig ist, die Effizienz zu verbessern und Verluste zu vermeiden, die letztlich in der Umweltverschmutzung enden.

Gesellschaftliche und ökologische Folgen, die entlang der Lieferkette auftreten, bleiben unbehandelt

Der Zugang zu Daten entlang der Lieferkette ist unzureichend, was eine Bewertung der Nachhaltigkeitsziele verhindert.

Mitautorin Marie Katharine Schellens erklärte gegenüber Science Daily:

„Phosphorinformationen sind Macht. Eine verlässliche und regelmäßige Datenerhebung kann sowohl die soziale Verantwortung der Unternehmen als auch politische Maßnahmen fördern. Beides ist notwendig, um viele der entlang der Lieferkette festgestellten Probleme anzugehen. Transparenz kann eine nachhaltige und sozial gerechte Lieferkette für die kommenden Jahrzehnte fördern.“

Müssen wir Phosphatdünger verwenden?

Als die Landwirte zu Monokulturen und chemiegestützter Landwirtschaft übergingen, gingen diese Ökosysteme verloren und mit ihnen alles, was den Anbau von Lebensmitteln ohne Chemikalien möglich macht. Es gibt in der Tat überzeugende Beweise dafür, dass wir keine synthetischen Düngemittel brauchen, um Lebensmittel anzubauen, vorausgesetzt, der Boden wird richtig genährt, wie es in biodynamische und regenerative Anbausysteme.

Es gibt auch zahlreiche Belege dafür, dass Düngemittel und andere Agrarchemikalien eine der Hauptquellen der Umweltverschmutzung sind und damit alles Leben auf der Erde bedrohen. Die Vorstellung, dass die Lebensmittelproduktion ein Hauptverursacher der Umweltzerstörung ist, ist unentschuldbar und untragbar. Das muss nicht so sein.

Versteckte Gesundheitsgefahren in Verbindung mit Phosphatdüngern

Abgesehen von der Verschmutzung der Wasserläufe können Phosphatdünger über die Nahrung ein direkteres Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Da es sich um ein Düngemittel handelt, wird der Phosphor natürlich von den Pflanzen aufgenommen, aber nicht der Nährstoff selbst ist das Problem. Das Problem ist nicht der Nährstoff selbst, sondern die Tatsache, dass Phosphat ein radioaktives Element enthält, das ebenfalls von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Die Besorgnis geht auf die Tabakwissenschaft zurück, die gezeigt hat, dass einer der Gründe für die Entstehung von Lungenkrebs durch Zigarettenrauchen darin liegt, dass Polonium-210, ein Zerfallsprodukt von natürlichem Uran und ein hochradioaktives Element. Es ist auch chemisch giftig.

Obwohl es in der Umwelt in geringen Mengen natürlich vorkommt, ist eine der Hauptexpositionsquellen Kalziumphosphatdünger, der auf nichtökologischen Tabakfeldern bzw. im Nahrungsmittelanbau verwendet wird. Wie in einer Studie aus dem Jahr 2009 festgestellt:

„… bei einer Person, die eineinhalb Schachteln Zigaretten (d.h. 30 Zigaretten) pro Tag raucht, beträgt die Strahlendosis für das Bronchialepithel in den Bereichen der Verzweigung … (8000 mrem) – das entspricht der Dosis für die Haut von 300 Röntgenaufnahmen des Brustkorbs pro Jahr.“

In ähnlicher Weise wird in einem 2011 im Journal of Oncology erschienenen Artikel mit dem Titel „Polonium and Lung Cancer“ erläutert:

„Das alpha-radioaktive Polonium 210 (Po-210) ist eines der stärksten karzinogenen Agenzien des Tabakrauchs und verantwortlich für die Histotypverschiebung von Lungenkrebs vom Plattenepitheltyp zum Adenokarzinom. Verschiedenen Studien zufolge ist die Hauptquelle von Po-210 der Dünger, der für Tabakpflanzen verwendet wird …

Tabakblätter reichern Pb-210 und Po-210 über ihre Trichome an, und Pb-210 zerfällt mit der Zeit in Po-210. Bei der Verbrennung wird der Zigarettenrauch radioaktiv und Pb-210 und Po-210 erreichen den Bronchopulmonalapparat …“

Wie inzwischen üblich, ergab die Untersuchung, dass die Tabakindustrie bereits 1959 davon wusste. Schlimmer noch, sie verzichteten auf eine Säurewaschung, die nachweislich Polonium-210 aus den Tabakblättern entfernt, weil dadurch das Nikotin weniger gut aufgenommen werden konnte und somit weniger süchtig machte.

Könnten nicht-biologische Lebensmittel radioaktiv sein, ohne dass wir es wissen?

Wenn nun radioaktives Polonium-210 Tabakblätter krebserregend macht, was macht es dann mit unseren Lebensmitteln? In dem Dokument „Release of Radium and Other Decay-Series Isotopes From Florida Phosphate Rock“ (Freisetzung von Radium und anderen Isotopen der Zerfallsreihe aus Phosphatgestein in Florida) von 1988 räumt das Florida Institute of Phosphate Research ein:

„Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass Phosphaterz 50 bis 150 Teile pro Million (ppm) natürliches Uran und damit seine radioaktiven Zerfallsprodukte enthält … die meisten anderen Böden und Gesteine … enthalten durchschnittlich 1 oder 2 ppm..

Es stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Art der Exposition der Bevölkerung gegenüber natürlicher Strahlung … und wie diese Exposition durch das Vorhandensein und den Abbau von Phosphatvorkommen beeinflusst wird.“

Dieser Bericht von 1988 befasst sich zwar nicht mit der Poloniumexposition durch Lebensmittel, aber ein anderes, noch früheres Dokument tut dies.

Bemerkenswerterweise heißt es in einem längst vergessenen Bericht20 des Oak Ridge National Laboratory aus dem Jahr 1983, „Polonium-210 and Lead-210 in Food and Tobacco Products: A Review of Parameters and an Estimate of Potential Exposure and Dose“ (Überprüfung der Parameter und Schätzung der potenziellen Exposition und Dosis), können Fleisch- und Milchprodukte die Verbraucher einer Strahlendosis aussetzen, die derjenigen entspricht, die Raucher durch Zigarettenrauch erhalten. Wie in diesem Papier erwähnt:

„Tabakrauchen scheint eine Dosis zu liefern, die gleich oder höher ist als diejenige, die durch die Nahrungsaufnahme für Pb-210 und Po-210 im Knochengewebe, in der Leber und in den Nieren geliefert wird; und für Po-210 in der Milz für die drei westlichen Ernährungsweisen … Die Schätzungen der Rauchdosis sind am ehesten mit denen vergleichbar, die für die Nahrungsaufnahme von Arktisbewohnern erhalten wurden.“

Fluoridiertes Wasser kann auch Polonium-210 enthalten

Ein weiterer Weg der Polonium-210-Exposition ist der Konsum von fluoridiertem Wasser, das mit Hilfe von Fluorkieselsäure hergestellt wird. Dieses chemische Nebenprodukt, das bei der Herstellung von Phosphatdünger entsteht, wird in der Regel zur Fluoridierung der kommunalen Wasserversorgung verwendet.

Im Jahr 2015 wurde Mosaic Fertilizer, eines der größten Phosphatabbau- und Düngemittelunternehmen der Welt, von der US-Umweltschutzbehörde mit einer Geldstrafe von 2 Milliarden Dollar belegt, weil unsachgemäße Ablagerung und Entsorgung von Abfällen, die eine Gefahr für die Grundwasserressourcen darstellen.

Es ist eine grausame Ironie, dass Fluorkieselsäure, ein weiteres giftiges Abfallprodukt, plötzlich als „gesund“ bezeichnet wird, wenn sie absichtlich dem Trinkwasser zugesetzt wird. Uran und Radium sind zwei bekannte Karzinogene, die in der für die Wasserfluoridierung verwendeten Fluorkieselsäure enthalten sind, und Polonium-210 ist eines von zwei Zerfallsprodukten des Urans.

Darüber hinaus zerfällt Polonium in stabiles Blei-206, das ebenfalls erhebliche Gesundheitsrisiken birgt – vor allem bei Kindern -, und Untersuchungen haben in der Tat gezeigt, dass das Trinken von fluoridiertem Wasser die Bleiaufnahme im Körper erhöht.

Giftiges Glyphosat in den meisten Lebensmitteln und im Wasser gefunden

Eine weitere Chemikalie, die unsere Lebensmittel vergiftet, ist Glyphosat, der Wirkstoff im Herbizid Roundup von Monsanto. Glyphosat wurde 2015 von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als wahrscheinliches Karzinogen für den Menschen eingestuft.

Kürzlich kam eine Meta-Analyse von sechs epidemiologischen Studien, die zwischen 2001 und 2018 veröffentlicht wurden, zu dem Schluss, dass Glyphosat das Risiko für Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) – eine Gruppe von Blutkrebsarten – bei stark exponierten Personen um 41 % erhöht.

Selbst wenn Sie nicht durch die Anwendung von Herbiziden auf Glyphosatbasis exponiert sind (was bei den meisten derjenigen der Fall ist, die behaupten, dass die Glyphosat-Exposition ihr NHL verursacht hat), ist Ihre Gesundheit dennoch gefährdet, da Tests zeigen, dass die meisten Lebensmittel (insbesondere verarbeitete Lebensmittel) mit dieser Chemikalie kontaminiert sind und mehr als 70 % der Amerikaner nachweisbare Glyphosatwerte in ihrem Körper haben.

Glyphosat tötet Unkraut, indem es den Shikimat-Stoffwechselweg in der Pflanze hemmt. Monsanto hat lange Zeit die Sicherheit der Chemikalie verteidigt und behauptet, sie könne den Menschen nicht beeinträchtigen, da wir diesen Stoffwechselweg nicht besitzen. Der Shikimat-Stoffwechselweg kommt jedoch in menschlichen Darmbakterien vor, von denen wir inzwischen wissen, dass sie eine wichtige Rolle für die menschliche Gesundheit spielen. Glyphosat wirkt außerdem nachweislich:

DNA-Schäden auslösen

Pathologie der Zirbeldrüse verursachen, die wiederum mit Darmdysbiose und neurologischen Erkrankungen wie Autismus, Depression, Demenz, Angststörungen und der Parkinsonschen Krankheit in Verbindung gebracht wurde

die Freisetzung des schilddrüsenstimulierenden Hormons in der Hypophyse hemmen, was zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen kann

als Ersatz für Glycin im Körper wirken und dadurch die Produktion von geschädigten Proteinen bewirken. Glycin spielt auch eine Rolle bei der Bekämpfung von Entzündungen, wie in Glycin Quells Oxidative Damage by Inhibiting NOX Superoxide Production and Boosting NADPH erläutert, und wird im Entgiftungsprozess verbraucht. Infolge der Glyphosat-Toxizität verfügen viele von uns möglicherweise nicht über genügend Glycin für eine effiziente Entgiftung.

Chelatieren Sie wichtige Mineralien, darunter Eisen, Kobalt und Mangan. Manganmangel wiederum beeinträchtigt die Funktion der Mitochondrien und kann zu Glutamattoxizität im Gehirn führen

Beeinträchtigung des Serotonintransports und Abtötung nützlicher Darmbakterien, was zu einem breiten Spektrum von Stimmungsstörungen, einschließlich schwerer Depressionen, beiträgt

Beeinträchtigung von Cytochrom-P450-Enzymen, wodurch die Aktivierung von Vitamin D und die Bildung von Stickstoffmonoxid und Cholesterinsulfat gehemmt wird, wobei letzteres für die Integrität der roten Blutkörperchen benötigt wird

Glyphosat trägt zur Phosphorsättigung bei

In diesem Zusammenhang zeigen im Dezember 2018 veröffentlichte Forschungsergebnisse, dass Glyphosat inzwischen so weit verbreitet ist, dass es zur Phosphorbelastung von landwirtschaftlichen Flächen und damit zur Phosphorbelastung in Wassereinzugsgebieten beiträgt. Wie von Phys.org berichtet:

„In vielen landwirtschaftlichen Gebieten hat der jahrzehntelange Einsatz von Phosphordüngern zu einer Sättigung der Fähigkeit des Bodens geführt, den Nährstoff aufzunehmen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzlich ausgebrachter Phosphor in die Gewässer abfließt, wo er bekanntermaßen schädliche Algenblüten verursacht … Bisher haben sich die Vorschriften zur Begrenzung der Phosphorverschmutzung auf den Einsatz von Düngemitteln konzentriert, die nach wie vor die größte künstliche Phosphorquelle darstellen. Doch mit dem zunehmenden Einsatz von Glyphosat – allein in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der weltweite Einsatz um das 15-fache erhöht – beginnt sich der relativ geringe Phosphorgehalt des Herbizids zu summieren … Unsere Studie deutet darauf hin, dass der jüngste und rasche Anstieg des Glyphosateinsatzes seine relative Bedeutung als anthropogene Phosphorquelle vergrößert hat, insbesondere in Gebieten mit intensivem Mais-, Soja- und Baumwollanbau“, so Marie-Pier Hébert, die Erstautorin.

Klärschlamm – ein höchst giftiger Dünger

Zu guter Letzt haben wir noch die Biofeststoffe, genauer gesagt den giftigen Klärschlamm. Er ist nicht nur dafür berüchtigt, dass er Industrieabfälle enthält, die mit Schwermetallen belastet sind, wie in einem AP News-Artikel vom 12. September 2019 festgestellt wurde, sondern es wächst auch die Besorgnis über die Verwendung dieses giftigen Düngers, weil man festgestellt hat, dass er eine Quelle für Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) ist.

„Die Sorge ist, dass bestimmte PFAS-Chemikalien, die in Studien mit einem erhöhten Krebsrisiko und Schäden an Organen wie Leber und Schilddrüse in Verbindung gebracht wurden, von Pflanzen, die auf mit verunreinigtem Klärschlamm behandelten Böden angebaut werden, aufgenommen werden und in Lebensmittel gelangen könnten. Die Food and Drug Administration hat in diesem Jahr berichtet, dass sie in Stichproben von Fleisch, Milchprodukten, Meeresfrüchten und sogar in handelsüblichem Schokoladenkuchen erhebliche Mengen dieser Chemikalien gefunden hat…“ schreibt AP.

In meinem Interview aus dem Jahr 2015 mit David L. Lewis, Ph.D., einem Mikrobiologen, der drei Jahrzehnte lang als Wissenschaftler bei der Umweltschutzbehörde gearbeitet hat, verrät er die Geschichte von Klärschlamm, warum er ein kompletter Betrug ist und wie die Wahrheit über diesen giftigen Dünger jahrelang unter den Teppich gekehrt wurde.

Wie Sie Ihre Ernährung schützen können

Wie ich eingangs erwähnte, sind Phosphatdünger, Klärschlamm und Glyphosat nur drei von vielen verschiedenen Quellen von Giftstoffen in unserer Ernährung. Wenn man sich erst einmal einen Überblick über das Feld verschafft und erkennt, wie viele verschiedene Giftquellen es gibt und welche Arten von fragwürdigen Chemikalien beteiligt sind, bekommt man eine Vorstellung davon, warum Bio-Lebensmittel immer beliebter werden.

Viele Menschen beginnen nun, die vielen Probleme zu erkennen, die mit konventionellen Lebensmitteln verbunden sind – sowohl gesundheitliche als auch ökologische – und ergreifen proaktive Maßnahmen. Der logischste Schritt ist die Umstellung auf eine biologische oder biodynamische Ernährung, soweit man dazu in der Lage ist. Das gilt nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Fleisch und Milchprodukte.

Der Grund dafür ist, dass die meisten konventionellen Rinder nicht mit Gras, sondern mit einer unnatürlichen Getreidenahrung gefüttert werden, und das meiste Getreide ist zudem genetisch verändert. Tierische Produkte können also sogar noch stärker belastet sein als Obst und Gemüse. Achten Sie also darauf, biologisch erzeugtes, grasgefüttertes Rindfleisch, Geflügel und Milchprodukte zu kaufen. Wenn Sie in den USA leben, können Ihnen die folgenden Organisationen helfen, frische Lebensmittel vom Bauernhof zu finden:

Demeter USA – Demeter-USA.org bietet ein Verzeichnis von zertifizierten biodynamischen Betrieben und Marken.

American Grassfed Association (AGA) – Das Ziel der American Grassfed Association ist es, die grasgefütterte Industrie durch Regierungsbeziehungen, Forschung, Konzeptmarketing und öffentliche Aufklärung zu fördern. Auf ihrer Website können Sie auch nach von der AGA zugelassenen Erzeugern suchen, die nach strengen Standards zertifiziert sind, die u. a. beinhalten, dass sie zu 100 % mit Futtermitteln aufgezogen werden, dass sie auf der Weide aufgezogen werden und niemals in einem Mastbetrieb gehalten werden, dass sie niemals mit Antibiotika oder Hormonen behandelt werden und dass sie auf amerikanischen Familienbetrieben geboren und aufgezogen werden.

EatWild.com – EatWild.com bietet Listen von Landwirten, die dafür bekannt sind, dass sie rohe Milchprodukte, grasgefüttertes Rindfleisch und andere frische Produkte vom Bauernhof herstellen (auch wenn nicht alle biologisch zertifiziert sind). Hier finden Sie auch Informationen über örtliche Bauernmärkte sowie über örtliche Geschäfte und Restaurants, die grasgefütterte Produkte verkaufen.

Weston A. Price Foundation – Weston A. Price hat in den meisten Bundesstaaten Ortsverbände, und viele von ihnen sind mit Einkaufsgemeinschaften verbunden, in denen Sie leicht Bio-Lebensmittel kaufen können, einschließlich grasgefütterter Rohmilchprodukte wie Milch und Butter.

Grassfed Exchange – The Grassfed Exchange hat eine Liste von Erzeugern, die biologisches und grasgefüttertes Fleisch in den USA verkaufen.

Local Harvest – Diese Website hilft Ihnen bei der Suche nach Bauernmärkten, Familienbetrieben und anderen Quellen für nachhaltig angebaute Lebensmittel in Ihrer Nähe, wo Sie Gemüse, grasgefüttertes Fleisch und viele andere Leckereien kaufen können.

Farmers Markets – Ein nationales Verzeichnis von Bauernmärkten.

Eat Well Guide: Wholesome Food from Healthy Animals – Der Eat Well Guide ist ein kostenloses Online-Verzeichnis von Fleisch, Geflügel, Milchprodukten und Eiern aus nachhaltiger Haltung von Bauernhöfen, Geschäften, Restaurants, Gasthäusern, Hotels und Online-Verkaufsstellen in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Community Involved in Sustaining Agriculture (CISA) – CISA setzt sich für die Erhaltung der Landwirtschaft und die Förderung der Produkte kleiner Bauernhöfe ein.

The Cornucopia Institute – Das Cornucopia Institute unterhält webbasierte Tools, die alle zertifizierten Bio-Marken von Eiern, Milchprodukten und anderen Waren auf der Grundlage ihrer ethischen Beschaffung und authentischen landwirtschaftlichen Praktiken bewerten und so die CAFO-„Bio"-Produktion von authentischen ökologischen Praktiken unterscheiden.

RealMilk.com – Wenn Sie immer noch unsicher sind, wo Sie Rohmilch finden können, besuchen Sie Raw-Milk-Facts.com und RealMilk.com. Dort erfahren Sie, wie es um die Legalität in Ihrem Bundesland bestellt ist, und finden eine Liste von Rohmilchbetrieben in Ihrer Nähe. Der Farm to Consumer Legal Defense Fund48 bietet ebenfalls eine nach Bundesstaaten geordnete Übersicht über die Rohmilchgesetze.49 Einwohner Kaliforniens können Rohmilchhändler auch mit dem Store Locator unter www.OrganicPastures.com finden.

