Was macht Krankenhäuser so tödlich und wie können wir das ändern?

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Während der COVID-19-Pandemie starben etwa eine Million Amerikaner aufgrund miserabler Krankenhausversorgung und der Unterdrückung wirksamer, patentfreier Therapien. Ein Großteil davon ist darauf zurückzuführen, dass Obamacare Krankenhäuser dazu drängte, Patienten aggressiv zu behandeln, damit sie das Krankenhaus schnell verlassen konnten und die Kosten für die Gesundheitsversorgung gesenkt wurden

Gebrechlichere Patienten sprechen schlecht auf aggressive Protokolle an, was dazu führt, dass sie häufig in die Palliativmedizin oder in ein Hospiz überwiesen werden. Leider sind Ärzte nicht mehr darin geschult, ihre Patienten schrittweise wieder gesund zu machen, und betrachten daher viele dieser Todesfälle als unvermeidlich

Während der COVID-19-Pandemie setzten Krankenhäuser strenge Protokolle durch, die sich auf Remdesivir und Beatmungsgeräte konzentrierten, während alternative Behandlungen verweigert wurden, selbst in Fällen, in denen die Patienten wahrscheinlich sterben würden – in einem eindrucksvollen Beispiel hatten Patienten, die gerichtlich angeordnetes Ivermectin erhielten, eine Überlebensrate von 95 %, verglichen mit nur 5 % bei Patienten, denen dies verweigert wurde

In der aktuellen medizinischen Ausbildung wird der Schwerpunkt auf die Befolgung standardisierter Protokolle gelegt, anstatt individualisierte Medizin zu praktizieren. Jüngere Ärzte werden darin geschult, Verfahren auszuführen, anstatt Fälle kritisch zu untersuchen und Behandlungspläne für jeden Patienten anzupassen

In diesem Artikel werden wir einige der vergessenen medizinischen Therapien betrachten, die die Ergebnisse in Krankenhäusern dramatisch verbessern, und einige der wichtigsten Strategien hervorheben, die Patienten und Gesetzgeber anwenden können, um die Zahl der Todesfälle in Krankenhäusern zu senken

Während COVID-19 wurden wir Zeugen von etwas, das wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Ein nationaler Notstand brachte Tausende Amerikaner ins Krankenhaus, wo sie von ihren Angehörigen abgeschnitten waren und unweigerlich starben. Es wurde schnell klar, dass die Krankenhausprotokolle nicht funktionierten, aber unabhängig davon, wie sinnlos die konventionelle Versorgung war, konnten die Patienten in unseren Krankenhäusern nicht die alternativen Therapien erhalten, die sie benötigten.

Dies führte in ganz Amerika zu einer ernüchternden Erkenntnis – was viele von uns über unsere Krankenhäuser glaubten, war völlig falsch. Anstatt Patienten zu helfen, funktionierten Krankenhäuser praktisch wie Fließbänder, die katastrophale Protokolle (z. B. Remdesivir) durchführten, Patienten den Zugang zu ihren Angehörigen verwehrten und sich weigerten, alternative Therapien einzusetzen, selbst wenn bekannt war, dass die Patienten sonst sterben würden.

Am besten veranschaulicht wurde dies von einer Reisekrankenschwester, die in das New Yorker Krankenhaus mit der höchsten Zahl an Todesfällen im ganzen Land versetzt wurde und feststellte, dass im gesamten Krankenhaus etwas sehr Unrechtes vor sich ging, weshalb sie es heimlich aufzeichnete:

🧵Nurse Erin worked in NYC at the hardest hit COVID hospital in America. She witnessed a horrifying number of needless deaths and exposed why so many people actually died.



This secret recording shows how doctors would not treat patients they knew would die with anything except…

Hinweis: Das vollständige Interview liefert den eindeutigen Beweis dafür, dass viele Patienten aufgrund völlig unangemessener Krankenhausprotokolle getötet wurden. Ein ähnlich schreckliches Zeugnis einer anderen Krankenschwester für COVID in NYC kann auf meinem Twitter-Account hier eingesehen werden.

Es ist erschreckend, dass die COVID-19-Behandlungsprotokolle finanzielle Anreize für Remdesivir („der Tod ist nahe“) und dann für die Beatmung boten, aber wirksame, patentfreie Behandlungen benachteiligten. Daher forderten die Krankenhausverwaltungen tödliche „Behandlungen“ wie Remdesivir und bestraften die Ärzte, die unrentable Behandlungen einsetzten, die Leben retteten.

Anmerkung: Die NIH machten Remdesivir weiterhin zur Behandlung von COVID-19 und verboten alternative Therapien, obwohl sich die Protokolle mit Beweisen füllten. Dies lag daran, dass Anthony Fauci das NIH-Komitee ernannte und Vorsitzende auswählte, die direkte finanzielle Verbindungen zum Hersteller von Remdesivir hatten – ein wiederkehrendes Problem in der amerikanischen Medizin (z. B. habe ich gezeigt, wie unsere grob ungenauen Cholesterin-Richtlinien von Personen verfasst wurden, die Geld von Statin-Herstellern annahmen, hier).

Aufgrund dieser mörderischen Korruption begannen Familien, Krankenhäuser zu verklagen, um die Verwendung von Ivermectin für einen Angehörigen zuzulassen, der voraussichtlich sterben würde (nachdem er Faucis COVID-Protokollen für Krankenhäuser unterzogen worden war). Bemerkenswerterweise entschieden sich die Krankenhäuser, diese Klagen vor Gericht zu bekämpfen, anstatt einfach Ivermectin zu verabreichen, weil so viel Geld auf dem Spiel stand.

Von den 80 Klagen, die der Anwalt Ralph Lorigo eingereicht hatte, gab der Richter in 40 Fällen der Familie und in 40 Fällen dem Krankenhaus Recht. Von den 40 Fällen, in denen die Patienten Ivermectin erhielten, überlebten 38, während von den 40 Fällen, in denen dies nicht der Fall war, nur 2 überlebten – was die Klage gegen ein Krankenhaus im Grunde zur wohl wirksamsten medizinischen Intervention der Geschichte macht. Doch anstatt diese Daten zu berücksichtigen, schlossen sich die profitorientierten Krankenhäuser zusammen, um einen wirksamen Apparat zu entwickeln, mit dem weitere Klagen abgewiesen werden können.

Da ich damit gerechnet hatte, dass so etwas passieren würde, habe ich kurz vor der Pandemie eine einfache Behandlung zu Hause eingeführt (z. B. durch die Beschaffung von leistungsstarken Sauerstoffkonzentratoren und nichtinvasiver Beatmung). Zahlreiche Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld wurden erfolgreich zu Hause behandelt, von denen viele sonst sofort ins Krankenhaus eingeliefert worden wären und wahrscheinlich gestorben wären.

Anmerkung: Vor COVID hatten wir andere Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt verdient hatten, aber gleichzeitig nach der Einlieferung wahrscheinlich in die Palliativversorgung aufgenommen worden wären. Daher hatten wir bereits gelernt, wie wir einen Großteil der benötigten Pflege zu Hause leisten konnten.

Ebenso hörte ich während der Pandemie unzählige Geschichten, in denen ein Angehöriger einem Patienten im Krankenhaus eine „nicht zugelassene“ Therapie zukommen ließ und so das Leben des Patienten rettete.

Reduktionistische Realitäten

Jede Situation hat zwei Seiten: die konkreten Faktoren und die immateriellen Prozesse, die dazwischen liegen. Während sich die moderne Wissenschaft oft auf die Optimierung des Greifbaren konzentriert, neigt sie dazu, das tiefere Wesen jedes Phänomens zu übersehen. Diejenigen, die diese immateriellen Aspekte dennoch meistern, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von Problemen lösen, die ihre Kollegen nicht lösen können.

In der Medizin zeigt sich dies deutlich im Gegensatz zwischen der algorithmischen Versorgung – bei der Ärzte strenge Protokolle befolgen – und der Kunst der Medizin, die kritisches Denken, individuelle Behandlungspläne und die Pflege der Arzt-Patienten-Beziehung umfasst, die für die Heilung von entscheidender Bedeutung ist.

Leider hat sich die medizinische Ausbildung zunehmend von der Förderung des unabhängigen Urteilsvermögens zur Priorisierung unternehmensgesteuerter Richtlinien verlagert, sodass nur noch wenig Raum für die Kunst der Pflege bleibt. Parallel zu dieser Verlagerung sind die Kosten des amerikanischen Gesundheitswesens in die Höhe geschossen:

Anmerkung: Die Ausgaben für das Gesundheitswesen beliefen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf 0,25 % des BIP.

Bemerkenswert ist, dass die USA, obwohl sie zwei- bis viermal so viel für das Gesundheitswesen ausgeben wie jedes andere wohlhabende Land, die schlechtesten Ergebnisse im Gesundheitswesen unter den wohlhabenden Nationen aufweisen.

Dies ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass bei unseren Ausgaben im Gesundheitswesen die Interessen der Unternehmen Vorrang haben und nicht das, was eine effektive Gesundheitsversorgung ermöglicht, und dass sich in der gesamten Regierung eine allgegenwärtige Korruption etabliert hat.

Wirtschaftliche Anreize

Eines der zuverlässigsten Mittel, über die die Regierung verfügt, um das Verhalten des Gesundheitssystems zu ändern, ist die finanzielle Förderung des gewünschten Verhaltens (z. B. die Förderung von Remdesivir).

Ein wichtiger Teil davon ist die Bewertung von Krankenhäusern nach der Qualität der Versorgung, die sie den Patienten bieten, und die Krankenhauserstattungssätze, die an ihre „Qualität“ gebunden sind. Leider sind einige Kennzahlen zwar hilfreich (z. B. wie viel Prozent der Patienten sich in einem Krankenhaus infizieren), viele andere Kennzahlen, die Lobbyisten einbringen, sind es jedoch nicht (z. B. wie viel Prozent der Patienten geimpft werden). Daher zwingen Krankenhausverwalter das Gesundheitspersonal häufig dazu, Richtlinien durchzusetzen, die den Patienten schaden.

Hinweis: JCAHO ist die wichtigste Organisation, die die Qualität der von Krankenhäusern erbrachten Pflege bewertet. Krankenhausverwalter wiederum unternehmen große Anstrengungen, um JCAHO zu beschwichtigen.

Nach dem 40. Lebensjahr steigen die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung exponentiell an, wobei 22 % aller medizinischen Ausgaben (und 26 % der Medicare-Ausgaben) im letzten Lebensjahr anfallen. Da schon immer die Gefahr bestand, dass Medicare (und die Sozialversicherung) bankrott gehen, ist die Senkung dieser Ausgaben seit langem ein Schwerpunkt für Bürokraten im Gesundheitswesen (soweit ich weiß, begann dies 1979, wurde aber mit Obamacare erst richtig in Gang gesetzt).

Die hohen Kosten für Krankenhausaufenthalte – durchschnittlich 2.883 US-Dollar pro Tag oder bis zu 4.181 US-Dollar in Kalifornien – haben die Reduzierung ihrer Dauer für die Gesundheitsverwalter zu einer Priorität gemacht.

Krankenhäuser erhalten beispielsweise eine Pauschale pro Aufnahme, unabhängig davon, wie lange der Patient bleibt (was dazu führt, dass die Krankenhäuser die Kosten für längere Aufenthalte tragen müssen), und Krankenhäuser mit kritischem Zugang (die mehr Geld erhalten) müssen ihre durchschnittliche Verweildauer unter 96 Stunden halten, um die JCAHO- und Medicare-Akkreditierung zu erhalten.

Krankenhäuser setzen daher Ärzte häufig unter Druck, die Verweildauer durch finanzielle Belohnungen oder Strafen für „übermäßige“ Aufenthalte zu verkürzen, wobei Ausschüsse jede verlängerte Aufnahme aggressiv prüfen und in Frage stellen.

Hinweis: Auch die Entscheidung von Notärzten über die Einweisung von Patienten in ein Krankenhaus variiert erheblich. Einige sind vorsichtiger und nehmen Patienten auf, die vielleicht gar nicht so krank sind, um sich nicht haftbar zu machen, während andere selektiv vorgehen und nur Patienten mit eindeutigen, schweren Erkrankungen aufnehmen. Diese unnötigen Einweisungen belasten die Ressourcen der Krankenhäuser und führen dazu, dass Versicherungsgesellschaften unrealistische Erwartungen haben, wie schnell sich viele Erkrankungen bessern und die Patienten das Krankenhaus verlassen können.

Zeit für Heilung

Wann immer in der Medizin ein Problem auftritt, besteht die bürokratische Tendenz darin, Wege zu finden, die konkreten Variablen auf Kosten der immateriellen Aspekte der Patientenversorgung zu verwalten. Daher neigen fast alle Protokolle, in denen Ärzte ausgebildet werden („um die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern“), dazu, die immateriellen Aspekte beiseite zu schieben – bis zu dem Punkt, dass Ärzte oft bestraft werden, wenn sie von den Protokollen abweichen.

Ein Bereich, in dem dies besonders problematisch ist, ist die Dosierung, da verschiedene Patienten einfach unterschiedliche Dosen derselben Therapie benötigen. Für fast alle Therapien gibt es eine bestimmte Dosis, bei der die meisten Patienten von der Therapie profitieren, und eine andere, bei der sie eine Toxizität zeigen.

Die Dosierung wird in der Regel anhand des Mittelwerts dieser beiden Werte (dem therapeutischen Index) festgelegt. Das Problem dabei ist, dass die Empfindlichkeit der Patienten gegenüber Eingriffen so unterschiedlich ist, dass eine therapeutische Dosis für einen Patienten für einen anderen Patienten toxisch sein kann. Da ein standardisiertes medizinisches System ohne standardisierte Dosierungen nicht funktionieren kann, werden Dosierungen verwendet, die häufig die empfindlicheren Mitglieder der Bevölkerung schädigen.

Hinweis: Die Kunst der Dosierung und die Methoden, die wir zur Bestimmung der richtigen Dosis für Patienten verwenden, werden hier näher erläutert.

Beispielsweise wird in nahezu jedem Naturheilverfahren anerkannt, dass „gebrechliche“ Patienten in der Regel keine höheren Dosen vertragen und dass ihre Behandlung niedrigere Dosen über einen längeren Zeitraum erfordert. Da Krankenhäuser jedoch „gezwungen“ sind, Patienten schnell zu entlassen, werden in der Regel höhere Dosen verabreicht, wodurch sich Patienten mit einer robusteren Konstitution zwar schnell erholen, gebrechliche Patienten jedoch überfordert werden.

Leider wird den Familienangehörigen in solchen Fällen oft gesagt: „Für den Patienten kann nichts mehr getan werden“ oder „Er würde nicht wollen, dass er für den Rest seines Lebens so leben muss“, um sie unter Druck zu setzen, ihren Verwandten in die Palliativpflege zu geben, damit er „in Würde“ sterben kann, oder sie in ein Hospiz zu schicken.

Wir glauben, dass diese unangemessene Dosierung eine Hauptursache für unnötige Todesfälle in Krankenhäusern ist und dass sich viele „unheilbare“ Fälle mit einer langsameren Behandlung erholen könnten.

Zum Beispiel erhalten Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz in der Regel eine aggressive Diuretika-Therapie, um die überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper zu entfernen. Bei robusteren Patienten funktioniert dies und sie können innerhalb von 2 bis 3 Tagen entlassen werden, aber bei schwächeren Patienten kann dies eine Vielzahl schwerer Komplikationen auslösen (z. B. Natriummangel im Blut oder Nierenversagen). Bei ihnen können gute Ergebnisse nur mit einem 4- bis 5-tägigen Krankenhausaufenthalt und einem sanften, gut abgestimmten Diuretika-Protokoll erzielt werden.

Hinweis: Ein ähnliches Problem trat während der COVID-Pandemie auf, als Patienten vorzeitig von den Beatmungsgeräten genommen wurden.

Aufgrund dieser wirtschaftlichen Anreize sind Krankenhäuser sehr effizient darin geworden, Patienten durch die Palliativversorgung zu schleusen, und die Krankenhausversorgung wird oft zu einer darwinistischen Situation, in der man „ausgewählt“ wird, um zu sterben, wenn man sich nicht innerhalb von 3 bis 4 Tagen erholt hat.

Kurz gesagt, Krankenhäuser werden dazu angehalten, Patienten mit einem standardisierten Protokoll zu „behandeln“, anstatt sie gesund zu pflegen. Daher werden viele Maßnahmen, die zur Verbesserung der Patientenergebnisse erforderlich sind, nicht ergriffen, und kritische Ressourcen werden unangemessen umgeleitet.

So investieren Krankenhäuser beispielsweise routinemäßig in Sozialarbeiter, um die Entlassung von Patienten zu beschleunigen (z. B. durch Ausübung von Druck). Im Gegensatz dazu sind die Krankenhäuser so unterbesetzt, dass das Pflegepersonal oft nur Zeit hat, die Vitalwerte zu messen und die vom Arzt verordneten Pillen zu verabreichen, anstatt jeden Patienten alle paar Stunden zu untersuchen, geschweige denn zu erfahren, wie es ihm tatsächlich geht (was für die Genesung der Patienten oft entscheidend ist).

Im Idealfall sollten Krankenschwestern die Patienten alle 2 bis 3 Stunden untersuchen. Wenn man etwas mehr Geld ausgeben würde, um 1 bis 2 Krankenschwestern mehr auf jeder Etage zu haben, wäre dies eine relativ kostengünstige Möglichkeit, die Behandlungsergebnisse der Patienten drastisch zu verbessern.

Letztendlich sind wir der Meinung, dass der Drang, Patienten schnell aus Krankenhäusern (z. B. Pflegeheimen) zu entlassen, anstatt Geld zu sparen, die Kosten im Gesundheitswesen sogar erhöht, da vorzeitige Entlassungen häufig zu zahlreichen erneuten Einweisungen führen – was besonders tragisch ist, da mehrere Krankenhauseinweisungen die Patienten oft in eine fatale Abwärtsspirale ziehen.

Hinweis: Im Gegensatz dazu sind beschleunigte Krankenhausaufenthalte für postoperative Patienten weitaus weniger problematisch, da Chirurgen finanziell bestraft werden, wenn ihre Patienten innerhalb von 30 Tagen nach der Operation sterben, und daher einen Anreiz haben, die Patienten ausreichend lange im Krankenhaus zu behalten. Dies zeigt, dass viele Dinge in der Medizin eher auf wirtschaftliche Anreize zurückzuführen sind als auf das, was für einen Patienten am besten ist.

Ausbildungsprioritäten

Dieses neue Paradigma ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass jüngere Ärzte darin geschult werden, Protokolle auszuführen und Konsultationen anzufordern, anstatt jeden Fall kritisch zu untersuchen, herauszufinden, was ihnen entgeht, und zu versuchen, ihren Behandlungsplan auf jeden Patienten abzustimmen (z. B. lag der Schwerpunkt der medizinischen Ausbildung in der Vergangenheit viel stärker auf der Anpassung von Dosierungen).

Am auffälligsten ist, dass Ärzte darauf trainiert werden, die Unvermeidbarkeit vieler Krankheiten zu akzeptieren, die in Wirklichkeit (mit dem richtigen Ansatz) durchaus behandelbar sind.

Zur Veranschaulichung: Ich hatte kürzlich einen Kollegen, dessen Vater in ein Hospizzentrum entlassen worden war und mit der Palliativversorgung begonnen wurde, weil sein Fall unheilbar war. Mein Kollege war jedoch (zu Recht) davon überzeugt, dass er nur dehydriert war und Kochsalzlösung benötigte. Vier Tage später riefen sie mich unter Tränen an und ich fragte: „Nun, Sie sind Arzt, können Sie sie nicht dazu bringen, ihm die Infusion zu geben?“ Sie antworteten: „Die Krankenschwestern machen das nur mit Genehmigung des Hospizarztes, also brauche ich Hilfe.“

Leider wissen viele Ärzte nicht einmal, dass sie ihre Patienten im Stich lassen, weil die derzeitige Ausbildung auf der Annahme basiert, dass Krankenhausaufenthalte drei bis vier Tage dauern sollten, und sie haben nie in der Zeit vor diesen Vorschriften gelebt, in der es möglich war, die Vorteile längerer Krankenhausaufenthalte zu erkennen.

Daher müssen wir unseren Fokus weg von der Optimierung des Palliativpfads und der finanziellen Anreize für das Überleben der Patienten statt für die Dauer des Aufenthalts verlagern, da Ärzte ohne diese Anreize nicht darin geschult werden, Leben zu retten, und auch nicht die Autonomie haben, das Beste für ihre Patienten zu tun.

Hinweis: Die Vermeidung von Krankenhaus-Wiedereinweisungen (insbesondere bei Patienten, die sich in einer Abwärtsspirale befinden) erfordert oft eine wirksame integrative medizinische Versorgung außerhalb von Krankenhäusern (ein weiterer Bereich, in dem die derzeitige medizinische Ausbildung Ärzte nicht ausbildet).

Lebensrettende Maßnahmen

Um die Wende zum 19. Jahrhundert war die konventionelle Medizin im Begriff, auszusterben, da natürliche Therapien weitaus sicherer und wirksamer waren. Um die Medizin zu „retten“, schloss sich die American Medicine Association (AMA) mit der Industrie und den Medien zusammen, um die Gesundheitsversorgung zu monopolisieren und jegliche Konkurrenz zu beseitigen, indem sie als Quacksalberei deklariert wurde. Infolgedessen wurden zwischen den 1920er und 1960er Jahren viele bemerkenswerte Therapien (die ich regelmäßig in meiner Praxis anwende) auf die schwarze Liste gesetzt und gerieten in Vergessenheit.

Viele dieser Behandlungen erlangten zunächst durch die wundersamen Ergebnisse, die sie bei todkranken Patienten im Krankenhaus erzielten, Berühmtheit.

Zum Beispiel war die ultraviolette Blutbestrahlung (UVBI) bei einer Vielzahl von Infektionen, bei denen Antibiotika versagt hatten (oder nicht wirken konnten, wie z. B. bei viraler Lungenentzündung), bemerkenswert wirksam, und schon bald entdeckten Ärzte auch, dass sie bei Autoimmunerkrankungen (z. B. Asthma-Exazerbationen), Durchblutungsstörungen (z. B. Herzinfarkte) und Operationen (z. B. zur Vorbeugung von Infektionen, zur Wiederherstellung der Darmfunktion und zur Beschleunigung der Heilung) unglaublich wirksam war.

Leider wurde es, nachdem es unsere Krankenhäuser im Sturm erobert hatte, von der AMA auf die schwarze Liste gesetzt (was dazu führte, dass die Anwendung von UVBI nach Russland und Deutschland verlagert wurde), und obwohl Hunderte von Studien seinen immensen Wert belegen (hier diskutiert), steht es weiterhin auf der schwarzen Liste unseres medizinischen Systems.

Hinweis: UVBI ist in der integrativen Medizin weit verbreitet (da es viele verschiedene schwerwiegende Erkrankungen sicher behandelt) und ist eine der primären Therapien, die ich anwende.

Ebenso spricht Sepsis (an der trotz unserer „besten“ Bemühungen immer noch jedes Jahr 350.000 Amerikaner sterben) bemerkenswert gut auf frühzeitige intravenöse Gabe von Vitamin C an. Paul Marik zum Beispiel konnte damit die Sepsis-Sterblichkeitsrate in seinem Krankenhaus von 22 % auf 6 % senken (und in einer Studie zeigte er, dass die Sterblichkeitsrate von 40,4 % auf 8,5 % sank).

In ähnlicher Weise sind in den (seltenen) Krankenhäusern, in denen wir gearbeitet haben und in denen intravenös verabreichtes Vitamin C eingesetzt wird, Sepsis-Todesfälle außerordentlich selten. Dennoch wird dieser Ansatz verteufelt und es ist fast unmöglich, ihn für einen geliebten Menschen im Krankenhaus zu bekommen.

In letzter Zeit habe ich auch begonnen, auf eine andere bemerkenswerte, vergessene Therapie aufmerksam zu machen, DMSO (z. B. ist es wohl die sicherste und wirksamste Schmerzbehandlung, die es gibt – was wiederum dazu geführt hat, dass Hunderte von Lesern berichtet haben, dass DMSO ihnen ihr Leben zurückgegeben hat).

DMSO ist auch wirksam bei der Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Hirnblutungen, traumatischen Hirnverletzungen und schweren Rückenmarksverletzungen (Bereiche, in denen die Medizin nur wenig ausrichten kann), und es gibt Belege dafür, dass DMSO, wenn es in unseren Krankenhäusern eingesetzt würde, Millionen Menschen ein Leben mit Behinderung oder Lähmung ersparen könnte.

Hinweis: Es gibt viele weitere Möglichkeiten, die Krankenhausversorgung zu optimieren. So haben wir beispielsweise festgestellt, dass intravenös verabreichte Aminosäuren die Genesungsgeschwindigkeit und -wahrscheinlichkeit erheblich erhöhen, im Krankenhaus jedoch nur in Formulierungen (TPN) erhältlich sind, die auch giftige Samenöle enthalten und die Patienten eher krank machen als heilen. Ebenso konnten wir durch vernachlässigte, patentfreie Therapien während der gesamten Pandemie schwerkranke COVID-Patienten retten.

Schlussfolgerung

Durch COVID-19 wurde das bedingungslose Vertrauen, in das die medizinische Industrie enorme Investitionen getätigt hat und auf das sie sich seit Jahrzehnten verlässt, erschüttert (z. B. ergab eine große JAMA-Studie mit 443.445 Amerikanern, dass im April 2020 71,5 % von ihnen Ärzten und Krankenhäusern vertrauten, während es im Januar 2024 nur noch 40,1 % waren).

Eine Frage, die mir seit der Wahl von vielen Insidern gestellt wurde, lautet: „Was müssen wir tun, um die Überlebensraten in unseren Krankenhäusern zu erhöhen?“ Ich glaube, dass dies ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt für „Making America Healthy Again“ ist. Wenn klinische Studien zu den in diesem Artikel beschriebenen Ansätzen durchgeführt würden (die der medizinische Industriekomplex vorhersehbar immer blockiert hat), würden sie einen unmittelbaren und unbestreitbaren Nutzen in Bezug auf die Sterblichkeit zeigen.

Ich hoffe aufrichtig, dass unser einmaliges politisches Klima ein Fenster öffnet, um diese vergessenen Ansätze in der Krankenhausversorgung zu testen, insbesondere da ihre Validierung in einem akuten Umfeld eine Offenheit für ihre Anwendung bei chronischen Krankheiten schaffen wird, dem Bereich, in dem sie der Menschheit am meisten nützen können. Ich bin jedem von Ihnen zutiefst dankbar, dass Sie dazu beigetragen haben, diese unglaubliche Chance zu schaffen, die Medizin zum Besseren zu verändern.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines ausführlicheren Artikels, in dem die effektivsten Strategien vorgestellt werden, die wir gefunden haben, um sicherzustellen, dass ein Krankenhaus Ihnen oder einem geliebten Menschen eine optimale medizinische Versorgung bietet, und in dem die zusätzlichen Ansätze behandelt werden, die wir gefunden haben und die das Überleben von Patienten drastisch verbessern können (z. B. eine angemessene intravenöse Hydratation zur Wiederherstellung des physiologischen Zeta-Potenzials). Dieser Artikel und seine zusätzlichen Referenzen können hier nachgelesen werden.

Anmerkung von Dr. Mercola zum Autor

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einblicke in eine Vielzahl von Themen und bin dankbar, sie teilen zu können. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter „The Forgotten Side of Medicine“ auf Substack.

