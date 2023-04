Was man Ihnen über die ungeheuerlichen Pläne, der WHO die Macht über Ihr Leben zu geben, verschweigt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt die Verabschiedung eines „Pandemievertrags“ oder „Pandemieabkommens“ vor, wie es jetzt genannt wird. Am Montag, 11 Monate nachdem eine britische Petition, die eine Debatte zu diesem Thema forderte, die für eine Parlamentsdebatte erforderliche Anzahl von Unterschriften erreicht hat, wird diese endlich stattfinden.

Wie Sie vielleicht wissen, hat der nicht gewählte Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kürzlich in den sozialen Medien behauptet, dass dieser neue Vertrag die Souveränität der einzelnen Länder nicht beeinträchtigen wird. Was Ihnen jedoch verschwiegen wird, ist, dass in Verbindung mit dem Pandemieabkommen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) vorgeschlagen wurden und derzeit verhandelt werden. Einige dieser Änderungen würden der WHO nie dagewesene Befugnisse übertragen und ernste Fragen hinsichtlich der Souveränität der Staaten aufwerfen.

Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften können mit einfacher Mehrheit in der Weltgesundheitsversammlung, dem Leitungsgremium der WHO, ohne anschließende nationale Ratifizierungsverfahren angenommen werden. Das bedeutet, dass diese Änderungen zum jetzigen Zeitpunkt ohne parlamentarische Kontrolle und ohne dass Sie, die Öffentlichkeit, informiert werden, durchgehen können.

Einige der neuen Änderungsanträge sehen vor, dass die Ratschläge der WHO nicht mehr nur beratenden Charakter haben, wie dies bei den derzeitigen Leitlinien der WHO der Fall ist, sondern dass sie für alle Vertragsparteien und ihre Bürger rechtlich bindend sein sollen.

Wenn die Änderungsanträge angenommen werden, wäre der nicht gewählte und nicht rechenschaftspflichtige Generaldirektor der WHO in der Lage, einseitig einen Gesundheitsnotstand auszurufen, ohne die Mitgliedsstaaten oder WHO-Ausschüsse um Rat zu fragen. Es gäbe weder Ausschüsse, die an der Entscheidungsfindung beteiligt wären, noch eine Kontrolle der Entscheidung des Generaldirektors. Eine nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige Person hätte also die Macht, Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Milliarden von Menschen einschränken könnten. Dies ist eine unvorstellbare Machtkonzentration.

Zu den beunruhigenden Änderungen gehört die Streichung einer Klausel, die die WHO verpflichtet, bei der Anwendung der Internationalen Gesundheitsvorschriften die Menschenrechte des Einzelnen zu berücksichtigen. Die WHO soll ermächtigt werden, verbindliche Anforderungen für Abriegelungen, Masken, Quarantänen, Grenzschließungen, Reisebeschränkungen, Pflichtimpfungen, obligatorische medizinische Untersuchungen und andere Maßnahmen zu erlassen, die sie für angemessen hält.

Die vorgeschlagenen Änderungen zielen auch darauf ab, ein internationales Datenbanksystem einzuführen, das es den Ländern ermöglicht, Reisebeschränkungen mithilfe von Instrumenten wie Impfbescheinigungen, Prophylaxebescheinigungen, Test- und Genesungsbescheinigungen sowie Formularen zur Feststellung des Aufenthaltsorts von Reisenden und einer Gesundheitserklärung für Reisende durchzusetzen, die vorzugsweise mit einem persönlichen QR-Code verknüpft sind.

Die Vorschläge sehen außerdem eine erhebliche Aufstockung der Mittel der WHO vor. Ein Teil dieser zusätzlichen Mittel wird benötigt, um einen umfassenden Überwachungsprozess in allen Mitgliedstaaten einzurichten, den die WHO regelmäßig durch einen Länderüberprüfungsmechanismus verifizieren wird. Sowohl die IHR-Änderungen als auch die vorgeschlagene Pandemie-Vereinbarung fördern die systematische globale Zusammenarbeit, um Abweichungen von offiziellen Regierungs- oder WHO-Richtlinien entgegenzuwirken.

Die WHO ist ferner bestrebt, die Überwachung neuer und varianter Viren zu beaufsichtigen, sie zu identifizieren, ihre „Bedrohung“ zu bestimmen und eine Gegenmaßnahme einzuleiten.

So entsteht eine sich selbst erhaltende Pandemie-Industrie mit großen internen Interessenkonflikten, die von den Steuerzahlern der Welt finanziert, aber von einer UN-Agentur kontrolliert wird, die keine nationale Rechtsaufsicht und kaum Rechenschaftspflicht hat. Um die weitere Finanzierung zu rechtfertigen, wird es einen massiven Anreiz geben, vermeintliche Bedrohungen zu erklären und darauf zu reagieren, wodurch das Leben der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten eingeschränkt wird, während die Sponsoren der WHO durch pharmazeutische Empfehlungen und Mandate Gewinne erzielen.

Alle oder einige der Änderungen könnten bereits im nächsten Monat, spätestens aber im Mai 2024 verabschiedet werden. Sobald sie verabschiedet sind, werden sie für alle 194 WHO-Mitgliedstaaten verbindlich, wobei die Länder das Recht haben, sie innerhalb von zehn Monaten abzulehnen.

Seltsamerweise diskutieren derzeit weder das Vereinigte Königreich noch andere Mitgliedstaaten über diese Änderungen, die der WHO nie dagewesene Befugnisse verleihen würden. Diejenigen, die glauben, dass die WHO nichts mit ihnen oder ihrer Landespolitik zu tun hat, sollten noch einmal nachdenken.

Der erste Schritt im Kampf gegen diese inakzeptable Abtretung von Regierungsbefugnissen an eine nicht gewählte supranationale Organisation (und damit an die Sonderinteressen, die sie kompromittiert haben) besteht darin, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Der World Council for Health (WCH) und Children’s Health Defense, die eng mit anderen betroffenen Organisationen und Volksbewegungen zusammenarbeiten, starten eine Kampagne mit dem Titel The Great Freeset, die Vorschläge für Maßnahmen enthält, die wir ergreifen können, um dieser globalen Bedrohung unserer Gesundheit und Souveränität zu begegnen.

Die WCH, eine Initiative für die Gesundheit und Souveränität der Menschen, hat eine Petition gestartet, um eine parlamentarische Abstimmung im Vereinigten Königreich darüber abzuhalten, ob gegen die zuvor in aller Stille verabschiedeten Änderungsanträge von 2022 Einspruch erhoben werden soll, und um eine Abstimmung über die Ablehnung der meisten der zusätzlichen 307 Änderungsanträge, die derzeit verhandelt werden, zu fordern. Wir haben die 10.000-Unterschriften-Marke erreicht, die eine Reaktion der britischen Regierung erfordert. Es wäre jedoch hilfreich, 100.000 Unterschriften zu erreichen und die Regierung zu verpflichten, eine Debatte im Parlament in Betracht zu ziehen. Einzelheiten zu dieser Petition finden Sie hier, und jeder britische Bürger kann unterschreiben.

Wir können nicht tatenlos zusehen, wie der WHO ungeheuerliche Monopolbefugnisse über die öffentliche Gesundheit eingeräumt werden. Biden hat uns gewarnt, dass „eine zweite Pandemie bevorsteht“. Die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und des Pandemieabkommens werden uns als Verbesserung künftiger Pandemiebekämpfungsmaßnahmen verkauft, obwohl sie in Wirklichkeit dazu führen würden, dass die gleichen Fehler wie bei Covid noch einmal gemacht werden.

Wir sollten uns immer an das Sprichwort erinnern: „Das Wohl der Menschheit ist seit langem das Alibi von Tyrannen“.

Für einen Link zu der oben genannten Petition klicken Sie bitte hier.

Für einen Link zu einem Brief, den Sie an Ihren Abgeordneten schicken können, klicken Sie bitte hier.

Das Positionspapier der WCH, Rejecting Monopoly Power over Global Health, finden Sie hier und die Pressemitteilung dazu hier.