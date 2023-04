Von JOHN LEAKE

“Sie machen eine Wüste und nennen sie ‚Frieden.‘“ —Calgacus über die Römer.

Mein Deutsch ist eingerostet, aber ich schreibe und spreche diese Botschaft in der deutschen Sprache in der Hoffnung, dass sie möglichst viele Deutsche erreicht.

Die US-Regierung ruiniert Deutschland. Es war die amerikanische Politik in Syrien, die 2015 Ihre Flüchtlingskrise verursacht hat. Es waren amerikanische Wissenschaftler, die das SARS-CoV-2-Virus erschaffen haben. Es war die aggressive NATO-Erweiterung der amerikanischen Regierung, die letztlich zu Russlands gewaltsamer Reaktion in der Ukraine führte. Es war eine Einheit der US Kriegsmarine, die die Nordstrom-Pipeline und damit Ihre billige Energie zerstört hat.

Ich bin ein patriotischer Amerikaner. Mein Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die deutsche Wehrmacht. Mein Großonkel wurde im Kampf gegen die deutsche Armee gefallen. Ich bin mit dem Verständnis aufgewachsen, dass amerikanische Politik gut für Deutschland ist. Nicht mehr. Ihr Kanzler Scholz sollte Präsident Biden sagen, dass es nicht mehr im Interesse Deutschlands liegt, an der amerikanischen Politik festzuhalten.