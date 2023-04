Hat 5G zur sogenannten Covid-Pandemie“ beigetragen?

Von Anfang an wurden die Ursprünge und Ursachen der „Covid-Pandemie“ infrage gestellt. Zu den Erklärungen, die von den Konzernmedien und den „Faktenprüfern“ der Konzerne hartnäckig zensiert, unterdrückt oder ignoriert werden, gehören ruchlose Experimente mit Funktionsgewinnen, die „Lab-Leck-Theorie“ und die schnelle Einführung der gefährlichen 5G-Technologie. Welche mögliche Rolle könnte 5G spielen?

Wir sind nicht länger eine ahnungslose Öffentlichkeit

Von Dr. Tess Lawrie

Die fabrizierte Covid-19-Pandemie“ wurde im Jahr 2020 auf eine vertrauensvolle und ahnungslose Öffentlichkeit losgelassen. Daher erscheint es sinnvoll, die von den Gesundheitsbehörden und ihren Medien energisch geleugneten Covid-Hypothesen erneut zu überprüfen. Es sind genau diese unveröffentlichten, widerlegten und lächerlich gemachten – sogenannten „Verschwörungstheorien“ -, die drei Jahre später den Stempel der Wahrheit tragen.

Wo soll man anfangen? Als Covid-19 zum ersten Mal auftrat, wiesen viele unabhängige Wissenschaftler und Kommentatoren auf die gleichzeitige Einführung der 5G-Technologie in Wuhan und anderswo hin und schlugen vor, dass diese zur Verbreitung von Covid-19 beigetragen haben könnte und untersucht werden sollte. Diese Vermutungen über den Ursprung von Covid-19 wurden von den Faktenprüfern schnell entkräftet. Im selben Artikel, in dem diese alternative Hypothese entkräftet wird, heißt es weiter: „Das derzeitige Coronavirus ist ein zoonotisches Virus, d. h. es wird von Tieren auf Menschen übertragen“, wobei der Bericht der gemeinsamen WHO-China-Mission zitiert wird, der sich als unwahr herausgestellt hat.

Plausibler sind da schon die Aussagen von Dr. Redfield, wonach der Ausbruch des Coronavirus wahrscheinlich auf eine geheime Gain-of-Function-Forschung zurückzuführen ist, die vom US-Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit privaten Akteuren durchgeführt wurde. Nach dieser Hypothese könnte der manipulierte Coronavirus-Erreger aus dem Wuhan Institute of Virology, wo die von den USA geleitete Forschung durchgeführt wurde, nach außen gedrungen sein.

Dies wirft die Frage auf, ob ein solches Leck versehentlich oder absichtlich entstanden ist. In Anbetracht der seelenlosen Gesichter von Anthony Fauci vom NIH („Ich bin die Wissenschaft“) und Klaus Schwab vom WEF („Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“) bin ich geneigt zu glauben, dass Letzteres der Fall ist.

Daher scheint es mir, als ob selbst die letztgenannte Hypothese von der größten Bedrohung ablenkt – einer Technologie, die schneller als der Blitz und wohl auch schneller als die gefährlichen genetischen „Impfstoffe“ selbst auf den Markt gekommen ist.

Man denke nur an die frühen und erschreckenden Bilder, die in der BBC und anderen Medien gezeigt wurden, als Menschen an diesem tödlichen Erreger auf der Stelle starben, und an die Berichte über die Verwandlung Wuhans in „Zombieland“. Passt das zu einer viralen Atemwegserkrankung? Ich würde sagen, nein. Wenn man darüber nachdenkt, scheinen diese Bilder pure und einfache Propaganda zu sein.

Wenn also Covid absichtlich aus dem Labor in Wuhan ausgetreten ist, um den Einsatz von Covid-19-Injektionen als Biowaffe zu erleichtern, wie viele Verschwörungsanalysten vermuten, was ist dann die 5G-Einführung im Handbuch des Größenwahns? Geht es bei 5G wirklich nur um Überwachung und Kontrolle, das Internet der Körper und die digitale Versklavung, oder steckt in dieser Technologie mehr Macht, als wir bereit sind, zu berücksichtigen?

Diese Woche hörte ich ein Gespräch zwischen dem deutschen Rechtsanwalt Reiner Fuellmich und Barry Trower, einem pensionierten Militär und Experten für Mikrowellenkriegsführung. Ich war schockiert, als ich hörte, dass die militärischen Fähigkeiten der Mikrowellentechnologie seit den 40er und 50er-Jahren bekannt sind und von Militärs in der ganzen Welt eingesetzt werden, während wir, die Öffentlichkeit, nichts davon wussten. Laut Barrie Trower wurden Informationen und Beweise für die Gefährlichkeit dieser Technologie absichtlich zurückgehalten.

Ich habe bereits früher über die Ähnlichkeiten zwischen den experimentellen Covid-19-Injektionen und der WiFi- und 5G-Technologie bei den Versäumnissen der Behörden geschrieben.

Barry Trower führt das Versagen der Behörden auf die Gerissenheit eines australischen Professors zurück, der der ICNIRP angehört. Diese mit der Industrie verbundene private Organisation legte in den 80er-Jahren die ursprünglichen Sicherheitsstandards für die Mikrowellenstrahlung von Mobiltelefonen auf der Grundlage der thermischen Auswirkungen auf ein erwachsenes Dummy-Modell fest, das 6 Minuten lang gemessen wurde. Aufgrund der Formulierungen in den Leitlinien, die die ICNIRP vor der Rechenschaftspflicht schützen, ignoriert sie weiterhin die erheblichen Beweise für die Schädlichkeit nicht thermischer Wirkungen.

Auf diese Weise hat die ICNIRP die Verantwortung für den unsicheren Einsatz dieser Technologie geschickt auf die Schultern jedes Beamten abgewälzt, der die Installation dieser Technologie genehmigt. Diejenigen, die den ICNIRP-Leitfaden nicht lesen und Entscheidungen treffen, die zu einer Schädigung der Öffentlichkeit führen, sind also in vollem Umfang für die verursachten Schäden verantwortlich. Sie scheinen es nur nicht zu wissen – noch nicht. Aber mit Experten wie Barrie, die sich zu Wort melden, wird das öffentliche Bewusstsein zwangsläufig wachsen, und diese Beamten in den Stadtratsausschüssen, die für die Freigabe dieser unsicheren Technologie verantwortlich sind, werden sich wahrscheinlich zeitnah in heißem Wasser wiederfinden. Bitte helfen Sie mit, den Druck zu erhöhen!

Barrie beschreibt, wie Mikrowellenstrahlung eingesetzt werden kann und wurde, um Menschen zu verwirren, Unfruchtbarkeit bei unseren Nachkommen zu verursachen und sogar um Menschen tot umfallen zu lassen (möglicherweise wie in Wuhan zu Beginn von Covid). Angesichts der Milliarden von Männern, Frauen und Kindern, die rund um die Uhr an ihren Mobiltelefonen hängen, verdient dieses Interview unsere volle Aufmerksamkeit sowie eine offene Diskussion zwischen uns und allen, die vorgeben, uns in unseren Gemeinden, Städten und Institutionen zu dienen, zu führen oder zu vertreten.

Welcher Zusammenhang besteht also, wenn überhaupt, zwischen der Einführung der experimentellen Covid-19-Injektion und der Einführung von 5G? Während Städte und Vororte abgeriegelt wurden, wurden Straßen aufgegraben und Kabel verlegt; Türme wurden auf Schulhöfen, Kirchtürmen, entlang von Autobahnen und auf Wohnblocks installiert, ohne dass die Sicherheit geprüft oder die Öffentlichkeit befragt wurde. All dies geschah, während verängstigte Männer und Frauen zu sehr von der tödlichen Covid-Propaganda abgelenkt waren, um es zu bemerken.

Aus dem Interview dieses Veteranen ergeben sich für mich viele Fragen. Für den Anfang:

Wird 5G in ganzen Städten eingesetzt, um zu kontrollieren, zu unterdrücken und vielleicht sogar zu töten?

Sind die neuen von der Regierung initiierten SMS-Warnungen Teil einer militärischen Operation?

Können diese neuen, von der Regierung initiierten SMS-Warnungen dazu verwendet werden, uns zu schaden?

Wir sind berechtigt, Fragen zu stellen, nicht wahr?

Meiner Meinung nach haben unsere Regierungen nicht mehr die Kontrolle, wenn sie sie überhaupt jemals hatten. Die Eile, mit der diese waffenfähige Technologie auf den Markt gebracht wird, deutet für mich darauf hin, dass die supranationalen Mächte, die den Großen Reset kontrollieren, sich bemühen, die Bedingungen unserer Versklavung zu verschärfen, bevor es (für sie) zu spät ist.

Kann jemand von uns angesichts des unerbittlichen und sinnlosen Drängens, unseren Jungen, Mädchen und kostbaren Babys giftige genetische Injektionen zu verabreichen, noch ahnungslos sein?

Wir sind nicht mehr ahnungslos, sondern zutiefst misstrauisch und haben jedes Recht dazu!

All das, was ohne unsere Zustimmung und ausdrückliche Erlaubnis geschieht, verlangt nach Antworten.

Wenn Sie mehr über 5G erfahren möchten und darüber, wie Sie Ihre Familie vor dieser allgegenwärtigen und unsichtbaren Gefahr schützen können, besuchen Sie mich diesen Sonntag bei Tess Talks, wo ich mit Dr. Beverly Rubik sprechen werde, einer US-amerikanischen Biophysikerin und 5G-Forscherin, die ebenfalls die 5G-Alarmglocken läutet. Als ehemalige Professorin ohne Interessenkonflikte und mit umfassender Forschungserfahrung auf diesem Gebiet ist Dr. Rubik eine ruhige Stimme der Vernunft, der ich vertraue. Schalten Sie ein und entscheiden Sie selbst.

Über die Autorin

Dr. Tess Lawrie ist häufig Mitglied in technischen Teams, die für die Entwicklung internationaler Leitlinien zuständig sind. Ihre von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen wurden über 5.000 Mal zitiert, und ihr ResearchGate-Score gehört zu den besten 5 % der ResearchGate-Mitglieder.

Sie ist die Gründerin der britischen Ivermectin Recommendation Development International (BiRD International), Mitbegründerin des World Council for Health, Direktorin von EbMCsquared und veröffentlicht regelmäßig Artikel auf ihrer Substack-Seite ‚A Better Way to Health‘.