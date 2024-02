Was niemand über Tucker Carlsons Putin-Interview sagt

Kit Knightly

Das Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist in aller Munde.

Das zweistündige Gespräch wurde live auf Twitter übertragen. Alle großen Nachrichtensender haben in einer Form darüber berichtet.

Nachdem ich acht Jahre lang über den Putsch/Bürgerkrieg in der Ukraine und insbesondere über die westliche Propaganda gegen Russland berichtet habe, konnte ich so ziemlich alles, was Putin sagen würde, vorhersagen, bevor er es sagte.

Jeder, der über Russland oder die Ukraine berichtet hat, kann das bestätigen.

Er würde immer die Position Russlands gegenüber der Ukraine mit stichhaltigen und historisch fundierten Worten darlegen.

Er würde immer die (sehr realen) gebrochenen Versprechen westlicher Diplomaten zur NATO-Osterweiterung anführen.

Mit ziemlicher Sicherheit würde er seine sehr treffende Feststellung wiederholen, dass sich die Außenpolitik der USA nie zu ändern scheint, egal wer Präsident ist.

Er ist ein intelligenter und überzeugender Redner, und er hätte sich immer gut geschlagen.

Und wenn es 2014 wäre, wäre es großartig.

Aber es ist nicht 2014, oder?

Wir schreiben das Jahr 2024 und die Welt bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf eine schöne neue („multipolare“) Normalität zu. Russland ist bei der Agenda 2030 an Bord, und sehr einflussreiche Stimmen aus dem westlichen Establishment unterstützen nun Putin und seine einst abseitigen Ansichten.

Angesichts dieser Realitäten sollten wir uns die Frage nach der Relevanz und dem Zweck dieser Art von geopolitischer Theatralik stellen.

Erinnern wir uns: Alle reden über das Putin-Interview.

ALLE.

Von Hillary über Elon bis Russell Brand.

Alle großen Nachrichtenagenturen haben darüber berichtet. Vielleicht haben sie es „überprüft“, vielleicht haben sie sich darüber aufgeregt oder darauf bestanden, dass es verboten wird, aber sie alle haben darüber gesprochen.

Vergleichen wir diese Berichterstattung mit der über Oliver Stones vierteiliges Interview mit Putin im Jahr 2017.

Im Ernst. Schauen Sie sich den Unterschied an. Es sagt viel darüber aus, wie sich die Agenda des Establishments verändert. Damals gab es keine großen Schlagzeilen.

Aber ich will nicht über Putin reden. Denn alle reden über Putin.

Ich will über Carlson sprechen.

Der Tucker Carlson, der plötzlich als vermeintlicher Anti-Establishment-JFK-Skeptiker und 9/11-Wahrheitsverkünder als Bedrohung für das System positioniert wurde.

Derselbe Tucker Carlson, dessen Vater Direktor von Voice of America war. Derselbe Tucker Carlson, der 9/11-Skeptiker in seiner Sendung zensierte und beleidigte.

Derselbe Tucker Carlson, der sich bei der CIA bewarb (aber angeblich abgelehnt wurde).

Wie kam es zu dieser Neuerfindung?

Wann geschah sie?

Warum geschah sie?

Und nein, ich behaupte nicht, dass alles, was er sagt, falsch ist, vieles ist sogar richtig. Seine Monologe über den Zustand der Wirtschaft, die Wahlen 2020, JFK und 9/11 waren alle zumindest teilweise richtig.

… aber das sollte uns dazu bringen, mehr Fragen zu stellen, oder?

Hatte er ein großes Erwachen?

Auch wenn Sie das glauben, glauben Sie, dass seine Chefs bei Fox das auch hatten? Oder Elon Musk? Oder dass keiner von ihnen ihn davon abhalten konnte, vermeintliche Wahrheitsbomben auf ihre Kosten zu werfen, wenn sie es nicht wollten?

Tucker Carlson war die meistgesehene Sendung im US-Fernsehen, bevor er letztes Jahr anscheinend von Fox News gefeuert wurde.

Seitdem, und mit all dem Heldenruhm, den ihm das Establishment verliehen hat, hat er stattdessen seine Sendungen live auf X/Twitter gestreamt, und jede einzelne davon hat mehr Zuschauer als CNN oder MSNBC oder seine alte Show auf Fox…. Alles zusammen.

Interessant, nein.

Tatsache ist: Die alten Medien sterben aus. Und das ist gut so. Aber glauben Sie, das Establishment sieht das nicht? Glauben Sie, es wäre ihnen nicht in den Sinn gekommen, die Kontrolle über die neuen Medienplattformen an sich zu reißen und „Führer“ in vermeintlich unabhängige Medienbewegungen einzuschleusen?

Wie wir unsere Leser in letzter Zeit immer wieder daran erinnern müssen, sind die Menschen und Institutionen, die die Welt regieren, nicht an eine einzige Plattform, Methode, Nation oder Flagge gebunden.

Oder Medien.

Sie kauften alle Zeitungen auf, weil sie nützlich waren, sie „syndizierten“ alle Fernsehsender, weil die Leute einschalteten…

Und jetzt, wo die alten Medien aussterben, was werden sie wohl tun?

Wie ein Einsiedlerkrebs, der seine Schale wechselt, werden sie einfach von ihrem alten Zuhause in ein schönes, glänzendes neues „Indy“-Haus umziehen.

Auf Wiedersehen, altmodisches CNN, hallo, ehrliche, vollkommen organische Guerilla-Nachrichten, die per Livestream auf X übertragen und vom Algorithmus völlig zufällig gefördert werden.

Auf Wiedersehen, lange Leitartikel in den Zeitungen, hallo, 10-Sekunden-Ticker von falschen Influencern in einer staatlich betriebenen Meinungsfabrik.

Tschüss Tucker Carlson, bezahlter Disinfo-Promoter, hallo Tucker Carlson, Stimme der neuen Medien, die immer noch von genau den Kräften gefördert werden, die sie eigentlich bekämpfen sollten.

Wir haben schon andere Beispiele dieser Art gesehen, zum Beispiel AOCs offensichtlich gefälschte „Watch me live streaming, my random thoughts out of the blue“-Videos. Als hätte sie nicht eine Fokusgruppe entscheiden lassen, wie wenig Make-up sie tragen oder wie „ungepflegt“ ihre Haare sein sollten, oder einen Sponsorenvertrag für das Brathähnchen unterschrieben, das sie isst.

Das Verkaufsargument der neuen Medien war, dass jeder sofort Zugang zu ihnen hatte, was eine Authentizität mit sich brachte, die durch Rohheit gekennzeichnet war. Das Establishment griff diese Authentizität schnell auf und versuchte, sie sich anzueignen. Jetzt wird diese Unverfälschtheit produziert und die Authentizität am Fließband gefälscht.

Und indem die aufstrebenden neuen Medien mit angeblich „abtrünnigen“ Stimmen aus dem Establishment gefüttert werden, übernimmt das Establishment die Kontrolle über sie.

Ferner kann der Übergang von den alten zu den neuen Medien auch dazu genutzt werden, unabhängige Medien zu kooptieren und falsche binäre Erzählungen zu konstruieren, die die Agenda kontrollieren. Die alten Medien verkaufen die eine „Seite“, die neuen Medien die andere.

So entstehen verrückte Szenarien, in denen Milliardäre wie Elon Musk als Außenseiter dargestellt werden, egal wie viele Great Reset Talking Points er vertritt, oder Podcaster wie Joe Rogan angeblich 250 Millionen Dollar vom System erhalten, um das System anzugreifen, oder das „intellektuelle Dark Web“ Impfstoffe und Israel gleichermaßen anpreist.

Die Stimmen des alten Establishments (Guardian, CNN, New York Times oder wer auch immer) greifen diese neuen „Anti-Establishment“-Stimmen (die immer die gleiche Agenda in leicht abgewandelter Form verkaufen) lautstark an, weil sie wissen, dass die „Feind meines Feindes ist mein Freund“-Mentalität ihnen in echten alternativen Medienkreisen Glaubwürdigkeit verleiht.

Ich meine, es ist doch ziemlich cool, einen großen alten „Ex“-Mainstreamer auf seiner Seite zu haben, der sich bereit erklärt, bei deinem Podcast mitzumachen, oder? Sofortige Anerkennung, Aufregung. „Siehst du, sogar der große Name X gibt zu, dass wir recht haben“. Es ist zu leicht, sich von den Geschichten der „Promi-Rebellen“ verführen zu lassen. Wir wollen sie doch alle glauben, oder?

Indem sie „ehemalige“ Insider des Establishments in Führungspositionen der „Alternative“ bringt, kontrolliert die „Elite“ die Richtung ihrer angeblichen Opposition.

Tucker Carlson ist die erste wirklich große Stimme, die diesen Wechsel in großem Stil vollzieht, aber er wird nicht der letzte sein. Und sein Interview mit Putin ist ein weiteres Zeichen für die Botschaft der „anerkannten Alternative“.

Laut Twitter wurde das Interview innerhalb von 24 Stunden 140 Millionen Mal angeklickt. Tucker und Putin sind seitdem „trending“, gefördert durch den allmächtigen Algorithmus auf einer Website, die dem weltweit vermögendsten Mann gehört, während sie gleichzeitig auf den Titelseiten aller Zeitungen erscheinen.

Wow, cool, richtig. Die neuen Medien sind einfach so richtig, dass dem Establishment nichts anderes übrig bleibt, als sie zu fördern!

Allzu leicht wird übersehen, dass an diesen Medien nichts wirklich „neu“ ist. Es ist nur ein sehr alter Einsiedlerkrebs in einem neuen Panzer.