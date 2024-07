Was planen Bill Gates und die WHO? Sie simulieren eine weitere Pandemie

Bill Gates und die WHO haben eine weitere Pandemie simuliert. Einige Monate, bevor die Corona-Epidemie zur Pandemie erklärt wurde, fand das Event 201 statt, bei dem der Ausbruch eines Coronavirus simuliert wurde. Diese Simulation wurde unter anderem von Gates und dem Weltwirtschaftsforum finanziert.

Dies sei keine Verschwörungstheorie, betonte Clayton Morris von Redacted.

Bill Gates and the #WHO are back at it with a new #pandemic simulation for 2025, dubbed #SEERS. 🦠Another global health crisis on the calendar already? 👀 Mark your planners for the Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Ready or not! 🤯 pic.twitter.com/dWpJ1LOlL4