Wir haben eine Probe des Inhalts eines [C19-Impfstoff-]Fläschchens … analysieren lassen …

[und es gibt] … radioaktive Materialien neben anderen Dingen … sie machen uns zu elektrischen, synthetischen Biologie-, Impfstoff- und polymerisierten Sklaven.”

Von Sense Receptor

Rechtsanwalt Todd Callender beschreibt für Dr. Ana Maria Mihalcea, MD, PhD, wie er und sein Team den Inhalt eines COVID-19-Injektionsfläschchens mittels Massenspektrometrie analysieren ließen und dabei “unter anderem radioaktive Materialien” fanden. Basierend auf dem, was sein Team in dem Injektionsfläschchen gefunden hat, sowie auf der Analyse der bizarren weißen faserigen Klumpen, die jetzt aus den toten Körpern von COVID-“geimpften” Menschen gezogen werden, sagt Callender, dass die Impfungen die “Polymerisation unserer Spezies” verursachen.

“Wenn Sie sich das vorstellen können… sie verwandeln uns in elektrische synthetische Biologie, in Impfstoffsklaven, in polymerisierte Sklaven”, fügt Callender hinzu.

“Und eigentlich waren es vielleicht Ihre Worte, die uns auf diesen Weg geführt haben, aber es ist wirklich die Polymerisation der Menschheit. Und ich wollte nicht unhöflich sein, wenn ich hier rüberschaue, aber Sie und ich, wir beide waren als Sachverständige für meine Anwaltskanzlei tätig. Wir hatten eine Probe des Inhalts eines Fläschchens, das einem unserer Mandanten injiziert worden war. Und wir haben diesen Inhalt massenspektrometrisch analysieren lassen, aber auch einige andere Tests durchgeführt. Es handelte sich um 99 Seiten mit Krankheitserregern, verschiedenen Stoffen, darunter Barium-137 und Cäsium-137, radioaktiven Stoffen und vielem mehr.

“Wenn man sieht, dass das der Inhalt der Aufnahmen ist, und einige der anderen Arbeiten, die Sie gemacht haben, Autopsien und z. B. Gerinnsel, die aus Leichen kommen, die unser Freund Richard herausgezogen hat, verstehen wir irgendwie viel mehr darüber, was passiert. Und Sie haben, glaube ich, den Begriff geprägt. Es ist die Polymerisation unserer Spezies. Sie verwandeln uns buchstäblich in eine Art Plastik, einschließlich Metallkomponenten. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in diesen großen weißen gummiartigen Klumpen Zinn enthalten ist. Wir fanden heraus, dass sie auch als Antenne dienen. Und warum? Wenn Cäsium-137 mit lebendem Gewebe kombiniert wird, verwandelt es dieses Gewebe, egal ob es sich um eine Pflanze, ein Tier oder irgendetwas anderes handelt, in einen Wandler, Sender, Empfänger und Verstärker.

“Wenn Sie sich das vorstellen können, meine Damen und Herren, dann verwandeln sie uns in elektrische synthetische Biologie, in Impfstoffsklaven, in polymerisierte Sklaven. Anders kann ich es wirklich nicht ausdrücken.”

