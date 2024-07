Kanada: Ungeklärte Todesfälle von Kindern in Alberta um das 33-fache gestiegen: „Wir konnten es nicht glauben“.

In der kanadischen Provinz Alberta steigt die Zahl der ungeklärten Todesfälle von Kindern sprunghaft an.

Am 9. November 2022 starb der 13-jährige Eric Homersham aus Calgary plötzlich in der Schule, vermutlich an einer Covid-Impfung. Am 29. November desselben Jahres starb plötzlich der siebenjährige Slade Smith aus Calgary. Er war gegen Corona geimpft. Seit Einführung der Impfung sind unzählige kanadische Kinder plötzlich gestorben.

„Warum können wir die Zahl der ungeklärten Todesfälle von Kindern in Alberta nicht erklären? Ich habe fälschlicherweise angenommen, dass die Zahl der ungeklärten Todesfälle nicht 350 %, sondern 3328 % beträgt (Anstieg der ungeklärten Todesfälle bei Kindern). Das konnten wir nicht glauben. Es sind tatsächlich 3328%. Ich habe diese Zahl nicht erfunden, ich wünschte, ich hätte es getan. Diese Zahl stammt aus den Daten der AHS…“.

"Why can we explain the amount of unexplained deaths in Alberta children…I made mistake that the number of unexplained deaths was not 350%, it's actually 3328% (increase in unexplained child deaths)…we couldn't believe it…it's actually 3328%…I did not make that number up,… pic.twitter.com/sO7yiNIQ0g — Camus (@newstart_2024) July 7, 2024

Die Organisation „An Injection of Truth“ brachte kürzlich kanadische Ärzte zusammen, um die neuesten wissenschaftlichen Daten zu diskutieren. Nachdem sie das Wort ergriffen hatten, wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt. Die Veranstaltung wurde von der Eventbrite-Website entfernt.

Ursprünglich hatte An Injection for Truth berichtet, dass die ungeklärten Todesfälle von Kindern in Alberta seit 2021 um 350 Prozent gestiegen seien. In jenem Jahr hatten die Behörden damit begonnen, Kindern mRNA-Corona-Impfstoffe zu verabreichen.

Diese Zahl erwies sich als falsch: Die Zahl der ungeklärten Todesfälle sei um 3.328 Prozent gestiegen, sagte Darrell Komick von „An Injection for Truth“ auf einer Pressekonferenz. Begleitet wurde er von den Ärzten Mark Trozzi, William Makis, David Speicher und Chris Shoemaker sowie dem Immunologen Byram Bridle.

„Wir konnten es nicht glauben“, sagte Komick und zitierte Daten der Alberta Health Services (AHS).

Im Jahr 2021 war „unbekannte Todesursache“ die häufigste Todesursache in Alberta. Im Jahr 2019 war diese neue Kategorie die zehnthäufigste Todesursache, im Jahr 2020 die vierthäufigste Todesursache und im Jahr 2021 die häufigste Todesursache.

Die kanadische Investorin Kelly Brown hat die Übersterblichkeit in Kanada untersucht und war schockiert. Er sprach von einem alarmierenden Anstieg der Übersterblichkeit in der Altersgruppe von 0 bis 44 Jahren. In Alberta werde die Übersterblichkeit in dieser Altersgruppe im Jahr 2021 bis zu 70 Prozent betragen. “Das ist der wahre Tsunami des Todes”, sagte Brown.