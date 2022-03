Was Sie über Impf-Pässe, digitale IDs und CBDCs wissen müssen

Ein zentrales Problem, das durch den Impfpass aufgeworfen wird, betrifft die Privatsphäre. Wenn sie eingeführt werden, werden sie uns den größten Teil der Privatsphäre nehmen, an die wir gewöhnt sind, da sie ein Vorläufer der digitalen Identität und eines weitaus invasiven digitalen Überwachungsapparats sind.

Ein weiteres Hauptproblem ist, dass Impfpässe und digitale IDs die Einhaltung von Vorschriften in jedem Lebensbereich erzwingen können

Der Impfpass ist eine Plattform, zu der sie eine digitale ID und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) hinzufügen können. Dies würde ihnen die nahezu totale Kontrolle über Ihr Leben geben, da sie Ihre Existenz und Lebensfähigkeit „annullieren“ können, wenn Sie nicht einverstanden sind

Wenn wir Impfpässe akzeptieren, geben wir im Grunde unser Einverständnis für alles, was danach kommt

Eine weitere globale Wirtschaftskrise ist mathematisch unvermeidlich, also arbeiten Sie daran, Ihre Widerstandsfähigkeit, Nahrungsmittelsicherheit und Selbstständigkeit durch Gemeinschaft zu verbessern

In diesem Interview gehen wir mit Nick Corbishley, dem Autor von „Scanned“, näher auf Impfpässe ein: Why Vaccine Passports and Digital IDs Will Mean the End of Privacy and Personal Freedom„.

Meiner Meinung nach besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Hauptgrund für die Einführung der COVID-Impfungen nicht die öffentliche Gesundheit war, sondern die Einführung von Impfpässen, die wiederum nur die erste Stufe eines viel umfassenderen Mechanismus zur Überwachung, Verfolgung, Manipulation und Kontrolle der Weltbevölkerung sind.

Corbishley arbeitet seit zehn Jahren als Journalist und schreibt über Politik, Finanzen und Datenschutzfragen. Er lebt in Barcelona, Spanien, und schreibt seit 2013 für zwei US-Blogs.

Israel war das erste demokratische Land, das im Februar 2021 digitale Personalausweise einführte, und als ich sah, was dort vor sich ging, machte ich mir große Sorgen“, sagt Corbishley. „Im April 2021 schrieb ich einen Artikel, in dem ich meine Bedenken über die Risiken dieser Impfpässe äußerte. Dann habe ich nach und nach gesehen, was in Europa passiert. Ich begann zu sehen, was in Italien und Frankreich geschah, als im Juni der sogenannte Grüne Pass eingeführt wurde. Es handelte sich dabei um ein Dokument, das das Reisen zwischen europäischen Ländern ermöglichen sollte.

Sehr schnell wurde er dazu benutzt, den Zugang zu öffentlichen Diensten und öffentlichen Plätzen im eigenen Land zu kontrollieren. Wir sahen uns mit Einschränkungen konfrontiert, die wir in unserem Leben noch nie erlebt hatten. Ich begann also mehr und mehr zu schreiben, und dadurch wurde der in Vermont ansässige Verleger Chelsea Green auf mich aufmerksam. Wir führten einige Gespräche und kamen zu dem Schluss, dass es eine Gelegenheit gab, über etwas zu schreiben, das jeder kennen sollte. Selbst in diesem Stadium. Es wird nicht annähernd so viel darüber gesprochen, wie es sein sollte.

Zwei Hauptbedenken

Eine der Hauptsorgen, die der Impfpass aufwirft, betrifft die Privatsphäre. Wenn sie eingeführt werden, werden sie uns den größten Teil der Privatsphäre nehmen, an die wir gewöhnt sind. Es ist ganz klar, dass sie ein Vorläufer der digitalen Identität und eine weitaus invasive Art von digitalem Überwachungsapparat sind.

Die Pässe fungieren im Wesentlichen als Tor, das es der Regierung ermöglicht, uns in eine völlig neue Realität zu treiben, in der unsere Handlungen, unsere Bewegungen, unsere Gedanken und unser Verhalten verfolgt und überwacht werden, sagt Corbishley.

Aber es geht nicht nur um Überwachung. Es geht auch darum, die Einhaltung von Vorschriften zu erzwingen, und das ist die zweite große Sorge.

Wenn wir eines über den Impfpass gelernt haben, dann, dass es darum geht, die Art und Weise zu ändern, wie wir mit der Regierung umgehen, und es geht darum, die Art und Weise zu ändern, wie die Regierung mit uns, den Regierten, umgeht. Wenn Sie in Zukunft nicht genau das tun, was die Regierung vorschreibt, ob Sie sich nun eine oder zwei oder wie viele Impfungen auch immer in den Arm jagen lassen, werden Sie deaktiviert. Sie werden nicht in der Lage sein, Zugang zu den grundlegendsten Dienstleistungen und den Orten zu erhalten, die wir brauchen, um an der Gesellschaft und der Wirtschaft teilhaben zu können.

Überwachung auf Steroiden

Natürlich werden wir schon seit vielen Jahren überwacht. Alle Google-bezogenen Technologien sind Tracking- und Überwachungstechnologien. Unsere Handys verfolgen und überwachen uns. Das Gleiche gilt für Facebook und andere Social-Media-Plattformen. Sie alle sammeln persönliche Informationen und verfolgen den Aufenthaltsort eines jeden.

Wir wissen auch, dass diese Technologien eingesetzt werden, um die Gedanken, den Glauben und das Verhalten der Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Bis jetzt war diese Manipulation jedoch immer verdeckt. Das System, das jetzt errichtet wird, ist insofern einzigartig und neu, als die erzwungene Befolgung in vielen Fällen offenkundig sein wird – eklatant und unbestreitbar, da die Bestrafung an Dinge wie persönliche Finanzen und Reiseprivilegien gebunden sein wird.

Der Impfpass ist eindeutig eine Plattform, zu der sie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) hinzufügen können. So könnte die Regierung zum Beispiel ein politisches Narrativ veröffentlichen, und wenn Sie sich dagegen aussprechen, verlieren Sie den Zugang zu Ihrem Bankkonto. Oder Ihre Reiseprivilegien. Oder auf Ihren Kreditantrag.

Mit Google-basierten intelligenten Häusern ist es nicht einmal unmöglich, sich eine Zukunft vorzustellen, in der Sie einfach in Ihrem Haus eingesperrt werden können, wenn Sie als Abweichler bezeichnet werden. Oder aus Ihrer Wohnung ausgesperrt werden. Oder man könnte Ihnen die Stromzufuhr abstellen.

Die Möglichkeiten, Andersdenkende zu bestrafen, sind endlos, wenn jeder und jedes Ding digital identifizierbar, verfolgbar und drahtlos verbunden ist. Mit einem einzigen Tastendruck kann jemand, den Sie nicht kennen, Ihr Leben lahm legen und Sie obdachlos und hilflos machen.

Wahrscheinlich gibt es nicht einmal mehr einen lebenden Menschen, an den Sie sich mit Ihren Beschwerden wenden können. Ein Großteil des Systems wird durch künstliche Intelligenz und verschiedene Algorithmen gesteuert. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir, wenn wir Impfpässe akzeptieren, im Grunde unsere Zustimmung zu allem geben, was danach kommt, warnt Corbishley. Wir akzeptieren, dass dies unsere Zukunft ist.

Warum wir digitale IDs und CBDCs ablehnen müssen

Wir müssen auch vor der Einführung anderer Kontrollmechanismen auf der Hut sein, die ebenso problematisch sind wie die Impfpässe, insbesondere digitale IDs und CBDCs, aber auch jede Menge anderer digitaler und biometrischer Kontrollen. Wie Corbishley erklärt:

In Kanada hat der Premierminister von Ontario angekündigt, dass er die Impfpässe zurückziehen wird. Alberta hat angekündigt, die Impfpässe abzuschaffen.

Das ist die Botschaft, die wir aus der ganzen westlichen Welt erhalten. Sie lautet: Es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten. Wir werden euch jetzt euer Leben leben lassen. Wir werden eine Art Normalität zurückkehren lassen. In Skandinavien wird darüber gesprochen, die Impfpässe ganz abzuschaffen. Es ist also interessant zu sehen, wie sich einige Länder dieser Sprache bedienen. Aber ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, denn während sie darüber reden, führen sie digitale Identitätssysteme ein, die ein viel größeres Ausmaß haben werden als die Impfpässe …

Sie führen eine digitale Identität ein, die nicht nur die Kontrolle Ihres Impfstatus, sondern auch die Kontrolle Ihrer Steuerunterlagen und Ihrer Arbeitsunterlagen ermöglichen wird … Und sie werden auch … Ihren Impfstatus erfassen. Es ist also extrem unaufrichtig. Ich denke, sie führen die Bevölkerung auf eine sehr dunkle Art und Weise in die Irre … All diese Dinge passieren, aber der letzte Schritt sind wahrscheinlich die digitalen Währungen der Zentralbanken, die wahrscheinlich in den nächsten drei bis fünf Jahren auf den Markt kommen werden.

Der Vorsitzende der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Agustín Carstens, der früher Vorsitzender der mexikanischen Zentralbank war, hat offen gesagt, dass das Wunderbare an den digitalen Währungen der Zentralbanken ist, dass sie damit alles verfolgen können, was Sie tun. Was er nicht gesagt hat, ist, dass sie damit ein Konto deaktivieren können. Sie können damit verhindern, dass Menschen Transaktionen durchführen können. So weit sind sie nicht gegangen. Aber er hat gesagt, dass es sich so sehr von Bargeld unterscheidet. Also ja, die Leute merken nicht, wie dieses Kontrollnetz Stück für Stück aufgebaut wird, aber sie müssen anfangen, darauf zu achten, bevor es zu spät ist.

Sie bauen ein Sozialkreditsystem auf

Inzwischen sind viele mit dem Sozialkreditsystem in China vertraut oder haben zumindest davon gehört. Wie lässt sich dieses System mit Impfpässen und digitalen IDs vergleichen oder in Beziehung setzen?

Ich denke, dass das Sozialkreditsystem in China bis zu einem gewissen Grad eine Vorlage ist. Die Regierungen wollen wahrscheinlich dorthin gehen. Sie würden gerne die neuen Technologien nutzen, um die Menschen zu den richtigen Verhaltensweisen zu bewegen, ohne sie offen bestrafen zu müssen. Man kann die Menschen entweder belohnen, wenn sie das Richtige tun, oder man kann ihnen ab und zu einen kleinen digitalen Klaps geben, wenn sie etwas Falsches tun. Ich glaube, dass China hier eine Vorreiterrolle einnimmt.

Ironischerweise habe ich bei den Recherchen für mein Buch herausgefunden, dass Chinas Ambitionen mit dem sozialen Kreditsystem zwar im Wesentlichen uneingeschränkt sind – sie wollen die totale Kontrolle -, aber sie sind noch nicht so weit. Es laufen noch einige Pilotprojekte. Es hängt also davon ab, wo in China man sich befindet, in welchem Ausmaß man dieser Art von System ausgesetzt ist, wo man Punkte für gutes Verhalten bekommt und wo man Punkte für schlechtes Verhalten abgezogen bekommt.

Aber die Vorlage ist da. Es gibt auch Unternehmen wie Ant Financial und Tencent. Das sind die Äquivalente von Google, Facebook und anderen, die ihre eigenen sozialen Kreditprogramme in ihrem eigenen kleinen Universum betreiben. Es ist also eine sehr komplexe Situation in China. Sie ist nicht so vollständig, wie manche vielleicht glauben, aber die Absicht, der Ehrgeiz ist enorm. Ich würde sagen, dass wir definitiv Beispiele dafür sehen, wie dies in den Westen überschwappt. Wir sehen, wie Banken darüber sprechen, unser Verhalten in den sozialen Medien zur Bestimmung unserer Kreditwürdigkeit zu nutzen, was dem, was sie in China tun, sehr ähnlich ist. Es gibt eindeutig die Mittel und den Wunsch, in diese Richtung zu gehen.

Einigkeit ist die Herausforderung unseres Lebens

Die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, dass wir uns einig sein müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, dieses Kontrollnetz zu verhindern. Das Problem ist, dass viele einfach nicht in der Lage sind, die Gefahren zu erkennen. Die meisten Menschen unter 30 Jahren sind daran gewöhnt, so gut wie alles über ihr Telefon zu erledigen, und die Bequemlichkeit von digitalen Ausweisen und digitalen Bankgeschäften ist verlockend.

Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum und viele der Zentralbanken, die die Einführung dieses Kontrollnetzes vorantreiben, können ein Leben ohne digitale IDs und CBDCs unmöglich oder nahezu unmöglich machen. Wir haben bereits erlebt, dass führende Politiker laut gesagt haben, dass es ihr Ziel ist, das Leben für alle, die keinen Impfpass haben, so schwierig und unangenehm wie möglich zu machen. Das Gleiche werden sie für digitale IDs und CBDCs tun.

Eines der besten Beispiele ist Italien“, sagt Corbishley. „Wenn Sie ein Land sehen wollen, das bei den Impfpässen wirklich den sechsten Gang eingelegt hat, dann ist es Italien. Sie haben gesagt: ‚Wenn Sie dieses Dokument nicht haben, können Sie nicht arbeiten. Sie können nicht in einen Bus einsteigen und durch die Stadt fahren. Sie können nicht in die U-Bahn einsteigen. Sie haben keinen Zugang zu Einzelhandelsgeschäften außer Supermärkten, Apotheken, Tankstellen und Tierhandlungen. Sie haben die Möglichkeiten, die Sie haben, so eingeschränkt, dass die meisten Menschen am Ende sagen: Okay, dann machen wir es so. Ich habe keine Alternative. So kann ich nicht überleben.

Wenn du eine Hypothek hast und deine Finanzen bereits knapp sind, und deine Regierung dir sagt, dass du nicht arbeiten kannst, dann brechen die meisten Menschen zusammen, und so sind sie in der Lage, es zu tun … Ein Journalist in Kanada sprach über die Trucker, den Freedom Convoy. Er sagte: „Diese Leute repräsentieren nicht die Kanadier; 90 % der Kanadier haben sich impfen lassen und sind mit den Beschränkungen und Auflagen zufrieden. Woher wollen Sie wissen, wie viele von diesen 90 % sich tatsächlich impfen ließen, weil sie keine andere Wahl hatten? Das war ein sehr unaufrichtiges Argument.“

Wie man sich auf das Unvermeidliche vorbereitet

Obwohl die Situation düster ist, glaubt Corbishley nicht, dass Impfpässe, digitale IDs und CBDCs unausweichlich sind. „Ich glaube, wir befinden uns mitten in einer großen Schlacht“, sagt er.

Ich glaube, es wird sich eine Parallelgemeinschaft, eine Parallelgesellschaft bilden, in der die Menschen funktionieren können. Wir sehen Anzeichen dafür, dass innerhalb einer solchen Gemeinschaft in Italien ein Tauschhandel stattfindet. Sie überleben, so gut sie können – und wir sprechen hier von Millionen von Menschen, die noch nicht zusammengebrochen sind. Sie haben noch nicht aufgegeben. ~ Nick Corbishley

Die Frage ist, wie wir gewinnen können, wenn alle Karten gegen uns gestapelt zu sein scheinen.

Ich denke, dass wir, Nr. 1, so viele Menschen wie möglich informieren müssen. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Ich habe das Buch in der Hoffnung geschrieben, Menschen zu erreichen, die vielleicht geimpft sind, aber gewisse Zweifel haben, Menschen, die noch unentschlossen sind. Ich meine, ich kenne viele Menschen, die sich zweimal haben impfen lassen und die vor einer dritten Impfung zurückschrecken. Ich kenne viele Menschen, die zwei Impfungen erhalten haben, die Omikron erhalten haben und sich nun fragen: Warum zum Teufel muss ich eine dritte Impfung erhalten? Die Leute fangen an, das zu hinterfragen.

Ich glaube, wir befinden uns mitten in einem Kampf, den man nur als existenziell bezeichnen kann. Wenn wir diesen Kampf verlieren, kann es für den Einzelnen sehr schwierig werden, sich selbst zu schützen, denn der Grad der Kontrolle, den sie über uns haben werden, wird enorm sein. Ich denke, es wird sich eine Parallelgesellschaft bilden, in der die Menschen funktionieren können. Wir sehen Anzeichen dafür, dass innerhalb einer solchen Gemeinschaft in Italien ein Tauschhandel stattfindet. Sie überleben so gut sie können – und wir sprechen hier von Millionen von Menschen, die noch nicht zusammengebrochen sind. Sie haben noch nicht aufgegeben.

Das gibt mir ein gewisses Maß an Hoffnung. Ich denke, die Tatsache, dass die Menschen der Beschränkungen überdrüssig geworden sind, bedeutet, dass die Regierung bis zu einem gewissen Grad umdenken muss, aber gleichzeitig setzt sie die digitalen Ausweise durch. Ich glaube, das ist es, was die Menschen wirklich verstehen müssen. Sie sagen zwar: „Wir werden die Impfpässe abschaffen“, aber in den meisten Ländern, in denen sie das sagen, ist das nicht der Fall. Im Vereinigten Königreich hat man das nicht getan. Sie sind einfach von einem obligatorischen Impfpass zu einem freiwilligen Impfpass übergegangen.

Impfpässe werden bei internationalen Reisen sehr häufig verwendet. Wenn Sie also als Brite auf das europäische Festland reisen wollen, können Sie ohne Ihren Impfpass nicht auf das Festland reisen. Dasselbe gilt, wenn Sie als Europäer in die USA reisen wollen. Es passiert also so viel, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Und das sagt jemand, der den größten Teil seines Tages damit verbringt, den Überblick zu behalten. Wenn man nur einen 9-to-5-Job hat, nach Hause kommt und sich um drei Kinder kümmern muss, wird es viel schwieriger sein, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten.

Ich habe eine gewisse Hoffnung, dass sie noch nicht gewonnen haben. Aber die Macht, die sie haben, ist immens. Wir sprechen hier von Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum, das Hunderte der mächtigsten Unternehmen der Welt vertritt. Wir sprechen von den mächtigsten Regierungen der Welt. Es wird also ein gewaltiger Kampf werden, und sie haben die meisten Vorteile in diesem Kampf. Aber ich glaube, dass das, was in Kanada passiert, darauf hindeutet, dass sich ein Widerstand formieren kann. Ich denke, dieser Widerstand wächst in Deutschland. Er wächst sicherlich auch in Österreich. Die Regierung beginnt, das Impfmandat zu überdenken.

Erwarten Sie einen wirtschaftlichen Zusammenbruch

Zu berücksichtigen sind auch die weltweit wachsenden wirtschaftlichen Risiken. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt haben sich in eine Ecke manövriert, aus der sie nicht mehr herauskommen. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit eine weitere Finanzkrise erleben. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts.

Es gibt bereits eindeutige Anzeichen dafür, dass wir uns im Anfangsstadium eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs befinden, und das ist ein paralleles Problem, das berücksichtigt werden muss, wenn man versucht, vorherzusagen, was mit digitalen IDs und CBDCs passieren könnte, da sie alle miteinander verbunden sind. Um sich auf einen unvermeidlichen wirtschaftlichen Zusammenbruch vorzubereiten, würde ich vorschlagen, sich darauf zu konzentrieren, Ihre Widerstandsfähigkeit auf lokaler Ebene zu verbessern.

Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass Sie Zugang zu anderen Wasserversorgungen als Ihrem Wasserhahn haben, bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an und knüpfen Sie Beziehungen zu anderen lokalen Erzeugern und Landwirten, um Ihre Ernährungssicherheit zu verbessern.

Dies sind ganz grundlegende Dinge, die Ihr Leben retten können, wenn alles zusammenbricht und Ihr Dollar, Ihre Drachme oder Ihr Euro nur noch als Toilettenpapier taugen. Wenn man Nahrung, Wasser, Unterkunft und Gemeinschaft hat, ist man viel widerstandsfähiger gegen Tyrannei, denn wenn man diese Dinge nicht hat, ist man auf die Regierung angewiesen, die sie für einen bereitstellt.

Ich denke, die Gemeinschaft ist wichtig“, sagt Corbishley. „Menschen zu haben, die ähnlich denken, die eine ähnliche Weltanschauung haben, Menschen, auf die man sich verlassen kann … Resilienz wird sehr schwierig sein. Infolge der Schließungen sind die kleinen Unternehmen in ernsten Schwierigkeiten. Sie mussten enorme Schulden aufnehmen, nur um die Schließungen zu überstehen … Es besteht kein Zweifel, dass große Unternehmen viel leichter Zugang zu billigen Schulden haben als kleine Unternehmen …

Das ist tragisch, denn kleine Unternehmen sind ein wesentlicher Eckpfeiler der Gemeinschaft. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Weltwirtschaft, und was noch wichtiger ist: Kleine Unternehmen werden von unabhängigen Menschen geführt. Wenn es zu einer massiven Ausmerzung von Kleinunternehmen kommt, werden wir weniger Unabhängigkeit und mehr Abhängigkeit erleben. Das ist also ein Bereich, der mir große Sorgen bereitet … Ich denke, das Wichtigste und Schwierigste ist, seine Menschlichkeit zu bewahren. Ich denke, das ist von grundlegender Bedeutung, und deshalb ist es absolut notwendig, eine Gemeinschaft um sich herum zu haben, die man liebt und die einen liebt, um das zu überleben. Ich glaube nicht, dass man als Insel das überstehen kann, was auf einen zukommt.

Eine weitere Sache, die ich vorschlagen würde, wenn Sie Geld haben, wenn Sie Investitionen haben, ist es, so viel wie möglich zu streuen – wahrscheinlich ist es nicht das Beste, Ihr ganzes Geld in einer Bank zu haben, und besonders nicht in einer Bank … Wenn man sich Länder wie Mexiko anschaut, die in den 1990er Jahren die Tequila-Krise durchmachten, oder Brasilien, das eine riesige Hyperinflation erlebte, wie übersteht man das relativ unbeschadet? Wenn Sie Sachwerte besitzen, besitzen Sie Immobilien. Vielleicht besitzen Sie Edelmetalle … In der Türkei schießt die Inflation geradezu in die Höhe, und die Menschen verwenden Gold, sie schauen sich Kryptowährungen an. Sie tun alles, außer ihr Geld in türkischer Lira zu halten.

Weitere Informationen

Corey Lynn ist eine hervorragende investigative Journalistin. Ich genieße ihren wöchentlichen Podcast Corey’s Digs auf YouTube, der sehr aufschlussreich ist und überraschenderweise noch nicht abgesetzt wurde. Letzte Woche hat sie ein neues Buch über die Impfpässe veröffentlicht und darüber, wohin sie führen werden. Die PDF-Version ist für 10 Dollar und die gedruckte Version für 20 Dollar erhältlich. Äußerst empfehlenswert.

Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist, sich über das bevorstehende digitale Kontrollnetz zu informieren, Informationen weiterzugeben, sich allen Versuchen zur Einführung von Impfpässen oder digitalen IDs zu widersetzen, für die Freiheit einzutreten, eine Gemeinschaft aufzubauen und sich auf die sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen vorzubereiten, indem Sie Ihr Geld und Ihre Investitionen diversifizieren.

Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich unbedingt ein Exemplar von Corbishleys Buch „Scanned: Why Vaccine Passports and Digital IDs Will Mean the End of Privacy and Personal Freedom“ sichern.