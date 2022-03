In China bricht derweil die Hölle los

„Bevor der Krieg in der Ukraine begann, stand China bereits vor einem gewaltigen wirtschaftlichen Abgrund. Der Hang Seng Tech-Index ist seit seinem Höchststand im letzten Jahr um 61 % gefallen, während der Nasdaq Golden Dragon China Index der in den USA gehandelten Aktien um 68 % gefallen ist. Jetzt wurde die Stadt Shenzhen, Chinas Pendant zum Silicon Valley, wegen COVID geschlossen.“ – Patrick M. Wood

Der Krieg tobt im Brotkorb der Welt, das Risiko eines Dritten Weltkriegs ist so hoch wie seit der Kuba-Krise nicht mehr, die Rohstoffe erreichen jeden Tag neue Höchststände, die Inflation (selbst die verwässerte Version des Verbraucherpreisindex) wird in wenigen Monaten 10 % erreichen, und die US-Notenbank (Fed), die sich beeilt, die Zinssätze so stark anzuheben, dass die USA in eine vorprogrammierte Rezession stürzen (da sie irgendwie hofft, eine „weiche Landung“ zu erreichen, obwohl die Fed-Funds-Futures eine harte Landung und Zinssenkungen um mindestens 50 Basispunkte signalisieren, wenn die Welle der Zinserhöhungen später in diesem Jahr vorbei sein wird), kann man leicht vergessen, dass es China noch gibt.

Dies erinnert uns daran, dass in dem Land, das die Welt während der Finanzkrise im Alleingang aus der Depression geführt hat, nicht nur nichts in Ordnung gebracht wurde, sondern dass sich die Dinge sogar noch weiter verschlechtern.

China steht am Rande der größten Covid-19-Krise seit Wuhan, da die Zahl der Fälle steigt

China bemüht sich, den schwersten Covid-19-Ausbruch seit zwei Jahren in den Griff zu bekommen, und meldet einen sprunghaften Anstieg der Fälle in einer neuen Welle, die das Land veranlasst hat, seine Null-Covid-Politik zu ändern dahingehend, Antigen-Schnelltests für den öffentlichen Gebrauch zuzulassen. Nachdem an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl von 1.000 Fällen überschritten wurde, stieg die Zahl der neuen, lokal übertragenen Fälle auf mehr als 3.100 an, was diesmal auf einen Anstieg der symptomatischen Infektionen zurückzuführen ist, wie die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte. Gleichzeitig meldeten 16 Provinzen sowie die vier Millionenstädte Peking, Tianjin, Shanghai und Chongqing neue Coronavirus-Infektionen.

Infolge des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus hat die chinesische Regierung die Stadt Shenzhen, eine Stadt mit 17,5 Millionen Einwohnern, die als Chinas Silicon Valley bekannt ist, geschlossen und den Zugang zu Shanghai durch die Einstellung des Busverkehrs eingeschränkt. Alle Unternehmen mit Ausnahme derer, die Lebensmittel, Treibstoff und andere Güter des täglichen Bedarfs liefern, wurden angewiesen, zu schließen oder von zu Hause aus zu arbeiten. Dazu gehört auch Foxconn, die chinesische Sklavenfirma von Apple:

FOXCONN SETZT DIE PRODUKTION IM CHINESISCHEN HAUPTQUARTIER UND IM IPHONE-STANDORT IN SHENZHEN AUS

Und da der Hafen von Shenzhen – einer der weltweit verkehrsreichsten Containerhäfen – nun ebenfalls gesperrt ist, ist mit einem neuen Chaos in den transpazifischen Lieferketten zu rechnen, gerade rechtzeitig, um sich den lahmgelegten transatlantischen Lieferketten anzuschließen, da der Ukraine-Krieg den gesamten globalen Seeverkehr lahmlegt.

Chinesische Aktien brechen weg

Der Hang Seng Tech-Index ist seit seinem Höchststand im letzten Jahr um 61 % eingebrochen. Der Nasdaq Golden Dragon China Index für in den USA gehandelte Aktien ist mit einem Minus von 68 % sogar noch schlimmer gelaufen, und mit ein oder zwei weiteren schlechten Tagen könnte der Rückgang vom Höchststand bis zum Tiefpunkt den Absturz von 72 % während der globalen Finanzkrise 2008 übertreffen. In den USA brachen chinesische ADRs am Freitag an einem einzigen Tag um 10 % ein, der schlimmste Ausverkauf seit 2008, nachdem die SEC fünf chinesische Unternehmen auf die Liste der von der Börsennotierung auszuschließenden Unternehmen gesetzt hatte, falls sie sich weigern sollten, amerikanischen Wirtschaftsprüfern ihre Bücher vorzulegen, und damit die Panik schürte, dass jedes ADR schließlich aus dem Markt fliegen würde. „Der Markt ist sehr panisch“, sagte Paul Pang von „Pegasus Fund Managers Ltd.“, der fast alle seine Anteile an der „Alibaba Group“ verkauft hat, gegenüber Bloomberg. „Sanktionen gegen China sind nicht unmöglich, wenn China sich weigert, im Krieg in der Ukraine Partei zu ergreifen. Tech-Aktien gehören zu den riskanten Namen, die im Kreuzfeuer der zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA stehen.“

Die Angst vor einem neuen regulatorischen Durchgreifen Pekings ist in letzter Zeit eskaliert, da die politischen Entscheidungsträger weitere Einschränkungen für Online-Spiele vorgeschlagen haben. Die bisherigen Geschäftsergebnisse konnten die Sorgen über die Wachstumsaussichten angesichts der schwächelnden Verbrauchernachfrage in China nicht zerstreuen. Der Hang Seng Tech Index ist einer der weltweit schlechtesten Tech-Indizes seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und ist im März um 17% gefallen, was den größten monatlichen Rückgang der bisherigen Geschichte bedeutet.

„Wir können derzeit keine Anzeichen für eine Erholung erkennen“, sagte Yan Kaiwen, Analyst bei „China Fortune Securities“. Der Markt ist wegen der höheren Preise für Öl und andere Rohstoffe besorgt über die Inflation, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken wird, sagte er.

Chinesische Anleihen stürzen ab

Für diejenigen, die den Zusammenbruch des chinesischen Junk-Bond-Marktes – der eng mit dem chinesischen Immobiliensektor verbunden ist – verfolgt haben, ist dies zwar nichts Neues, doch hat der Kreditstress in China auf dem Offshore-USD-Markt ein neues Extrem erreicht, wo die durchschnittlichen Junk-Renditen auf über 25 % gestiegen sind, was bedeutet, dass der Primärmarkt in nächster Zeit nicht richtig funktionieren wird. Die Ansteckung hat stärkere Immobilienentwickler in riskante Wetten verwandelt. Der Luxusimmobilienentwickler „Shimao Group“, der einst als Vorreiter für Chinas sicherere Bauträger galt, wurde innerhalb weniger Monate von „Investment Grade“ auf Ramschniveau herabgestuft. Das Unternehmen wurde von „Moody’s Investors Service“ und „Fitch Ratings“ auf Triple C herabgestuft. Auch die „Logan Group“ wurde wegen nicht genannter Schulden und Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung herabgestuft. Auch auf dem chinesischen Staatsanleihenmarkt zeigen sich Risse. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihe stiegen auf 2,86 % und damit auf den höchsten Stand in diesem Jahr, da die Anleger auf Kapitalabflüsse hinwiesen.

Chinas Immobiliensektor stürzt (immer noch) ab

Chinas Immobilienbranche wurde von mindestens 14 Zahlungsausfällen von Bauträgern erschüttert, seit die Behörden im Jahr 2020 begannen, gegen übermäßige Kreditaufnahme und Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt vorzugehen, was zu einem historischen Zahlungsausfall von „China Evergrande“ führte. Zwar signalisieren die politischen Entscheidungsträger jetzt mehr Toleranz für selektive Erleichterungen, indem sie den Kauf von Eigenheimen in weniger bedeutenden Städten fördern, die Hypothekenzinsen senken und mehr Bankkredite für Bauträger zulassen, doch gibt es kaum Anzeichen dafür, dass dies den Absatz ankurbeln wird. Leider haben diese neuen Maßnahmen noch keine Früchte getragen, da Chinas größte Bauträger in diesem Jahr einen Einbruch der Immobilienverkäufe in einem praktisch eingefrorenen Markt erleben.

Die Hausverkäufe sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres eingebrochen. „China Vanke“, der zweitgrößte Bauträger des Landes nach Umsatz, verzeichnete einen Rückgang von 44 %. Bei der „Country Garden Holdings Co.“, deren Dollar-Anleihen sich auf einem Rekordtief befinden, sank der Umsatz um 24%. Selbst bei der staatlichen „China Overseas Land & Investment Ltd.“ brach der Umsatz um 48% ein.

Während nach dem Nationalen Volkskongress, der bis Ende dieser Woche stattfindet, weitere Anpassungen erwartet werden, befürchten die Analysten von „Nomura International HK“ eine „unaufhaltsame Abwärtsspirale“. „Wir machen uns zunehmend Sorgen, ob die politischen Änderungen wirksam und rechtzeitig genug sein werden, um eine weitere Korrektur der Immobilienverkäufe in der ersten Hälfte dieses Jahres zu verhindern“, schrieben die Analysten Jizhou Dong und Stella Guo Ende Februar in einer Notiz.

China-Kredit kollabiert

Die Kreditdaten für Februar fielen schwächer aus als erwartet, nachdem die Hypothekarkredite zum ersten Mal seit 15 Jahren zurückgegangen waren. Nach einem Rekord-Januar verlangsamte sich das Kreditwachstum in China im Februar, da ein langer Feiertag und der einbrechende Immobilienmarkt dazu führten, dass Menschen und Unternehmen weniger Kredite aufnahmen. Die Banken vergaben im Februar 1,2 Billionen Yuan (194 Mrd. $), weniger als im Januar (4 Billionen Yuan) und weniger als im Februar letzten Jahres. Ein Schlüsselindikator für Hypotheken auf Eigenheime ging zum ersten Mal seit mindestens 15 Jahren zurück, obwohl sich die Zentralbank und andere Finanzinstitute bemühten, die Kreditaufnahme durch Zinssenkungen und niedrigere Anzahlungen anzukurbeln.

Die neu aufgestockten mittel- und langfristigen Kredite an Nicht-Finanzunternehmen gingen von 1,1 Billionen Yuan vor einem Jahr auf 505 Milliarden Yuan zurück, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen auch bei der Kreditaufnahme und bei Investitionen zurückhaltend waren. Die schwachen Daten kamen, obwohl die Provinzen im Februar schneller als in den Vorjahren spezielle Anleihen verkauften, die eine wichtige Quelle für die Finanzierung von Infrastrukturen sind.

„Es sind ziemlich schlechte Daten“, sagte Zhou Hao, Senior Economist für Schwellenländer bei der Commerzbank AG. „Es fehlt an Wachstumsimpulsen, und die Nachfrage der Realwirtschaft ist schwach“, sagte er und argumentierte, dass die PBOC die Zinsen frühzeitig senken müsse, wenn sie dies tun wolle, da der Druck durch Inflation und Kapitalabflüsse ihren Spielraum im weiteren Verlauf des Jahres einschränken werde, sagte er.

Didi stürzt ab

Didi stoppt Pläne für einen Börsengang in Hongkong. Die chinesischen Aufsichtsbehörden sind noch nicht mit der Sicherheit der sensiblen Nutzerdaten zufrieden. Die Aktie stürzte am Freitag im US-Handel um 44% ab und verzeichnete damit den stärksten Einbruch an einem Tag überhaupt.

ESG-Blues

Der mit 1,3 Billionen Dollar größte Staatsfonds der Welt, der norwegische Staatsfonds, trennt sich von der chinesischen Sportbekleidungsfirma „Li Ning“, weil er Bedenken wegen ihrer Verbindungen zu Xinjiang hat. Werden andere „grüne“ Fonds folgen und sich von ihren chinesischen Investitionen trennen? „Die Tatsache, dass der norwegische Staatsfonds ‚Li Ning‘ abstößt, gibt Anlass zur Sorge über die künftige Haltung gegenüber chinesischen und Hongkonger Aktien“, sagte Castor Pang, Leiter der Forschungsabteilung von „Core Pacific Yamaichi“. Die Nachricht vom Mittwoch ließ den chinesischen CSI 300 Index den sechsten Tag in Folge fallen – die längste Verlustserie seit März 2020 – und der Hang Seng Index erreichte den niedrigsten Stand seit Juli 2016.

Der CSI 300 hat seit seinem Höchststand vor etwa einem Jahr 27% verloren, angeheizt durch den Einbruch des chinesischen Immobilienmarktes und die Null-Covid-Politik. Die Stimmung trübte sich am Mittwoch weiter ein, als der 1,3 Billionen Dollar schwere norwegische Staatsfonds ankündigte, „Li Ning Co.“ auszuschließen, da die Gefahr bestehe, dass der Sportbekleidungshersteller zu schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang beitrage. Dieser Schritt schürte die Besorgnis über einen möglichen Rückzug anderer langfristiger Investoren. Li Ning stürzte um 9% ab.

China verdoppelt Yuan-Handelsband für Rubel

Die PBOC wird die Handelsbandbreite des Yuan für den Rubel verdoppeln, da es Anzeichen für Liquiditätsengpässe gibt und die Banken sich aus den Märkten zurückziehen. Laut Bloomberg darf das Währungspaar ab dem 11. März 10% um den Fixingkurs herum gehandelt werden, um der Nachfrage nach Marktentwicklung gerecht zu werden, so das „China Foreign Exchange Trade System“ in einer Erklärung. Zuvor lag die Grenze bei 5%. Die Änderung zeigt, wie die globalen Finanzinstitute versuchen, mit der Volatilität des Rubels umzugehen, da Russland nach der Invasion in der Ukraine zunehmend von den Märkten abgeschnitten ist. Der Yuan erreichte letzte Woche ein Rekordhoch gegenüber dem Rubel, woraufhin einige chinesische Banken den Handel mit dem Währungspaar aussetzten.

Die Obergrenze von 10% steht im Vergleich zu 5% für die meisten Devisenpaare des Onshore-Yuan. Das letzte Mal, dass China das Handelsband für eine Fremdwährung erweitert hat, war 2014, als es die zulässige Spanne für Dollar-Yuan auf 2% verdoppelte. „Dies ist eine politische Maßnahme als Reaktion auf den volatilen RUB-Handel“, sagte Ken Cheung, Asien-FX-Stratege bei der „Mizuho Bank Ltd.“ „Die Maßnahme soll den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, den Preis zu bestimmen und die Liquidität des RUB/CNY-Handels zu verbessern.“

Die Volatilität hat zu einem nachlassenden Interesse am Handel mit diesem Währungspaar geführt, wobei die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs am Mittwoch einen Rekordwert von 197 Punkten erreichte. Nach der jüngsten Ankündigung verringerte sich der Abstand auf 106 Punkte. Am 25. Februar wurden für den Yuan am chinesischen Onshore-Kassamarkt 13,6 Rubel gekauft. Der gesamte bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern wurde im Jahr 2020 auf 112 Milliarden Dollar geschätzt. Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin unterzeichneten erst im vergangenen Monat eine Reihe von Abkommen, um die russischen Lieferungen von Gas, Öl und Weizen zu steigern.

Ausländer stoßen chinesische Anleihen in Rekordhöhe ab

Ausländische Investoren haben ihre Bestände an chinesischen Staatsanleihen im vergangenen Monat so stark reduziert wie noch nie. Ausländische Investoren verkauften im Februar chinesische Staatsanleihen im Wert von netto 35 Mrd. Yuan (5,5 Mrd. $), was den größten monatlichen Rückgang in der Geschichte und die erste Reduzierung seit März 2021 darstellt, wie aus den von „Bloomberg“ zusammengestellten Daten hervorgeht. Ihre Bestände fielen auf 2,48 Billionen Yuan von einem Rekordwert von 2,52 Billionen im Januar.

Die Auflösung der Anleihen hat Gerüchte ausgelöst, dass einige davon aus Russland stammen könnten, da die Sanktionen der USA und der Europäischen Union der russischen Zentralbank den Zugang zu einem Großteil ihrer Währungsreserven in Höhe von 643 Mrd. USD verwehrt haben. Im Juni machte der chinesische Yuan den Angaben der Zentralbank zufolge 13% dieser Reserven aus. Analysten der „Australia & New Zealand Banking Group“ schätzten, dass die russische Zentralbank und der russische Staatsfonds zusammen wahrscheinlich 140 Mrd. $ an chinesischen Anleihen besitzen.

Der sinkende Renditeaufschlag Chinas gegenüber US-Anleihen, der auf die divergierende Geldpolitik zurückzuführen ist, hat die Attraktivität chinesischer Wertpapiere ebenfalls geschmälert. Mit etwa 2,8% liegen die Renditen 10-jähriger chinesischer Anleihen etwa 105 Basispunkte über denen von US-Staatsanleihen, verglichen mit einem Abstand von mehr als 220 Basispunkten Ende 2020.

BIP steht vor einer Schrumpfung

Als Reaktion auf den schwächeren Konsum und die negativen Auswirkungen auf die Lieferketten hat Morgan Stanley das chinesische BIP für das erste Quartal um 60 Basispunkte auf ein Nullwachstum im Quartalsvergleich gesenkt und das BIP für das Gesamtjahr um 20 Basispunkte auf 5,1% gekürzt, da China inmitten von Omikron seine Null-Covid-Politik verdoppelt. Es wird weitere Kürzungen geben.

China zu aggressiver Lockerung

Infolge all dieser unerbittlichen Schmerzen sagt das „China Securities Journal“, ein Sprachrohr der PBOC und der Ort, an dem Peking Versuchsballons über das, was kommen wird, steigen läßt, dass die PBOC die RRR und die Zinssätze senken könnte, um das Wachstum zu stabilisieren. Eine lockere Geldpolitik sei derzeit erforderlich, um das Wachstum zu stützen, heißt es in dem Bericht, der das widerspiegelt, was wir seit Mitte 2021 vorausgesagt haben. Es wird erwartet, dass China den Mindestreservesatz der Banken und die Zinssätze weiter senken wird, um das Wirtschaftswachstum trotz der sich abzeichnenden Zinserhöhung der US-Notenbank zu stabilisieren, so das „China Securities Journal“ in einem Bericht auf der Titelseite am Montag unter Berufung auf Analysten. Eine weitere Senkung des Mindestreservesatzes und der Zinssätze könnte bereits auf der Agenda der chinesischen Zentralbank stehen.

Dies wirft die Frage auf, wie lange die Geldpolitik der USA und Chinas noch auseinanderklaffen kann – die eine erhöht, die andere senkt -, bevor es zu einem endgültigen Bruch kommt. Eines ist sicher: Wenn China sein Wachstumsziel von rund 5,5% in diesem Jahr erreichen will, kann nur ein massiver geldpolitischer Stimulus das Land vor einer katastrophalen Rezession bewahren, zumal der Immobilienmarkt einbricht, die Coronavirusinfektionen rapide zunehmen, die Inflation weiterhin hoch ist und die Exportnachfrage durch die Auswirkungen des Krieges in Europa bedroht ist. Aus diesem Grund erklärte Premierminister Li Keqiang am Freitag gegenüber Reportern, dass das Erreichen des Wachstumsziels nicht einfach sein wird. Er sagte ihnen auch, dass er noch in diesem Jahr zurücktreten wird; beides ist miteinander verbunden …

h/t Bloomberg’s Sofia Horta e Costa