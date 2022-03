Stehen die ukrainischen Biolabors in Verbindung mit der Coronavirus-Funktionserweiterungsforschung?

Hier geht es nicht um Ihre Gefühle gegenüber Putin oder der Ukraine. Es geht um die Ethik, die Moral und das Vertrauen in unsere eigene Regierung. Am vergangenen Dienstag erklärte die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats: „Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir in der Tat befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen.

Jetzt fordert die Weltgesundheitsorganisation die ukrainischen Behörden auf, „hochgefährliche Krankheitserreger zu vernichten, um eine mögliche Freisetzung zu verhindern“, da während des Krieges weiterhin die Gefahr von Explosionen besteht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Millionen von Amerikanern durch ein Virus getötet oder langfristig geschädigt wurden, das wahrscheinlich in einem ähnlichen Labor in Wuhan durch funktionserweiternde Forschung geschaffen wurde, ist es da nicht wichtig, dass wir eine vollständige Buchführung darüber haben, wie viele andere funktionserweiternde Labors unsere Regierung besitzt, in welchen Ländern, und was genau sie mit ihnen machen? Hier geht es nicht darum, Putins Invasion als Retter der Menschheit vor der Biowaffe zu rechtfertigen. Es geht darum, den Ursprung des Virus zu verstehen, der eindeutig nicht natürlich war und unser Leben zerstört hat, und darum, wie wir sicherstellen können, dass so etwas nicht wieder passiert.

Es ist jetzt klar, dass die USA zumindest stark an der Entwicklung und Verwaltung dieser Biolabore in der Ukraine beteiligt waren. NewsPunch hat etwa ein Dutzend von der US-Botschaft in Kiew gelöschte Dokumente gefunden, in denen die Finanzierung mehrerer Biolabore im ganzen Land durch die USA beschrieben ist.

Ein gelöschter Webartikel von BioPrepWatch.com vom 18. Juni 2010, der von National Pulse wiederhergestellt wurde, mit dem Titel „Biolab Opens in Ukraine“ (Biolabor eröffnet in der Ukraine) erklärt, wie Obama während seiner Amtszeit als Senator von Illinois zusammen mit dem Senator von Indiana, Dick Lugar, geholfen hat, ein Abkommen zum Bau eines Labors der Stufe 3 für biologische Sicherheit in Odessa, Ukraine, im Jahr 2005 auszuhandeln. Der Artikel wurde in der Ausgabe Nr. 818 des Outreach Journal des U.S. Air Force Counterproliferation Center veröffentlicht.

Was wurde dort unternommen? In einem Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA aus dem Jahr 2011 wird erklärt, dass es sich um ein Projekt des US-Verteidigungsministeriums und des ukrainischen Gesundheitsministeriums handelte, das darauf abzielte, die Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Wissen zu verhindern, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können. Dem Bericht zufolge hatte das Projekt die Genehmigung, „sowohl mit Bakterien als auch mit Viren der ersten und zweiten pathogenen Gruppe zu arbeiten“.

In einem separaten Dokument über das ukrainische Biolabornetzwerk des BioWeapons Prevention Project wird erklärt, dass das Labor Ebola und „Viren der Pathogenitätsgruppe II mit Hilfe von virologischen, molekularen, serologischen und expressiven Methoden“ untersucht. Darüber hinaus bot das Labor „spezielle Schulungen für Fachleute zu Fragen der biologischen Sicherheit und der Biosicherheit beim Umgang mit gefährlichen biologischen Krankheitserregern“ an.

Und wer leitet diese Labors? Dilyana Gaytandzhieva, eine bulgarische Journalistin, hat in einem sehr ausführlichen Artikel im Jahr 2019 das Biotech-Unternehmen Metabiota Inc. als Hauptakteur in den ukrainischen Laboren identifiziert, das stark von Google unterstützt wird. Es handelt sich um ein Unternehmen, das den Verlauf von Ausbrüchen verfolgt und Pandemieversicherungen verkauft, aber auch seine Hand in den eigentlichen Labors zu haben scheint, die, wie wir in den letzten zwei Jahren schmerzlich erfahren haben, die Quelle einiger dieser Ausbrüche sein könnten.

Das US-amerikanische Unternehmen Metabiota Inc. hat im Rahmen des DTRA-Programms des Pentagons in Georgien und der Ukraine Bundesaufträge in Höhe von 18,4 Mio. USD für wissenschaftliche und technische Beratungsdienste erhalten. Die Dienstleistungen von Metabiota umfassen die weltweite Erforschung biologischer Bedrohungen vor Ort, die Entdeckung von Krankheitserregern, die Reaktion auf Ausbrüche und klinische Versuche. Metabiota Inc. wurde vom Pentagon beauftragt, vor und während der Ebola-Krise in Westafrika Arbeiten für die DTRA durchzuführen und erhielt 3,1 Millionen US-Dollar (2012-2015) für Arbeiten in Sierra Leone – einem der Länder im Epizentrum des Ebola-Ausbruchs.

Im August 2018 gab das 2008 gegründete Unternehmen Metabiota bekannt, dass es einen Unterauftrag von Black & Veatch (B&V) erhalten hat, um das Cooperative Biological Engagement Program (CBEP) der U.S. Defense Threat Reduction Agency (DTRA) im Irak zu unterstützen. Black & Veatch ist das in Kansas City ansässige Ingenieurbüro, das in den von NewsPunch in der US-Botschaft in Kiew sichergestellten Dokumenten als Auftragnehmer für eines der vom Verteidigungsministerium finanzierten Veterinärbiolabore aufgeführt ist, das mit der Erforschung von „Krankheitserregern“ beauftragt ist.

Was hat das alles mit unserer Besorgnis über COVID 2.0 und ein weiteres Laborleck zu tun? Letztes Jahr prognostizierte das in San Francisco ansässige Unternehmen Metabiota eine Wahrscheinlichkeit von 47 % bis 57 %, dass es eine weitere Pandemie geben wird, die noch mehr Menschen töten wird als COVID. Was wissen sie, was wir nicht wissen?

Eine 2016 von CBS durchgeführte Untersuchung ergab, dass Beamte der Weltgesundheitsorganisation glauben, dass Metabiota die Ebola-Reaktion in Afrika vermasselt hat und dass es „absolut keine Kontrolle darüber gab, was getan wird“. Der US-Gesundheitsbeamte Austin Demby, der von der CDC in das Metabiota-Gemeinschaftslabor in Sierra Leone entsandt wurde, berichtete, dass „das Potenzial für Kreuzkontaminationen riesig und offen gesagt inakzeptabel ist“, nachdem er angeblich gesehen hatte, dass gebrauchte Nadeln auf dem Boden verstreut waren, dass es kein ultraviolettes Licht zur Dekontamination gab und dass nicht genug Platz vorhanden war, um Blutproben sicher zu verarbeiten. CBS zitiert auch eine Vertreterin von Ärzte ohne Grenzen, die behauptet, sie habe eine Kreuzkontamination und einen Mangel an angemessener Hygiene und Schutzausrüstung gesehen, als die Mitarbeiter vom Labor zu den Häusern gingen.

Haben Sie noch ein gutes Gefühl, wenn ein Unternehmen wie dieses mit Biolabors des Verteidigungsministeriums in der Ukraine zu tun hat? Nun, was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ihre Führung mit den zentralen Akteuren der Coronavirus-Funktionserweiterungsforschung in Wuhan verbunden ist und finanziert wird von … Hunter Biden?!

Der CEO von Metabiota ist Dr. Nathan Wolfe, ein Virologe, der von Anfang an Mitglied des offiziellen Journals der EcoHealth Alliance war, dem Unternehmen, das im Zentrum der Gain-of-Function-Forschung zur Bindung von Coronavirus-Spike-Proteinen steht. Seinem LinkedIn-Profil zufolge wurde Wolfe „mit einem Fulbright-Stipendium, dem NIH Director’s Pioneer Award [und] einem World Economic Forum Young Global Leader ausgezeichnet“. Wie ein Zitat aus einem Horrorfilm erklärte Wolfe sein Unternehmen in einem Interview mit The Edge im Jahr 2009 wie folgt:

Wenn Sie über meine Arbeit nachdenken wollen, können Sie sich mich als Kurator mikrobieller Sammlungen vorstellen. Ich habe diese riesigen Lagerstätten. Ich habe überall auf der Welt Standorte, an denen ich interessante Mikroorganismen sammle, und dann gehe ich Kooperationen mit verschiedenen Gruppen ein. Anstatt meine Käfersammlungen zu besichtigen, schicke ich ihnen Proben, von denen ich glaube, dass sie für sie von Interesse sein könnten, und sie untersuchen sie auf neue Wirkstoffe. Es ist wirklich eine Art mikrobielles Museum. Infolgedessen habe ich in den USA nur einen sehr kleinen Fußabdruck. Ich habe ein Büro, das nicht viel größer ist als Ihre Suite. Es ist nicht riesig. Obwohl der Unterhalt meines Unternehmens sehr kostspielig ist, ist es für mich sehr einfach, umzuziehen.

Vor Jahren hätte sich niemand von uns viel dabei gedacht. Aber angesichts des Verdachts, dass die EcoHealth Alliance SARS-CoV-2 aus einem ähnlichen Lager und einem „mikrobiellen Museum“ heraus entwickelt hat, und zwar nicht in den Vereinigten Staaten, sondern als „Unternehmen“ auf der ganzen Welt, sollten wir wahrscheinlich misstrauisch sein, was Metabiota in der Ukraine tut.

Und dann ist da natürlich noch Hunter Biden. The National Pulse hat Finanzberichte gefunden, aus denen hervorgeht, dass die Investmentfirma des „ersten Sohnes“, Rosemont Seneca Technology Partners, die erste Finanzierungsrunde von Metabiota anführte, die sich auf 30 Millionen Dollar belief, und dass „der ehemalige Geschäftsführer und Mitbegründer von RSTP Neil Callahan – ein Name, der auf der Festplatte von Hunter Biden mehrfach auftaucht – auch im Beirat von Metabiota sitzt.“ Callahan ist auch der Mitbegründer von Pilot Growth Management, dem derzeitigen Hauptinvestor von Metabiota.

Im Jahresbericht 2014 von EcoHealth wird Metabiota als Partner des Projekts „PREDICT“ der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) aufgeführt, das darauf abzielt, „globale Bedrohungen durch neu auftretende Krankheiten vorherzusagen und zu verhindern“. Dazu gehörte auch die Erforschung von Infektionskrankheiten in Wuhan zusammen mit der „Fledermausfrau“ Shi Zhengli.

Der National Pulse enthüllt auch, dass „Forscher von Metabiota neben Mitarbeitern der EcoHealth Alliance in einer Studie von 2014 über die Ausbreitung von Henipaviren, einer Studie von 2014 über die Überwachung von Ebola, einer Studie von 2015 über Herpes und einer Studie von 2015 über virale Vielfalt aufgeführt sind.“

Peter Daszak, EcoHealth, Nathan Wolfe, Metabiota, Hunter Biden, das Wuhan-Labor und die Ukraine stehen also alle in irgendeiner Verbindung zueinander. Und jetzt warnen Beamte der USA und der WHO vor einigen sehr potenten Krankheitserregern, die in diesen von den USA betriebenen ukrainischen Einrichtungen herumschwirren. Was soll der Durchschnittsamerikaner in diesem Fall von unserer Regierung halten?

In der Vergangenheit hätten wir verstanden, dass unsere Regierung vielleicht an einer wichtigen Virusforschung oder vielleicht an Biowaffen zur Abschreckung unserer Feinde arbeitet. Aber jetzt, wo wir wissen, dass unser Leben wegen eines durchgesickerten Virus zerstört wurde, der höchstwahrscheinlich von einer ähnlichen Gruppe von Personen in ähnlichen chinesischen Labors stammt, wenn nicht sogar von einigen der gleichen Akteure, wie sollen wir da unserer Regierung in der Ukraine vertrauen? Diese Frage sollte uns unabhängig davon, was Russland und China sagen, und unabhängig von der Invasion beschäftigen. Was macht unsere Regierung in der Ukraine und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, und woher wissen wir, dass diese Orte keine tickenden Zeitbomben sind wie das Labor in Wuhan?

Ironischerweise hat unsere Regierung die Ukraine benutzt, um von den Gräueltaten abzulenken, die im eigenen Land mit der Gründung von COVID und der Reaktion darauf begangen wurden. Es hat jedoch den Anschein, dass die Konzentration auf die Ukraine die Aufmerksamkeit direkt auf die Ursprünge des letzten katalytischen globalen Ereignisses lenken könnte, das sie aus unserem Gedächtnis zu löschen versuchen. Sie könnten genau das bekommen, was sie wollten – ein bisschen zu viel. Unabhängig davon, was mit dem Krieg geschieht, müssen wir wissen, ob die Ukraine das neue Wuhan ist.