Was Sie über Comirnaty wissen müssen

Die COVID-Spritze Comirnaty von Pfizer/BioNTech wurde Ende August 2021 von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen (lizenziert), allerdings nur für Erwachsene und nur dann, wenn sie die Bezeichnung Comirnaty trägt. Keine andere COVID-Spritze ist von der FDA zugelassen worden. Comirnaty ist jedoch derzeit nicht erhältlich, und obwohl die experimentelle, für Notfälle zugelassene Impfung von Pfizer an die Stelle von Comirnaty tritt, sind die beiden Produkte rechtlich eindeutig zu unterscheiden und nicht identisch

Ein zugelassener Impfstoff ist erst dann haftungsfrei, wenn er von der CDC in den empfohlenen Impfplan für Kinder aufgenommen wird. Wenn Sie also durch Comirnaty geschädigt wurden, können Sie Pfizer verklagen. Sie können nicht klagen, wenn Sie durch die EUA-Pfizer-Spritze (oder eine der anderen EUA-COVID-Injektionen) verletzt wurden.

Obwohl mehrere hundert Klagen beim Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) wegen Verletzungen durch die COVID-Spritzen eingereicht wurden – was die einzige Möglichkeit ist, Schadenersatz zu erhalten -, wurde nicht eine einzige Klage ausgezahlt.

Die natürliche Immunität ist viel stärker als die durch die Injektion erreichbare, die nur Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein liefert und innerhalb weniger Monate nachlässt. Die Impfungen können die Art der Immunreaktion, die Sie bei einer späteren Exposition oder Infektion mit COVID zeigen würden, sogar dauerhaft einschränken.

Children’s Health Defense hat Klage eingereicht und argumentiert, dass man nicht gleichzeitig einen Impfstoff haben kann, der ein Produkt für den Notfall und ein zugelassenes Produkt ist. Das verstößt gegen das Gesetz, aber die Regierung hat es trotzdem getan. Bemerkenswerterweise wurde der Antrag auf eine einstweilige Verfügung zunächst abgewiesen, aber die CHD hat nicht aufgegeben und verfolgt den Fall weiter

In diesem Interview gibt Dr. Meryl Nass, eine auf Toxikologie, impfstoffbedingte Krankheiten und Golfkriegskrankheiten spezialisierte Internistin, Einblicke in die Gefahren des COVID-Impfstoffs, der am 26. Oktober 2021 eine Notfallzulassung für Kinder ab 5 Jahren erhielt.

Wir erörtern auch die Interessenkonflikte innerhalb der U.S. Food and Drug Administration, die hinter dieser rücksichtslosen Entscheidung zu stehen scheinen, und wie die Behörde uns mit der Zulassung der COVID-Spritze von Pfizer/BioNTech hinters Licht geführt hat.

Ist die COVID-Spritze nun zugelassen oder nicht?

Wie von Nass erklärt:

Alle COVID-‚Impfstoffe‘ und die meisten COVID-Behandlungsprodukte sind nicht [von der FDA] zugelassen worden. Zugelassen bedeutet lizenziert. Alle bis auf einen, nämlich den Impfstoff von Pfizer für Erwachsene ab 16 Jahren, der am 23. August [2021] zugelassen wurde, d. h. lizenziert ist. Aber alle anderen Impfstoffe für alle anderen Altersgruppen, einschließlich der Auffrischungsimpfstoffe, wurden nur im Rahmen von Notfallzulassungen (EUAs) zugelassen. Es gibt einen entscheidenden Unterschied [zwischen Zulassung und EUA]. Sobald ein Medikament vollständig zugelassen ist, unterliegt es der Haftung.

Wenn das Unternehmen Sie mit diesem Produkt verletzt, können Sie es verklagen, es sei denn, es wird später auf die CDC-Liste für Kinder gesetzt oder von der CDC [U.S. Centers for Disease Control and Prevention] [während der Schwangerschaft] empfohlen; in diesem Fall erhält es einen anderen Haftungsschutz. In diesem Fall erhält er einen anderen Haftungsschutz. Er wird dann Teil des National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), das im Rahmen des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 eingerichtet wurde, und 75 Cent von jeder in den Vereinigten Staaten verkauften Impfstoffdosis fließen in einen Fonds, um für Verletzungen auf diese Weise zu zahlen.

Mit dem National Childhood Vaccine Injury Act wurde die Haftung für alle von der CDC empfohlenen Impfstoffe für Kinder aufgehoben. Seit 2016 entfällt auch die Haftung für Impfstoffe, die Schwangeren verabreicht werden – eine Kategorie, die sich zum neuesten „Goldrausch“ für Impfstoffe entwickelt hat. Sobald ein Unternehmen nicht mehr für Verletzungen haftet, steigt die Rentabilität des betreffenden Produkts natürlich drastisch an.

Gegenmaßnahmen Schadenersatz Programm ist fast nutzlos

Für Produkte, die in Notfällen eingesetzt werden, gibt es ein spezielles staatliches Haftungsprogramm, das Countermeasures Injury Compensation Program (Gegenmaßnahmen Schadenersatz Programm) (CICP). „Es ist ein schreckliches Programm“, sagt Nass. CICP ist ein Ableger des PREP-Gesetzes von 2005.

Das PREP-Gesetz ermöglichte die Schaffung des CICP durch den Kongress“, erklärt Nass. „Der Kongress muss dafür Geld bereitstellen. Wenn man durch ein Produkt für den Notfalleinsatz verletzt wird, hat man keinen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren. Die Unternehmen sind von jeglicher Haftung befreit worden. Es gibt ein einziges Verfahren, das vom HHS [Health and Human Services] verwaltet wird. Einige Mitarbeiter dort entscheiden, ob Sie Anspruch auf Entschädigung haben oder nicht. Der maximale Schadenersatz, den man erhalten kann, liegt bei etwa 370.000 Dollar, wenn man völlig behindert ist oder stirbt, und das Geld ist nur als Entschädigung für entgangenen Lohn oder unbezahlte Arztrechnungen gedacht.

Einige Mitarbeiter dort entscheiden, ob Sie Anspruch auf Entschädigung haben oder nicht. Der maximale Schadenersatz, den man erhalten kann, liegt bei etwa 370.000 Dollar, wenn man völlig behindert ist oder stirbt, und das Geld ist nur als Entschädigung für entgangenen Lohn oder unbezahlte Arztrechnungen gedacht.

Obwohl bisher mehrere hundert CICP-Anträge wegen Verletzungen durch die COVID-Spritzen gestellt wurden, ist noch kein einziger Antrag ausgezahlt worden. Dies ist wichtig, da die Verjährungsfrist ein Jahr beträgt. „Für Menschen, die früh geimpft wurden, läuft sie bald ab“, sagt Nass.

Wer den Antrag nicht rechtzeitig stellt, verliert die Chance auf eine Entschädigung ganz. „Natürlich ist es in Wirklichkeit eine ‚Chance‘, sich zu bewerben und nichts zu bekommen, weil fast niemand eine Entschädigung erhält“, sagt sie. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie keine Möglichkeit mehr, etwas zu unternehmen. Es gibt keinen Rechtsbehelf bei der Justiz.

Sie können das Gesundheitsamt zweimal bitten, Sie zu entschädigen, und wenn sie nein sagen, war’s das“, erklärt Nass. „Sie können versuchen, das Unternehmen, das das Produkt hergestellt hat, zu verklagen, wenn Sie davon überzeugt sind, dass es unsachgemäß hergestellt wurde, aber der HHS-Sekretär muss Ihnen die Erlaubnis zur Klage erteilen. Man muss nachweisen, dass ein vorsätzliches Fehlverhalten vorlag, und niemand hat diese Hürde jemals erreicht. Es hat also noch nie eine Klage auf dieser Grundlage gegeben. Das ist es, worum es hier geht. Wenn Sie den Impfstoff im Rahmen der EUA erhalten und sich verletzen, sind Sie auf sich allein gestellt. Die Menschen haben keine Ahnung davon, wenn sie sich oder ihre Kinder impfen lassen.

Warum wurden die Impfungen vorgeschrieben?

Wie Sie inzwischen wissen, hat Präsident Biden beschlossen, die COVID-Impfung für die meisten Bundesbediensteten (aber nicht für alle) und für Privatunternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten vorzuschreiben. „Wir wissen nicht, warum das so ist“, sagt Nass. Es ergibt keinen Sinn, denn eine große Zahl von Amerikanern hat sich bereits von COVID-19 erholt und verfügt bereits über eine dauerhafte, lang anhaltende Immunität.

Wie Nass richtig bemerkt, ist die natürliche Immunität viel stärker als die durch die Injektion erreichbare, die nur Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein liefert und innerhalb weniger Monate abklingt. Die Spritzen „können die Art der Immunreaktion, die Sie bei einer späteren Infektion mit COVID zeigen würden, tatsächlich dauerhaft einschränken“, so Nass.

Aus diesen Gründen gibt es absolut keinen guten Grund, Menschen zu impfen, die sich von der Infektion erholt haben, und mehrere schlechte Gründe. Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfung für Personen mit bestehender Immunität schädlicher sein kann.

Aber aus Gründen, die nur sie selbst kennt, ist die Regierung Biden so überzeugt davon, dass alle geimpft werden müssen, dass sie mit illegalen Mitteln Arbeitgebern sagt, dass sie Bundesaufträge verlieren, wenn sie ihre Angestellten nicht zwingen, sich sofort impfen zu lassen, und dass sie sie entlassen müssen, wenn sie nicht geimpft sind, z. B. Angestellte des Gesundheitswesens, der Regierung oder des Militärs. Das führt natürlich zu einem großen Chaos, vor allem in der Gesundheitsbranche, insbesondere in meinem Bundesstaat Maine, wo diese drakonischen Vorschriften in Kraft getreten sind und viele Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter, Krankenschwestern und Ärzte nicht mehr arbeiten können.

Das Einzige, was notwendig war, um die Vorschriften voranzutreiben, war, dass die Regierung sagen konnte, sie habe ein zugelassenes Produkt. Vor der Einführung der Notfallgenehmigung im Jahr 2005 gab es zugelassene und experimentelle Arzneimittel und nichts anderes. Es gab keine Grauzone dazwischen. Jede Verwendung eines Medikaments oder Impfstoffs, der nicht vollständig zugelassen ist, ist immer noch experimentell, auch wenn mit der Notfallzulassung eine neue Kategorie von Medikamenten geschaffen wurde.

Es handelt sich immer noch um experimentelle Medikamente, sodass man im Rahmen der Notfallverwendung die Menschen nicht zwingen kann, sie einzunehmen. Man muss ihnen Optionen anbieten, und sie haben das Recht, sie abzulehnen. Da dies Teil des Gesetzes ist, kann die Bundesregierung es nicht umgehen. Daher wussten die Anwälte der Biden-Administration, dass sie im Rahmen eines EUA keine gesetzlichen Vorschriften erlassen konnten, und verlangten von der FDA eine uneingeschränkte Zulassung für einen COVID-Impfstoff. Dies sollte sie in die Lage versetzen, Auflagen zu erteilen.

Sie müssen Druck auf die FDA ausgeübt haben, und die FDA gab ihnen, was sie wollten, nämlich eine Zulassung für den Pfizer-Impfstoff namens Comirnaty am 23. August [2021].

Comirnaty-Zulassung enthält wichtige Vorbehalte

In den am 23. August 2021 von der FDA veröffentlichten Dokumenten finden sich einige interessante Vorbehalte. So heißt es, dass der Comirnaty-Impfstoff dem EUA-Impfstoff im Wesentlichen gleichwertig ist und die beiden Impfstoffe austauschbar verwendet werden können. Sie wies jedoch darauf hin, dass die beiden rechtlich voneinander zu unterscheiden sind. Seltsamerweise hat die FDA nicht angegeben, worin diese rechtlichen Unterschiede bestehen.

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die rechtlichen Unterschiede darin bestehen, dass es unter EUA im Grunde keine Herstellerhaftung gibt, aber sobald der Impfstoff zugelassen ist, unterliegt der Hersteller Haftungsansprüchen, es sei denn, der Impfstoff wird in den Kinderimpfplan aufgenommen oder in der Schwangerschaft empfohlen, in diesem Fall würde er unter das NVICP fallen, sagt Nass. Im Moment ist Comirnaty noch nicht in diesem Entschädigungsprogramm für Verletzungen, und es ist lizenziert, sodass es nicht mehr unter das CICP fällt. Das Unternehmen ist also haftbar, wenn man sich mit einer Flasche verletzt, auf der Comirnaty steht. Was wollen Sie natürlich tun, wenn Sie Pfizer sind?

Sie wollen das zugelassene Produkt erst dann zur Verfügung stellen, wenn einige Monate vergangen sind und Comirnaty in das National Vaccine Injury Compensation Program aufgenommen wurde. Pfizer und die FDA haben also das zugelassene Produkt noch nicht zur Verfügung gestellt. Stattdessen hat die FDA eine geheime Abmachung mit dem Militär getroffen und gesagt, dass bestimmte Chargen für den Notfalleinsatz als gleichwertig mit dem zugelassenen Impfstoff angesehen werden können, und [dem medizinischen Personal des Militärs] mitgeteilt, welche QR-Codes – welche Chargen verwendet werden können. [Diese spezifischen Chargen] können dann den Soldaten verabreicht werden, als ob sie zugelassen wären.

In der Folge haben wir erfahren, dass die Militärkliniken die Flaschen, die unter die EUA fallen, mit den Etiketten der Kommission versehen. Nun, das kann wahrscheinlich beim Militär passieren, aber nur beim Militär, weil es wahrscheinlich Absichtserklärungen innerhalb des Militärs gibt, die wir noch nicht gesehen haben, die besagen, dass Soldaten Pfizer nicht für Verletzungen verklagen können … Beim Militär sind die Regierung und Pfizer der Meinung, dass sie eine Situation geschaffen haben, in der niemand klagen kann, aber in der zivilen Welt ist das nicht geschehen, und daher gibt es keine Comirnaty.

Auf der Grundlage, dass die FDA dieses Produkt zugelassen hat, sagt die Bundesregierung den Arbeitgebern immer noch, dass sie es vorschreiben können und dass sie Angestellte entlassen müssen, die den Impfstoff nicht genommen haben, oder sie werden Regierungsverträge verlieren. Wir befinden uns in einer sehr interessanten Situation, die reif für einen Rechtsstreit ist, und Children’s Health Defense, eine Organisation, die ich vertrete, führt einen Rechtsstreit in diesem Bereich. Seit Beginn der Pandemie ist die Situation bei Rechtsstreitigkeiten jedoch sehr schwierig geworden. Fälle, die normalerweise leicht zu gewinnen gewesen wären, werden von den Gerichten abgewiesen, sowohl in den USA als auch in Europa. Es ist etwas Merkwürdiges passiert, und die Richter suchen nach einem Ausweg, um nicht über die Begründetheit dieser Fälle entscheiden zu müssen.

Die Organisation Children’s Health Defense hat eine Klage eingereicht, in der sie argumentiert, dass es keinen Impfstoff geben kann, der gleichzeitig ein Notfallprodukt und ein zugelassenes Produkt ist. Das verstößt zwar gegen das Gesetz, aber die Bundesregierung hat es trotzdem getan. Bemerkenswerterweise wurde der Antrag auf eine einstweilige Verfügung zunächst abgewiesen, aber Children’s Health Defense hat nicht aufgegeben und verfolgt diesen Fall weiter.

COVID-Impfung ist in den USA für 5- bis 11-Jährige zugelassen

Wie bereits erwähnt, hat die FDA vor kurzem die EUA-COVID-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen, was einfach entsetzlich ist, wenn man bedenkt, dass für sie praktisch kein Risiko durch COVID-19 besteht. Mir ist weltweit kein einziger Fall bekannt, in dem jemand in dieser Altersgruppe an COVID gestorben wäre, der nicht bereits eine schwere Vorerkrankung wie Krebs hatte.

Für ein gesundes Kind besteht kein Infektionsrisiko, so dass diese Impfung, die in dieser Altersgruppe ein Drittel der Erwachsenendosis beträgt, nur eine Gefahr darstellt. Normalerweise wird bei der Verabreichung eines Medikaments an ein Kind die Dosis auf der Grundlage des Gewichts des Kindes berechnet. In diesem Fall wird einem 5-Jährigen die gleiche Dosis verabreicht wie einem 11-Jährigen, obwohl es einen erheblichen Gewichtsunterschied gibt. Es ist also reine Raterei.

Schlimmer noch, die mRNA-Impfstoffe produzieren eine unvorhersehbare Menge an Spike-Protein, und selbst wenn sie viel zu viel produzieren, gibt es keine Möglichkeit, den Prozess nach der Injektion abzuschalten.

Trotz eindeutiger Sicherheitssignale hat der beratende Ausschuss der FDA die Impfung von Pfizer für 5- bis 11-Jährige einstimmig mit 17 zu 0 Stimmen (bei einer Stimmenthaltung) genehmigt. Wenn man sich jedoch die Liste der Mitglieder des FDA-Ausschusses ansieht, die die Pfizer-Spritze für Kinder ab 5 Jahren geprüft und genehmigt haben, ist das einstimmige „Ja“ weniger rätselhaft.

Abscheuliche Interessenkonflikte

Wie National File und The Defender berichteten, gab es unter den Mitgliedern des Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) der FDA erschütternde Interessenkonflikte. Zu den Mitgliedern gehören:

Ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer Vaccines

Ein bezahlter Berater von Pfizer

Kürzlich Empfänger eines Forschungsstipendiums von Pfizer

Ein Mentor von Raphael Simon, Senior Director of Vaccine Research and Development bei Pfizer

James Hidreth – Präsident des Meharry Medical College, das die Impfstoffe von Pfizer verwaltet

Ein Vorsitzender des unabhängigen Datenüberwachungsausschusses für das Pfizer Group B Streptococcus Vaccine Program

Eine Person, die stolz bei der Einnahme eines Pfizer-Impfstoffs fotografiert wurde

Mehrere Personen, die sich bereits für Coronavirus-Impfstoffe für Kinder ausgesprochen haben, darunter Ofer Levy, Jay Portnoy und Melinda Wharton

Darüber hinaus sitzt der ehemalige FDA-Kommissar Scott Gottlieb derzeit im Verwaltungsrat von Pfizer. Wie Nass feststellte, sind zwei der Mitglieder, ein ständiges und ein vorübergehendes, auch CDC-Karrieremitarbeiter, deren Aufgabe es ist, Impfstoffe bei der CDC zu fördern.

Wenn sie gegen die Zulassung eines Impfstoffs stimmen würden, wären sie ihren Job los“, sagt Nass. „Sie haben in diesem Ausschuss nichts zu suchen … Es ist ein sehr unethischer Eintopf von Mitgliedern des Beratungsausschusses … Pfizer hat der FDA am 6. Oktober 2021 ein umfangreiches Informationspaket zukommen lassen. Die Mitarbeiter der FDA mussten dieses umfangreiche Informationspaket über die 5- bis 11-Jährigen durchgehen und ihren eigenen Bericht erstellen, der etwa 40 Seiten lang war, und Gespräche für den beratenden Ausschuss entwickeln, und das alles in 17 Tagen.

Offenbar haben sie ihre Präsentationen kaum kritisch durchdacht. Vor der Sitzung schrieb Children’s Health Defense, und ich war einer der Autoren, an den Ausschuss und die FDA-Beamten und sagte: Sehen Sie, es gibt all diese Gründe, die weder logisch noch medizinisch sinnvoll sind, um Kinder in dieser Altersgruppe zu impfen, denn sie werden fast nie sehr krank oder sterben, und die Nebenwirkungen des Impfstoffs sind im Wesentlichen unbekannt. Wir wissen, dass es viele Nebenwirkungen gibt, aber die Bundesregierung hat uns die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, verschwiegen. Wir wissen aber, dass die Rate der Myokarditis sehr hoch ist, wahrscheinlich mindestens 1 von 5.000 jungen Männern … was eine sehr ernste Nebenwirkung ist. Sie kann zu einer Narbenbildung führen, wahrscheinlich führt sie immer dazu. Sie kann zum plötzlichen Tod und zu Herzversagen führen.

Versuche an Kleinkindern waren unzureichend

Wie von Nass erläutert, gab es in der klinischen Studie zwei Gruppen von Kindern. Die erste Gruppe wurde zwei bis drei Monate lang untersucht, während die zweite Gruppe nur 17 Tage nach der zweiten Dosis untersucht wurde. (Pfizer fügte die zweite Gruppe hinzu, weil die FDA behauptete, es gäbe nicht genügend Freiwillige in der ersten Gruppe.)

Diese beiden Gruppen umfassten über 3.000 Kinder, die die Impfung erhielten, und 1.500 oder 2.000, die ein Placebo erhielten. Keines der Kinder erlitt ernsthafte Nebenwirkungen. Daraus wurde dann die Behauptung abgeleitet, die Injektion sei sicher. Wie Nass jedoch feststellte:

Sie haben die Sicherheit bei all diesen Kindern nicht untersucht. Obwohl die FDA gesagt hatte: ‚Nehmt Kinder in eure klinische Studie auf‘, schuf Pfizer eine ‚Sicherheitsuntergruppe‘ von einem Zehntel der geimpften Probanden. Dieser kleinen Zahl von Kindern wurde Blut abgenommen, um nachzuweisen, dass sie ausreichende Mengen an neutralisierenden Antikörpern aufwiesen, was ein Surrogat für die Wirksamkeit war, denn in dieser verkürzten Studie gab es nicht genügend Fälle von COVID, um zu zeigen, dass der Impfstoff in dieser Altersgruppe tatsächlich funktioniert.

Obwohl der beratende Ausschuss einräumte, dass der für die Wirksamkeit durchgeführte Bluttest nicht validiert worden war und keinen zuverlässigen Beweis für die Wirksamkeit darstellte, beschloss er dennoch, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, von der Impfung profitieren würden.

Sie ignorierten auch die Tatsache, dass mindestens die Hälfte der Kinder bereits immun ist und die Injektion ihnen keinen zusätzlichen Nutzen in Bezug auf die Immunität bringt, sondern sie einem erhöhten Risiko für schwere Nebenwirkungen aussetzt.

Niemand hat gesagt: ‚Schauen Sie, die Eltern gesunder Kinder sterben vielleicht für einen Impfstoff, aber das liegt daran, dass wir ihnen nicht die Wahrheit über den Impfstoff gesagt haben. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass ihre Kinder ihn nicht brauchen. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass der Impfstoff möglicherweise die zukünftige Immunität beeinträchtigt. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass sie einem höheren Risiko von Nebenwirkungen ausgesetzt sind, als wenn sie nie geimpft worden wären. Wir erlauben ihnen nicht, sich Antikörpertests zu unterziehen, um festzustellen, dass sie bereits immun sind und daher von der Impfung befreit werden sollten.

Die Ausschussmitglieder waren sich all dieser Dinge bewusst, aber am Ende haben sie mit Ja gestimmt … mit Ausnahme eines sehr klugen Ausschussmitglieds, das für die National Institutes of Health arbeitet. Er enthielt sich der Stimme. Er hatte nicht den Mumm, mit Nein zu stimmen, aber er wusste, dass dies eine schlechte Idee war.

Kinder werden ohne elterliche Zustimmung gespritzt

Das alles ist schon schlimm genug, aber jetzt müssen Eltern von Kleinkindern auch noch damit rechnen, dass ihre Kinder gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen gespritzt werden. Nass kommentiert:

Wie ich schon sagte, wissen wir nicht, warum die Regierung will, dass jeder geimpft wird, aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, der über den Schutz vor COVID hinausgeht. Die Regierung hat die FDA dazu gebracht, den Impfstoff für 12- bis 15-Jährige am 10. Mai [2021] zuzulassen, und in der Folge wurde diese Gruppe, die etwa 6 Millionen Kinder umfasst, im ganzen Land geimpft. Es handelt sich dabei um eine Notimpfung, sodass man auch hier nicht klagen kann.

Aber es ist etwas Schlimmes passiert, nämlich dass viele Städte damit begonnen haben, 12- bis 15-Jährige ohne die Erlaubnis der Eltern zu impfen. So konnte ein Kind mit seinen Freunden oder der Mutter eines Freundes in einem Impfzentrum auftauchen und sich impfen lassen, ohne dass jemand nach seiner Krankengeschichte fragte oder die Eltern anrief. In der Krankenakte des Kindes wurde nicht vermerkt, dass es geimpft wurde. Die Impfärzte wurden angewiesen, ihre eigene Einschätzung vorzunehmen. Wenn sie glaubten, dass das Kind einwilligungsfähig sei, sollten sie es impfen. Das ist ein grober Verstoß gegen unsere Gesetze, und dennoch geschah dies in Boston, in Philadelphia, in Seattle, in San Francisco, und wir haben gute Unterlagen darüber.

Die Regierung plant derzeit mobile Impfkliniken für Kinder und Impfungen in Schulen, und sie könnte dieses Programm der Impfung ohne elterliche Zustimmung auf die 5- bis 11-Jährigen ausweiten …

Es könnte sogar sein, dass Kliniken entstehen, die keine Einwilligung der Eltern für die 5- bis 11-Jährigen verlangen. Ich möchte nur erwähnen, dass der leitende Mediziner in der kanadischen Provinz British Columbia gesagt hat, dass sie Gesetze eingeführt haben, die es Kindern jeden Alters erlauben, selbst einzuwilligen. Stellen Sie sich das vor. Ein Baby kann selbst in Impfungen einwilligen. Es wäre lustig, wenn es nicht so teuflisch wäre.

All dies verstößt gegen das grundlegendste Konzept der medizinischen Ethik, nämlich die Einwilligung nach Aufklärung. Niemand hat das Recht, ohne Ihre Zustimmung oder die eines Erziehungsberechtigten einen medizinischen Eingriff an Ihnen vorzunehmen. Auch hier umgeht die Regierung, ohne neue Gesetze zu erlassen, einfach das Rechtssystem.

Besteht bei jüngeren Kindern ein Risiko für Myokarditis?

Nach Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur vermutet Nass, dass jüngere Kinder in der jetzt für die COVID-Impfung zugelassenen Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen ein exponentiell höheres Risiko für Myokarditis und andere Nebenwirkungen haben werden als die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen, bei denen wir bereits einen dokumentierten Anstieg beobachtet haben.

In dem Brief, den Children’s Health Defense an den Beratungsausschuss der FDA geschrieben hat, haben wir ein Diagramm erstellt, das die Melderate von Myokarditis im Verhältnis zum Alter zeigt, und wir haben eine Exponentialkurve aufgezeigt. Bei Männern im Alter von 65 Jahren und darüber lag die Rate bei einem Hundertstel der Rate von Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Wenn diese Exponentialkurve weiter ansteigt, könnte die Rate bei den 5- bis 11-Jährigen sogar noch dramatisch höher sein. Bei diesen jungen Männern wurde dem VAERS [Vaccine Adverse Events Reporting System] eine Rate von 1 zu 5.000 gemeldet. Das ist keine echte Rate.

Sie sagt nur aus, bei wie vielen Menschen eine Myokarditis diagnostiziert wurde und wie viele sich dann die Mühe gemacht haben, sie der FDA zu melden. Die FDA und die CDC verfügen über eine große Anzahl anderer Datenbanken, aus denen sie die Erkrankungsraten abrufen können. VAERS gilt als passive Meldung. Es wird nicht als zweckmäßig angesehen, um Krankheitsraten zu ermitteln, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen sich melden. Meldet sich 1 von 10, 1 von 100, 1 von 50? Das weiß niemand.

Weil aber seit der Pandemie alles verrückt ist, hat die CDC versucht, uns etwas vorzumachen, und behauptet, dass die Anaphylaxie-Rate in der Bevölkerung durch COVID-Impfstoffe identisch ist mit der Melderate an VAERS. Wir wissen, dass das nicht wahr ist. Auf der Website der CDC steht das auch so. An anderer Stelle auf der Website heißt es, man könne nicht eine VAERS-Rate nehmen und sie als tatsächliche Reaktionsrate bezeichnen, aber sie haben das [für Anaphylaxie] getan. Und sie versuchen, die Tatsache zu verschleiern, dass sie keine echten Raten angeben, und tun so, als ob die Myokarditis-Rate wahrscheinlich die VAERS-Melderate für Myokarditis ist, obwohl sie das nicht direkt sagen.

Nass führt ein Beispiel aus dem Pockenimpfstoff an, der ebenfalls Myokarditis verursachte. Eine militärische Studie, die nur die Fälle untersuchte, die an Spezialisten geschickt wurden, ergab, dass etwa 1 von 15.000 eine Myokarditis entwickelte. Ein Militärimmunologe ging dann der Sache auf den Grund und nahm den Soldaten vor und nach der Impfung Blut ab und stellte fest, dass die Myokarditisrate nach der Pockenimpfung bei 1 von 220 lag.

Allerdings entwickelte einer von 30 Soldaten eine subklinische Myokarditis, bei der der Troponinwert von normal auf mehr als das Zweifache des oberen Grenzwerts anstieg. Obwohl asymptomatisch, hatte 1 von 30 eine messbare Entzündung des Herzens. „Was die COVID-Rate angeht, so will derzeit niemand die tatsächliche Rate herausfinden“, sagt Nass.

Man kann Probleme nicht finden, wenn man sich weigert, danach zu suchen

Mit einer einfachen Studie, bei der die Troponinwerte – ein Marker für Herzentzündungen und -schäden – vor und nach jeder Verabreichung gemessen werden, ließe sich leicht feststellen, wie hoch die tatsächliche Rate der Herzmuskelentzündungen ist, doch das wird nicht getan.

Das ist es, womit wir es zu tun haben, sagt Nass. „All diese Datenbanken, etwa ein Dutzend verschiedener Datenbanken, auf die CDC und FDA angeblich zugreifen können, um die Raten von Nebenwirkungen nach der Impfung mit COVID-Impfstoffen zu ermitteln, werden entweder nicht oder unsachgemäß verwendet“, sagt Nass. Es wurde entdeckt, dass ein neuer Algorithmus zur Untersuchung der VAERS-Datenbank verwendet wurde, der erst im Januar 2021, unmittelbar nach der Zulassung der Impfstoffe, in Betrieb genommen wurde, und der Algorithmus wurde so entwickelt, dass man zwei Impfstoffe miteinander vergleicht.

Wenn das Muster der Nebenwirkungen zwischen den beiden Impfstoffen ähnlich war – was oft der Fall ist, weil es nur eine begrenzte Anzahl von allgemeinen Impfstoffnebenwirkungen gibt -, selbst wenn ein Impfstoff tausendmal mehr Nebenwirkungen hat als der, mit dem er verglichen wird, würde der Algorithmus bei Verwendung dieses fehlerhaften Algorithmus, wenn das Muster der Reaktionen gleich war, obwohl die Raten bei einem Impfstoff 1000-mal höher waren, kein Problem erkennen. Das ist der Algorithmus, den sie zur Analyse der VAERS-Daten verwenden. Sie verwenden auch schlechte Methoden … um die Impfstoffsicherheitsdatenbank zu analysieren, die 12 Millionen Amerikaner umfasst, die bei HMOs im ganzen Land eingeschrieben sind. Die CDC zahlt für den Zugang zu ihren elektronischen Krankenakten und ihren Daten.

Wenn man sich diese Datenbanken genau ansieht, findet man sehr niedrige Raten von Myokarditis bei Jungen, die ungefähr den VAERS-Meldungen entsprechen. Schon vor Monaten wurde gesagt: „Wir können kein Sicherheitssignal für Myokarditis finden. Wir finden kein Anaphylaxie-Signal, wir finden kein Signal für eine Bell’sche Lähmung“. Die Algorithmen der FDA und der CDC konnten die meisten bekannten Nebenwirkungen nicht aufspüren. Es stimmt also etwas nicht mit den verwendeten Analysemethoden, aber die Behörden haben uns nicht gesagt, was genau. Was wir wissen, ist, dass die Raten der Nebenwirkungen, die an VAERS gemeldet werden, phänomenal sind.

Sie sind um Größenordnungen höher als bei allen früheren Impfstoffen, die in den Vereinigten Staaten verwendet wurden. Eine Größenordnung entspricht dem 10-fachen, d. h. die gemeldeten Nebenwirkungen sind 10- bis 100-mal so hoch wie bei allen anderen Impfstoffen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle nach COVID in den Vereinigten Staaten liegt bei über 17.000. Das sprengt alle Dimensionen. Andere Nebenwirkungen, die nach COVID-Impfungen gemeldet wurden, belaufen sich auf über 800.000. Auch dies sind mehr Todesfälle und mehr Nebenwirkungen, als jemals für alle in den USA verwendeten Impfstoffe zusammengenommen in den letzten 30 Jahren gemeldet wurden.

Trotz all dieser schockierenden Daten schauen unsere Bundesbehörden weg und tun so, als ob nichts geschehen würde, und egal, wie viele Menschen sich an sie wenden – mit Klagen, mit öffentlichen Kommentaren, indem sie sich an Politiker wenden – sie weigern sich, auf offenkundige Bedenken einzugehen. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass sie mit vorsätzlicher Böswilligkeit handeln.

Die FDA ist zum Clown geworden, und was sie jetzt tut, ist eine Scharade all der normalen Regulierungsprozesse, die von ihr erwartet werden… Sie sind die Versuchskaninchen, aber sie sammeln die Daten nicht. Niemand sollte diese Spritzen bekommen. ~ Dr. Meryl Nass

Die FDA und die CDC haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu schützen. Sie sollen Sicherheitsbedenken aufdecken. Sie sollen nicht als Marketingfirmen für Arzneimittelhersteller fungieren, aber genau dazu sind sie umfunktioniert worden.

Neue Formulierungen sind nie getestet worden

Eine weitere ungeheuerliche Tatsache ist, dass Pfizer seine Formulierung geändert hat, angeblich um sie stabiler zu machen, aber diese neue Formulierung wurde nie in eine der Studien aufgenommen. Nass erklärt:

Während der Sitzung des VRBPAC [Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee] am 26. Oktober 2021 sagte Pfizer: Wir wollen die Impfstoffe in Arztpraxen verabreichen und haben einen Weg gefunden, den Impfstoff zu stabilisieren, sodass wir diese ultrakalten Kühlschränke nicht mehr brauchen. Wir können diese Fläschchen in eine Arztpraxis stellen, und sobald sie aufgetaut sind, können sie 10 Wochen lang in einem normalen Kühlschrank stehen und sind dann noch gut. Einige Ausschussmitglieder fragten: ‚OK, was haben Sie getan? Wie haben Sie diese wunderbare Entdeckung gemacht?‘ Und sie sagten: „Wir sind von der phosphatgepufferten Kochsalzlösung zu einem Tris-Puffer übergegangen und haben einige Elektrolyte leicht verändert. Ein Ausschussmitglied fragte: OK, wie wurde es dadurch so viel stabiler? Und alle Anwesenden von FDA und Pfizer sahen sich an und sagten: „Wir wissen es nicht.

Eine Stunde später schaltete Pfizer einen seiner Chemiker ein, aber auch er konnte nicht erklären, wie die Änderung des Puffers zu einer enormen Erhöhung der Stabilität geführt hatte. Später in der Sitzung fragte dann eines der Ausschussmitglieder: Haben Sie diese neue Formulierung in der klinischen Studie verwendet? Und Dr. Bill Gruber, der leitende Vertreter von Pfizer, antwortete: „Nein, haben wir nicht“. Mit anderen Worten: Pfizer plant, mit Duldung der FDA eine völlig neue Impfstoffformulierung bei Kindern einzusetzen, nachdem in den klinischen Studien die alte Formulierung verwendet wurde. Das ist in höchstem Maße illegal. Sie haben eine neue Formulierung des Impfstoffs. Sie wurde nicht am Menschen getestet. Und sie sind dabei, ihn bei 28 Millionen amerikanischen Kindern anzuwenden.

Das ist nichts weniger als ein dystopischer Albtraum. Völlig surreal. So etwas kann man sich nicht ausdenken. Doch so schockierend das alles auch ist, Anfang dieses Jahres prognostizierte Dr. Anthony Fauci, dass diese COVID-Impfungen für alle verfügbar sein würden, von Säuglingen bis zu älteren Menschen. Jetzt haben sie die 5-Jährigen erwischt, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass sie sich als Nächstes Neugeborene und Kleinkinder vornehmen werden.

Wessen Babys werden als Opferlämmer geopfert?

Laut Nass haben Pfizer und die FDA eine Vereinbarung getroffen, die es Pfizer erlaubt, Tests an Babys durchzuführen, die noch jünger als 6 Monate sind, auch wenn nicht beabsichtigt ist, Säuglinge in diesem Alter zu injizieren. Diese Versuche könnten bereits Ende Januar 2022 beginnen.

Durch diese Vereinbarung zwischen der FDA und Pfizer erhält Pfizer einen zusätzlichen sechsmonatigen Patentschutz, unabhängig davon, ob diese Impfstoffe in diesen Altersgruppen verwendet werden sollen oder nicht. Man kann diese Versuche also als eine Möglichkeit betrachten, kleine Kinder zu opfern, denn wenn man einen Versuch startet, weiß man nicht, wie groß die Gefahren sein werden.

Ich könnte mich irren, aber ich bezweifle, dass wir diese Impfstoffe Neugeborenen verabreichen werden, so wie wir den Hepatitis-B-Impfstoff am Tag der Geburt verabreichen, aber sie werden an sehr jungen Babys getestet. Die Frage ist, wessen Babys werden getestet? In der Vergangenheit waren die Babys, die getestet wurden, manchmal Pflegekinder, Mündel des Staates. Manchmal bieten Eltern ihre Kinder an. Aber es wird klinische Studien geben.

Wann werden wir die Daten aus diesen Studien erhalten? Die zwischen Pfizer und der FDA getroffenen Vereinbarungen sehen vor, dass einige dieser Studien erst 2024, 2025 und 2027 abgeschlossen werden. Ziel ist es, alle Amerikaner, Kinder und Erwachsene, innerhalb der nächsten Monate oder eines Jahres zu impfen, aber es wird fünf Jahre dauern, bis wir aus klinischen Studien wissen, welche Nebenwirkungen auftreten können.

Wir leben in der Welt der Clowns

Wie Nass feststellte, ist dies ein weiteres Verbrechen. Es mag dem Buchstaben des Gesetzes entsprechen, aber es entspricht nicht dem Sinn des Gesetzes. Es ergibt keinen Sinn, klinische Studien durchzuführen, die erst fünf Jahre nach Abschluss des Massenimpfprogramms und der Verimpfung der gesamten Bevölkerung abgeschlossen sind.

Es ist einfach ein Witz, das zu tun“, sagt Nass. „Aber die FDA ist zum Clown geworden, und was sie jetzt macht, ist eine Scharade all der normalen regulatorischen Prozesse, die von ihnen erwartet werden, aber sie machen sie nur in einer abgekürzten oder seltsamen Weise, sodass sie nicht wirklich die wichtigen Daten sammeln. Zum Beispiel wurde die Kontrollgruppe zwei Monate nach Beginn der Pfizer-Studien geimpft, wodurch Nebenwirkungen, die nach zwei Monaten auftreten, effektiv verschleiert werden. Das Blut wird nicht mit einfachen Tests (Troponin- und D-Dimer-Werte) auf Anzeichen von Myokarditis oder Blutgerinnseln untersucht.

Für alle Amerikaner da draußen, die sich nicht wie ich 20 Jahre lang mit den Verfahren der FDA befasst haben, sind diese Sitzungen des beratenden Ausschusses der FDA dazu gedacht, den Eindruck zu erwecken, dass ein echter Regulierungsprozess stattfindet, obwohl dies nicht der Fall ist. Stattdessen sind wir alle Versuchskaninchen, aber niemand sammelt die Daten, die normalerweise für die Genehmigung oder Zulassung eines Impfstoffs erforderlich wären. Deshalb sollte sich meiner Meinung nach niemand impfen lassen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es eigentlich illegal ist, EUAs für diese Impfstoffe zu erteilen, da es Medikamente gibt, die der Krankheit (COVID) vorbeugen und sie auch behandeln können. EUAs können nur erteilt werden, wenn es keine zugelassenen, verfügbaren Alternativen zur Vorbeugung oder Behandlung der Infektion gibt.

Die wirksamen Medikamente, von denen die meisten bereits gehört haben, sind Ivermectin und Hydroxychloroquin, aber es gibt noch eine Reihe anderer Medikamente, die ebenfalls eine tiefgreifende Wirkung auf COVID haben, sagt Nass, darunter TriCor und Cyproheptadin (Periactin).

TriCor (Fenofibrat) emulgiert Lipid-Nanopartikel und Fettkonglomerate, die Viren und Entzündungsstoffe enthalten. Das Medikament ermöglicht es dem Körper, die viralen und entzündlichen Ablagerungen besser abzubauen. Als solches könnte es auch helfen, Komplikationen zu bekämpfen, die durch die Nanoliposome in der COVID-Spritze verursacht werden.

Nach Angaben von Nass ist Pepcid in hohen Dosen von bis zu 80 Milligramm dreimal täglich ebenfalls für die Behandlung geeignet. Dr. Robert Malone startet derzeit eine klinische Studie mit einer Kombination aus Pepcid und Celecoxib (Markenname Celebrex). Viele empfehlen auch Aspirin, um die Aktivierung der Blutplättchen und die Gerinnung zu verhindern.

Ich halte Lumbrokinase und/oder Serapeptase für eine viel bessere Alternative zu Aspirin. Beides sind fibrinolytische Enzyme, die der Blutgerinnung entgegenwirken. Man kann eine Empfindlichkeit gegenüber diesen Enzymen entwickeln, daher empfehle ich, die beiden Enzyme etwa drei Monate lang abwechselnd einzunehmen, wenn Sie COVID hatten.

Sie können eine Blutgerinnung ausschließen, indem Sie einen D-Dimer-Test durchführen. Wenn Ihr D-Dimer-Wert normal ist, brauchen Sie kein gerinnungshemmendes Mittel. Wenn die Gerinnung ein Problem darstellt, können Sie zusätzlich zu diesen fibrinolytischen Enzymen auch NAC einnehmen. Auch es hilft, Blutgerinnsel aufzulösen und dieBildung von Blutgerinnseln zu verhindern.

Weitere Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie MerylNassMD.com und anthraxvaccine.blogspot.com. In ihrem Blogspot-Blog veröffentlicht sie in der Regel jeden Tag einen Beitrag. Abschließend fasst Nass zusammen:

Denken Sie daran, dass alle COVID-Impfungen [im Rahmen der EUA] zugelassen sind, nicht lizenziert. Sie sind alle rechtlich und technisch gesehen experimentell. Ich weiß, dass man seinen Job verlieren kann und dass all diese schrecklichen Dinge passieren können, wenn man den Impfstoff ablehnt, aber wenn man durch die Impfung verletzt wird, kann man später nicht klagen. Sie sind dann auf sich allein gestellt. Rechtlich gesehen kann man Sie nicht zwingen, den Impfstoff anzunehmen, solange er sich im EUA-Status befindet, und zwar aufgrund des Nürnberger Kodex, aufgrund bestehender US-Gesetze über die Einwilligung nach Aufklärung und aufgrund des Gesetzes über die Notfallzulassung, das Ihnen das Recht einräumt, die Impfung abzulehnen. Sie können Sie nicht dazu zwingen, diese [Spritzen] zu nehmen.

Ich weiß, dass sie Sie zwingen, aber rechtlich gesehen können sie das nicht, und bitte bedenken Sie das. Hoffentlich wird dieses Unrecht wiedergutgemacht. In vielen Gerichtsbarkeiten werden die Vorschriften zurückgenommen. Wie ich den Leuten schon gesagt habe, verlangen Sie die Flasche mit der Aufschrift „Comirnaty“, denn rechtlich gesehen können sie Ihnen das lizenzierte Produkt aufzwingen, aber das gibt es im Moment nicht. Sie haben also in den nächsten Monaten hoffentlich noch eine Chance.

Das sind wirklich gefährliche Impfstoffe. Was Sie nicht wissen, kann Sie verletzen. Bitte schützen Sie Ihre Kinder. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, lassen Sie sich nicht impfen. Je mehr Menschen sich dagegen aussprechen, desto mehr macht die Regierung bereits einen Rückzieher. In vielen Städten wurden die vorgeschriebenen Termine für die Impfung nach hinten verschoben. Jetzt sagt Bidens Regierung: Nun, das wird nicht in Stein gemeißelt sein. Wir werden mit den Menschen verhandeln, denn sie wollen nicht 30 oder 40 % ihrer Mitarbeiter verlieren. Seien Sie also stark, schützen Sie sich und Ihre Kinder. Sie wissen, dass Sie das Richtige tun.

Wir haben es hier mit einer kriminellen Organisation zu tun. Es handelt sich um eine Art weltweites Programm, mit dem wir kontrolliert werden sollen. Wenn wir es alle durchschauen, können wir gewinnen. Es gibt viel, viel mehr von uns als von denen.

