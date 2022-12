Was Sie über den „Großen Reset“ wissen müssen

Es wird als Rechtfertigung für diese Bewegung benutzt, aber fallen Sie nicht darauf herein.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

„The Great Reset“ ist ein neuer „Gesellschaftsvertrag“, der Sie durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, und eine „Sozialkredit“-ID, die alle Aspekte Ihres Lebens bestimmen wird, an ihn bindet

Während die COVID-19-Pandemie als Rechtfertigung für die Bewegung „The Great Reset“ benutzt wird, hat die Agenda nichts mit Gesundheit zu tun, sondern mit einem langfristigen Plan zur Überwachung und Kontrolle der Welt durch digitale Überwachung und künstliche Intelligenz

Der Große Reset und die Vierte Industrielle Revolution sind neue Bezeichnungen für die Technokratie und die alte „Neue Weltordnung“, die mit der transhumanistischen Bewegung verschmolzen wurden

Die Technokratie ist ein wirtschaftliches System der Ressourcenallokation, das sich um Technologie – insbesondere künstliche Intelligenz, digitale Überwachung und Big-Data-Erfassung – und die Digitalisierung von Industrie und Regierung dreht, was wiederum die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft ermöglicht und damit die Notwendigkeit einer demokratisch gewählten Führung überflüssig macht

Während der eigentliche Plan darin besteht, eine technologiegesteuerte Dystopie ohne demokratische Kontrolle einzuführen, sprechen sie von diesem Plan als einem Weg, uns wieder in Einklang mit der Natur zu bringen

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich gehört, wie führende Politiker der Welt von „The Great Reset“ , „der vierten industriellen Revolution“und dem Aufruf „Build Back Better“ sprachen – was auch der Slogan von US-Präsident Joe Biden für den Wiederaufbau der Mittelschicht ist. Es war ein Konzept, über das der ehemalige Präsident Bill Clinton 2005 als Sondergesandter eines Sonderkonvois der Vereinten Nationen sprach.

Ein weiteres Beispiel unter vielen ist diese Rede von Matt Hancock, dem britischen Minister für Digitales, Kultur, Medien und Sport, die er 2017 während einer Sitzung der All-Party Parliamentary Group zur vierten industriellen Revolution hielt:

„Eine der Aufgaben des Parlaments ist es, einen Blick in die Zukunft zu werfen … und die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen … Die Art der Technologien unterscheidet sich grundlegend von dem, was bisher geschah. In der Vergangenheit haben wir den Verbrauch als einmalig und die Investitionen als additiv betrachtet. Doch wenn man Ressourcen in die Netzwerke steckt, die heute die halbe Welt verbinden, oder in die KI, sind die Auswirkungen exponentiell … Ich freue mich, neben so vielen beeindruckenden Kollegen zu sprechen, die dies wirklich verstehen, und neben Professor Klaus Schwab, der buchstäblich das Buch über die vierte industrielle Revolution geschrieben hat. Ihre Arbeit, bei der Sie die besten Köpfe der Welt zusammengebracht haben, hat unsere Arbeit beeinflusst … Unsere digitale Strategie, die in die breitere Industriestrategie eingebettet ist, legt die sieben Säulen fest, auf denen wir unseren Erfolg aufbauen können. Und in diese passt unsere 5G-Strategie wie ein Satz russischer Puppen. Unsere Strategie umfasst Infrastruktur, Kompetenzen, Regeln und Ethik der Big-Data-Nutzung, Cybersicherheit, Unterstützung des Technologiesektors, die Digitalisierung der Industrie und die Digitalisierung der Verwaltung.“

Was ist der Große Reset?

Doch was bedeuten die Begriffe „Great Reset“, „Vierte industrielle Revolution“ und „Build Back Better“ eigentlich? Worauf beziehen sie sich? In dem oben genannten Corbett Report vom 16. Oktober 2020 erläutert der Journalist James Corbett den neuen Gesellschaftsvertrag, der für die Welt geplant ist und auch als „Great Reset“ bezeichnet wird.

„Der Great Reset bindet Sie nicht nur durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, sondern gibt Ihnen sogar eine „Sozialkredit“-ID, die alle Bereiche Ihres Lebens steuern kann.“

Während die aktuelle Pandemie als Rechtfertigung für die Bewegung herangezogen wird, hat die Agenda nichts mit Gesundheit zu tun, sondern mit einem langfristigen Plan zur Überwachung und Kontrolle der Welt durch technische Überwachung. Mit anderen Worten: Die Welt wird auf eine digitale Technokratie umgestellt, die von selbsternannten Eliten geführt wird.

Es handelt sich dabei um einen Machtzugriff ungeahnten Ausmaßes, der die Umstrukturierung sozialer Klassen beinhaltet, um die Demokratie abzubauen, nationale Grenzen zu beseitigen und die Verwaltung von Gemeinschaften aus der Ferne durch eine Gruppe nicht gewählter Führer zu ermöglichen. Was in der Vergangenheit als „Neue Weltordnung“ bezeichnet wurde, ist heute als „The Great Reset“ bekannt.

Dieser „Great Reset“ bindet Sie nicht nur durch eine elektronische ID, die mit Ihrem Bankkonto und Ihren Gesundheitsdaten verknüpft ist, sondern gibt Ihnen sogar eine „Sozialkredit“-ID, mit der Sie alle Aspekte Ihres Lebens steuern können. Dies ist keine hochtrabende Verschwörungstheorie – es ist real. Es geschieht jetzt. Und Sie müssen wissen, wie Sie sich dagegen wehren können, bevor es zu spät ist.

Letztlich handelt es sich um eine technokratische Agenda, die darauf abzielt, die Menschheit in einen technologischen Überwachungsapparat zu integrieren, der von einer mächtigen künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Ironischerweise ist der eigentliche Plan, eine technologiegesteuerte Dystopie ohne demokratische Kontrolle einzuführen, ein Plan, der uns wieder in Einklang mit der Natur bringen soll.

Wenn Sie mit dem Begriff „Technokratie“ nicht vertraut sind, sollten Sie sich mein Interview mit Patrick Wood, dem Autor von „Technocracy Rising“, noch einmal anhören: Das trojanische Pferd der globalen Transformation“ und „Technokratie: Der harte Weg zur Weltordnung“. Sie können auch mehr auf Woods Website Technocracy.news erfahren.

Kurz gesagt ist Technokratie ein wirtschaftliches System der Ressourcenverteilung, das sich um Technologie dreht – insbesondere um künstliche Intelligenz, digitale Überwachung und die Sammlung von Big Data – und um die Digitalisierung der Industrie (einschließlich des Bankwesens) und der Regierung, die wiederum die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft ermöglicht, wodurch die Notwendigkeit gewählter Regierungsvertreter entfällt.

Ihr Leitfaden für den Großen Reset

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums wird „The Great Reset“ auf die Notwendigkeit einer gerechteren, nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft und eines neuen Gesellschaftsvertrags abzielen, in dessen Mittelpunkt Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit stehen und der gesellschaftliche Fortschritt nicht hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückbleibt.

Und was ist das Weltwirtschaftsforum? Es ist eine internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit, die „die führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen der Gesellschaft einbindet, um globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten.“

Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums ist Professor Klaus Schwab, der, wie Hancock in seiner Rede 2017 erwähnte, das Buch über die vierte industrielle Revolution geschrieben hat. Schwab kündigte im Juni 2020 die Great Reset Initiative des Weltwirtschaftsforums an. In seinem Bericht fasst Corbett den „Great Reset“ so zusammen:

„Im Grunde ist der Great Reset nicht mehr und nicht weniger als eine große Propaganda- und Marketingkampagne für eine neue Marke, die die Möchtegern-Globalelite der Öffentlichkeit aufzwingen will … Es ist nur ein frischer Anstrich auf einem sehr alten Schwein. Das ist die Neue Weltordnung, nur neu definiert. Es ist nur ein neues Etikett für sie.“

Und, wie Corbett erklärt, für diejenigen, die vergessen haben, worum es bei der Neuen Weltordnung ging/geht: Es geht um die „Zentralisierung der Kontrolle in weniger Händen, die Globalisierung [und] die Umgestaltung der Gesellschaft durch Orwellsche Überwachungstechnologien“.

Mit anderen Worten, es ist eine Technokratie, in der wir, das Volk, nichts über die herrschende Elite wissen, während jeder Aspekt unseres Lebens überwacht, verfolgt und zu ihrem Vorteil manipuliert wird. Vier wichtige Erkenntnisse aus Corbetts Recherchen über den Great Reset sind:

Der Große Reset hat NICHTS mit einem Virus, der COVID-19-Pandemie oder irgendetwas anderem zu tun, das mit der öffentlichen Gesundheit zu tun hat.

Der Great Reset ist eine koordinierte Agenda, an der jahrelang gearbeitet wurde – Die Pandemie wird einfach als bequemer „Deckmantel“ für eine elitäre, globalistische Agenda benutzt, die seit Jahrzehnten geplant ist.

– Die Pandemie wird einfach als bequemer „Deckmantel“ für eine elitäre, globalistische Agenda benutzt, die seit Jahrzehnten geplant ist. Der „Great Reset“ ist NICHT das Ende der Globalisierung – im Gegenteil, er ist ein Turbo für die Globalisierung. Wie Schwab in seinem Buch „COVID-19: The Great Reset“, das gemeinsam mit Thierry Malleret verfasst wurde und in Corbetts Bericht zitiert wird:

„Wenn keine einzelne Macht die Ordnung durchsetzen kann, wird unsere Welt an einem ‚globalen Ordnungsdefizit‘ leiden. Wenn es den einzelnen Nationen und internationalen Organisationen nicht gelingt, Lösungen für eine bessere Zusammenarbeit auf globaler Ebene zu finden, laufen wir Gefahr, in ein ‚Zeitalter der Entropie‘ einzutreten, in dem Rückzug, Zersplitterung, Wut und Engstirnigkeit unsere globale Landschaft zunehmend bestimmen und sie weniger verständlich und ungeordneter machen werden.“

Mit anderen Worten, es gibt keinen Raum für die spontan entstehende soziale Ordnung, die entsteht, wenn Menschen frei interagieren können. Stattdessen muss es „eine Macht“ geben, die die gewünschte soziale, ökologische, wirtschaftliche und geopolitische Ordnung durchsetzt.

Dieser Prozess soll nicht enden – Das Ende der Pandemie wird nicht das Ende dieser totalitären, digitalen Versklavungsagenda sein. Der Plan ist nicht, die Welt in einen früheren Zustand „zurückzusetzen“, der uns allen einen Neuanfang mit einer saubereren Umwelt und gerechteren sozialen Strukturen ermöglicht. Der Plan besteht darin, die Demokratie zu umgehen und die globale Governance in die Hände einiger weniger zu legen. Wie Schwab in „COVID-19: Der große Reset“:

„Wenn sie damit konfrontiert werden, sind einige Branchenführer und leitende Angestellte versucht, Reset mit Neustart gleichzusetzen, in der Hoffnung, zur alten Normalität zurückzukehren und das wiederherzustellen, was in der Vergangenheit funktioniert hat: Traditionen, erprobte Verfahren und vertraute Vorgehensweisen – kurz gesagt, eine Rückkehr zum Business as usual. Das wird nicht passieren, weil es nicht passieren kann. Der größte Teil der „normalen“ Bevölkerung ist an COVID-19 gestorben (oder hat sich zumindest damit infiziert).“

COVID-19 Umwandlungskarte

Wie könnte die Transformation durch The Great Reset aussehen? Wie von Corbett erwähnt, zeigt die folgende Abbildung, die vom Weltwirtschaftsforum erstellt und veröffentlicht wurde, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf verschiedene Lebensbereiche und wie die Reaktionen auf die Pandemie diese Bereiche verändern.

Wenn Sie die Original-Website für die Illustration aufrufen, finden Sie dort auch eine Auflistung von Veröffentlichungen, Videos und Daten zu all diesen Aspekten. Um die 25-Minuten-Marke herum erklärt Corbett, wie Sie diese Karte nutzen können, um ein Gefühl für das Ausmaß der Veränderungen zu bekommen, die vorbereitet werden – von Finanzen, Wirtschaft und Bildung bis hin zu Gesundheitsversorgung, Menschenrechten und Global Governance.

Wichtig ist, dass die Pandemie genutzt wird, um die lokalen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zu zerstören, was es dem Weltwirtschaftsforum dann ermöglicht, einzugreifen und schuldengeplagte Länder zu „retten“.

Der Preis für diese Rettung ist jedoch Ihre persönliche Freiheit und Ungebundenheit. Das Weltwirtschaftsforum und die Zentralbanken werden durch ihre erleichterten finanziellen Rettungsaktionen in der Lage sein, die meisten Länder der Welt effektiv zu kontrollieren. Und wieder ist einer der Aspekte des technokratischen Plans die Abschaffung der Landesgrenzen und des Nationalismus im Allgemeinen.

Die vierte industrielle Revolution

Ein mit dem Great Reset verwandter Begriff ist „die vierte industrielle Revolution“. Damit ist die Verschmelzung von digitalen, physikalischen und biologischen Systemen gemeint. Schwab: „Es wird wie ein Tsunami sein, und eigentlich ist es nicht nur eine digitale Revolution. Sie ist digital und natürlich auch physisch. Es ist Nanotechnologie. Aber es ist auch biologisch.

Die Rede ist von der Schaffung eines neuen Wirtschaftssystems, das auf der Verschmelzung des menschlichen Körpers und Geistes mit Maschinen und künstlicher Intelligenz beruht. Mit anderen Worten: Technokratie – ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem mit zentraler Kontrolle durch eine technokratische Elite, die über das Know-how zur Programmierung der Computersysteme verfügt, wird letztendlich das Leben aller Menschen bestimmen.

Natürlich wird es uns als Mittel zur Nutzung und Steigerung des menschlichen Potenzials verkauft, obwohl es in Wirklichkeit das genaue Gegenteil bewirken wird. Letztlich versuchen sie nicht nur, die Definition des Menschseins zu verändern – sie haben sich offen dazu verschworen, die Menschheit mit technologischen Mitteln zu verändern.

Zusätzlich zu den bereits zitierten Quellen hat Corbett die Geschichte der Technokratie in seinem Bericht vom 28. Dezember 2015 „How Big Oil Conquered the World“ (Wie Big Oil die Welt eroberte) näher erläutert. Kurz gesagt, die vierte industrielle Revolution ist nichts anderes als eine Neuauflage der Technokratie, die mit der transhumanistischen Bewegung verschmolzen wurde.

Sie können auch mehr über Schwab, die Galionsfigur der modernen Technokratie, erfahren, indem Sie den Technocracy.news-Artikel vom 29. Juni 2020 „The Elite Technocrats Behind the Global ‚Great Reset‘,“ und den Off-Guardian-Artikel vom 12. Oktober 2020 „Klaus Schwab & His Great Fascist Reset“ lesen.

Laut Off-Guardian versichert uns Schwab, dass „intelligente“ Big-Data-Technologien „’neue und innovative Wege für den Dienst am Bürger und Kunden‘ bieten werden und wir aufhören müssen, uns dagegen zu wehren, dass Unternehmen von der Nutzung und dem Verkauf von Informationen über jeden Aspekt unseres persönlichen Lebens profitieren.“

In diesem Artikel wird Schwab auch mit den Worten zitiert: „Die Schaffung von Vertrauen in die Daten und Algorithmen, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden, wird von entscheidender Bedeutung sein“ – was in etwa die technokratische Auffassung von „Regierung“ zusammenfasst.

Coronavirus als „Stromkreisunterbrecher“

Im Oktober 2020 kam es in einigen Teilen der Welt zu einer zweiten COVID-19-Welle, die nach Ansicht einiger Forscher am besten durch eine weitere Runde strengerer Abriegelungsmaßnahmen bekämpft werden konnte – eine sogenannte „Circuit-Breaker“-Strategie, um die Infektionsrate unter Kontrolle zu bringen.

In anderen Berichten wurde davor gewarnt, dass COVID-19 zwar für eine kleine Minderheit von Menschen tödlich sein kann, dass aber Abriegelungen aufgrund der Armut, des Hungers und der psychischen Probleme, die sie mit sich bringen, ebenfalls tödlich sind.

Abriegelungen sind ein gescheitertes Experiment

Einem Artikel in der Sun vom 13. Oktober 2020 zufolge könnten die COVID-19-Beschränkungen „90 Millionen Menschen in ‚extreme Armut‘ stürzen“, wobei die ärmsten Länder die Hauptlast des wirtschaftlichen Zusammenbruchs zu tragen hätten. Auch die New York Post berichtete kürzlich, dass „die COVID-19-Sperren ein riskantes Experiment“ waren, das gescheitert ist und sich als tödlicher als das Virus selbst erwiesen hat.

„Kein ethischer Wissenschaftler würde ein solch riskantes Experiment durchführen, ohne die Gefahren sorgfältig abzuwägen und die Ergebnisse zu überwachen, die sich als düster erwiesen haben“, schreibt die New York Post. „Während die wirtschaftlichen und sozialen Schäden enorm waren, ist nicht klar, ob die Abriegelungen einen signifikanten gesundheitlichen Nutzen gebracht haben, der über das hinausgeht, was durch die freiwillige soziale Distanzierung und andere Maßnahmen der Menschen erreicht wurde. In einem Vergleich von 50 Ländern stellte ein Team unter der Leitung von Rabail Chaudhry von der Universität Toronto fest, dass COVID-19 in Ländern mit älterer Bevölkerung und höherer Fettleibigkeit (wie den Vereinigten Staaten) tödlicher verläuft, die Sterblichkeitsrate in Ländern, die ihre Grenzen geschlossen oder vollständige Abriegelungen durchgesetzt haben, jedoch nicht geringer ist. Nach der Analyse von 23 Ländern und 25 US-Bundesstaaten mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen stellten Andrew Atkeson von der UCLA und andere Wirtschaftswissenschaftler fest, dass die Sterblichkeitsentwicklung überall ähnlich verlief, sobald die Krankheit ausgebrochen war: Die Zahl der täglichen Todesfälle stieg 20 bis 30 Tage lang rapide an und fiel dann rapide ab … Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird noch düsterer, wenn man den Standardmaßstab anwendet, um festzustellen, ob ein Medikament oder eine andere Maßnahme sinnvoll ist: Wie viel Geld wird die Gesellschaft für jedes gerettete Lebensjahr ausgeben? Nach diesem Maßstab müssen die Abriegelungen die kostenineffektivste Maßnahme in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens sein, weil so viele der vorgesehenen Nutznießer am Ende ihres Lebens stehen. In Amerika waren fast 80 Prozent der COVID-19-Opfer über 65 Jahre alt, und mehr als 40 Prozent lebten in Pflegeheimen, wo die durchschnittliche Lebenserwartung nach der Aufnahme nur fünf Monate beträgt … Niemand will das Ableben älterer Menschen beschleunigen, aber sie und andere gefährdete Menschen können geschützt werden, ohne den Rest der Gesellschaft auszuschalten, wie Schweden und andere Länder gezeigt haben … Zu Beginn der Pandemie berechneten Scott Atlas von der Hoover Institution und Forscher der Universität Swansea unabhängig voneinander, dass die Abriegelungen letztlich mehr Lebensjahre kosten würden als COVID-19 in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, und dass die Auswirkungen in den armen Ländern mit Sicherheit noch schlimmer sein würden. Die Weltbank schätzt, dass die Rezession durch das Coronavirus 60 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen könnte, was unweigerlich zu mehr Krankheiten und Todesfällen führt.

Das Heilmittel, das schlimmer ist als die Krankheit

Ebenfalls im Oktober 2020 gab es Berichte, wonach die „ungeklärten überzähligen Todesfälle zu Hause“ die COVID-19-Todesfälle um fast 900 % übertrafen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass Menschen mit chronischen Krankheiten eine medizinische Versorgung vermieden. Leider waren Ärzte und Wissenschaftler weiterhin zerstritten, wenn es darum ging, wie man am besten vorgehen sollte.

Wie in einem Artikel in The Conversation vom 6. Oktober 2020 festgestellt wurde, ist die Frage, ob die Heilung des Coronavirus schlimmer ist als die Krankheit, zur „umstrittensten Frage des Jahres 2020“ geworden, wobei sich Dutzende von Ärzten für die eine oder andere Seite entschieden haben.

In einem Artikel in den Kaiser Health News wurden auch die Auswirkungen des „Pandemie-Stresses“ auf die öffentliche Gesundheit hervorgehoben, da immer mehr Menschen über Probleme berichten, die von Schlaflosigkeit und quälenden Kopfschmerzen bis hin zu Haarausfall und rissigen Zähnen reichen:

„Während der gesamten Pandemie berichteten Menschen, die nie mit dem Coronavirus infiziert waren, über eine Vielzahl von Symptomen, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten: quälende Kopfschmerzen, Haarausfall, wochenlange Magenverstimmungen, plötzliche Ausbrüche von Gürtelrose und das Aufflackern von Autoimmunkrankheiten. Die unterschiedlichen Symptome, die oft bei ansonsten gesunden Menschen auftreten, haben Ärzte und Patienten gleichermaßen verwirrt und manchmal zu einer Reihe von Besuchen bei Spezialisten geführt, die nur wenige Antworten brachten. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es bei vielen dieser Erkrankungen einen gemeinsamen Nenner gibt, der sich über Monate hinweg entwickelt hat: chronischer Stress. Obwohl der Einfluss der Psyche auf den Körper oft unterschätzt wird, zeigt ein wachsender Katalog von Forschungsergebnissen, dass ein hohes Maß an Stress über einen längeren Zeitraum die körperlichen Funktionen drastisch verändern und nahezu jedes Organsystem beeinträchtigen kann. Jetzt, mindestens acht Monate nach Ausbruch der Pandemie, zeigen sich diese Auswirkungen neben einer gespaltenen Wahlperiode und Rassenunruhen in einer Vielzahl von Symptomen. Die psychische Komponente von COVID beginnt sich wie ein Tsunami auszuwirken“, sagte Dr. Jennifer Love, eine in Kalifornien ansässige Psychiaterin.

Der Coronavirus-Betrug

Wie in dem Artikel „Coronavirus-Betrugsskandal – Der größte Kampf hat gerade erst begonnen“ beschrieben, bereitet sich ein internationales Netzwerk von Rechtsexperten und Gesundheitsfachleuten darauf vor, die größte Sammelklage in der Geschichte zu starten, und zwar gegen all diejenigen, die für die weltweiten Abriegelungen verantwortlich sind, von lokalen politischen Entscheidungsträgern bis zur Weltgesundheitsorganisation und allen dazwischen.

Laut den vier Anwälten, die den deutschen Außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss Corona gegründet haben, der die Klage leitet, ist die COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich das größte Verbrechen gegen die Menschheit, das je begangen wurde“. Die Pandemie-Maßnahmen sollten Panik schüren, um einen massiven Vermögenstransfer zu ermöglichen, und es wurden betrügerische Tests durchgeführt, um den Schwindel aufrechtzuerhalten.

In Wirklichkeit zeigen die Sterblichkeitsstatistiken, dass COVID-19 nicht zu einer über die jährliche Norm hinausgehenden Zahl von Todesfällen geführt hat, heißt es in der vorgeschlagenen Aktion, und es gibt keine Beweise dafür, dass Abriegelungen und Wirtschaftsstilllegungen zu positiven Ergebnissen geführt haben.

Der Außerparlamentarische Untersuchungsausschuss Corona hat sich zwar nicht speziell mit der Pandemie als Vehikel für eine technokratische Revolution befasst, weist aber darauf hin, dass sie in betrügerischer Weise als Mittel zum Wohlstandstransfer und zur Beseitigung grundlegender Menschenrechte eingesetzt wurde.

Wie in dem Technocracy.news-Artikel vom 29. Juni 2020, „The Elite Technocrats Behind the Global ‚Great Reset‘:

„Die UN-Agenda 2030 mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen soll „Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten“ sichern. Die Maßnahmen sollen Armut und Hunger bekämpfen, für bessere Gesundheit und Bildung sorgen, Ungleichheiten verringern und die Ozeane, Wälder und das Klima retten. Wer kann schon gegen solch wohlwollende Ziele argumentieren? Doch die versprochene Utopie hat ihren Preis – sie schränkt unsere persönliche Freiheit ein … Die führenden Partner des Projekts „Globale Ziele“ der Vereinten Nationen enthüllen die wahre technokratische Agenda, die sich hinter der polierten Wohlfühlfassade verbirgt – sie beinhaltet einen Plan zur vollständigen Integration der Menschheit in einen technologischen Überwachungsapparat, der von einer mächtigen KI gesteuert wird. Die aktuelle Pandemieangst war der perfekte Auslöser, um diese ruchlose Agenda in Gang zu setzen … Die aktuelle COVID-19-Krise wird vom Weltwirtschaftsforum und seinem Vorsitzenden Klaus Schwab als perfekter Auslöser für die Umsetzung ihres grandiosen technokratischen Plans angesehen. Big Tech wird kommen, um die Welt zu „retten“ … Dieses techno-faschistische Rezept wird dann auf höchst undemokratische Weise, ohne jede öffentliche Debatte oder skeptische Untersuchung, bald in die Agenda der G20 und der Europäischen Union integriert werden – umetikettiert als der Great Green Deal … Es überrascht nicht, dass Klaus Schwab die Rolle, die er und seine Kumpane bei der Entstehung dieses globalen Wirtschaftsschlamassels gespielt haben, verschweigt, der im Event 201 des Weltwirtschaftsforums und von Bill Gate (Oktober 2019) sowie im Bericht der Rockefeller Foundation Scenarios for the Future of Technology and International Development (2010) mit verblüffender Genauigkeit ‚vorhergesehen‘ wurde.“

Wie ich in „The Global Takeover Is Underway“ (Die globale Übernahme ist im Gange) erörtere, ist die Technokratie von Natur aus eine technologische Gesellschaft, die durch Social Engineering gesteuert wird, und die Zensur der Big Tech ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Mit anderen Worten, die medizinische Tyrannei und die Zensur des gruppenfeindlichen Denkens, die während dieser Pandemie entstanden sind, sind ein unvermeidliches Element des Großen Reset, und wenn Sie denken, dass es jetzt schon schlimm ist, dann warten Sie nur, bis das ganze System vollständig online ist.

Der bloße Gedanke, anderer Meinung zu sein, wird der Vergangenheit angehören, denn Ihr Leben – Ihre Gesundheit, Ihre Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, Ihre Finanzen und Ihre Identität selbst – werden so sehr mit der automatisierten technologischen Infrastruktur verwoben sein, dass jeder Versuch, auszubrechen, dazu führt, dass Sie aus dem System ausgesperrt oder gelöscht werden, so dass Sie nicht mehr lernen, arbeiten, reisen oder etwas kaufen können.

Es klingt weit hergeholt, ich weiß, aber wenn man den technokratischen Plan bis zu seinem unvermeidlichen Ende verfolgt, ist es im Grunde das, was man am Ende erreicht. Die Warnzeichen sind überall um uns herum, wenn wir bereit sind, sie als das zu sehen, was sie tatsächlich sind. Die Frage ist nur, ob genügend Menschen bereit sind, sich dagegen zu wehren, um etwas zu bewirken.

