Kriminell! Laut britischen Abgeordneten wurden die Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe vertuscht!

Peter Imanuelsen

Es gibt eine absolut große Neuigkeit, die gerade passiert ist. Der britische konservative Politiker Andrew Bridgen hat gerade gesagt, dass es eine massive Vertuschung der Nebenwirkungen des Covid-Impfstoffs gab.

Während seiner Rede sagte er, dass er Kontakt zu einem Journalisten hatte, der ihm erzählte, dass von vielen Menschen kontaktiert wurde, die ihm sagten, dass sie unter Nebenwirkungen des Impfstoffs litten. Aber er traute sich nicht, darüber zu berichten, weil er Angst hatte, seinen Job zu verlieren.

Die Mainstream-Medien werden vielleicht nicht darüber berichten, aber ich werde es tun!

Die Mainstream-Medien vertuschen dies, sie weigern sich, über die Menschen zu berichten, die behaupten, verletzt worden zu sein. Warum ist das so? Nun, falls Sie es nicht wussten, der CEO von Reuters ist auch im Vorstand von Pfizer… Kein Interessenkonflikt!

In seiner Rede sagte der konservative Politiker nun etwas sehr Interessantes.

Was jedoch am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass diese ursprünglichen Studien darauf hindeuten, dass es viel wahrscheinlicher ist, durch den Impfstoff eine schwere Nebenwirkung zu erleiden, als durch den ursprünglichen, tödlicheren Stamm des Virus ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Diese Ergebnisse, Frau Abgeordnete, sind ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Impfstoff wahrscheinlich gar nicht erst hätte zugelassen werden dürfen.

Wow, das ist großartig. Warum ist seine Rede nicht überall in den Nachrichten… Oh, Moment. Er hat bereits gesagt, dass ein Journalist, mit dem er gesprochen hat, Angst hatte, darüber zu berichten, weil er sonst seinen Job verlieren würde.

Und es kommt noch schlimmer. Big Tech unterdrückt diese Geschichte ebenfalls. Schauen Sie sich nur diese Orwellsche Meldung an, die erscheint, wenn Sie bei Google danach suchen.

Er erwähnt auch, dass eine israelische Studie einen Anstieg der Herzinfarkte und Herzstillstände bei Menschen zwischen 16 und 39 Jahren um 25 % festgestellt hat. Und er sagt weiter, dass es im Vereinigten Königreich im Jahr 2021 sage und schreibe 14 000 zusätzliche Herztodesfälle außerhalb von Krankenhäusern gab. Das ist schlimm.

ABER ES KOMMT NOCH SCHLIMMER.

Der Politiker kam mit einigen schockierenden Anschuldigungen über eine massive Vertuschung der Nebenwirkungen des Impfstoffs durch führende Ärzte.

Ein Whistleblower hat mich aus einer sehr zuverlässigen Quelle darauf aufmerksam gemacht, dass eine dieser Institutionen eindeutige Daten vertuscht, die zeigen, dass der mRNA-Impfstoff die Entzündung der Herzarterien verstärkt. Sie vertuschen dies aus Angst, dass sie die Finanzierung durch die Pharmaindustrie verlieren könnten. Der Leiter dieser kardiologischen Forschungsabteilung hat eine herausragende Führungsrolle bei der British Heart Foundation inne, und ich muss mit großer Enttäuschung feststellen, dass er Geheimhaltungsvereinbarungen an sein Forschungsteam verschickt hat, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Daten niemals das Licht der Welt erblicken.

WARUM IST DAS NICHT ÜBERALL IN DEN SCHLAGZEILEN? Oh, Moment, wir wissen schon warum.

Dr. John Campbell hat die vollständige Rede auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen.

Vor kurzem habe ich eingehend untersucht, warum die Übersterblichkeit jetzt höher ist als während der Pandemie. Was ich herausfand, war schockierend. Es stellte sich heraus, dass ein wichtiger Faktor der überzähligen Todesfälle Herzinfarkte sind, mit einem Anstieg von fast 30 % bei jungen Erwachsenen in den USA. Hier zu finden.

Eine Sache ist klar. Die Zahl der Todesfälle steigt ins Unermessliche, und es scheint, dass viele an Herzproblemen sterben. Jetzt sagt dieser Politiker, dass es eine Vertuschung gegeben hat, um kardiovaskuläre Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe zu verbergen.

Er sagt in seiner Rede auch, dass das Joint Committee on Vaccination and Immunization finanzielle Verbindungen zur Bill and Melinda Gates Foundation hat… Das wird immer schlimmer.

Und falls Sie es noch nicht wussten: Bill Gates hat etwa 319 Millionen Dollar an die Medien gegeben. Vielleicht beginnen wir jetzt zu verstehen, warum die Mainstream-Medien nicht darüber sprechen wollen.

Das ist nicht ein Verschwörungstheoretiker, der das sagt. Es handelt sich um einen demokratisch gewählten Politiker des britischen Parlaments. Was früher von Leuten gesagt wurde, die man Verschwörungstheoretiker nannte, wird jetzt von Politikern offen ausgesprochen.

Am Ende seiner Rede fordert er die sofortige Stilllegung dieser mRNA-Impfstoffe.

Wir wissen jetzt, dass einem Whistleblower zufolge die Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen vertuscht wurden. Wir wissen auch, dass die Medien nicht darüber sprechen. Aus diesem Grund schreibe ich diesen Artikel.

Es gab keine Langzeitsicherheitsdaten zu dieser neuen mRNA-Impfstofftechnologie. Jeder, der sie genommen hat, war eine Testperson. Und jetzt, wo die ersten Langzeitdaten herauskommen, werden sie von Big Tech und den Medien unterdrückt und zensiert.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diesen Artikel überall, wo Sie können, verbreiten. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren!