Was Sie über die COVID-Spritze wissen müssen, und mehr

Die COVID-Impfungen basieren auf dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, dem pathogensten Teil des Virus, der für die schlimmsten Symptome von COVID-19 verantwortlich ist, wie z. B. die abnorme Blutgerinnung bei schwer erkrankten Patienten.

Die mRNA-Spritzen von Pfizer und Moderna sowie die Vektor-DNA-Spritze von Janssen injizieren genetisches Material in den Körper, das die Zellen zur Produktion dieses Spike-Proteins anregt. Es handelt sich um Gentransfertechnologien, die Ihren Körper anweisen, ein gefährliches Protein in seinem eigenen Gewebe zu produzieren.

Eine Biodistributionsstudie von Pfizer zeigte, dass sowohl die mRNA als auch das Spike-Protein im Körper weit verbreitet sind. Insbesondere reichert es sich in den Eierstöcken an. Trotzdem wurden Studien zur Reproduktionstoxikologie im Interesse der Schnelligkeit gestrichen.

Die durchschnittliche Zahl der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung lag in den letzten 10 Jahren bei etwa 39.000 pro Jahr für alle Impfstoffe zusammen, mit durchschnittlich 155 Todesfällen. Allein die COVID-Impfungen waren bis zum 17. Dezember 2021 in den USA für 701.126 unerwünschte Ereignisse verantwortlich, darunter 9.476 Todesfälle.

Die Fälle von Myokarditis explodieren nach der zweiten Impfung und betreffen überproportional häufig Jungen; 90 % der Berichte über Myokarditis nach der Impfung sind männlich, und 85 % der Berichte traten nach der zweiten Dosis auf. Die Zahl der Fälle ist auch umgekehrt proportional zum Alter, wobei jüngere Jungen ein höheres Risiko haben. Die geschätzte Inzidenz für kardiale Nebenwirkungen nach der Impfung beträgt 162 pro Million Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren und 94 pro Million Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren.

In der obigen Videopräsentation erklärt Dr. Peter McCullough, ein hochqualifizierter und publizierter Kardiologe, Internist und Epidemiologe und einer der führenden Ärzte, die sich für eine vernünftige klinische Bewertung von COVID-Behandlungen einsetzen, was das SARS-CoV-2-Spike-Protein ist und wie es der menschlichen Biologie schadet – unabhängig davon, ob es von einer natürlichen SARS-CoV-2-Infektion oder einer COVID-Injektion stammt.

Der Vortrag wurde auf dem COVID-Symposium in Burleson, Texas, gehalten: A Legal Perspective“, das am 3. Dezember 2021 live übertragen wurde. Er geht zunächst auf die Notwendigkeit der Sicherheit ein, wenn ein neues biologisches Produkt eingeführt wird. Sicherheit ist etwas, das wir nicht einfach ignorieren können, egal, was sonst auf dem Spiel steht. Wir müssen verlangen, dass alles, was uns gegeben wird, auch tatsächlich eine Art von Sicherheitsstandard erfüllt.

Im Sommer 2020, lange bevor die COVID-Spritzen auf den Markt kamen, läuteten in McCulloughs Ohren die ersten Alarmglocken. „Ich habe den Gesetzgebern gesagt, dass wir ein Problem haben“, sagt McCullough, weil an allen Ecken und Enden gespart wurde, was zu einem gefährlichen Produkt führen könnte. So wurden beispielsweise die Sicherheitsstudien auf nur zwei Monate verkürzt, was eine angemessene Bewertung nicht zulässt.

Warum wurde Spike-Protein verwendet?

Er hatte auch einige andere Bedenken bezüglich des Entwicklungsprogramms. Vor allem basierten die Impfungen auf dem SARS-CoV-2-Spike-Protein, von dem man zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass es der pathogenste Teil des Virus ist, der für die schlimmsten Symptome von COVID-19 verantwortlich ist, wie z. B. die abnorme Blutgerinnung bei schwer erkrankten Patienten.

Wie McCullough erläuterte, kann man sich das Virus wie eine Kugel mit stachelartigen Ausstülpungen auf der Oberfläche vorstellen. Diese Stacheln sind es, die die Probleme verursachen.

Sie wurden in einem Labor in Wuhan, China, gentechnisch verändert“, sagt McCullough, „um besonders infektiös und gefährlich zu sein, wenn sie in den menschlichen Körper gelangen. Das Letzte, was man in seinem Körper haben möchte, ist eines dieser [Spike-Proteine], geschweige denn Milliarden von ihnen, denn sie schädigen das Gehirn, das Herz, das Knochenmark, sie können Blutplättchen und rote Blutkörperchen zerstören. Vor allem aber schädigen sie die Blutgefäße und führen zur Blutgerinnung.

Die mRNA-Spritzen von Pfizer und Moderna sowie die Vektor-DNA-Spritze von Janssen injizieren genetisches Material in den Körper, das die Zellen zur Produktion des Spike-Proteins anregt. Es handelt sich um Gentransfertechnologien.

Kurz gesagt, die Spritzen bringen Ihren Körper dazu, ein gefährliches Protein in seinem eigenen Gewebe zu produzieren. „Das haben wir in der Geschichte der Medizin noch nie gemacht“, sagt McCullough, und das aus gutem Grund: Es ist eine schlechte Idee. „Es ist fast wie eine Science-Fiction-Geschichte, die schlecht ausgeht“, sagt er.

Die Idee ist, dass der Körper mit der Produktion dieses schädlichen Spike-Proteins reagiert und es bekämpft, wodurch eine Immunität entsteht. Dabei kann das Spike-Protein jedoch nahezu unüberschaubaren Schaden anrichten. Bei manchen Menschen ist das Spike-Protein sogar tödlich.

Unkontrollierte Produktion des Spike-Protein

Darüber hinaus haben wir eine unkontrollierte Produktion von Spike-Protein, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die Zeit. In der Veröffentlichung vom Mai 2021 Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients“ wurde nachgewiesen, dass das Spike-Protein durchschnittlich 15 Tage lang nach der Injektion im Blut zirkulierte. Der längste Zeitraum betrug 29 Tage.

Damit wurde die Behauptung widerlegt, die mRNA bleibe einfach im Arm und verlasse die Injektionsstelle nicht. Logischerweise ergibt diese Behauptung nicht viel Sinn, und die japanische Regierung forderte Pfizer schon früh auf, eine Studie durchzuführen, um zu zeigen, wo die injizierte mRNA tatsächlich hingeht.

Pfizer führte diese Biodistributionsstudie durch, die zeigte, dass sowohl die mRNA als auch das Spike-Protein im Körper der Tiere weit verbreitet waren. Insbesondere wurde festgestellt, dass sie sich in den Eierstöcken anreichern. Trotzdem zeigt das Datenpaket von Pfizer zur Biodistribution, dass die Studien zur Reproduktionstoxikologie im Interesse der Schnelligkeit gestrichen wurden.

Am 25. Juni 2021 wurde auf dem Preprint-Server BioRxiv eine Arbeit veröffentlicht, die zeigt, dass der S1-Anteil des Spike-Proteins noch bis zu 15 Monate nach der Genesung von COVID-19 nachweisbar ist.

Kein Wunder, dass die Leute das Long-COVID-Syndrom haben, sagt McCullough. Der Körper versucht, dieses Spike-Protein, das eigentlich nicht vorhanden sein sollte, 15 Monate nach der Infektion zu beseitigen

McCullough weist darauf hin, dass Bruce Patterson, der Stanford-Wissenschaftler, der diese Studie leitete, auch noch Monate nach der Injektion das gesamte Spike-Protein – sowohl das S1- als auch das S2-Segment – bei Patienten findet, die die COVID-Impfung erhalten haben.

Im Moment wissen wir also nicht, wann die Produktion des Spike-Proteins aufhört. Was wir mit großer Sicherheit wissen, ist, dass das Spike-Protein den menschlichen Körper schädigt und sowohl zu akuten als auch zu chronischen Gesundheitszuständen und Krankheiten beiträgt.

Australien hat bereits 14 Dosen der COVID-Impfung für jeden Menschen gekauft. Damit sollen die Menschen sieben Jahre lang geimpft werden, und zwar alle sechs Monate eine Dosis. Wie McCullough feststellte, überleben einige Menschen diese Art von kontinuierlichem und ständig steigendem Ansturm von Spike-Protein einfach nicht.

Dringende Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen

Im April 2021 gab es deutliche Gefahrensignale, und am 24. Mai 2021 veröffentlichte McCullough zusammen mit 56 anderen internationalen Wissenschaftlern einen Artikel in der Zeitschrift Authorea.

Das Papier „SARS-CoV-2 Massenimpfung: Urgent Questions on Vaccine Safety that Demand Answers from International Health Agencies, Regulatory Authorities, Governments and Vaccine Developers“ (Dringende Fragen zur Impfstoffsicherheit, die Antworten von internationalen Gesundheitsagenturen, Aufsichtsbehörden, Regierungen und Impfstoffentwicklern verlangen), forderte, dass die Injektionen vom Markt genommen werden, bis die Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind. Zu den wichtigsten klinischen Bedenken gehören:

Die potenziell gefährlichen Wirkmechanismen der Spritzen, die zu Zell-, Gewebe- und Organschäden führen können

Das Vorhandensein von schädlichem Spike-Protein in Spenderblut

das Fehlen von Studien zur Genotoxizität, Teratogenität und Onkogenität

Die Auswirkungen der Bioakkumulation in den Eierstöcken von Frauen

Das Potenzial für eine verminderte Fruchtbarkeit

Fehlen eines Daten- und Sicherheitsüberwachungsgremiums (DSMB) zur Überwachung der klinischen Versuche und der Überwachung nach dem Inverkehrbringen

Fehlen eines Ethikausschusses für die Überwachung klinischer Versuche

Das Fehlen von Beschränkungen für Gruppen, die von randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) ausgenommen sind, wie schwangere Frauen, Frauen im gebärfähigen Alter, COVID-Überlebende (früher immun)

Das Fehlen einer Risikostratifizierung für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in den klinischen Studien

Mangelnde Transparenz der Daten

das Fehlen einer öffentlichen Risikominderung (frühzeitige und häusliche Behandlungsmöglichkeiten)

Das Papier wurde an alle Gesundheits- und Aufsichtsbehörden der Welt geschickt. Wir schreiben das Jahr 2022, und Sie können sehen, wie die Reaktion ausfiel. Sie war nicht existent.

Eine kritische Würdigung von VAERS

Im Oktober 2021 veröffentlichte Jessica Rose, Ph.D., vom Institute for Pure and Applied Knowledge in Israel, einen Bericht in der Zeitschrift Science, Public Health Policy, and the Law. Der Bericht „Critical Appraisal of VAERS Pharmacovigilance: Is the US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a Functioning Pharmacovigilance System?“ beschreibt drei festgestellte Hauptprobleme:

Gelöschte Berichte über unerwünschte Ereignisse mit COVID-Impf-Verletzungen

Verspätete Eingabe von Berichten

Umkodierung von Begriffen aus dem Medical Dictionary for Regulatory Activities (MeDRA) von schwer zu leicht

Sie enthält auch Balkendiagramme, die den extremen Unterschied zwischen den COVID-Impfungen im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt befindlichen Impfstoffen zeigen. Wären die Impfungen sicher, bliebe die Zahl der VAERS-Meldungen relativ konstant und würde sich kaum von den Vorjahren unterscheiden. Was wir jedoch sehen, ist ein erschütternder Anstieg der im Jahr 2021 gemeldeten Impfschäden.

In den letzten 10 Jahren wurden im Durchschnitt jährlich etwa 39 000 unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung gemeldet, mit durchschnittlich 155 Todesfällen. Das gilt für alle verfügbaren Impfstoffe zusammen.

Allein die COVID-Impfungen sind bis zum 17. Dezember 2021 für 701.126 unerwünschte Ereignisse in den US-Territorien verantwortlich, darunter 9.476 Todesfälle. Zählt man die internationalen Meldungen hinzu, die in das VAERS-System einfließen, kommen wir auf 983.756 Berichte über unerwünschte Ereignisse und 20.622 Todesfälle.

So erschütternd diese Zahlen auch sind, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man die Dunkelziffer hinzurechnet, die Schätzungen zufolge zwischen fünf und 40 liegt, sind die Zahlen einfach astronomisch.

VAERS ist ein Frühwarnsystem, das unsere Regierung auf potenziell gefährliche Impfstoffe aufmerksam machen soll, sobald diese auf den Markt kommen. Das Signal von VAERS ist so eindeutig, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass wir es mit einem Sicherheitsproblem zu tun haben.

Können COVID-Impfungen zum Tod führen?

Wie McCullough feststellte, sind die meisten Todesfälle zeitlich sehr eng mit den Impfungen verbunden. Die Hälfte der Fälle ereignete sich innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion, und 80 % der Todesfälle ereigneten sich innerhalb einer Woche nach der Impfung (sei es die erste, zweite oder dritte Dosis).

Der zeitliche Zusammenhang ist eines der 10 Bradford-Hill-Kriterien, die zum Nachweis eines Kausalzusammenhangs herangezogen werden. Um kausal zu sein, muss ein Ereignis vor einem anderen eintreten, und je kürzer die Zeitspanne zwischen den beiden Ereignissen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer kausalen Wirkung.

Im Juni 2021 veröffentlichte Scott McLachlan, Ph.D., von der University of London eine Analyse der VAERS-Todesfälle und kam zu dem Schluss, dass 86 % der Todesfälle nach der Impfung auf die Spritze zurückgeführt werden konnten. Eine andere Erklärung für die Todesfälle gab es nicht. McLachlan untersuchte auch, wer durch die Spritzen getötet wird, und leider sind es die gleichen Menschen, die durch die Spritzen geschützt werden sollen – unsere Senioren.

Im September 2021 veröffentlichte Ronald Kostoff, Ph.D., einen Bericht, aus dem ebenfalls hervorging, dass Senioren in weitaus höherem Maße an der Impfung sterben als andere Altersgruppen. Wie McCullough feststellte, ergibt dies durchaus Sinn, denn die Menschen sterben an COVID-19 aufgrund der Wirkung des Spike-Proteins. Warum sollte man annehmen, dass sie überleben, wenn es in ihrem eigenen Körper produziert wird?

Anhand der Kosten-Nutzen-Analyse im besten Fall schätzt Kostoff, dass die Wahrscheinlichkeit, an der COVID-Spritze zu sterben, für Menschen ab 65 Jahren fünfmal höher ist als an COVID-19 selbst.

Der Grund dafür ist, dass man, wenn man die Spritze nimmt, garantiert den Risiken ausgesetzt ist, aber nicht garantiert, dass man COVID-19 bekommt, wenn man die Spritze nicht nimmt. Man kann sich anstecken oder auch nicht. Und nicht jeder entwickelt eine schwere Infektion, selbst wenn er dem Virus direkt ausgesetzt ist.

COVID-Jab-assoziierte Myokarditis bei Kindern

Anfang September 2021 veröffentlichten Tracy Beth Hoeg und Kollegen eine Analyse der VAERS-Daten auf dem Preprint-Server medRxiv, aus der hervorging, dass mehr als 86 % der Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren, die Symptome einer Myokarditis meldeten, schwer genug waren, um einen Krankenhausaufenthalt zu erfordern.

Sie kamen auch zu dem Schluss, dass bei gesunden Jungen die Wahrscheinlichkeit, mit einer Myokarditis nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, „erheblich höher“ ist als bei COVID-19.

McCullough zufolge hat die FDA diese Daten im Jahr 2021 zweimal gehört und sie nie bestritten. Dennoch hat sie weiterhin empfohlen, die COVID-Impfung allen Personen über 5 Jahren zu verabreichen, die einen Puls haben. Das ist einfach schockierend. In der Vergangenheit haben wir in der Regel nie Medikamente verabreicht, die eher schaden als nützen.

Hoeg et al. haben gezeigt, dass die Fälle von Herzmuskelentzündungen nach der zweiten Impfung explosionsartig ansteigen und Jungen überproportional häufig betroffen sind. Ganze 90 % der Berichte über Myokarditis nach der Impfung sind männlich, und 85 % der Berichte traten nach der zweiten Dosis auf. Nach Hoeg et. al.:

Die geschätzte Inzidenz von CAEs [kardiale unerwünschte Ereignisse] bei Jungen im Alter von 12-15 Jahren nach der zweiten Dosis betrug 162 pro Million; die Inzidenz bei Jungen im Alter von 16-17 Jahren betrug 94 pro Million. Die geschätzte Inzidenz von CAEs bei Mädchen lag in beiden Altersgruppen bei 13 pro Million. Die Inzidenz von CAEs war nach der ersten Dosis in allen Alters- und Geschlechtsgruppen deutlich niedriger. Der mediane Troponin-Spitzenwert betrug 5,2 ng/ml bei Jungen im Alter von 12-15 Jahren, 11,6 ng/ml bei Jungen im Alter von 16-17 Jahren, 0,8 ng/ml bei Mädchen im Alter von 12-15 Jahren und 7,3 ng/ml bei Mädchen im Alter von 16-17 Jahren.

Troponin-Werte zeigen massive Herzschäden

Troponin ist ein Protein, das die Kontraktionen des Herzens und der Skelettmuskulatur reguliert. Es ist ein Biomarker für Herzschäden, da Ihr Herz Troponin als Reaktion auf eine Verletzung freisetzt. Erhöhtes Troponin wird beispielsweise verwendet, um festzustellen, ob Sie einen Herzinfarkt erlitten haben.

Normale Troponinwerte sind fast nicht nachweisbar, sodass selbst geringe Erhöhungen auf Herzschäden hinweisen können. Ein Wert über 0,4 ng/ml deutet in der Regel auf einen Herzinfarkt hin, und alles zwischen 0,04 ng/ml und 0,4 ng/ml deutet auf ein Problem mit dem Herzen hin.

Die himmelhohen Troponinwerte nach der Geburt sind bei diesen heranwachsenden Jungen also alles andere als unbedeutend. Sie können durchaus lebensbedrohlich sein. Myokarditis kann zum plötzlichen Tod führen, wie ein Fallbericht aus Korea vom Oktober 2021 zeigt, in dem der Tod eines 22-jährigen Mannes an akuter Myokarditis ursächlich mit der Pfizer-Spritze in Verbindung gebracht wurde.

„Zweifellos wird es Kinder töten“, sagt McCullough. Selbst wenn sie nicht akut tödlich verläuft, kann eine Myokarditis die Lebenserwartung erheblich senken. In der Vergangenheit lag die Drei- bis Fünfjahresüberlebensrate bei Myokarditis zwischen 56 % und 83 %.14 Das bedeutet, dass ein gewisser Prozentsatz der Betroffenen die fünf Jahre nicht überlebt, weil ihr Herz zu sehr geschädigt ist.

McCullough und Rose haben ebenfalls versucht, eine Analyse zu diesem Thema zu veröffentlichen. Sie reichten bei der Zeitschrift Current Problems in Cardiology einen Artikel über Myokarditis-Fälle ein, die nach den COVID-Impfungen in VAERS gemeldet wurden. Doch nachdem die Zeitschrift die Arbeit zunächst akzeptiert hatte, änderte sie plötzlich ihre Meinung.

Der Vorabbeweis ist aber immer noch auf der Website von Rose zu finden. Die Studie zeigt, dass die Myokarditis nach einer Impfung umgekehrt proportional zum Alter ist, d. h. das Risiko ist umso höher, je jünger man ist. Außerdem wurde festgestellt, dass das Risiko dosisabhängig ist: Bei Jungen ist das Risiko einer Myokarditis nach der zweiten Dosis um das Sechsfache erhöht.

Die Sterblichkeitsrate bei Jugendlichen steigt sprunghaft an

McCulloughs Behauptung, dass die Impfung für einige Kinder tödlich ist, zeigt sich auch in den Statistiken. Aus britischen Daten geht beispielsweise hervor, dass die Zahl der Todesfälle bei Teenagern sprunghaft angestiegen ist, seit diese Altersgruppe für die COVID-Impfung in Frage kommt.

Zwischen der Woche, die am 26. Juni endete, und der Woche, die am 18. September 2020 endete, wurden 148 Todesfälle bei den 15- bis 19-Jährigen gemeldet. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2021 gab es 217 Todesfälle in dieser Altersgruppe. Das ist ein Anstieg um 47 %, für den es noch keine Erklärung gibt.

Auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 ist bei den 15- bis 19-Jährigen nach der Einführung der Impfung gestiegen. Es wurden erhebliche Bedenken geäußert, dass die COVID-Impfung die COVID-19-Krankheit durch antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern könnte. Ist es das, was hier vor sich geht? Wie The Exposé, das die Untersuchung durchführte, berichtet:

Korrelation ist nicht gleich Kausalität, aber es ist äußerst besorgniserregend zu sehen, dass die Todesfälle bei Jugendlichen über 15 Jahren um 47 % zugenommen haben, und dass die COVID-19-Todesfälle in dieser Altersgruppe ebenfalls zugenommen haben, seit sie den COVID-19-Impfstoff erhalten haben, und das ist vielleicht ein Zufall zu viel.

COVID-Impfungen verdoppeln Risiko für akutes Koronarsyndrom

Neben den Troponinwerten haben Forscher festgestellt, dass die mRNA-COVID-19-Impfung von Pfizer und Moderna nach der Injektion auch andere Biomarker, die mit Thrombose, Kardiomyopathie und anderen vaskulären Ereignissen in Verbindung gebracht werden, drastisch erhöht.

Bei Personen, die zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs erhalten hatten, war das Fünf-Jahres-Risiko für ein akutes Koronarsyndrom (ACS) mehr als doppelt so hoch, so die Forscher, nämlich von durchschnittlich 11 % auf 25 %. ACS ist ein Überbegriff, der nicht nur Herzinfarkte, sondern auch eine Reihe anderer Erkrankungen umfasst, die mit einer abrupt verringerten Durchblutung des Herzens einhergehen.

Die Wirksamkeit der Impfungen geht innerhalb von Monaten gegen null

Wie inzwischen klar sein sollte, bergen diese COVID-Spritzen erhebliche Risiken. Aber wie sieht es mit dem Nutzen der Gleichung aus? Wie McCullough feststellt, verringern die Impfungen zwar das Risiko, an COVID-19 zu sterben, aber der Nutzen ist verschwindend gering.

In einer Reihe von Veröffentlichungen wurde die absolute Risikoreduktion durch die Impfungen berechnet, wobei sich herausstellte, dass die vier in den USA erhältlichen COVID-Impfungen eine absolute Risikoreduktion von nur 0,7 % bis 1,3 % bewirken.

McCullough zitiert ferner eine Studie des New England Journal of Medicine vom 1. Dezember 202122 , in der die Wirksamkeit der Injektionen von Pfizer und Moderna bei hospitalisierten Veteranen verglichen wurde. Auch hier wurde festgestellt, dass die Impfungen über einen Zeitraum von sechs Monaten eine Wirksamkeit von weniger als 1 % gegen alle COVID-19-Ereignisse hatten.

Bis Ende Oktober 2021 lagen 22 Studien vor, die zeigen, dass die Wirksamkeit der Impfungen gegen alle Varianten im Laufe von drei bis sechs Monaten rapide abnimmt und schließlich bei null liegt.

Eine schwedische Studie, die am 25. Oktober 2021 veröffentlicht wurde, untersuchte beispielsweise die Daten von 842.974 Paaren, wobei jede Person, die zwei COVID-Impfungen erhalten hatte, mit einer ungeimpften Person verglichen wurde, um festzustellen, ob die Geimpften weniger symptomatische Fälle und Krankenhausaufenthalte hatten.

Zu Beginn schienen die doppelt Geimpften einen guten Schutz zu haben, aber das änderte sich schnell. Die Wirksamkeit der Pfizer-Impfung sank von 92 % an den Tagen 15 bis 30 auf 47 % an den Tagen 121 bis 180 und auf Null ab Tag 201. Die Moderna-Spritze wies einen ähnlichen Verlauf auf und wurde ab Tag 181 auf 59 % geschätzt.

Impfstoffe sind nicht lebensfähig, wenn sie nicht ein Jahr lang halten! Das Mindestkriterium für die Akzeptanz eines Impfstoffs … ist ein Deckungsgrad von 50 %, und er muss ein Jahr lang halten. Diese [COVID-Impfungen] sind nicht ausreichend. ~ Dr. Peter McCullough

Die Injektion von AstraZeneca war von Anfang an weniger wirksam, nahm schneller ab als die mRNA-Spritzen und hatte ab Tag 121 keine nachweisbare Wirksamkeit mehr. Dabei haben Millionen von Amerikanern bereits COVID24 erhalten und verfügen über eine natürliche Immunität, die nicht auf diese Weise nachlässt.

Impfstoffe sind nicht brauchbar, wenn sie nicht ein Jahr lang halten können! ruft McCullough aus. Das Mindestkriterium für die Akzeptanz eines Impfstoffs … ist eine 50-prozentige Abdeckung, und er muss ein Jahr lang halten. Diese [COVID-Impfungen] erfüllen das nicht. Keiner von ihnen ist als kommerzielles Produkt brauchbar.

Die COVID-Geimpften sind genauso ansteckend wie die Ungeimpften

Die COVID-Impfpflicht ist noch irrationaler, wenn man bedenkt, dass sie nicht verhindert, dass man sich infiziert, und Studien haben wiederholt gezeigt, dass man, wenn man infiziert ist, die gleiche oder eine höhere Viruslast hat als ungeimpfte Personen. Das bedeutet, dass Sie genauso infektiös sind wie eine ungeimpfte Person.

Wie in einem Leserbrief an das New England Journal of Medicine festgestellt wurde, haben die Impfungen außerdem nur einen geringen Einfluss auf die Virusausscheidung. Wenn Sie die COVID-Impfung erhalten und an COVID erkranken, sind Sie vielleicht einen Tag oder so weniger krank als jemand, der nicht geimpft ist.

Wir müssen COVID-Patienten frühzeitig behandeln

Zum Abschluss seines Vortrags geht McCullough auf die äußerst wichtige Frage der frühzeitigen Behandlung ein. Man muss COVID frühzeitig und aggressiv behandeln. Außerdem muss man das Problem von mehreren Seiten angehen. Kein einzelnes Medikament kann alle Aspekte dieser Infektion wirksam behandeln (obwohl die Omikron-Variante keine der Probleme mit Blutgerinnung und Sauerstoffmangel zu haben scheint, die mit den frühesten Stämmen verbunden sind).

Nur sehr wenige Menschen müssen an COVID sterben, solange sie früh genug eine angemessene Behandlung erhalten. Die Tatsache, dass sich unsere Gesundheitsbehörden bis heute weigern, erfolgreiche Behandlungsprotokolle anzuerkennen, ist nichts weniger als ein Verbrechen.

Wenn Sie leben wollen, und wenn Sie wollen, dass Ihre Familie und Ihre Freunde leben, sollten Sie die Empfehlung der CDC und der FDA ignorieren, zu warten, bis Sie nicht mehr atmen können, und dann ins Krankenhaus zu gehen, wo man Ihnen giftiges Remdesivir und eine tödliche Beatmung verabreichen wird. Wappnen Sie sich stattdessen mit einem oder mehreren Frühbehandlungsprotokollen und stellen Sie sicher, dass Sie die Grundlagen in Ihrer Hausapotheke haben. Zu den Protokollen, die Sie verwenden können, gehören:

Ich habe alle diese Protokolle geprüft und bin der Meinung, dass das von FLCCC das einfachste und wirksamste ist. Ich habe eine Zusammenfassung davon unten veröffentlicht. Allerdings habe ich einige der Empfehlungen abgeändert. Insbesondere empfehle ich:

Verringerung der Zinkdosis von 100 mg auf 50 mg elementares Zink, aber nur für drei Tage, dann Verringerung auf 15 mg elementares Zink.

Erhöhung von Quercetin von 250 mg auf 500 mg.

Hinzufügen von NAC auf 500 mg pro Tag.

Wenn Sie Vitamin C verwenden, empfehle ich liposomales Vitamin C, 1.000 bis 2.000 mg, vier- bis sechsmal täglich.

Wenn Sie Honig verwenden, achten Sie darauf, dass es sich um rohen Honig handelt, nicht um normalen Honig aus dem Supermarkt. Rohhonig ist im Internet oder im Bioladen erhältlich.

Nehmen Sie fibrinolytische Enzyme wie Lumbrokinase, Serrapeptidase oder Nattokinase in Form von zwei bis vier Tabletten zwei- bis dreimal täglich auf nüchternen Magen ein (eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit). Dies hilft bei der Auflösung von Mikroklumpen und kann anstelle von Aspirin eingenommen werden.

Sie haben auch ein paar Therapien hinzugefügt, die sie noch nicht aufgenommen haben:

Vernebeltes Wasserstoffperoxid – Vernebeln Sie alle ein bis zwei Stunden 5 ml 0,1 %iges Peroxid, das in 0,9 %iger Kochsalzlösung gelöst ist. Am besten verwenden Sie einen Vernebler, der an die Steckdose angeschlossen werden kann, da diese wirksamer sind als batteriebetriebene Geräte.

Intravenöses Ozon, das von einem geschulten Ozonarzt verabreicht wird.

