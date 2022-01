Falsche Flaggen sind plötzlich keine verrückte Verschwörungstheorie mehr

Caitlin Johnstone

In einer drastischen Abkehr von der üblichen Denunziation von Operationen unter falscher Flagge als verschwörerischer Unsinn, der außerhalb der verrückten Fantasie von Alex Jones nicht existiert, verkündet die politische und mediale Klasse der USA einmütig, dass Russland derzeit eine solche Operation inszeniert, um eine Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen.

„Im Rahmen seiner Pläne bereitet Russland die Möglichkeit vor, einen Vorwand für eine Invasion zu erfinden“, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag gegenüber Reportern.

„Wir haben Informationen, die darauf hinweisen, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten in Stellung gebracht hat, um eine Operation unter falscher Flagge in der Ostukraine durchzuführen.“

„Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, haben wir Informationen, die darauf hinweisen, dass Russland bereits aktiv daran arbeitet, einen Vorwand für eine mögliche Invasion, für einen Angriff auf die Ukraine zu schaffen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag vor der Presse.

In der Tat haben wir Informationen, dass sie eine Gruppe von Agenten in Stellung gebracht haben, um eine Operation unter falscher Flagge durchzuführen, eine Operation, die wie ein Angriff auf sie oder ihr Volk oder russischsprachige Menschen in der Ukraine aussehen soll, als Vorwand für einen Einmarsch.

Die US-Regierung hat diese aufrührerischen Behauptungen mit der üblichen Menge an Beweisen untermauert, womit ich natürlich einen Haufen von Nichts meine. Die Massenmedien haben sich durch das völlige Fehlen jeglicher Beweise dafür, dass diese Kreml-Verschwörung unter falscher Flagge tatsächlich stattgefunden hat, nicht davon abhalten lassen, über dieses Thema zu berichten; ihre journalistischen Standards wurden durch die Tatsache, dass ihre Regierung sie angewiesen hat, darüber zu berichten, voll und ganz erfüllt. Unzählige Artikel und Nachrichtenbeiträge, die den Begriff „falsche Flagge“ enthalten, wurden von den einflussreichsten Nachrichtensendern der westlichen Welt ohne die geringste Spur von Skepsis verbreitet.

Diese plötzliche Akzeptanz der Idee, dass Regierungen Angriffe auf ihre eigene Bevölkerung inszenieren können, um ihre eigene, bereits bestehende Agenda zu rechtfertigen, ist eine deutliche Abkehr von dem Spott, den ein solcher Gedanke in liberalen Mainstream-Kreisen üblicherweise hervorgerufen hat. Dieser Artikel der New York Times aus dem Jahr 2018 verwirft einfach die Idee, dass das Massaker auf dem Maidan im Jahr 2014 unter falscher Flagge stattfand, das von den vom Westen unterstützten Oppositionskämpfern in der Ukraine verübt wurde, um die Bereitschaftspolizei der durch den Putsch gestürzten Regierung zu beschuldigen, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass dies tatsächlich der Fall war. In diesem BBC-Artikel wird der Gedanke, dass es sich bei dem angeblichen Chemiewaffenangriff in Douma (Syrien) im Jahr 2018 um einen Angriff unter falscher Flagge gehandelt haben könnte, der von den mit Al-Qaida verbündeten Aufständischen vor Ort durchgeführt wurde, um einen Angriff des Westens auf die syrische Regierung zu provozieren, ohne Argumente zurückgewiesen, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass dies der Fall war.

In den Massenmedien tauchen regelmäßig Artikel auf, in denen die Idee von „Verschwörungstheorien unter falscher Flagge“ angeprangert wird. Snopes hat einen ganzen Artikel, in dem erklärt wird, dass falsche Flaggen Unsinn sind, ohne zu erwähnen, dass es sich dabei um eine bekannte Taktik handelt, die von Geheimdienstmitarbeitern in freigegebenen Dokumenten erörtert wurde, z. B. als die CIA erwog, Bomben in Miami zu legen, um Castro die Schuld zu geben. Ich selbst wurde einmal vorübergehend von Facebook suspendiert, nur weil ich einen Artikel über Operationen unter falscher Flagge gepostet habe, deren Existenz öffentlich anerkannt ist. Menschen, die es wagen, die vielen klaffenden Löcher in der offiziellen 9/11-Erzählung infrage zu stellen, werden oft mit der gleichen Verachtung und Abscheu behandelt wie Neonazis und Pädophilie-Anhänger.

Damit soll nicht gesagt werden, dass jede Theorie über eine Operation unter falscher Flagge wahr ist; viele sind es nicht. Aber die Art und Weise, wie die Massenmedien sofort eine Idee aufgreifen, der sie bisher durchweg feindselig gegenüberstanden, nur weil ihre Regierung es ihnen befohlen hat, sagt so viel über den Zustand der so genannten freien Presse von heute aus, und die Tatsache, dass die breite Öffentlichkeit dies einfach akzeptiert und mitmacht, als wäre es schon immer normal gewesen, über falsche Flaggen zu sprechen, sagt so viel über das Ausmaß des Orwellschen Doppeldenkens aus, zu dem die Menschen im heutigen Informations-Ökosystem erzogen worden sind. Die Art und Weise, wie Operationen unter falscher Flagge weithin als verschwörerischer Quatsch angesehen wurden, bis sie von den Medieninstitutionen, die uns über jeden Krieg belogen haben, als echt gemeldet wurden, ist geradezu unheimlich.

Das Problem mit präventiven Anschuldigungen unter falscher Flagge ist natürlich, dass die Seite, die diese Behauptung aufstellt, einfach einen unprovozierten Angriff starten und dann sagen kann: „Seht ihr, sie inszenieren eine falsche Flagge, um unserer Seite etwas anzuhängen, genau wie wir es gesagt haben!“ Und dann können sie ihre nachfolgenden Aktionen als Verteidigungsmaßnahmen darstellen, obwohl sie in Wirklichkeit die Angreifer und Anstifter waren. Von den gehorsamen westlichen Nachrichtenmedien ist nichts zu hören, was darauf hindeutet, dass sie etwas anderes tun würden, als solche Behauptungen unkritisch in die Köpfe ihres vertrauensvollen Publikums zu spucken.

Da die Beltway-Doktrin, dass die unipolare Hegemonie der USA um jeden Preis bewahrt werden muss, kopfüber in die Realität einer entstehenden multipolaren Welt kracht, ist die US-Regierung jetzt gefährlicher als je zuvor in ihrer Geschichte. Wir brauchen die Presse, die die Lenker des Imperiums mit dem Licht der Wahrheit zur Rechenschaft zieht, und wir brauchen die Öffentlichkeit, die sich diesen rücksichtslosen Eskalationen entgegenstellt und sie hinterfragt. Stattdessen erleben wir das genaue Gegenteil. Gott helfe uns allen.