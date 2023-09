Was Sie über die jüngste Einführung von COVID-Impfungen wissen müssen

Die Geschichte auf einen Blick

Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, bringt die US-Regierung in diesem Herbst eine neue COVID-Impfung auf den Markt, die für alle Menschen empfohlen wird, auch für diejenigen, die die erste Serie nicht genommen haben.

Nach Angaben der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA sind die neu formulierten Impfungen von Pfizer und Moderna für Personen ab 12 Jahren „zugelassen“ und für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 11 Jahren „im Rahmen eines Notfalls genehmigt“.

Und das, obwohl es keine Notstandserklärung gibt, die dies rechtfertigen würde. Die föderale COVID-19-Notfallerklärung für die öffentliche Gesundheit endete am 11. Mai 2023. Das Beratungsgremium der Centers for Disease Control and Prevention hat seine offiziellen Empfehlungen noch nicht bekannt gegeben, aber die FDA hat sie:

Personen im Alter von 5 Jahren und älter haben unabhängig von ihrer bisherigen COVID-Impfung Anspruch auf eine Einzeldosis der neu formulierten Impfung. Personen, die bereits geimpft wurden, sollten mindestens zwei Monate nach der letzten Dosis warten.

Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, die bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, kommen für eine oder zwei Dosen der neuen Impfung in Frage, je nachdem, welche Impfung sie zuletzt erhalten haben.

Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 4 Jahren, die noch nicht geimpft wurden, können drei Dosen der aktualisierten Impfung von Pfizer oder zwei Dosen der aktualisierten Impfung von Moderna erhalten.

FDA setzt die Propagandaschleuder fort

Die neuen Impfungen sind so formuliert, dass sie eine einzige mRNA enthalten, die der Omicron-Variante XBB.1.5. entspricht, der dominierenden Variante in den USA für den größten Teil des Jahres 2023, die aber inzwischen durch andere Varianten ersetzt wurde.

Die FDA geht davon aus, dass die COVID-Impfung künftig einmal pro Jahr aktualisiert wird, genau wie der saisonale Grippeimpfstoff, der übrigens aufgrund von Fehlanpassungen der Stämme notorisch unwirksam ist. Wird die neu formulierte Impfung sicherer oder wirksamer sein als die bisherige? Ich bezweifle das. Wie von der FDA festgestellt:

„Die aktualisierten mRNA-Impfstoffe werden nach einem ähnlichen Verfahren wie die früheren Formulierungen hergestellt … Das Ausmaß der von den aktualisierten Impfstoffen beobachteten Neutralisierung gegen die derzeit zirkulierenden viralen Varianten, die COVID-19 verursachen, einschließlich EG.5 und BA.2.86, scheint ein ähnliches Ausmaß zu haben wie das Ausmaß der Neutralisierung, das mit früheren Versionen der Impfstoffe gegen die entsprechenden früheren Varianten beobachtet wurde, gegen die sie entwickelt worden waren, um Schutz zu bieten. Dies deutet darauf hin, dass die Impfstoffe gut geeignet sind, um gegen die derzeit zirkulierenden COVID-19-Varianten zu schützen. Das Nutzen-Risiko-Profil der bisher zugelassenen und genehmigten mRNA-COVID-19-Impfstoffe ist gut bekannt, da diese Impfstoffe bereits Hunderten von Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten verabreicht wurden.“

Diejenigen, die mit den Erkenntnissen vertraut sind, wissen natürlich, dass a) frühere Impfungen erschreckend unwirksam waren und bestenfalls einen minimalen Schutz für kurze Zeit boten und b) das Nutzen-Risiko-Profil „wohlbekannt“ ist und für die meisten Menschen ein „hohes Risiko“ und einen „minimalen Nutzen“ aufweist.

Erwachsenen über 60 Jahren wird außerdem empfohlen, sich gleichzeitig mit der COVID-Impfung gegen Grippe und/oder gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) impfen zu lassen, um eine „Dreifachansteckung“ zu verhindern. Schwangeren Frauen wird ebenfalls empfohlen, sich alle diese Impfungen geben zu lassen, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich als Verbrechen angesehen werden sollte.

Was die Kosten angeht, so werden die aktualisierten COVID-Impfungen zwischen 110 und 130 Dollar pro Dosis kosten. Die Grippeschutzimpfung kostet je nach Impfstoff zwischen 20 und 70 Dollar, und der RSV-Impfstoff wird voraussichtlich zwischen 180 und 295 Dollar kosten. Alle drei Impfungen werden von Privatversicherungen, Medicaid und Medicare abgedeckt, aber für Nichtversicherte könnte es teuer werden, sich alle drei Impfungen zu holen.

Wo haben wir das schon mal gehört?

Wie erwartet, spinnen Pfizer und Moderna die gleiche alte Leier und behaupten, die neu formulierten Impfungen seien „wirksam“ gegen verschiedene Omicron-Stämme, darunter XBB.1.5, BA.2.86 (Spitzname Pirola), EG.5 (Eris) und FL.1.5.1 (Fornax).

Interessanterweise wird dieses Mal nicht mit Prozentsätzen geprahlt. Stattdessen wird uns einfach gesagt, die Impfungen seien „signifikant wirksam“ oder einfach nur „wirksam“, was immer das auch heißen mag.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Pfizer und Moderna behaupteten, ihre Impfungen seien zu 95 % wirksam und hätten keine ernsthaften Sicherheitsbedenken? Im Februar 2023 haben Daten des britischen Statistikamtes ergeben, dass die Impfungen die Gesamtsterblichkeit in allen Altersgruppen erhöht haben, während sie die Todesfälle durch COVID nicht verringert haben.

Aus Dokumenten von Pfizer, die von der FDA als Reaktion auf eine Klage freigegeben wurden, geht außerdem hervor, dass Pfizer in den ersten drei Monaten der Markteinführung (Dezember 2020 bis Ende Februar 2021) 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse erhielt, darunter 1.223 Todesfälle. Der Schweinegrippe-Impfstoff von 1976 wurde nach nur 25 Todesfällen zurückgezogen.

Wir haben auch erfahren, dass Pfizer in seinen Studien nicht weniger als 158.000 verschiedene „Nebenwirkungen von besonderem Interesse“ dokumentiert hat, während es gleichzeitig behauptete, es gäbe keine Sicherheitsbedenken.

Die erste Nebenwirkung auf dieser schockierend ausführlichen Liste ist eine seltene Erkrankung, die als 1p36-Deletionssyndrom bekannt ist. Diese Erkrankung, die durch eine DNA-Deletion im Chromosom 1p36 verursacht wird, führt zu Entwicklungsverzögerungen, schwerer geistiger Behinderung, Krampfanfällen, Sehstörungen, Hörverlust, Atemproblemen, Hirnanomalien, angeborenen Herzfehlern, Kardiomyopathie, Nierenanomalien, genitalen Missbildungen, Stoffwechselproblemen und mehr.

Die Lebenserwartung hängt von der Menge der gelöschten DNA ab. Das klingt zumindest nach etwas, das eine schwangere Frau wissen sollte, bevor sie sich impfen lässt.

Pfizer behauptete auch, die Impfung sei bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren zu 100 % wirksam, doch laut einer Veröffentlichung vom Juni 2022 lag die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren bei nur 64 %.

Es kam nicht nur zu Durchbruchsinfektionen bei „vollständig geimpften“ Jugendlichen, sondern auch zu einem Anstieg des Multisystem-Entzündungssyndroms (MIS) und der Herzmuskelentzündung (Myokarditis), die beide lebensbedrohlich sein können, während COVID ein vernachlässigbares Risiko für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene darstellt.

Mausexperimente sagen uns nichts

Die bivalenten Booster wurden nur an Mäusen getestet, bevor sie auf den Markt kamen, was nichts über ihre Sicherheit aussagt, und die Wirksamkeit basiert allein auf Antikörpertitern, was nichts über die Wirksamkeit in der realen Welt aussagt.

Moderna behauptet nun, dass „klinische Studiendaten“ beweisen, dass ihre neue Impfung gegen mehrere Stämme der Omicron-Linie wirksam ist, aber sie haben keine Details veröffentlicht. Wurde sie an Mäusen oder Menschen durchgeführt? Pfizer gibt inzwischen zu, dass seine Behauptungen auf Mausversuchen beruhen. Wenn man bedenkt, wie weit sie mit ihren Behauptungen daneben lagen, als sie tatsächlich Versuche am Menschen durchführten, was glauben Sie, wie weit sie dann noch daneben liegen, wenn sie ihre Behauptungen nur auf Mäuseversuche stützen?

FDA weigert sich, Sicherheitsdaten zur Verfügung zu stellen

Die Tatsache, dass die FDA sich weigert, Sicherheitsdaten für die Impfungen bereitzustellen, ist ein weiteres Warnsignal. Im Januar 2023 forderte Senator Ron Johnson (R-Wis) die FDA auf, die Ergebnisse ihrer VAERS-Datenanalysen (Vaccine Adverse Event Reporting System) zu veröffentlichen.

Wie bereits von der Epoch Times berichtet, hat die CDC bei der ersten Analyse des proportionalen Meldeverhältnisses (PRR) Hunderte von Signalen ausgelöst, von denen mehr als 500 ein stärkeres Sicherheitssignal als Myokarditis aufweisen.

Die FDA hat eine andere Art von Analyse durchgeführt, das sogenannte Empirical Bayesian (EB) Data Mining. Laut der ehemaligen CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky stimmten die PRR-Ergebnisse der CDC „im Allgemeinen mit dem EB-Data-Mining überein und enthüllten keine zusätzlichen unerwarteten Sicherheitssignale“.

Als Johnson von der CDC wissen wollte, was Walensky mit „keine unerwarteten“ Sicherheitssignale meinte, verwies sie ihn an die FDA, die wiederum Johnson mitteilte, dass sie ihm keine Daten zur Verfügung stellen könne, weil die EB-Data-Mining-Analysen der FDA zu unerwünschten Ereignissen, die in den VAERS-Berichten für COVID-19-Impfstoffe enthalten sind, derzeit Gegenstand eines anhängigen FOIA-Rechtsstreits sind“, und dass die FDA nicht in der Lage ist, Informationen oder Daten zur Verfügung zu stellen, die derzeit in einem anhängigen Rechtsstreit geprüft werden“.

Bei dem Rechtsstreit, auf den sich die FDA bezieht, handelt es sich um eine von Children’s Health Defense eingereichte Klage. Die CHD hatte einen FOIA-Antrag auf die EB-Daten gestellt, und als die Behörde dies ablehnte, klagte CHD auf deren Freigabe. In einer Antwort vom 5. September 2023 an FDA-Kommissar Dr. Robert Califf schrieb Johnson:

„Wie Sie sehr wohl wissen, hat der Kongress ein Recht auf Informationen, die in den US-Bundesbehörden enthalten sind, wenn er seine verfassungsmäßigen Aufsichtsaufgaben wahrnimmt. Es ist empörend, dass die FDA behauptet, dass anhängige Rechtsstreitigkeiten, insbesondere FOIA-Rechtsstreitigkeiten, Ihrer Behörde erlauben würden, meine Aufsicht durch den Kongress zu behindern. Alle anhängigen Rechtsstreitigkeiten, die die FDA im Zusammenhang mit ihren EB-Data-Mining-Aufzeichnungen haben mag, haben keinen Einfluss auf ihre Verantwortung, einer Anfrage des Kongresses nachzukommen. Die Vorstellung, dass die FDA dem Kongress und der amerikanischen Bevölkerung aktiv Informationen über Sicherheitssignale von Impfstoffen vorenthält, ist mehr als verachtenswert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass COVID-19-Impfstoffnebenwirkungen auftreten können und auch tatsächlich auftreten. Laut VAERS gab es bis zum 1. September 2023 1.589.970 unerwünschte Ereignisse und 36.080 Todesfälle im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen.“

Johnson setzte der FDA eine Frist bis zum 19. September 2023, um die Ergebnisse der EB-Datenauswertung zu übermitteln.

Der Generalarzt von Florida warnt vor der neuen COVID-Spritze

In einer Pressekonferenz mit dem Titel „Mandate Freedom“ am 7. September 2023 in Jacksonville prangerte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, Masken- und Impfstoffmandate an und erklärte, dass solche Bundesmandate in Florida weder jetzt noch in Zukunft durchgesetzt werden.

„Sie versuchen dies erneut, und hier im Staat Florida werden wir Nein sagen„, sagte er.

DeSantis bezeichnete es als „beunruhigend“, dass die Staaten wieder auf Masken- und Impfvorschriften drängen, obwohl die Beweise jetzt vorliegen. Wir wissen, dass Masken nicht funktionieren. Wir wissen, dass die Wirksamkeit der COVID-Impfungen mit der Zeit nachlässt und dass es ernsthafte Nebenwirkungen gibt.

„Sie versuchen nicht, der Wissenschaft zu folgen. Sie versuchen, einem Narrativ zu folgen. Sie versuchen, eine Agenda zu verfolgen.“ Gov. Ron DeSantis

Der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, warnte ebenfalls vor den neuen COVID-Impfungen und sagte, es gebe „keine klinischen Studien am Menschen“, die ihre Sicherheit und Wirksamkeit belegten. „Sie führen bei vielen Menschen zu Herzschäden“, sagte er und fügte hinzu, dass mehrere Studien gezeigt haben, dass die Impfungen das Risiko erhöhen, an COVID zu erkranken. „Es gibt eine Menge Warnsignale“, sagte er.

In der Tat, die gibt es. Wir haben jetzt auch eine klare Vorstellung davon, wie COVID benutzt wurde (und immer noch wird), um die Idee zu verbreiten, dass wir mehr Zentralisierung von Macht und sozialer Kontrolle brauchen, und dass wir Freiheit, Menschenrechte, Privatsphäre und körperliche Autonomie „für das größere Wohl“ aufgeben müssen.

Genau darum geht es bei der hysterischen Panikmache wegen Erkältungen und Grippe, und deshalb bin ich dankbar, dass Florida das nicht mitmachen wird. Hoffentlich werden die Verantwortlichen in anderen Bundesstaaten und Ländern auf der ganzen Welt dasselbe tun und ihre Bürger auffordern, einfach Nein zu sagen, denn nur so lässt sich die globale Übernahme stoppen.

