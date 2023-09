Was uns die Medien nicht über Westafrika erzählen

Von Ramzy Baroud

Was wäre, wenn die „Putsch-Epidemie“ in West- und Zentralafrika gar keine ist, sondern ein direktes Ergebnis regelrechter revolutionärer Bewegungen, ähnlich den antikolonialen Bewegungen, die die meisten afrikanischen Nationen im 20. Jahrhundert vom Joch des westlichen Kolonialismus befreit haben?

Jahrhundert befreit haben? Ob dies der Fall ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich nicht so bald herausfinden, weil die Stimmen dieser afrikanischen Nationen im Wesentlichen und absichtlich verstummt sind.

Um die wahren Motive hinter der Flut von militärischen Übernahmen in West- und Zentralafrika – acht seit 2020 – zu verstehen, sind wir leider gezwungen, in den westlichen Medien darüber zu lesen.

Und das ist ein wesentlicher Teil des Problems. Die westlichen Medien haben es versäumt, die tieferen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge hinter den politischen Umwälzungen in verschiedenen afrikanischen Regionen zu vermitteln.

Die nahezu vollständige Kontrolle über die Erzählung ist jedoch beabsichtigt.

In einer relativ umfassenden Beschreibung von Oligue Nguema, dem neuen Staatschef von Gabun, bot die BBC-Website nichts Substanzielles, um uns mit den Motiven vertraut zu machen, die hinter dem Schritt des Militärs gegen Gabuns korrupten, langjährigen Staatschef Ali Bongo stehen.

Natürlich kam Nguema selbst in dem Beitrag fast gar nicht zu Wort.

Es ist schwierig und zeitaufwändig, einen zusammenhängenden, ungefilterten politischen Diskurs zu finden, der von Gabun ausgeht – oder von Mali, Burkina Faso oder den übrigen afrikanischen Ländern, die derzeit einen politischen Wandel durchlaufen.

Stattdessen finden wir Nachrichten, Informationen und Meinungen, die fast alle durch westliche Nachrichtenagenturen, Politiker, Akademiker und „Experten“ gefiltert werden. Selbst diejenigen, die scheinbar eine unangepasste Sprache sprechen, neigen dazu, das Stereotyp zu nähren und die Mainstream-Wahrnehmung von Afrika aufrechtzuerhalten.

Ein kurzer Blick auf die jüngsten Artikel über Westafrika in den französischen Medien offenbart eine offensichtliche Wahrheit. Die Sprache, mit der die jüngsten Umwälzungen dekonstruiert werden, zeigt, dass es in der französischen Intelligenz kein wirkliches Erwachen gibt, auch nicht bei denen, die sich angeblich als Teil der „Linken“ des Landes ausgeben.

In einem Interview, das am 30. August in Le Point veröffentlicht wurde, wirft der französische Autor und Experte für Afrikastudien Antoine Glaser der französischen Regierung vor, nicht zu erkennen, dass Afrika „global geworden“ ist.

Der Artikel erschien kurz nach dem Staatsstreich in Gabun. Glasers Ideen sind jedoch nicht neu. Er hat bereits in der Vergangenheit mehrfach auf ein solches Versagen hingewiesen, unter anderem in einem Artikel in L’Opinion Anfang August.

Er argumentiert, dass Frankreich es versäumt hat, die sich verändernde politische Dynamik in und um Afrika zu verstehen, und dass China, die Türkei und andere die einst streng von Frankreich kontrollierten afrikanischen Märkte weitgehend besetzt haben.

Die subtile Botschaft lautet jedoch wie folgt: Afrika dreht sich oder sollte sich immer in Frankreichs Umlaufbahn drehen, und die politischen Entscheidungsträger in Paris müssen ein alternatives Verständnis entwickeln, um mit der neuen, globalisierten afrikanischen Politik zurechtzukommen oder sie einzuholen.

Das gleiche Gefühl des Anspruchs wurde in Le Figaro zum Ausdruck gebracht.

Isabelle Lasserre spricht in ihrem Artikel mit dem Titel „Gabon: la diplomatie française désarçonnée par l'“épidémie“ de coups d’État en Afrique“ von einer „Badewannenfolter“ französischer Diplomaten.

„Sie glauben kaum, dass sie den Kopf aus dem Wasser ziehen können, wenn ein neuer Putsch ihn noch brutaler zurück ins Wasser stößt“, schreibt sie.

Die „Brutalität“, von der hier die Rede ist, ist nicht diejenige, die die afrikanischen Nationen in den schmerzhaften Zeiten des Kolonialismus, Postkolonialismus und der Dekolonisierung erlitten haben, sondern die der französischen Diplomaten.

Lasserre verweist auf Macrons Verwendung des Begriffs „Putsch-Epidemie“ – „Putsch“ ist ein anderes Wort für „Staatsstreich“ im Deutschen.

Es war Macron, der diesen Begriff populär gemacht hat. Er lässt die Afrikaner widerspenstig, ja sogar krank erscheinen. Französische Journalisten beschuldigen nun ihre Regierung, die panafrikanische Krankheit nicht diagnostiziert, geschweige denn geheilt zu haben.

Ein anderes Verständnis ist nicht möglich, wenn das Problem so formuliert wird, dass die Schuld bei den Afrikanern liegt und die geringere Schuld – nämlich die, es nicht verstanden zu haben – Frankreich und anderen westlichen Regierungen angelastet wird.

„In Afrika verdrängt ein Putsch nicht den anderen, sondern fügt sich dem vorherigen hinzu“, schreibt Lasserre.

Mit anderen Worten, es handelt sich um ein von Afrika verursachtes Chaos, unter dem Europa leidet und dessen Folgen es zu tragen hat – eine Art „Bürde für den weißen Mann“.

Wenig beachtet wurde die Möglichkeit, dass die afrikanischen Länder vielleicht die Nase voll haben von dem alten Apparat der vom Westen unterstützten reichen und gewalttätigen Diktatoren – und vermeintlichen „Demokraten“ -, die den Reichtum ihres Landes verschleudern, um an der Macht zu bleiben.

Gabun ist ein sehr reiches Land, was Energieressourcen, Holz, Mangan und Eisen angeht. Aber seine winzige Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen ist sehr arm.

Dieses System der Ausbeutung wurde jahrzehntelang aufrechterhalten, einfach weil es den Interessen der lokalen Machthaber und ihrer multinationalen Partner diente.

Welche anderen Möglichkeiten des Protests haben die Menschen in Gabun, Mali oder anderen Ländern, wenn Massenkundgebungen gewaltsam niedergeschlagen werden und die Medien streng kontrolliert werden? – Abgesehen natürlich von Militärputschen.

Für viele französische Medien scheint dies nicht der Kern der Sache zu sein, denn sie sind in erster Linie besorgt, ihre Vormachtstellung in Afrika an China, Russland und andere zu verlieren.

Stattdessen verbreiten einige in der Presse die Theorie, dass Afrikaner von der Persona der „starken Männer“ nicht-demokratischer Regime beeindruckt sind – eine direkte Anspielung auf Russland und China.

Obwohl die „Starke-Mann-Theorie“ seit langem verworfen wurde oder zumindest in akademischen Kreisen an Attraktivität verloren hat, wird sie in ihrer alten Form und mit ihren hässlichen Unterstellungen im westlichen Verständnis von Afrika, Asien und dem Nahen Osten häufig angewandt.

Es würde keinen Sinn machen, wenn die Afrikaner die Demokratie ablehnen würden, die auf echter Gleichheit, gerechter Verteilung des Wohlstands, ausreichenden Möglichkeiten, Meinungs- und Pressefreiheit und all dem anderen beruht. Die einzige, wenn auch oft indirekt vermittelte Erklärung ist, dass sie alle an einem kollektiven Unwohlsein litten, das die vermeintlich noble Mission der westlichen Länder erschwert.

In Wahrheit hegen viele afrikanische Nationen – wie die jüngsten Militärputsche zeigen – einen tiefen Groll gegen westliche Regierungen, und zwar aus den richtigen Gründen: ihre militärischen Interventionen, ihre wirtschaftliche Ausbeutung, ihre politische Einmischung und ihr anhaltendes Gefühl der Überlegenheit.

Selten hören wir solche alternativen Ansichten, weil wir sie nicht hören sollen. Der politische Diskurs, der von Westafrika ausgeht, obwohl er weitgehend unzugänglich ist, spricht von einem kollektiven Wunsch nach einem Paradigmenwechsel.

„Dieser Kampf muss mit Waffen geführt werden, aber auch durch unsere Werte, unser Verhalten und die Wiederbelebung unserer Wirtschaft“, sagte Ibrahim Traoré, der Übergangspräsident von Burkina Faso.

In seiner Rede Ende letzten Jahres erklärte er, dass „der Kampf für die vollständige Unabhängigkeit begonnen hat“.

Ähnlich äußerte sich Assimi Goita, Übergangspräsident in Mali, als er von der Notwendigkeit sprach, die Würde der Nation im Kontext der „kolonialen Herrschaft“ „wiederzuerlangen“.

Die „Experten“ Frankreichs und anderer westlicher Länder sollten ihr Verständnis von Afrika grundlegend überdenken.

Sie sollten auch ihr politisches Vokabular erweitern, um „Würde“, „Werte“, „Befreiung“ und „völlige Unabhängigkeit“ einzubeziehen, denn die Sprache der „Putsch-Epidemie“ und anderer selbstsüchtiger, bequemer Phrasen hat eindeutig versagt.