Was Sie über die transhumanistische Agenda wissen müssen

Laut Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), besteht das Ziel der vierten industriellen Revolution darin, das Menschsein durch die Verschmelzung von Mensch und Maschine zu verändern

Der Mensch ist jetzt „hackbar“, denn es gibt jetzt Technologien, mit denen ein Unternehmen oder eine Regierung Sie besser kennen kann als Sie sich selbst, und das kann sehr gefährlich sein, wenn es missbraucht wird

Professor Yuval Noah Harari sagt voraus, dass Algorithmen zunehmend dazu verwendet werden, Entscheidungen zu treffen, die in der Vergangenheit von Menschen getroffen wurden, entweder von Ihnen selbst oder von jemand anderem, z. B. ob Sie für einen bestimmten Job eingestellt werden oder nicht, ob Sie einen Kredit erhalten, welchen schulischen Lehrplan Sie verfolgen und sogar wen Sie heiraten werden

Harari warnt davor, dass, wenn wir die Errichtung einer digitalen Diktatur zulassen, in der das System, sei es ein Unternehmen oder eine Regierung, die intimsten Details über jede einzelne Person kennt, es unmöglich sein wird, es abzuschaffen. Seine Kontrolle wird total und unumkehrbar sein.

Wenn Sie glauben, dass Sie Ihre Gedanken und Ihr Verhalten immer unter Ihrer eigenen Kontrolle haben und behalten werden, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen. Wir verfügen bereits über die Technologie, um Gedanken, Gefühle und Verhalten direkt zu verändern.

Laut Klaus Schwab, dem Gründer und geschäftsführenden Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF), besteht das Ziel der Vierten Industriellen Revolution darin, das Menschsein durch die Verschmelzung von Mensch und Maschine zu verändern. Kurz gesagt, auch wenn der Begriff „Transhumanismus“ nicht verwendet wird, ist das genau das Ziel, zu dem uns die globale Kabale führen will, ob sie will oder nicht.

In einem Interview mit CNN im November 2019 warnte der Geschichtsprofessor und Bestsellerautor Yuval Noah Harari, ein Schüler von Klaus Schwab, davor, dass „der Mensch jetzt ein hackbares Tier ist“, d. h., dass es jetzt die Technologie gibt, mit der ein Unternehmen oder eine Regierung Sie besser kennen kann als Sie sich selbst, und das kann sehr gefährlich sein, wenn es missbraucht wird.

Er prophezeite, dass Algorithmen zunehmend dazu verwendet werden, Entscheidungen zu treffen, die in der Vergangenheit von Menschen getroffen wurden, entweder von einem selbst oder von jemand anderem, z. B. ob man für einen bestimmten Job eingestellt wird, ob man einen Kredit erhält, welchen schulischen Lehrplan man verfolgt und sogar wen man heiratet.

Tiefgreifende Gefahren drohen

Es besteht auch ein immer größeres Risiko, von diesen äußeren Kräften manipuliert zu werden, ohne dass Sie sich dessen voll bewusst sind. Wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken, ist es ziemlich einfach zu bestätigen, dass Massenmanipulation in schwindelerregendem Ausmaß stattfindet, und dass sie phänomenal effektiv ist.

Wie Harari 2019 feststellte, gehen die verfügbaren Möglichkeiten bereits weit über Orwells autoritäre Vision von „1984“ hinaus, und sie werden von nun an nur noch mächtiger werden. Er ist sich sicher, dass es in Kürze die Möglichkeit geben wird, Ihren emotionalen Zustand durch etwas so Einfaches wie ein Armband zu überwachen.

Sie mögen pflichtbewusst lächeln und klatschen, wenn Sie einer Rede eines Regierungsbeamten zuhören, aber der Beamte wird wissen, dass Sie wütend sind oder mit dem, was gesagt wird, nicht einverstanden sind, und könnte daher Maßnahmen gegen Sie ergreifen, die auf Ihren persönlichsten, inneren Emotionen basieren und nicht auf dem, was Sie nach außen hin zum Ausdruck bringen.

Harari warnte vor allem davor, dass es unmöglich sein wird, diese Art von digitaler Diktatur abzuschaffen, wenn wir zulassen, dass das System, sei es ein Unternehmen oder eine Regierung, die intimsten Details über jeden einzelnen Menschen kennt. Seine Kontrolle wird total und unumkehrbar sein. Und Harari glaubt, dass uns vielleicht nur ein, höchstens zwei Jahrzehnte bleiben, um die Übernahme dieser digitalen Diktatur zu verhindern.

Das Leben selbst umgestalten

Harari diskutierte den kommenden Transhumanismus auch auf der WEF-Jahrestagung 2020 in Davos (siehe oben), und in dieser Rede ging er sogar noch weiter. Die globale Elite ist nicht nur technologisch in der Lage, eine globale digitale Diktatur zu errichten, sondern „die Eliten könnten auch die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst umzugestalten.“

Vier Milliarden Jahre lang hat sich an den grundlegenden Spielregeln des Lebens nichts Grundlegendes geändert“, sagte er. „Alles Leben unterlag den Gesetzen der natürlichen Selektion und den Gesetzen der organischen Biochemie. Aber das wird sich jetzt ändern. Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Auslese durch die Evolution durch intelligentes Design, nicht durch das intelligente Design eines Gottes in den Wolken, sondern durch UNSER intelligentes Design und das Design unserer ‚Wolken‘, der IBM-Cloud, der Microsoft-Cloud. Das sind die neuen Triebkräfte der Evolution.

Es ist schwer zu sagen, ob Harari für oder gegen den Transhumanismus ist. Er spricht von der Unvermeidbarkeit des Transhumanismus und von etwas, das zu enormem Nutzen eingesetzt werden kann. Aber er erkennt auch die großen Gefahren und scheint zu glauben, dass wir darüber diskutieren müssen, wie diese technologischen Möglichkeiten genutzt werden können und ob sie genutzt werden sollten.

In der vorgestellten Davos-Rede klingt es so, als sei er ein Befürworter dieses Projekts des intelligenten menschlichen Designs, aber in seinem Interview mit CNN im Jahr 2019 erklärte er auch, dass „wir die Dummheit der Menschen niemals unterschätzen dürfen“. Die Tatsache, dass wir die Technologie haben, um neue Lebensformen zu entwerfen, einschließlich neuer Arten von Menschen, bedeutet nicht unbedingt, dass wir intelligent genug sind, um etwas Besseres zu entwerfen als das, was die natürliche Evolution bisher hervorgebracht hat.

In seiner Rede in Davos wies Harari auch darauf hin, dass die Wissenschaft uns jetzt in die Lage versetzt, Leben nicht nur im organischen Bereich, sondern auch im anorganischen Bereich zu schaffen. Die Rede ist von „lebenden“ Robotern und ähnlichem. Er wirft auch die Frage auf, wem Ihre DNA „gehört“, wenn sie aufgezeichnet und gehackt werden kann. Gehört sie Ihnen, einem Unternehmen oder der Regierung?

Die Tage des freien Willens sind vorbei“.

Was auch immer Hararis wahre Gefühle zum Transhumanismus sind, er erklärt mit Nachdruck, dass die Vorstellung, dass wir eine Seele und einen freien Willen haben, „vorbei ist“. In anderen Clips, die in das vorgestellte Video eingefügt wurden, sagt Harari voraus, dass die Menschen in der Zukunft zurückblicken und sehen werden, dass die COVID-Pandemie der Wendepunkt war, an dem die biologische Überwachung die Oberhand gewann und zur Norm wurde.

Die Erklärung dafür, wie es dazu kommen konnte, liefert Schwab, der öffentlich zugegeben hat (siehe Video), dass die Teilnehmer des WEF-Programms Young Global Leaders in die Kabinette“ vieler Regierungen der Welt eingedrungen sind.

In Kanada zum Beispiel hat etwa die Hälfte der Politiker, darunter auch Premierminister Justin Trudeau, Schwabs Training absolviert. Schwab geht es darum, den Transhumanismus einzuführen und das Menschsein zu verändern, und seine Lakaien unter den führenden Politikern der Welt tun alles, um diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Dies ist eine dystopische Zukunft, die der WEF und seine globalen Verbündeten aktiv zu verwirklichen versuchen, ob die Menschheit als Ganzes damit einverstanden ist oder nicht.

Ändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein

Schwab träumt von einer Welt, in der die Menschen mit der Cloud verbunden sind und über ihre eigenen Gehirne auf das Internet zugreifen können. Das bedeutet natürlich auch, dass Ihr Gehirn für Menschen zugänglich wäre, die an Ihren Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Ihrem Verhalten herumbasteln möchten, seien es die technokratische Elite selbst oder zufällige Hacker.

Wenn Sie glauben, dass Sie Ihre Gedanken und Ihr Verhalten immer unter Ihrer eigenen Kontrolle haben werden, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken. Wir verfügen bereits über die Technologie, um Gedanken, Gefühle und Verhalten direkt zu verändern. Einige dieser Möglichkeiten werden in einem Projektbericht des britischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2021 beschrieben, der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesamt für Wehrplanung erstellt wurde.

Menschliche Augmentierung kann „das Verhalten direkt verbessern“. Und wenn man das Verhalten einer Person positiv verändern kann, kann man es auch zu ihrem eigenen Nachteil kontrollieren.

Der Bericht „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project“ gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen Ziele des britischen und des deutschen Verteidigungsministeriums, und sie sind genau das, was der Titel vermuten lässt. Human Augmentation wird als ein Schlüsselbereich hervorgehoben, auf den man sich konzentrieren muss, um zukünftige Kriege zu gewinnen:

Die menschliche Augmentation wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, zum einen, weil sie menschliche Fähigkeiten und menschliches Verhalten direkt verbessern kann, zum anderen, weil sie das Bindeglied zwischen Menschen und Maschinen ist.

Die Schlüsselwörter, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, sind die Behauptung, dass menschliche Augmentierung „das Verhalten direkt verbessern“ kann. Wenn man das Verhalten verbessern kann, bedeutet das, dass man das Verhalten eines Menschen ändern kann. Und wenn man das Verhalten einer Person positiv verändern kann, kann man es auch zu ihrem eigenen Nachteil steuern.

Theoretisch könnte jeder beliebige Zivilist mit einer Gehirn-zu-Wolken-Verbindung und den erforderlichen biologischen Verbesserungen (wie Stärke oder Geschwindigkeit) drahtlose Anweisungen erhalten, um z. B. ein Attentat auszuführen, das auch ohne vorheriges Training einwandfrei ausgeführt werden kann.

Alternativ könnte ihr physischer Körper vorübergehend von einem ferngesteuerten Operator mit den erforderlichen Fähigkeiten übernommen werden. Beweise für dieses Konzept gibt es bereits, und sie werden von Dr. Charles Morgan, Professor für nationale Sicherheit an der Universität New Haven, in der folgenden Vorlesung vorgestellt. Mithilfe des Internets und von Gehirnimplantaten können Gedanken von einer Person auf eine andere übertragen werden. Der Absender kann auch die körperlichen Bewegungen des Empfängers direkt beeinflussen.

Projekt Unsterblichkeit

Historisch gesehen war das Streben nach Unsterblichkeit ein auf dem Glauben basierendes Unterfangen, das auf der Vorstellung beruht, dass die Seele unsterblich ist, während der Körper vergeht – ein Konzept, dem ich voll und ganz zustimme. Transhumanisten kehren diese Idee mehr oder weniger um. Sie verwerfen den Begriff der Seele völlig und streben die Erhaltung der wahrgenommenen Persönlichkeit an, zunächst durch radikale Lebensverlängerung des physischen Körpers und später durch die Übertragung von Gehirndaten in eine Ersatzform.

Laut Dmitry Itskov, dem russischen Gründer des Projekts Unsterblichkeit 2045, sind nur 2 % der Menschen bereit, den Tod zu akzeptieren – eine Zahl, die er zur Rechtfertigung der Suche nach Unsterblichkeit durch künstliche Organe, künstliche Körperkonstruktionen, die Simulation mentaler Prozesse und schließlich die Übertragung des eigenen Geistes auf einen künstlichen Träger heranzieht.

Zu den Zielen dieses Projekts gehört nicht nur die Schaffung der kybernetischen Technologien, die zur Erlangung eines unsterblichen Körpers erforderlich sind, sondern auch die Schaffung „eines neuen philosophischen Paradigmas für die Menschheit“. Schwab hat sich zu diesem Thema geäußert, wobei er den Begriff „Gesellschaftsvertrag“ und nicht „philosophisches Paradigma“ verwendete.

Die 2011 veröffentlichte Vision der Unsterblichkeit 2045 beginnt mit der Schaffung der ersten fernsteuerbaren Roboterkopie eines menschlichen Körpers bis 2020. Bis 2025 soll ein Avatar geschaffen werden, in den das menschliche Gehirn am Ende des Lebens transplantiert werden kann. Bis 2035 wollen sie einen Avatar mit einem synthetischen Gehirn, in das die menschliche Persönlichkeit übertragen werden kann, und bis 2045 stellen sie sich einen holografieähnlichen Avatar vor. Itskov sagt:

Das Ziel des ersten Projekts, bekannt als ‚Avatar‘, ist die Schaffung einer Roboterkopie eines Menschen, die über eine ‚Gehirn-Computer‘-Schnittstelle gesteuert werden kann. Wenn ich nach dem Sinn dieses Projekts gefragt werde, sage ich den Leuten, sie sollen sich an den Film ‚Surrogates‘ erinnern, der eine Welt zeigt, in der jeder Mensch einen künstlichen Körper hat, den er fernsteuert. Die Macher dieses Blockbusters haben die negativen Seiten eines solchen Szenarios hervorgehoben. Doch die sehr anschauliche Darstellung der Idee in dem Film ermöglicht es, einen unmittelbaren Eindruck davon zu bekommen, was das ist.

Klingt das Leben mit einem Avatar für Sie nach einem Leben ohne Spiritualität? Ganz und gar nicht, sagt Itskov, denn wenn wir unsere Abhängigkeit von unserem physischen Körper beenden, „werden sich viele Dinge spirituell öffnen“. Ich habe da meine Zweifel, denn die meisten spirituellen Adepten werden Ihnen sagen, dass die Abhängigkeit von der Technologie spirituelle Bestrebungen eher behindert als fördert, die am einfachsten durch ein einfaches Leben in engem Kontakt mit der natürlichen Welt zu erreichen sind.

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich spirituell weiterentwickeln kann, wenn eine beliebige Anzahl von Außenstehenden Zugriff auf Ihr Gehirn hat und Ihnen diktieren kann, was Sie denken, fühlen und glauben. Transhumanisten wie Itskov neigen dazu, sich nur auf die vermeintlichen Vorteile des synthetischen Lebens zu konzentrieren. Er verspricht zum Beispiel, dass seine Avatare für jeden erschwinglich sein werden, der sie haben möchte, unabhängig von der Einkommensschicht.

Das WEF hat jedoch klar angekündigt, dass im Jahr 2030 niemand mehr irgendetwas besitzen wird, und obwohl das nicht klar gesagt wird, wird das wahrscheinlich sogar Ihren eigenen Körper einschließen. Die Vorstellung, dass Ihr Avatar „Ihnen“ gehören würde, ist also wahrscheinlich unrealistisch.

Betrachtet man die Vierte Industrielle Revolution des WEF, so scheint es, dass die Elite buchstäblich die gesamte Menschheit besitzen wird, die sie nach ihren Vorstellungen umgestalten wird. Und wenn Menschen gehackt und aus der Ferne kontrolliert werden können, dann werden sie das auch tun. Das gilt insbesondere für synthetische oder mechanische Avatare, die ohne eine Cloud-Verbindung nicht „leben“ oder „bei Bewusstsein“ bleiben können.

Ressource zum Verständnis der transhumanen Agenda – Blockchained

Corey Lynn ist eine erstklassige Enthüllungsjournalistin, die über Themen berichtet, die der Mainstream nicht anrührt, darunter die transhumanistische Agenda. Auf ihrer Website, Corey’s Digs, finden Sie ausgewählte Kapitel aus ihrem Buch „Global Landscape on Vaccine ID Passports“.

Kapitel 4 des Buches trägt den Titel „Blockchained“ und erklärt, was es mit der digitalen Identität auf sich hat. Die digitale Identität ist nicht nur ein Ausweis, mit dem Sie beweisen können, wer Sie sind. Sie sammelt und überwacht ALLE Ihre Daten, von Ihren persönlichen Finanzen, Ihrer Ausbildung, Ihrem beruflichen Werdegang, Ihrem GPS-Standort rund um die Uhr, alles, was Sie jemals auf Ihrem Computer eingegeben haben, Ihren Suchverlauf, Ihre Präsenz in den sozialen Medien, Ihren emotionalen Status und Ihre körperlichen biometrischen Daten bis hin zu Ihrer DNA.

Ich werde hier nur einen kleinen Teil dieses Kapitels behandeln, nämlich den Teil über menschliche Augmentation und künstliche Intelligenz (KI). Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie sich auf ihrer Website umsehen oder, noch besser, ihr Buch lesen, das Sie auf ihrer Website erwerben können. Die digitale PDF-Datei kostet nur 9,95 $ und die gedruckte Ausgabe 19,95 $.

Big Data, gemeinsame Nutzung von Daten und KI

Täuschen Sie sich nicht, Transhumanismus ist das ultimative Ziel der technokratischen Elite, und sowohl „Big Data“ als auch KI sind integrale Bestandteile davon. Ohne das eine oder das andere ist der transhumanistische Traum ausgeträumt. Das Ziel des Transhumanismus ist zweifelsohne der Grund, warum man sich überhaupt so sehr auf diese beiden Bereiche konzentriert hat.

Denken Sie also daran, dass es bei der Datenerfassung, dem Datenaustausch und der KI nicht darum geht, Ihr Leben bequemer zu machen. Es geht darum, Sie obsolet zu machen. Die Absicht ist, Sie durch eine synthetische Kopie von Ihnen zu ersetzen, die ferngesteuert werden kann.

Im Jahr 2021 veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eine zwischenstaatliche Organisation, der 38 Länder angehören, die mit verschiedenen Arbeitsgruppen und politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, einen Bericht über den „Stand der Umsetzung der KI-Prinzipien der OECD“. Bislang haben 46 Länder diese AI-Grundsätze angenommen.

Die Strategie besteht darin, in jedem Land zentrale Repositories mit öffentlichen Datensätzen zu entwickeln und dann den öffentlich-privaten Datenaustausch zu ermöglichen, um ein großes Netzwerk aufzubauen, in dem jeder Datensatz mit allen anderen verbunden ist.

Biosicherheit wird zur Rechtfertigung von Überwachungstyrannei benutzt

Ein weiterer Bericht der National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), die gegründet wurde, „um die Entwicklung künstlicher Intelligenz voranzutreiben“ und „die nationalen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten umfassend zu berücksichtigen“, unterstreicht die Notwendigkeit, digitale Desinformation zu bekämpfen und der Biosicherheit Priorität einzuräumen.

Zu diesem Zweck wird am Oak Ridge National Laboratory unter der Leitung des Energieministeriums ein von der US-Regierung finanzierter Supercomputer eingerichtet. Dieser KI-Supercomputer kann mehr als 1 Quintillion Berechnungen pro Sekunde durchführen.

Ein Teil dieser Daten wird bereits ausgetauscht. Wie Corey feststellte, hat die NATO im November 2020 ein internes biometrisches System für den Datenaustausch zwischen den Nationen eingeführt, und im Mai 2021 hat das US-Militär seine biometriegestützte Überwachungsliste mit dem automatischen biometrischen Identifikationssystem (ABIS) des Verteidigungsministeriums zusammengelegt.

Sie arbeiten an einem multimodalen Fusionsabgleich und der Verbesserung der biometrischen Gesichtserkennung durch KI und maschinelles Lernen und haben bereits ihre Infrarotkameras mit großer Reichweite verbessert“, schreibt Corey. „Mit Blick auf die nahe Zukunft konzentrieren sie sich auch auf die Biometrie von Handflächenabdrücken, Gesichter in Menschenmengen, die Integration zur Identifizierung von Bedrohungen im Internet und nicht-traditionelle latente DNA-Erfassung.

Wir brauchen JETZT biometrische Datenschutzgesetze

Während sich die Überwachungswissenschaft in rasantem Tempo weiterentwickelt, kommen die Vorschriften und Datenschutzgesetze nur im Schneckentempo voran. Ein Gesetzentwurf zum Schutz der biometrischen Daten auf Bundesebene, das National Biometric Information Privacy Act, wurde im Jahr 2020 eingebracht, blieb aber ohne Erfolg. Wie Corey feststellte, könnte er wiederbelebt werden, wenn sich genügend Menschen dafür einsetzen.

In den USA gibt es in einer Handvoll Bundesstaaten Gesetze zum Schutz der biometrischen Daten, von denen das von Illinois zu den strengsten gehört, aber in der großen Mehrheit gibt es keinen derartigen Schutz. Wie von Corey berichtet:

Der Illinois Biometric Information Privacy Act (BIPA) schreibt vor, dass Privatpersonen schriftlich darüber informiert werden müssen, dass ihre Daten gesammelt und gespeichert werden, welchen Zweck sie verfolgen und wie lange sie gesammelt und gespeichert werden. Dieselben privaten Einrichtungen dürfen die biometrischen Daten einer Person nicht verkaufen, vermieten, handeln oder daraus Profit schlagen. Eine Person kann für jeden fahrlässigen Verstoß 1.000 US-Dollar und für jeden vorsätzlichen oder rücksichtslosen Verstoß 5.000 US-Dollar zuzüglich Anwaltsgebühren und -kosten einklagen. Ein tatsächlicher Schaden ist nicht erforderlich, um die Klagebefugnis zu begründen.

Es liegt auf der Hand, dass wir diese Art von Schutz überall brauchen, in allen Staaten und allen Ländern, denn so wie es aussieht, baut die globale Kabale der transhumanistischen Technokraten ein System zur gemeinsamen Datennutzung auf, das global werden soll. Das Fehlen eines rechtlichen Schutzes gegen die Sammlung, Analyse und Weitergabe von Daten ermöglicht diese rücksichtslose Ausweitung der Überwachung. Wie Corey bemerkt:

Falls es noch nicht klar ist: Globalisten und Eugeniker (manchmal ein und dasselbe) haben das Sagen, und sie arbeiten sehr hart an der Verwirklichung ihrer ultimativen Wünsche nach einer kontrollierten menschlichen Rasse, der Entwicklung des Transhumanismus mit einer starken künstlichen Intelligenz, die den Platz vieler Menschen einnimmt, während sie in ihren Jahren der Unsterblichkeit zum Mars fliegen und die Menschheit durch endlose Überwachungssysteme beobachten. Aber ihr Traum wird nur Wirklichkeit, wenn die Menschen es zulassen.

