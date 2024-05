Wer ist WHO-Chef Tedros? Bevor er zur Weltgesundheitsorganisation kam, war er Gesundheitsminister in Äthiopien.

Als Minister war er jahrelang an der völkermörderischen Blockade von Nahrungsmitteln und Medikamenten für die somalische Bevölkerung in der äthiopischen Region Ogaden beteiligt.

David Steinman, ein amerikanischer Journalist, der für den Friedensnobelpreis 2019 nominiert ist, hat Ende 2020 beim Internationalen Strafgerichtshof Klage gegen Tedros eingereicht. Er wirft ihm Völkermord in Äthiopien vor.

Tedros soll unter anderem für zahlreiche Verhaftungen, Folterungen und Morde an Amharen verantwortlich gewesen sein.

Das von ihm geleitete Ministerium habe massive Sterilisierungskampagnen durchgeführt, um die Amharen-Bevölkerung zu kontrollieren. Dazu gehörte auch der Einsatz von Impfstoffen, die Frauen unfruchtbar machten.

Tedros war früher führendes Mitglied der Tigray-Befreiungsfront, die als terroristische Organisation eingestuft ist.

Als er Chef der WHO werden wollte, konkurrierte er mit fünf anderen Kandidaten, allesamt Ärzte. Tedros war der einzige Nichtmediziner.

Who is Dr. Tedros, the Director General of the W.H.O.?



Dr. Tedros has a record tarnished by scandal, terrorist ties, and a history of allowing those under his care to die.



We must oppose the W.H.O. Pandemic Treaty.



Please REPOST and SIGN the petition at https://t.co/M9Yw41Bn9z pic.twitter.com/55wKznVGjq