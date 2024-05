Warum veranstaltet der Vatikan gerade jetzt eine Pressekonferenz über Geistererscheinungen?

Der Vatikan hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr bedeckt gehalten, wenn es um UFOs, Außerirdische und die Geheimnisse des Universums ging. Warum hat er sich nun entschlossen, offen über diese Themen zu sprechen?

Am Donnerstag hat der Vatikan zum ersten Mal seit 1978 eine Pressekonferenz über Geistererscheinungen und andere paranormale Phänomene abgehalten. Die Medien schreiben, dass der Vatikan neue Richtlinien über Außerirdische und mögliche zukünftige Begegnungen mit Außerirdischen herausgegeben hat.

Rechnet der Vatikan mit möglichen Begegnungen in der Zukunft? Was wissen sie und sagen es uns nicht? Wahrscheinlich eine ganze Menge, schreibt Michael Snyder von TheMostImportantNews.com.

Im Februar 1978 gab der Vatikan zum letzten Mal Richtlinien über Erscheinungen heraus. Das sei notwendig, weil sich Nachrichten über angebliche Erscheinungen dank der Sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiteten, sagte Kardinal Franjo Seper damals.

Was hat sich seither geändert? Der jetzige Papst scheint sich sehr für Außerirdische zu interessieren. Er hat angedeutet, dass er sich frei fühlen würde, Außerirdische zu taufen, wenn sie ihn darum bitten würden.

Mark Christopher Lee, der Regisseur des Dokumentarfilms “God Versus Aliens”, glaubt, dass der Vatikan uns auf den Tag vorbereiten will, an dem die Menschheit mit Außerirdischen in Kontakt treten wird.

Laut Lee beweisen die neuen Richtlinien über Erscheinungen, dass der Vatikan weiß, dass UFOs mehr als nur physische Vehikel aus anderen Welten sind und sie paranormale Aspekte haben.

Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass der Vatikan schon lange nach außerirdischem Leben sucht. In Rom befindet sich das Vatikanische Observatorium, und der Vatikan unterhält auch eine Forschungsgruppe an der Universität von Arizona in Tucson.

In der Vergangenheit wurde bekannt, dass der Vatikan an die Existenz außerirdischen Lebens glaubt und beabsichtigt, eine positive Beziehung zu Außerirdischen aufzubauen, die mit der Menschheit in Kontakt treten.

Der verstorbene Autor Tom Horn behauptete, der Vatikan wolle die Menschen in die Irre führen, indem er Außerirdische als Wesen bezeichne, die angeblich kommen, um uns zu retten oder zu erlösen.