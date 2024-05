Krebsexperten und führende Onkologen weltweit fordern sofortigen Stopp der mRNA-Gentherapie angesichts der Zunahme von schnell fortschreitend Krebserkrankungen

“Es gibt genügend starke Beweise für einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Krebs. Und dann gibt es noch das Sicherheitssignal aus Japan, das sagt: Okay, es ist Zeit aufzuhören”!

Dr. Maarten Fornerod schließt sich einer wachsenden Zahl von Onkologen und Krebsexperten an, die angesichts der jüngsten Diskussionen über die Zunahme aggressiver Krebsarten, die oft als “Turbo-Krebs” bezeichnet werden, ernsthafte Bedenken äußern. Sie weisen auf einen beunruhigenden Zusammenhang zwischen der experimentellen mRNA-Gentherapie und der Zunahme dieser schnell fortschreitenden Krebsarten hin.

Dr. Fornerod ist ein angesehener Forscher, dessen Expertise die komplexen Gebiete der Zellbiologie und der Krebsgenetik umfasst. Im Laufe seiner brillanten Karriere hat er an renommierten Einrichtungen wie dem European Molecular Biology Laboratory und dem Netherlands Cancer Institute bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Mit einem beeindruckenden Portfolio von über 100 begutachteten Artikeln, darunter bahnbrechende Arbeiten, die in hochrangigen Fachzeitschriften wie Cell und Nature Genetics veröffentlicht wurden, hat seine Forschung die Grenzen der Wissenschaft kontinuierlich erweitert. Außerhalb des Labors erweitert Dr. Fornerod seinen Einfluss als wissenschaftlicher Berater und Vorstandsmitglied des Netherlands Doctors Collective, wo er mit seinen Erkenntnissen die Zukunft der medizinischen Forschung und Politik mitgestaltet.

Dr. Maarten Fornerod besprach eine wichtige Arbeit, die am 8. April 2024 in der japanischen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde.

Diese retrospektive Studie untersucht die altersbereinigte Krebssterblichkeit nach der dritten Dosis des mRNA-Lipid-Nanopartikel-Impfstoffs während der COVID-19-Pandemie. Dr. Fornerod hob eine besonders aufschlussreiche Zahl aus der Studie hervor, die einen stetigen Rückgang der Krebssterblichkeit bis 2020 zeigt, jedoch eine bemerkenswerte Abweichung und einen deutlichen Anstieg in den Jahren 2021 und 2022, die mit den aufeinanderfolgenden Runden der mRNA-Impfung zusammenfallen. Die Studie stellt die Krebssterblichkeit im Vergleich zur Impfung dar, wobei eine statistisch signifikante Übersterblichkeit nach der weit verbreiteten Verabreichung dieser Medikamente Impfstoffe mRNA Gentherapie auftritt. Japan, eines der Länder mit der höchsten Impfrate, hat vor kurzem die siebte Runde von mRNA-Injektionen abgeschlossen, was den in der Studie beobachteten Zusammenhang unterstreicht.

Dr. Fornerod ist nicht die einzige Stimme, die diese wachsende Besorgnis zum Ausdruck bringt. Auch der renommierte Professor für Onkologie und Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Onkologie an der St. George’s University in London, Angus Dalgleish, hat die Aufmerksamkeit auf dieses kritische Thema gelenkt. Professor Dalgleish äußerte ähnliche Bedenken und betonte die dringende Notwendigkeit umfassender Studien und sofortiger Maßnahmen, um die potenziellen Gefahren dieser experimentellen mRNA-Gentherapien anzugehen.

Beide Experten, die über umfangreiche Erfahrungen in der Onkologie und der klinischen Forschung verfügen, betonen, wie wichtig es ist, die Sicherheitsprotokolle und die langfristigen Auswirkungen dieser weitverbreiteten mRNA-Gentherapie neu zu bewerten. Ihre Mahnungen zur Vorsicht werden von der gesamten medizinischen Gemeinschaft geteilt.

Auf der anderen Seite der Welt hat Prof. Masanori Fukushima, emeritierter Professor der Universität Kyoto und Japans führender Onkologe, diese experimentellen mRNA-Gentherapien ebenfalls wiederholt verurteilt.

Erst diese Woche sprach die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson mit Dr. Nathan Goodyear, einem Arzt, der sich auf alternative Behandlungsmethoden und integrative Onkologie spezialisiert hat.

Dr. Goodyear, der sich nach der Entwicklung eines Tumors in seiner Nebenniere beruflich der Krebsbehandlung zuwandte, erklärte, dass sich “Turbo-Krebs” auf die schnelle und aggressive Art der Krebserkrankungen beziehe, die in den vergangenen vier Jahren beobachtet und durch die Pandemie noch verstärkt wurden.

Beim Vergleich der Krebstrends vor und nach der Pandemie stellte Dr. Goodyear einen deutlichen Unterschied fest: Vor der Pandemie waren vorwiegend Menschen über 50 Jahre von Krebs betroffen, und es herrschte die allgemeine Auffassung, dass im Kampf gegen Krebs Fortschritte erzielt würden. Doch nach der Pandemie kam es zu einer beunruhigenden Verschiebung: Krebs tritt in jüngeren Bevölkerungsgruppen auf, ist aggressiver und tritt in ungewöhnlichen Formen auf. Dr. Goodyear nannte seltene Fälle wie das Auftreten von Brustkrebs bei mehreren Männern innerhalb kurzer Zeit oder das gleichzeitige Auftreten von Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs bei einzelnen Personen. Sowohl Dr. Goodyear als auch seine Kollegen beobachten diese noch nie da gewesenen Muster und stellen die gängige Meinung infrage, die die Realität dieser Beobachtungen leugnet.

Man muss Anekdoten ernst nehmen!

Aber ich glaube, Anekdoten von Klinikern muss man wahrscheinlich ernst nehmen, denn ein guter, ein guter Arzt hat, Sie wissen schon, Erfahrung und hat eine Art Filter, einen historischen Filter, wann Dinge ungewöhnlich sind.

Dr. Fornerod verweist auch auf überzeugende Beobachtungen von Ärzten an vorderster Front, die einen Zusammenhang zwischen der mRNA-Gentherapie und der Zunahme von Krebsfällen belegen. Viele Ärzte haben berichtet, dass sie einen Anstieg von Krebsfällen nach Auffrischungsdosen oder ersten mRNA-Impfungen beobachtet haben. Während einige dieser Berichte in der wissenschaftlichen Literatur als Fallstudien dokumentiert wurden, räumt Dr. Fornerod ein, dass sie anekdotischen Charakter haben. Er betont jedoch, wie wichtig es ist, solche Anekdoten ernst zu nehmen, da erfahrene Ärzte über einen großen Erfahrungsschatz und ein historisches Verständnis dessen verfügen, was abnorme Muster ausmacht. Das durch jahrelange Praxis verfeinerte Wissen dieser Kliniker sollte nicht leichtfertig abgetan werden, vorwiegend dann nicht, wenn es konsequent auf Abweichungen von den erwarteten Ergebnissen hinweist.

Mein Freund, Professor Gabriel Oon, Gründungspräsident der Gesellschaft für Onkologie in Singapur, schickte mir diese Nachricht, in der er darauf hinwies, dass mehrere seiner Kollegen in der Onkologie eine Zunahme von Leukämie, Mesotheliom, Prostata- und Darmkrebs beobachten. Diese Krebsarten treten besonders häufig in den Regionen der Welt auf, die von Pfizer geimpft werden.

Immunsuppressive Wirkung durch höhere IgG4-Konzentrationen.

Dr. Fornerod erläutert weiter, wie mRNA-Impfstoffe zum Anstieg der Krebserkrankungen beitragen könnten. Er weist darauf hin, dass diese Impfstoffe bekanntermaßen eine unterdrückende Wirkung auf das Immunsystem haben, was heute nicht mehr infrage gestellt wird. So kann die mRNA-Gentherapie zu einem Anstieg des Immunmoleküls IgG4 führen und generell die Fähigkeit des Immunsystems schwächen, sich gegen Bedrohungen zu wehren. Da unser Immunsystem dazu beiträgt, uns vor Krebs zu schützen, bedeutet ein geschwächtes Immunsystem eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Krebs entwickelt und unkontrolliert wächst.

Wenn Sie an der Entwicklung und dem Verständnis der Rolle von IgG4 bei der Förderung von Turbo-Krebs interessiert sind, schauen Sie sich den YouTube-Kanal von Dr. Mikolaj Raszekan an, wo er die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte zu diesem Thema verfolgt.

DNA-Kontamination

Dr. Fornerod geht auch auf die Frage der DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen ein und ist überzeugt, dass dies kein kontroverses Thema mehr ist. Er betont, dass die DNA-Kontamination ein eindeutiges genotoxisches Risiko darstellt, und jedes genotoxische Risiko birgt das Potenzial, Krebs zu verursachen. Die Debatte hat sich daher von der Frage, ob es sich um ein Krebsrisiko handelt, auf das Verständnis des Ausmaßes des Risikos verlagert.

Die Frage der DNA-Kontamination ist nicht mehr umstritten, da sie von mehreren unabhängigen Laboratorien weltweit bestätigt wurde. (Vielen Dank an Dr. Kenji Furukawa aus Japan für die unten stehende Grafik).

Interessanterweise ist der einzige Wissenschaftler, der die DNA-Kontamination bestätigte, aber betonte, dass es keine Bedenken gibt, Dr. Nitta von der Universität Tokio, ebenfalls eng mit Moderna verbunden.

Krebsbedingte Versicherungsansprüche explodieren

Ed Dowd hat die Ergebnisse eines zweiten Berichts auf ResearchGate veröffentlicht. Die Studie untersuchte verschiedene Altersgruppen, insbesondere die 64- bis 75-Jährigen, und kam zu bemerkenswerten Ergebnissen. Konkret zeigten die Daten für die Altersgruppe einen vernachlässigbaren Rückgang von 0,1 % im Jahr 2020, gefolgt von einem Anstieg von 4,8 % (z-Score 10) im Jahr 2021 und einem Anstieg von 11,5 % (z-Score 24) im Jahr 2022.

Neuer Krebsbericht deckt beunruhigenden Trend auf



“Wir haben etwas Interessantes gefunden.”@DowdEdward enthüllte am Mittwoch erschreckende Daten, die auf einen beunruhigenden Anstieg der Krebstodesfälle hinweisen.



Der neueste Bericht von Phinace Technologies, verfasst von Carlos Alegria und Yuri Nunes, deckt einen… pic.twitter.com/F6Jgb2VYlN — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 4, 2024

Dowd wies darauf hin, dass diese starke Verschiebung eine Untersuchung der Ereignisse nach 2020, beginnend mit dem Jahr 2021, erforderlich mache. In der Studie wurde zwischen einfachen und mehrfachen Todesursachen unterschieden. Im Jahr 2020 wurde ein Anstieg von 3,4 % bei den multiplen Todesursachen beobachtet, der aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf bereits komorbide Krebspatienten erwartet wurde. Entgegen der Erwartung eines Rückgangs der überzähligen Krebstodesfälle aufgrund des “Vorzieheffekts” stiegen die Zahlen jedoch weiter dramatisch an: um 9,2 % im Jahr 2021 und um 16,4 % im Jahr 2022. Dieser Trend deutet auf einen erheblichen und problematischen Anstieg der überzähligen Krebstodesfälle hin – sowohl bei den zugrundeliegenden als auch bei den multiplen Ursachen -, der sich allein im Jahr 2022 auf etwa 40.000 überzählige Todesfälle in dieser Altersgruppe belaufen könnte.

Auch der Gesundheitsökonom der Universität Luzern, Prof. Dr. Konstantin Beck, schlug in Bezug auf die Versicherungsansprüche bei Krebserkrankungen in der Schweiz Alarm.

Zensur bleibt ein Problem

Dr. Fornerod hebt ein deutliches Beispiel für Zensur im wissenschaftlichen Diskurs während der COVID-Ära hervor. Er verweist auf einen Vorabdruck vom Mai 2022, in dem die Notwendigkeit diskutiert wird, die gewebespezifische Dysregulation der ER-Aktivität bei der Entwicklung von Impfstoffen auf der Basis von Spike (mRNA) zu berücksichtigen. In der endgültigen Version vom November 2022 wurde dieser kritische Schlusssatz gestrichen.

Dr. Fornerod vermutet, dass es sich bei dieser Auslassung um eine Form der Zensur handelt, die möglicherweise darauf abzielt, ein Zögern bei der Impfung zu vermeiden. Als erfahrener Gutachter stellt er fest, dass es unüblich ist, Autoren zu bitten, Diskussionspunkte zu entfernen, was ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass es sich um einen bewussten Akt der Zensur handelt.

Abgesehen von der Zensur sind tyrannisierende Ärzte nach wie vor ein großer Schandfleck in der Ärzteschaft, wie ich in meiner Tirade vor einigen Wochen erwähnt habe.

Jetzt gibt es genug Beweise, um die Injekltionen zu stoppen!

…. Meiner Meinung nach gibt es genügend starke Beweise für einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Krebs. und dann noch das Sicherheitssignal aus Japan, um zu sagen: Okay, es ist Zeit aufzuhören!

Abschließend ist Dr. Fornerod fest davon überzeugt, dass es genügend starke Beweise für einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoffen und Krebs gibt. In Verbindung mit den Sicherheitssignalen aus Japan plädiert er dafür, diese Impfstoffe zu stoppen, um weitere Untersuchungen durchzuführen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.