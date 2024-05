Statistische Analyse: Starke Korrelation zwischen Injektionen und Todesfällen

„17 Millionen Menschen … starben während der klinischen Versuche mit COVID-19, das wird weltweit berichtet … Wir haben eine internationale statistische Analyse durchgeführt, um zu zeigen, dass die Korrelation zwischen Injektion und Tod bei 32 Standardabweichungen liegt, und mehr als drei ist statistisch signifikant“.

Die Professorin, Immunologin, Erfinderin und Unternehmerin Dolores Cahill beschreibt Craig Rucker auf TNT Radio, wie 17 Millionen Menschen durch COVID-Injektionen starben. Cahill, eine ausgesprochene Kritikerin der mRNA-Injektionen, scheint die gesamte Markteinführung als eine einzige große klinische Studie zu betrachten und sagt, dass sie im April 2020 hätte gestoppt werden müssen.

„Siebzehn [17] Millionen Menschen sind in den klinischen Studien mit COVID-19 gestorben, das wird weltweit berichtet“, sagte Cahill zu Rucker. Der Immunologe verweist auf ein anekdotisches Beispiel eines Massensterbens nach dem Einsatz der Injektionen in einem bestimmten Pflegeheim im Jahr 2020.

Cahill sagt, dass allein in dem einen Pflegeheim, das sie und ihre Kollegen von Health Freedom Ireland und aus anderen Ländern untersucht haben, 51 ältere Menschen COVID-Injektionen erhielten, von denen 19 innerhalb von zwei Wochen starben. Acht dieser Todesfälle ereigneten sich innerhalb von 48 Stunden.

„Wir haben eine internationale statistische Analyse durchgeführt, die zeigt, dass die Korrelation zwischen Injektion und Tod bei 32 Standardabweichungen liegt und ein Wert über drei statistisch signifikant ist“, sagt Cahill. Sie und ihre Kollegen haben diese Informationen an Abgeordnete in Irland und auf der ganzen Welt geschickt.

„Wäre diese Warnung von der Polizei und den Gerichtsmedizinern in Irland und auf der ganzen Welt beachtet worden, hätten die klinischen Studien im Januar 2021 gestoppt und diese 17 Millionen Leben gerettet werden können”.

"17 million people…died [in] the COVID-19 clinical trials, that is reported worldwide…We did international statistical analysis to show the correlation of injection and death was 32 standard deviations, and above three is statistically significant."



