Das US-Imperium schürt gezielt Hass und Gewalt im Nahen Osten

Haben Sie nicht gesehen, wie das US-Imperium den Radikalismus, den seine militärische Gewalt im Nahen Osten hervorruft, benutzt, um weiteren militärischen Expansionismus in der Region zu rechtfertigen, der zu noch mehr militärischer Gewalt führt?

Caitlin Johnstone

Manchmal erlebe ich Leute, die sich darüber wundern, dass die USA einen Völkermord im Nahen Osten unterstützen, weil sie wissen, dass dies die Region gegen sie radikalisieren wird, und fälschlicherweise glauben, dass dies den strategischen Zielen der USA zuwiderläuft.

Und ich möchte ihnen immer sagen: Habt ihr das letzte Vierteljahrhundert verschlafen? Habt ihr nicht gesehen, wie das US-Imperium den Radikalismus, den seine militärische Gewalt im Nahen Osten hervorgerufen hat, dazu benutzt hat, mehr militärischen Expansionismus in der Region zu rechtfertigen, der zu mehr militärischer Gewalt führt?

Darum geht es im sogenannten “Krieg gegen den Terror” seit dem 11. September 2001. Die Daten zeigen eindeutig, dass der von den USA geführte militärische Interventionismus im Nahen Osten im Namen des Kampfes gegen den “Terrorismus” tatsächlich dazu führt, dass sich mehr Menschen den von den USA bezeichneten Terrororganisationen anschließen und mehr Terroranschläge verüben, denn nichts radikalisiert so sehr gegen die USA und ihre Verbündeten, wie wenn man mit ansehen muss, wie sie vor den eigenen Augen die eigenen Leute ermorden und vertreiben. Doch der Interventionismus geht weiter. Und warum? Weil der ressourcenreiche Nahe Osten eine geostrategisch entscheidende Region für die Vorherrschaft auf dem Planeten ist und das US-Imperium dort seine militärische Präsenz ausbauen will.

Es ist eigentlich ein genialer, sich selbst verstärkender Betrug. Und so funktioniert es:

Schritt 1: Ermordung von Menschen im Nahen Osten im Namen des Kampfes gegen den “Terrorismus”.

Schritt 2: Das führt dazu, dass die Menschen Sie und Ihre Verbündeten hassen und sich mit Gewalt rächen wollen.

Schritt 3: Bezeichnen Sie diese Menschen als “Terroristen”.

Schritt 4: Noch mehr Kriegsmaschinen in die Region schicken, um den “Terrorismus” zu bekämpfen.

Schritt 5: Tötung weiterer Menschen im Nahen Osten im Namen des Kampfes gegen den “Terrorismus”.

Verstehen Sie, wie sich dieser Kreislauf immer und immer wieder wiederholt und zu immer mehr militärischem Expansionismus der USA im Nahen Osten führt? Genau das haben wir gesehen und genau das will das US-Imperium.

Was glauben Sie, warum das US-Imperium so viel Energie darauf verwendet, Diktaturen im gesamten Nahen Osten zu unterstützen, obwohl es behauptet, die Demokratie zu unterstützen? Damit sie der Region ihren Willen aufzwingen können, ohne dass dies nennenswerte geostrategische Konsequenzen hätte. Sie können ungehindert militärischen Sprengstoff auf Westasien regnen lassen, ohne Verbündete und Partner zu verlieren, und das einzige, was dabei herauskommt, ist ein Haufen radikalisierter Hass in der breiten Öffentlichkeit, was sie ohnehin wollen.

Sollten die ölreichen Staaten des Nahen Ostens jemals demokratisch regiert werden, würden sich ihre Regierungen schnell von ihren offiziellen und inoffiziellen Bündnissen und Partnerschaften mit den USA und Israel lösen und höchstwahrscheinlich einen eigenen mächtigen Block bilden, um ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Da das Imperium dazu beiträgt, den Willen der Menschen in dieser Region zu unterdrücken, indem es stattdessen Diktatoren einsetzt und unterstützt, ist die einzige Möglichkeit, die einige Menschen zu haben glauben, um ihren Willen in dieser Richtung durchzusetzen, nicht staatliche Gewalt, die als “Terrorismus” bekannt ist.

Eines Tages wird es als Vergeltung für den Völkermord in Gaza einen großangelegten gewaltsamen Angriff auf die USA geben, und die Antwort der USA wird mit Sicherheit ein weiterer militärischer Expansionismus im Nahen Osten sein. All das passt den Herrschern des US-Imperiums perfekt in den Kram. Sie wollen es, und sie arbeiten aktiv daran, dass es geschieht.

Das zentralisierte US-Imperium macht die Welt hasserfüllter, gewalttätiger, gefährlicher und ausbeuterischer. Die Menschheit kann erst dann Frieden finden, wenn diese weltbeherrschende Machtstruktur auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wird.