Was sie WIRKLICH mit „Bekämpfung der Fettleibigkeit“ meinen

Kit Knightly

In letzter Zeit ist in den Medien viel von der „Adipositas-Epidemie“ die Rede.

Das macht mich misstrauisch.

Bevor ich fortfahre, möchte ich klarstellen, dass ich NICHT dafür plädiere, dass jeder fettleibig wird oder es etwas „Positives“ ist, 400 Pfund (ca. 181 kg) zu wiegen und seine eigenen Füße nicht mehr sehen zu können.

Ich sage NICHT, dass Adipositas für viele Menschen kein Problem ist.

Ich behaupte, dass dieses Problem höchstwahrscheinlich aufgebauscht – und überbewertet – wird und dass potenziell gefährdete Menschen ausgenutzt werden, um eine Agenda zu verkaufen, die nichts damit zu tun hat, Menschen zu helfen oder das menschliche Wohlbefinden zu verbessern.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

Im Dezember veröffentlichte die britische Zeitschrift Politics Home einen Artikel, in dem gewarnt wurde, dass der NHS „der Prävention Vorrang einräumen oder sich auf seinen Zusammenbruch vorbereiten“ müsse, wobei der Schwerpunkt auf der Fettleibigkeit lag:

Großbritannien isst sich zu Tode, und das ist ein Rezept für eine drohende Katastrophe für den NHS.

Letzten Mittwoch fand in Davos ein Runder Tisch zum Thema „Bekämpfung der Adipositasepidemie“ statt:

Am Freitag warnte der Telegraph, dass „die Fettleibigkeitskrise die finanzielle Stabilität der Welt bedroht“.

Am Samstag berichtete der Mirror über eine „bahnbrechende Studie“, die „die erschreckenden Auswirkungen von Fettleibigkeit auf die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken“ aufzeigte.

Natürlich wurde nicht erwähnt, dass die Chemikalien in ultra-verarbeiteten Lebensmitteln, die Menschen fettleibig machen, auch Krebs verursachen könnten, denn das ist nicht das Thema.

Aber worum geht es dann?

Ich weiß, dass niemand hier so naiv ist zu glauben, dass sich eine dieser Personen oder Institutionen wirklich um den NHS, die Wirtschaft, Krebs oder das Wohlergehen der Fettleibigen kümmert, also worum geht es wirklich?

Die Antwort lautet: Besteuerung, Medikamente und langfristig wahrscheinlich Rationierung.

Wenn Sie glauben, ich würde nur raten, dann lesen Sie diesen Meinungsartikel aus der Sunday Times vom vergangenen Wochenende: „Junk Food Tax can stop Ireland’s obesity crisis hitting critical mass„.

Besteuerung – klar.

Dann gibt es die Medikamente. Das ist hier das große Thema.

Überall wird für neue Medikamente geworben, die das Gewicht reduzieren sollen.

Die neuen Medikamente heißen „Glucagon-like Peptide 1 Agonists“ (GLP-1s), für das bekannteste von ihnen – Ozempic – wurden Milliarden für Marketing ausgegeben.

Von Oprah Winfrey bis Elon Musk gaben plötzlich alle zu, Wegovy – so der US-Markenname von Ozempic – einzunehmen.

Im Dezember 2023 verkündete das Wissenschaftsmagazin Science, dass das neue GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion den Preis „Durchbruch des Jahres“ gewonnen habe.

Fast täglich wird in den Nachrichten berichtet, dass „Ozempic [und] andere Medikamente zur Gewichtsabnahme die Medizin verändern“.

Die letzte Woche ausgestrahlte Folge der BBC-Sendung Panorama trug den Titel „Britain’s Obesity Crisis, Are Weight Loss Drugs the Answer (Großbritanniens Adipositas-Krise: Sind Medikamente zur Gewichtsreduktion die Antwort?)?

Spoiler-Alarm: Sie sind es.

Dies ist eines der bemerkenswertesten Beispiele für „Dokumentation als Werbung“, das Sie je gesehen haben.

In diesem Fall haben sie die Knappheit sogar in den Quellcode geschrieben, indem sie in mehreren Artikeln behaupten, der Wirkstoff sei „always short“.

Der Freifahrtschein von Big Pharma für alle Medikamente gegen Fettleibigkeit hat gerade erst begonnen.

In einem Artikel, der am Montag in Pharmaceutical Technology veröffentlicht wurde, hieß es: „Medikamente gegen Fettleibigkeit könnten den nächsten Goldrausch für Pharma-CMOs auslösen“, und NBC fügte hinzu: „Aktien von Medikamenten gegen Fettleibigkeit könnten in die Höhe schnellen“.

Das zynische Marketing geht hier durch die Decke.

Es sei daran erinnert, dass einer der „Experten“ auf dem oben eingebetteten Davos-Panel Mads Krogsgaard Thomsen ist, CEO der Novo Nordisk Foundation.

Die Novo Nordisk Stiftung ist die reichste wohltätige Stiftung der Welt. Novo Nordisk ist auch das dänische Pharmaunternehmen, das Ozempic entwickelt hat.

Auf die Frage nach der Behandlung von Fettleibigkeit antwortete Mads wie folgt:

… wir haben polygenetische Risikofaktoren, die manche Menschen stärker [für Adipositas] prädisponieren als andere, und trotzdem werden die Menschen stigmatisiert, obwohl sie nicht schuld sind, sie sind genetisch prädisponiert.

Erkennen Sie es schon?

Sie verbreiten den Mythos, Fettleibigkeit sei rein genetisch bedingt und daher „nicht Ihre Schuld“, damit die Menschen zu Medikamenten greifen, anstatt einfach eine Diät zu machen.

Es geht nur darum, den Menschen zu schmeicheln, sie zu entmündigen und von den Produkten der Firmen abhängig zu machen.

Medikamente – doppelt prüfen.

Und schließlich, wie zuvor besprochen, die Rationierung, die sowohl Guardianistas als auch Tory-Typen seit Jahren geifernd einführen wollen.

Ein besonders eifriger „Lebensmittelexperte“ forderte, dass wir im März 2020 mit der Rationierung wegen Covid beginnen sollten, als die Zahl der Covid-Fälle weltweit bei etwa 300.000 lag.

Zwei Tage später erklärte The Telegraph, dass die Covid-Rationierung „unvermeidlich“ sei.

Sie LIEBEN die Rationierung, sie warten seit Jahren darauf, uns rationieren zu können, und in den nächsten ein bis zwei Jahren werden sie es wahrscheinlich ernsthaft in Erwägung ziehen. Sie werden es vielleicht nicht „Rationierung“ nennen, aber genau das wird es sein.

Wenn Sie glauben, dass ich paranoid bin, dann sollten Sie sich dieses akademische Papier vom Februar 2023 ansehen [Hervorhebung hinzugefügt]:

In diesem Papier wird argumentiert, dass Rationierung als politische Option zur Eindämmung des Klimawandels vernachlässigt wurde. Es besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass eine schnelle Reduzierung der globalen Emissionen erforderlich ist, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Wir argumentieren, dass Rationierung den Staaten helfen könnte, ihre Emissionen schnell und gerecht zu reduzieren. Unsere Argumente in diesem Papier stützen sich auf ökonomische Analysen und historische Forschungen zur Rationierung in Großbritannien während (und nach) den beiden Weltkriegen.

Wenn Wissenschaftler schon Rationierung vorschlagen, um den Klimawandel abzuschwächen“, wie lange wird es dann noch dauern, bis dies auch eine Lösung für die Fettleibigkeitsepidemie ist?

Deswegen gibt es eine ständige Propagandakampagne, die davon spricht, wie großartig die Rationierung im Zweiten Weltkrieg für die Menschen war, wie diese von Medical News Today:

Viele Menschen waren während der Lebensmittelrationierung im Krieg besser ernährt als vor dem Krieg. Die Säuglingssterblichkeit ging zurück und das Durchschnittsalter, in dem die Menschen eines natürlichen Todes starben, stieg an […] Die Lebensmittelknappheit während des Krieges zwang die Menschen zu neuen Ernährungsgewohnheiten. Die meisten Menschen aßen weniger Fleisch, Fett, Eier und Zucker als zuvor.

Rationierung – natürlich.

Aber gibt es etwas Beängstigenderes als das, was sich am Horizont abzeichnet?

Zurück zum Panel in Davos und zu Mads Krogsgaard Thomsen, der dieses kleine Nugget beiläufig fallen ließ:

Es gibt schwangere Frauen, bei denen es sogar eine epigenetische Prägung des Fötus gibt, der dann später zu Übergewicht neigt. Es gibt also so viele Dinge, über die wir nachdenken müssen … bevor eine Frau ein Kind bekommt.

Liegt es an mir, oder gibt es Hinweise darauf, dass man Babys vor der Geburt behandeln könnte, um „genetisches“ Übergewicht zu verhindern?

Das sollte man im Auge behalten.