Was steckt hinter Gen. Mark Milley’s Rassenpredigt? Schauen Sie sich den neuen Inlandskrieg gegen den Terror an.

Glenn Greenwald

Die übergreifende Ideologie der Pentagon-Beamten sind größere Militärbudgets und eine permanente Kriegshaltung. Ihr neues Kriegsziel ist explizit die heimische „weiße Wut“.

Zweihundertvierzig Jahre lang haben sich amerikanische Generäle nicht gerade durch unnachgiebiges öffentliches Eintreten für linke kulturelle Dogmen ausgezeichnet. Dennoch schien es am Mittwoch ein großes Erwachen im Pentagon zu geben, als Gen. Mark Milley, der ranghöchste Militäroffizier der USA als Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus aussagte. Der Vorsitzende verteidigte vehement die Lehre der kritischen Rassentheorie in West Point und sagte unter Bezugnahme auf den Capitol-Aufstand vom 6. Januar: „Es ist wichtig, dass wir trainieren und dass wir verstehen … und ich will die weiße Wut verstehen. Und ich bin weiß.“

Als Antwort auf die konservative Kritik, dass Top-Militärs sich nicht in aufrührerische und polarisierende Kulturdebatten einmischen sollten, waren Liberale begeistert, einen so einfühlsamen, rassistisch bewussten und humanitären General an der Spitze der imperialen US-Kriegsmaschine gefunden zu haben. Über Nacht wurde Gen. Milley zu einem neuen Helden für den US-Liberalismus, ein edler militärischer Führer, den – wie der ehemalige FBI-Direktor Robert Mueller vor ihm – kein patriotischer, anständiger Amerikaner infrage stellen, geschweige denn verspotten würde. Einige prominente liberale Kommentatoren warnten, dass die Konservativen jetzt anti-militärisch sind und sogar versuchen, das Pentagon zu defundieren.

Es ist natürlich möglich, dass die oberste Führungsriege des US-Militärs in Fragen des Rassenkonflikts und der rassischen Identität in den USA plötzlich äußerst aufgeklärt ist und sich somit wirklich Theorien zu eigen macht, die bis vor kurzem ausschließlich linken Wissenschaftlern an akademischen Elite-Institutionen vorbehalten waren. In Anbetracht der Tatsache, dass alle US-Kriege in der Nachkriegszeit gegen überwiegend nicht-weiße Länder gerichtet waren, die – wie alle Kriege – eine anhaltende Dämonisierungskampagne dieser feindlichen Bevölkerungen erforderten, wäre es in der Tat eine bemerkenswerte Veränderung, wenn Spitzenbeamte des Pentagon zu führenden Antirassismus-Kämpfern würden. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert, nehme ich an.

Aber vielleicht gibt es eine andere Erklärung als rechtschaffene, ernsthafte Transformation dafür, warum der oberste US-General plötzlich so großes Interesse an der Untersuchung und Erforschung der „weißen Wut“ bekundet hat. Man beachte, dass General Milleys Rechtfertigung für das plötzliche Eintauchen des Militärs in das Studium moderner Rassentheorien der Capitol-Aufstand vom 6. Januar ist – der im Lexikon des US-Sicherheitsstaates und des amerikanischen Liberalismus als „Aufstand“ bezeichnet wird. Als er erklärte, warum es so wichtig ist, die „weiße Wut“ zu studieren, argumentierte General Milley:

Was ist es, das Tausende von Menschen dazu veranlasst hat, dieses Gebäude zu stürmen und zu versuchen, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu stürzen? Was hat das verursacht? Das will ich herausfinden. Ich möchte hier einen offenen Geist bewahren, und ich möchte es analysieren.

Die militärische Haltung der USA nach dem Zweiten Weltkrieg war endloser Krieg. Um das zu ermöglichen, muss es immer eine existenzielle Bedrohung geben, einen neuen und frischen Feind, der einen ausreichend großen Teil der Bevölkerung mit ausreichender Intensität erschrecken kann, um sie dazu zu bringen, höhere Militärausgaben, Überwachungsbefugnisse und die Fortsetzung des permanenten Kriegszustands zu akzeptieren, ja sogar dafür zu plädieren. In dieser kriegsbegründenden Rolle des Bösewichts haben die Kommunisten, Al-Qaida, ISIS, Russland und eine Reihe anderer flüchtiger ausländischer Bedrohungen mitgespielt.

Laut dem Pentagon, der US-Geheimdienstgemeinschaft und Präsident Joe Biden, ist keiner von ihnen die größte nationale Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten mehr. Stattdessen sagen sie alle explizit und unisono, dass die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA nun inländischer Natur ist. Genauer gesagt, es ist „inländische Extremisten“ im Allgemeinen – und rechtsextreme weiße supremistische Gruppen im Besonderen -, die jetzt die größte Bedrohung für die Sicherheit der Heimat und die Menschen, die in ihr wohnen.

Mit anderen Worten: Um den gegenwärtigen Krieg gegen den Terror im Inland zu rechtfertigen, der bereits weitere Milliarden an Militärausgaben und eine verstärkte Überwachung im Inland provoziert hat, muss das Pentagon das Narrativ bestätigen, dass diejenigen, die sie bekämpfen, um das Heimatland zu verteidigen, weiße supremacistische Terroristen im Inland sind. Das wird nicht funktionieren, wenn die weißen Vorherrscher zahlenmäßig klein oder schwach und isoliert in ihren Organisationsfähigkeiten sind. Um der Agenda der Kriegsmaschinerie zu dienen, müssen sie eine ernste, allgegenwärtige und systemische Bedrohung darstellen.

Durch diese Linse betrachtet, ergibt es durchaus Sinn, dass General Milley die Theorien und Standpunkte vertritt, die diesem Kriegsrahmen zugrunde liegen und die weiße Vorherrschaft und „weiße Wut“ als eine grundlegende Bedrohung für das amerikanische Heimatland darstellen. Ein neuer inländischer Krieg gegen den Terror gegen weiße Suprematisten und Rechtsextremisten ist weit mehr gerechtfertigt, wenn, wie Gen. Milley stark vorschlägt, es war „weiße Wut“, die einen bewaffneten Aufstand angeheizt hat, die, in den Worten von Präsident Biden, der größte Angriff auf die amerikanische Demokratie seit dem Bürgerkrieg ist.

New York Times, May 12, 2021

Innerhalb dieses nationalen Rahmens des Krieges gegen den Terror liefert General Milley, indem er über Rasse doziert, keinen kulturellen Kommentar, sondern ein militärisches Dogma. Genauso wie es ein zentraler Teil der Aufgabe eines Top-Generals des Kalten Krieges war, Theorien anzunehmen, die den Kommunismus als ernste Bedrohung darstellten, und ein ebenso zentraler Teil der Aufgabe eines Top-Generals während des ersten Krieges gegen den Terror, dasselbe für muslimische Extremisten zu tun, ist das Annehmen von Theorien über systemischen Rassismus und die Gefahren, die von der „weißen Wut“ für die innere Ordnung ausgehen, absolut notwendig, um die aktuelle Haltung der US-Regierung darüber zu rechtfertigen, welchen Krieg sie führt und warum dieser Krieg so zwingend notwendig ist.

Nichts davon bedeutet, dass Gen. Milleys Verteidigung der kritischen Rassentheorie und der Woke-Ideologie rein zynisch und unaufrichtig ist. Das US-Militär ist eine rassisch vielfältige Institution, und – genau wie bei der CIA und dem FBI – kann die Befürwortung moderner Theorien der Rassen- und Geschlechtervielfalt wichtig für den Zusammenhalt am Arbeitsplatz sein und das Vertrauen in die Führung stärken. Und viele Menschen in verschiedenen Bereichen des amerikanischen Lebens haben im letzten Jahr eine radikale Veränderung ihrer Sprache, wenn nicht sogar ihres Glaubenssystems vollzogen – das ist schließlich der Zweck der anhaltenden landesweiten Protestbewegung, die nach der Ermordung von George Floyd ausbrach – entweder aus Überzeugung, aus Angst vor dem Verlust ihrer Position oder aus beidem. Man kann nicht reflexartig die Möglichkeit ausschließen, dass General Milley zu denjenigen gehört, deren Ansichten sich geändert haben, als sich das kulturelle Klima um ihn herum verschob.

Aber es ist absurd naiv und trügerisch, Gen. Milleys standhaftes Eintreten für Rassentheorien von der aktuellen Kriegsstrategie des von ihm geführten US-Militärs zu trennen. Die Hauptziele des Pentagons sind nach eigenen Angaben Teile der US-Bevölkerung, die sie als große Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten betrachten. Das Aufgreifen von Theorien, die „weiße Wut“ und weiße Vorherrschaft als Quelle von Instabilität und Gewalt im eigenen Land darstellen, ist nicht nur konsequent, sondern auch notwendig für das Vorankommen dieser Mission. Anders ausgedrückt: Die Doktrin des US-Geheimdienstes und der militärischen Gemeinschaft basiert auf Rasse und Ideologie, und es sollte daher nicht überraschen, dass die von Top-Generälen geförderte Weltsicht ebenfalls rassistischer Natur ist.

Was auch immer sonst wahr ist, es ist gruselig und tyrannisch, zu versuchen, militärische Führer und ihre Äußerungen über den Krieg von Kritik, Dissens und Spott auszuschließen. Keine gesunde Demokratie erlaubt es, dass Militärs so sehr verehrt werden, dass sie über Kritik erhaben sind. Das gilt besonders dann, wenn ihre öffentlichen Dekrete im Mittelpunkt des gefährlichen Versuchs stehen, die Kriegshaltung des US-Militärs nach innen zu den eigenen Bürgern zu wenden.