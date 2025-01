Was Trump tun sollte

Paul Craig Roberts

Amerikanische Sicherheitsbehörden haben lange Zeit den Deckmantel der nationalen Sicherheit benutzt, um sich der Rechenschaftspflicht für ihre Verbrechen zu entziehen, wie z.B. die Ermordung von Präsident John F. Kennedy und seines Bruders Robert F. Kennedy und die zahlreichen Morde an ausländischen Staatsoberhäuptern und Versagern. Angefangen mit dem Clinton-Regime begannen auch Präsidenten und Nicht-Sicherheitsbeauftragte, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen. Die Situation verschlimmerte sich im Regime von George W. Bush und Dick Cheney, und sie explodierte im Regime von Biden, als der Generalstaatsanwalt, das FBI und die Staatsanwälte der Demokraten das Recht als Waffe gegen Trump, seine Anwälte und seine Anhänger einsetzten. Viele Menschen wurden finanziell ruiniert. Viele wurden fälschlicherweise inhaftiert, und Trump selbst wurde seine Wiederwahl im Jahr 2020 durch den dreistesten und offensichtlichsten Wahldiebstahl in der amerikanischen Geschichte gestohlen. Die Beweise sind eindeutig, dass Biden selbst schuldig ist, den Einfluss des Vizepräsidenten und des Präsidenten zu verkaufen, wobei sein Sohn Hunter der Vermarkter ist und sich die Einnahmen teilt. Doch das US-Justizministerium verhinderte jegliche Untersuchung und Anklage. Die amerikanischen Hurenmedien vertuschten die Geschichte.

Die Praxis, hohe Amtsträger in den privilegierten Status eines Königs oder einer Aristokratie zu erheben, die über dem Gesetz und der US-Verfassung steht, darf unter dem Trump-Regime nicht fortgesetzt werden. Wenn dies geschieht, haben hohe Beamte Hausbesetzerrechte erlangt, weil sie über dem Gesetz stehen, und die US-Verfassung wird auf ein totes Dokument reduziert.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit in den USA nur dadurch verhindert werden, dass das Trump-Regime die Beamten des Justizministeriums, des FBI und des Weißen Hauses, die das Recht selektiv in Form von Lawfare gegen politische Gegner angewandt haben, schonungslos verfolgt. Wenn die Verantwortlichen sich der Rechenschaftspflicht entziehen, wird ein rechtlicher Präzedenzfall geschaffen, und zu den bereits bestehenden unterschiedlichen Rechten und Status aufgrund von Ethnie und Geschlecht werden besondere rechtliche Privilegien für hohe Regierungsbeamte hinzukommen. Es würde das Ende jeglicher Möglichkeit einer verantwortlichen Regierung bedeuten.

Dies sollte die höchste Priorität des Trump-Regimes sein. Es ist sogar noch wichtiger als die Schließung der Grenze.

An der Kriegsfront sollte Trump einfach aus dem Konflikt mit dem Iran und Russland aussteigen. Kriege lenken von innenpolitischen Angelegenheiten ab und verhindern, dass man sich darauf konzentriert, Amerika wieder groß zu machen. Kriege bringen mehr Propaganda über „Terroristen“ und mehr Eingriffe in die bürgerliche Freiheit der USA, was kein Weg ist, Amerika wieder groß zu machen. Es gibt überhaupt keinen Grund für amerikanisches Blut, Steuergelder und die weitere Ausgabe von US-Schulden, um die Kassen des Militär-/Sicherheitskomplexes zu bereichern und die Grenzen von Groß-Israel zu erweitern. Trump sollte zu der Erkenntnis gelangen, dass Israel für Amerika keinen Wert hat. Israel ist eine tote Last, die uns um den Hals hängt, und die bedingungslose amerikanische Unterstützung für Israels Kriege und den Völkermord an den Palästinensern hat Amerikas Ruf enorm geschadet. Wenn Amerika jemals einen moralischen Glanz hatte, so hat es ihn nicht mehr.

Der Iran und Russland bedrohen die USA nicht. Der Nahe Osten ist voller Probleme für den Iran, dessen Regierung keine Probleme mit den USA braucht. Ukraine ist Russlands Problem, nicht unseres. Washington ist für den Konflikt verantwortlich. Trump sollte sich entschuldigen und uns aus dem Konflikt herausnehmen.

In dem Moment, in dem Trump aufhört, Geld und Waffen an die Ukraine und Israel zu schicken, wird Frieden über die Welt kommen.

Trump sollte zu seiner ursprünglichen Position zurückkehren, dass die NATO für Amerika keinen Wert hat. Gäbe es die NATO nicht, würden sich Russland und Europa an für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen Unternehmungen beteiligen. Diese Unternehmungen würden auch für die Amerikaner Finanzierungs- und Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Alle würden prosperieren. Es ist Washingtons Streben nach Hegemonie –die Kontrolle über andere -, das die Wirtschaftstätigkeit weltweit unterdrückt und den Lebensstandard aller Amerikaner mit Ausnahme des obersten eines Prozents untergräbt. MAGA America hat kein Interesse an den Agenden von Lobbygruppen, die nur einem winzigen Prozentsatz von Menschen zugutekommen, die bereits so reich sind, dass sie ihr riesiges Einkommen und Vermögen unmöglich ausgeben können.

Die Probleme der Welt haben ihren Ursprung in Washington, und sie sind institutionalisiert in der Israel-Lobby, dem Militär-/Sicherheitskomplex, Big Pharma und seiner Kontrolle über die teure und unwirksame amerikanische Medizin, die die Gesundheit der Amerikaner und die Integrität der Ärzte den Profiten von Big Pharma opfert. Dies sind die wahren Bedrohungen für Amerika. Wenn Amerika wieder groß werden soll, müssen diese Bedrohungen, nicht Russland und der Iran, zerstört und beseitigt werden.

Wenn das Trump-Regime die Achtung der Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen kann, indem es das Justizministerium, das FBI und andere Beamte wegen ihres kriminellen Verhaltens anklagt und strafrechtlich verfolgt, und wenn es Trump gelingt, die US-amerikanisch-israelische Kriegsmaschinerie auszuschalten, wird er die Welt vor einem Atomkrieg bewahrt und die Vereinigten Staaten wieder zur wichtigsten Nation gemacht haben, auf die die Welt ihre Hoffnungen setzt.

Meine Sorge ist, dass Trump die Rolle des Krieges lieben wird. Wie Winston Churchill meinte, gibt es nichts Aufregenderes als ein Kriegsführer zu sein, vor allem, wenn man sich vorstellen kann, zu gewinnen. Trump ist äußerst anfällig dafür, sich auf einen Krieg einzulassen, der auf dem Rat beruht, dass Putin keine roten Linien hat, weil er zu viel Angst vor Konflikten hat. Da der Iran durch die Zerstörung Syriens isoliert ist und eine reformorientierte Regierung hat, die sich von religiösen Beschränkungen befreien und im Westen Geld verdienen möchte, wird Trump geraten, den Iran zu Fall zu bringen.

Wenn die herrschende Elite Sie anderswo blockiert, wird ihre Agenda zu Ihrer einzigen Wahl. Hat Trump nur deshalb so hart gekämpft, um von dem gut institutionalisierten amerikanischen Establishment benutzt zu werden?

Drittens sollte Trump sofort die US-Biowaffenlabors schließen, die Washington überall auf der Welt betreibt. Diese Labore versuchen, tödliche Krankheitserreger zu entwickeln, die hochansteckend sind. Die Labors versuchen sogar, die Erreger auf bestimmte Ethnien auszurichten, indem sie unter anderem russische DNA sammeln, in der Hoffnung, ein für Russen einzigartiges Material zu finden, an das sie den Erreger anhängen können. Diese amerikanischen Labore sind alle illegal. Washington versucht, sich der Verantwortung zu entziehen, indem es seine Biowaffenlabors in anderen Ländern ansiedelt. Trump sollte die Aktivitäten sofort stoppen und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgen, einschließlich des US-Kongresses, falls der Kongress diese illegalen Aktivitäten genehmigt hat.

Diejenigen, die von dieser üblen Aktivität profitieren, behaupten, dass wir es tun müssen, weil unsere Feinde es tun, aber sie liefern nie Belege für ihre Behauptung. Unabhängig davon beweist die Erfahrung mit Covid, dass ein freigesetzter Krankheitserreger überall hingelangt. Der Einsatz eines solchen Erregers als Waffe führt zur gleichen Selbstzerstörung wie einem Atomkrieg.

Ein Großteil der Wissenschaft ist auf Waffen ausgerichtet. Die Wissenschaft muss sich wieder auf die Verbesserung der Gesundheit und des menschlichen Zustands konzentrieren.

Wenn es Trump gelingt, sich mit den wirklichen Herausforderungen zu befassen, denen wir gegenüberstehen, anstatt sich auf falsche Herausforderungen im Dienste von Sonderinteressen zu versteifen, wird er als der größte amerikanische Präsident in der Geschichte eingehen.