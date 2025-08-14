Was um alles in der Welt ist mit Ghislaine Maxwell los?

Irgendetwas an dieser Sache passt einfach nicht zusammen.

Ghislaine Maxwell steht wieder im Rampenlicht – fast drei Jahre nach ihrer Verurteilung zu 20 Jahren Haft wegen ihrer Rolle in Jeffrey Epsteins Sexhandelsring. Im Dezember 2021 wurde Maxwell in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen: Verschwörung mit Epstein zur Anwerbung, Pflege und zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen.

Ihr Name tauchte erneut in den Schlagzeilen auf, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) und das FBI am 6. Juli ein zweiseitiges Memo veröffentlichten. Darin heißt es, es gebe keine Beweise dafür, dass Epstein eine „Kundenliste“ geführt habe oder bei seinem Tod Opfer eines Verbrechens geworden sei. Dieses Memo sollte jahrelangen Spekulationen und Forderungen nach mehr Transparenz ein Ende setzen.

Nur etwas mehr als zwei Wochen später, am 22. Juli, kündigte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche an, Maxwell treffen und zu ihrer Rolle im Epstein-Fall befragen zu wollen.

Am 25. Juli erklärte Maxwells Anwalt David Oscar Markus, seine Mandantin habe ein zweitägiges, ausführliches Gespräch mit Blanche geführt und dabei Fragen zu fast 100 Personen beantwortet, die angeblich mit Epstein in Verbindung standen. „Sie wurde zu allem Möglichen befragt – zu allem“, sagte Markus.

Laut ABC News erklärte Maxwell während des Gesprächs, dass Trump sich ihr gegenüber nie unangemessen verhalten habe.

DOJ erwägt Freigabe des Interviews

Drei hochrangige Beamte der Trump-Regierung berichteten, dass das DOJ darüber nachdenke, die vollständige Abschrift des Interviews zu veröffentlichen. Nur eine Woche nach ihrer Befragung, am 31. Juli, wurde Maxwell in aller Stille von der Bundesanstalt FCI Tallahassee (niedrige Sicherheitsstufe, Florida) in das Bundesgefangenenlager Bryan (minimale Sicherheitsstufe, Texas) verlegt.

FCI Tallahassee war im Mai 2023 zu 88 % ausgelastet (746 Frauen bei einer Kapazität von 846). Das Camp Bryan ist eine von nur sieben vergleichbaren Einrichtungen in den USA, meist mit Schlafsälen, minimalen Sicherheitsvorkehrungen und geringem Personal-Insassen-Verhältnis.

Der Zeitpunkt der Versetzung – nur eine Woche nach dem DOJ-Interview – führte zu Spekulationen, auch wenn kein offizieller Grund genannt wurde.

Reaktionen und Zweifel

SiriusXM-Moderatorin Megyn Kelly nannte die Situation „ärgerlich“. „Diese Frau ist eine verurteilte Sexhändlerin – und sitzt da wie eine Bienenkönigin“, sagte Kelly. Sie betonte, Maxwell werde sagen, was immer nötig sei, um Vorteile zu erlangen, und ihre Aussage sei daher nicht vertrauenswürdig. „Trump und alle anderen sollten ihr sagen, dass sie wieder ins Gefängnis soll und in der Hölle verrotten kann.“

Journalist Mark Halperin kritisierte die fehlende Erklärung für die Versetzung als „seltsam“ und warnte vor weiterem Misstrauen in einem ohnehin von Intransparenz und Verschwörungstheorien geprägten Fall.

Streit um Gerichtsdokumente

Am 18. Juli beantragte das DOJ die Entsiegelung einer Grand-Jury-Zeugenaussage im Zusammenhang mit Maxwell und Epstein. Maxwells Anwälte widersprachen am 28. Juli und argumentierten, die Freigabe verletze das Geschworenengeheimnis, schränke ihre rechtlichen Optionen ein und gefährde ihr Recht auf ein faires Verfahren.

Trump erklärte am selben Tag, er habe die Befugnis, Maxwell zu begnadigen, sei jedoch nicht darum gebeten worden und schließe es nicht aus.

US-Bezirksrichter Richard Berman forderte die Trump-Administration auf, bis zum 29. Juli ein geschwärztes 25-seitiges Memo einzureichen, und bat Vertreter von Epstein und seinen Opfern um Stellungnahmen bis zum 5. August.

Am 23. Juli lehnte ein Bundesrichter im 11. Berufungsgericht den DOJ-Antrag ab, Geschworenengerichtsprotokolle aus den Jahren 2005 und 2007 in Florida freizugeben. Richter Paul Engelmayer im zweiten Gerichtsbezirk lehnte ebenfalls einen Antrag ab, andere Dokumente zu entsiegeln, da sie nur Epstein und Maxwell, nicht aber weitere Personen betrafen.

Politische Risiken einer Begnadigung

Ex-Pressesprecher Sean Spicer warnte, eine Begnadigung oder Strafverkürzung für Maxwell würde einen beispiellosen öffentlichen Aufschrei auslösen – parteiübergreifend. Er verglich das Szenario mit Trumps Entlassung von FBI-Direktor Comey 2017, bei der Trump ebenfalls falsch beraten worden sei.

Kongressanhörung und Bedingungen

Das House Oversight Committee lud Maxwell am 23. Juli zu einer Anhörung am 11. August vor. In einem Schreiben vom 29. Juli stellte Anwalt Markus Bedingungen: Immunität, vorheriger Zugang zu den Fragen und Aufschub bis nach den Obersten-Gerichtshof-Entscheidungen zu Maxwells Berufungen.

Eine Ausschusssprecherin erklärte am 31. Juli, Immunität werde nicht gewährt. Am Folgetag gab Ausschussvorsitzender James Comer bekannt, dass Maxwells Aussage auf unbestimmte Zeit verschoben sei.

Berufung vor dem Supreme Court

Am 28. Juli reichten Maxwells Anwälte eine Antwort beim Supreme Court ein. Sie argumentierten, ein Regierungsversprechen im Rahmen der Nichtverfolgungsvereinbarung (NPA) von 2008 mit Epstein sei bindend. Diese Vereinbarung, geschlossen von Ex-Arbeitsminister Alex Acosta, beinhaltete, den Fall fallen zu lassen, wenn Epstein sich auf Staatsanklagen einließ, sich als Sexualstraftäter registrierte, Opfer entschädigte und 13 Monate Haft mit Freigang verbüßte.

Acosta hielt die NPA vor Epsteins Opfern geheim, was 2017 von einem Bundesrichter als rechtswidrig eingestuft wurde. Maxwells Berufung wurde für die „lange Konferenz“ des Supreme Court am 29. September terminiert.