Was verbergen sie noch? Neue Epstein-Fragen deuten auf eine viel größere Vertuschung hin

Sie sagen uns nicht die Wahrheit. Die neueste Veröffentlichung von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall hat eine Menge alarmierender neuer Fragen aufgeworfen. Für mich ist dieser Skandal wie eine Zwiebel. Je mehr Schichten wir abtragen, desto schlimmer wird der Gestank.

Jeffrey Epstein hat reiche und mächtige Freunde gesammelt, wie manche Leute Baseballkarten sammeln. Es scheint, dass Epstein die meiste Zeit damit verbrachte, mit seinen reichen und mächtigen Freunden zu verkehren, und seine E-Mails beweisen, dass sehr junge Mädchen oft Gesprächsthema waren. Aber wir sollen glauben, dass niemand außer Epstein je eines der jungen Mädchen missbraucht hat, die ständig in Epsteins Haus herumlungerten.

Und da Epstein tot ist, kann er ganz sicher nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen.

Interessanterweise ist eines der neu veröffentlichten Dokumente eine Entwurfsmitteilung des U.S. Attorney’s Office des Southern District of New York, die bestätigt, dass Epstein tot ist.

Das Problem ist, dass dieser Entwurf auf den Tag vor der Entdeckung von Jeffrey Epsteins Leiche datiert ist…

Neu veröffentlichte Epstein-Dateien enthalten eine Entwurfsmitteilung, die federalen Staatsanwälten zugeschrieben wird und auf den Tag vor dem Tod von Jeffrey Epstein datiert ist.

Der Entwurf erscheint unter mindestens 23 Dokumenten in der Offenlegung, die als Mitteilungen des U.S. Attorney’s Office des Southern District of New York gekennzeichnet sind.

Uh oh.

Jemand muss das erklären.

Ich würde bei U.S. Attorney Geoffrey S. Berman anfangen.

Was wusste Berman, und wichtiger noch: Wann wusste er es?

Das sieht nach einer rauchenden Pistole aus.

Bisher habe ich keine vernünftige Erklärung gehört, warum dieses Dokument auf den 9. August datiert ist.

Und es gibt eine weitere riesige Frage, die jeder jetzt stellen sollte.

Warum stieg „eine orange-gefärbte Gestalt“ gegen 22:39 Uhr am 9. August 2019 die Treppe zum „verschlossenen Trakt auf, in dem Epsteins Zelle untergebracht war“…?

Dokumente des Justizministeriums zeigen, dass Ermittler bei der Überprüfung von Überwachungsaufnahmen aus dem Gefängnis eine orange-gefärbte Gestalt bemerkten, die gegen 22:39 Uhr am 9. August 2019 die Treppe zum verschlossenen Trakt hochstieg, in dem Epsteins Zelle untergebracht war – Stunden bevor seine Leiche am nächsten Morgen entdeckt wurde.

Ein Beobachtungsprotokoll beschrieb die Gestalt als „möglicherweise einen Häftling“, während eine separate Überprüfung durch das Office of Inspector General des Justizministeriums dasselbe Bild als einen Justizvollzugsbeamten identifizierte, der orange-gefärbte Bettwäsche oder Decken trug.

CBS berichtete, dass unabhängige Videoanalysten sagten, die Bewegung sei eher mit einem Häftling – oder jemandem in einer orangenen Gefängnisuniform – als mit einem Justizvollzugsbeamten vereinbar. Gefängnismitarbeiter sagten CBS, dass das Eskortieren eines Häftlings zu dieser Stunde höchst ungewöhnlich gewesen wäre.

Hat jemand einen Häftling in oranger Gefängnisuniform sehr spät am 9. August in Epsteins Zelle gelassen?

Falls ja, wer war dieser Häftling, und hat dieser Häftling Epstein getötet?

Natürlich sind viele absolut überzeugt, dass Epstein noch lebt, und dazu gehört die Ex-Freundin von Prinz Andrew, Lady Victoria Hervey…

In einem Gespräch mit Tom Swarbrick von LBC sagte Lady Hervey, die in den Epstein-Dateien 23 Mal genannt wird: „Ich glaube nicht einmal mehr, dass Jeffrey Epstein tot ist, ehrlich gesagt.“ Als sie gefragt wurde, wo er sei, wenn er lebe, sagte sie, sie denke, er sei in Israel.

Epsteins Tod und seine Nachwirkungen sind seit Langem Quelle von Faszination, wobei viele Verschwörungstheorien von einem anonymen Post auf 4Chan stammen, bevor Epsteins Tod öffentlich gemacht wurde.

Der anonyme Poster behauptete, ein Gefängniswärter zu sein, der alegierte, es habe einen Leichentausch gegeben, bei dem Epstein in einem „Trip-Van“ weggeschmuggelt wurde.

Das Ganze stinkt wirklich.

Aber was noch schlimmer stinkt, ist, dass die meisten von Epsteins reichen und mächtigen Freunden geschützt werden.

Ja, es gab ein paar reiche und mächtige Männer in Europa, die Konsequenzen erlitten haben, weil sie Zeit mit Epstein verbracht haben…

Der ehemalige britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, wurde gefeuert und könnte ins Gefängnis kommen. Der britische Premierminister Keir Starmer steht vor einer Führungskrise wegen der Mandelson-Ernennung, und am Sonntag trat sein Stabschef Morgan McSweeney zurück, weil er Starmer geraten hatte, Mandelson zu ernennen.

Hohe Figuren sind in Norwegen, Schweden und der Slowakei gefallen. Und sogar vor der neuesten Charge an Dateien hat Andrew Mountbatten-Windsor, Bruder von König Charles III., seine Ehrungen, seinen fürstlichen Titel und seine steuerfinanzierte Residenz verloren.

Dank der neu veröffentlichten Dokumente ist klar geworden, dass Prinz Andrew uns angelogen hat.

Er hat immer bestritten, zur Zeit in New York gewesen zu sein, als Virginia Giuffre behauptete, er habe mit ihr geschlafen, als sie erst 17 Jahre alt war.

Aber jetzt beweist eine neu veröffentlichte E-Mail, dass Prinz Andrew tatsächlich im April 2001 um einen Aufenthalt in Epsteins Anwesen bat in New York…

Andrew Mountbatten-Windsor war an dem Datum in New York, an dem seine Anklägerin Virginia Giuffre behauptete, er habe sie dort sexuell missbraucht, als sie erst 17 Jahre alt war, zeigen die neu veröffentlichten Jeffrey-Epstein-Dateien.

Neue E-Mail-Austausche zwischen dem diskreditierten ehemaligen Prinzen, der in den bombastischen Dateien entweder als „The Duke“ oder „The Invisible Man“ bezeichnet wird, zeigen, dass er Ghislaine Maxwell fragte, ob er in Jeffrey Epsteins 60-Millionen-Pfund-Anwesen in Manhattan im April 2001 bleiben könne.

Prinz Andrew hätte die Wahrheit sagen sollen, als er noch die Gelegenheit hatte.

Es gibt keine Möglichkeit, diese E-Mail zu erklären.

Opfer wie Virginia Giuffre versuchen seit vielen Jahren, uns die Wahrheit zu sagen.

Und obwohl so viel neues Beweismaterial aufgetaucht ist, beharrt das FBI weiterhin darauf, dass Epstein keine jungen Mädchen an seine reichen und mächtigen Freunde weitergegeben hat…

Das FBI hat festgestellt, dass der verstorbene verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein keinen Sexhandelring für mächtige Leute betrieben hat, laut einem Bericht.

Während der FBI-Ermittlung gegen Epstein – die Bankunterlagen, E-Mails und Beweise für den Missbrauch von Minderjährigen umfasste – gab es wenig Beweise für einen Sexhandelring, berichtet die Associated Press.

In Fotos und Videos, die in Epsteins Häusern in New York, Florida und den Amerikanischen Jungferninseln gefunden wurden, waren einige mit Nacktbildern von Frauen, von denen einige Minderjährige zu sein schienen. Auch Bilder von kommerziellem Material zu sexuellem Kindesmissbrauch, das Epstein online erworben hatte, wurden gefunden.

Wir sprechen von Gaslighting in industriellem Maßstab.

Sie hoffen buchstäblich, dass wir unseren eigenen Augen nicht glauben.

2013 tauschte Epstein E-Mails mit dem Co-Eigentümer der New York Giants, Steve Tisch, aus, in denen sie ein „Ukrainisches Mädchen“ diskutierten, das offenbar „einen 10-Arsch“ hatte…

In einem E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2013 zwischen dem New York Giants Co-Eigentümer Steve Tisch und Epstein diskutierten die beiden Männer mehrere Frauen.

In einer E-Mail fragte Tisch nach Details über ein „Ukrainisches Mädchen“, das nach einem Treffen in Epsteins Haus mit ihm zu Mittag gegessen hatte. Er nannte sie ein „sehr süßes Mädchen“.

Epstein antwortete, die Frau habe „einen 10-Arsch“ und sei ein „Charakter“, und fügte hinzu, er würde „alle Infos“ über sie besorgen.

Tisch antwortete, er sei „neugierig zu wissen“ über die Frau, und fragte Epstein, ob sie eine „Profi oder Zivilistin“ sei, was Epstein dazu brachte zu antworten, er wolle „keine Aufzeichnungen dieser Gespräche“.

Wird Tisch je zur Rechenschaft gezogen?

Ich bezweifle es.

2016 tauschte Epstein sehr alarmierende E-Mails mit einer Person aus, deren Identität von den Behörden geschwärzt wurde. Eine E-Mail enthielt ein Bild eines Kindes, das erst 10 Jahre alt war, und eine weitere E-Mail enthielt ein Bild eines Kindes , das erst 11 Jahre alt war…

Mit riesigen Teilen vieler Dokumente geschwärzt und mit schwarzen Quadraten bedeckt gibt es einen wachsenden Ruf nach Transparenz – der nach der neuesten entdeckten Nachricht noch mehr an Fahrt aufgenommen hat. Eine der Dateien enthält eine E-Mail, die am 22. September 2016 an Epstein gesendet wurde.

Der Absender wurde geschwärzt, aber die Nachricht selbst enthält nur zwei erschreckende Wörter: „Alter 10“. Die E-Mail scheint dann ein angehängtes Bild zu haben, obwohl das Foto selbst nicht freigegeben wurde.

Menschen, die in den Dateien stöbern, fanden auch eine ähnlich unheimliche Nachricht, die angeblich vom selben Absender stammt. Versandt nur zwei Minuten später, eine weitere E-Mail mit nur den Wörtern „Alter 11“ sowie einem angehängten Bild.

2011 tauschte Epstein E-Mails mit dem Hollywood-Produzenten Barry Josephson aus, in denen ein junges Mädchen mit einem „verrückten Busen“ diskutiert wurde…

Kürzlich freigegebene Dokumente deckten häufige Kommunikation zwischen dem Filmproduzenten Barry Josephson und dem Pädophilen auf, mit Frauen und Geld unter den diskutierten Themen.

Dazu gehörten ein E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2011, in dem Josephson, 69, Epstein sagte: „Ich habe ‚das‘ Mädchen“, und hinzufügte: „Jung, attraktiv, verrückter Busen.“

Josephson sagte, die Frau sei „klug, obwohl nicht ein Genie, aber sehr effizient, wird alles tun und stumm wie ein Fisch, Punkt Ende der Geschichte“, laut den vom Justizministerium letzten Monat freigegebenen Dokumenten.

Das sind nur ein paar Beispiele aus den kürzlich freigegebenen Dokumenten, die ich teilen kann.

Es gibt andere Beispiele, die so grafisch sind, dass ich sie nicht öffentlich teilen möchte.

Wenn das FBI und das Justizministerium keine Gerechtigkeit in diesem Fall verfolgen, werden sie ihr gesamtes Vertrauen beim amerikanischen Volk verlieren.

Tatsächlich argumentieren einige, dass das bereits passiert ist.

Das amerikanische Volk sehnt sich verzweifelt nach Gerechtigkeit.

Leider scheint es, dass unsere obersten Strafverfolgungsbehörden statt Gerechtigkeit zu verfolgen, in einer massiven Vertuschung involviert sind.