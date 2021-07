Was wäre, wenn der nächste große Cyberangriff das Internet zum Ziel hätte?

In den letzten Monaten habe ich Analysen über ein geplantes Krisen-Kriegsspiel geschrieben, das vom Weltwirtschaftsforum organisiert wird und „Cyberpolygon“ heißt. Die Veranstaltung fand letzte Woche am 9. Juli statt und soll angeblich einen massiven Cyberangriff simulieren, der irgendwie die globale Lieferkette unterbricht, oder zumindest die Lieferkette mehrerer großer Volkswirtschaften stört.

Warum bin ich an diesem Kriegsspiel so interessiert? Nun, viele meiner Leser werden sich daran erinnern, dass die letzte große Simulation, die das WEF und die Bill And Melinda Gates Foundation abgehalten haben, Event 201 war, eine globale Pandemieübung, die einen Ausbruch des Coronavirus darstellte, der von tierischen Überträgern auf Menschen übertragen wurde und Millionen von Menschen tötete und gleichzeitig den Stillstand mehrerer Volkswirtschaften der ersten Welt erzwang. Event 201 war für Oktober 2019 angesetzt – zwei Monate später ereignete sich das exakte Pandemie-Szenario, das sie simulierten, im wirklichen Leben, bis auf ein paar kleine Details.

Klaus Schwab, der Leiter des WEF, nutzte den Ausbruch von COVID-19 sehr schnell als Begründung für die „Great Reset“-Agenda: Ein sozialistischer Umbau des Weltfinanzsystems und der politischen Struktur, nach dem die Globalisten seit mindestens 2014 schreien. In der Tat waren die größten Nutznießer der Pandemie dieselben Leute, die den Ausbruch nur Monate zuvor während des Events 201 simuliert hatten.

So beginnen natürlich viele Menschen sich zu fragen, ob der Blitz zweimal für die Globalisten auf dem WEF schlagen einschlagen wird. Wird es in den nächsten Monaten einen groß angelegten Cyberangriff geben, der die internationale Lieferkette zum Erliegen bringt? Wird es einen weiteren wundersamen Zufall geben, der die Handelssysteme der Welt destabilisiert und soziale Unruhen auslöst?

Cyber-Terrorismus stört bereits die Wirtschaft

Im vergangenen Monat gab es bereits einige beunruhigende krisenähnliche Cyberattacken.

Sowohl der Angriff auf die Colonial Pipeline als auch der Angriff auf die Fleischverpackungsfirma JBS hatten das Potenzial, schwerwiegende Unterbrechungen der Lieferkette zu verursachen. Insbesondere der Angriff auf die Pipeline hätte zu einer Paniksituation führen können, wenn er länger als eine Woche gedauert hätte. Stellen Sie sich vor, es gäbe für einen halben Monat oder länger kein Benzin, um die Lastwagen zu betanken, die den Großteil der Waren und Rohstoffe durch die USA transportieren. Es wäre ein Alptraum, da die Mehrheit der Amerikaner keine Vorräte für den Notfall hat und nicht mehr als das Nötigste für eine Woche auf Lager hat.

Abgesehen davon habe ich mir Gedanken über die Anpassungsfähigkeit westlicher Versorgungsketten an ein Cyber-Ereignis gemacht, und ich bin mir nicht so sicher, dass ein weiterer Pipeline-Angriff oder eine ähnliche Sabotage uns tatsächlich sehr lange schaden würde. Wenn es das Ziel der Angreifer war, maximalen Schaden anzurichten, dann müsste ein anderes Ziel gefunden werden. Ich habe eine Weile über diese Frage nachgedacht, und schließlich dämmerte es mir, dass die Lieferkette nicht direkt angegriffen werden muss, um sie zu unterbrechen.

Der Ausfall von Fastly und Cyberpolygon

Als Klaus Schwab hat kürzlich die kommende Cyberpolygon-Simulation kommentierte und erklärte, dass der nächste Cyberangriff wie eine „Cyberpandemie“ sein würde, die im Vergleich zu Covid ein weitaus größeres Zerstörungsausmaß hätte. Mir wurde klar, dass die nächste Krise vielleicht nicht die Ressourcenhersteller oder -lieferanten betreffen muss; was wäre, wenn der nächste Cyberangriff das Internet selbst betreffen würde?

Lassen Sie mich das erklären: Im Juni dieses Jahres gab es einen Internetausfall, der dazu führte, dass große Teile des Internets nicht mehr erreichbar waren, darunter eine Reihe von Mainstream-Nachrichtenseiten, Amazon, eBay, Twitch, Reddit und eine Reihe von Regierungsseiten. All dies geschah, als bei dem Content Delivery Network (CDN) Unternehmen Fastly ein Fehler auftrat. Obwohl Amazon seine Website innerhalb von 20 Minuten wieder online hatte, kostete der kurze Ausfall das Unternehmen über 5,5 Millionen Dollar Umsatz (und das ist nur eine Website!).

Fastly hat das Problem innerhalb von zwei Stunden identifiziert und behoben und behauptet weiterhin, dass der Ausfall nichts mit einer Cyberattacke zu tun hatte. Allerdings wurde dadurch eine große Schwachstelle im Internet aufgedeckt (was von Clausewitz einen Schwerpunkt genannt hätte). Ein großer Teil des Webs ist von nur drei CDN-Unternehmen abhängig, darunter Fastly.

Hier ist, was mich beunruhigt: Wenn es einen Cyberangriff auf solche Schwachpunkte im Web gäbe, und der Angriff einen bösartigen Wurm oder eine andere hochinfektiöse Waffe beinhalten würde, dann könnte Klaus Schwab sehr wohl seine „Cyber-Pandemie“ bekommen.

Das Internet spielt im täglichen Leben eine viel größere Rolle, als Sie vielleicht denken.

Zahlungsnetzwerke, Lieferketten, Vertrieb und Kommunikation

Betrachten Sie für einen Moment die große Anzahl von wirtschaftlichen Funktionen, die heute direkt mit dem Internet verbunden sind, einschließlich der Lieferkette, des Einzelhandels, der Informationsdienste und sogar der Börse. Wenn lebenswichtige Säulen des Internets wochenlang lahmgelegt würden, könnte sich eine Wirtschaft, die bereits durch ein Jahr voller Sperrungen geschwächt ist, nicht mehr erholen.

Was also treibt das Internet an? Professor Matthew Zook von der University of Kentucky hat eine Liste:

Kommunikation („Ham operators would be kings!“)

Bank- und Finanzwesen, einschließlich des Aktienmarktes („Die Goldbugs würden sich sehr selbstgefällig fühlen…“)

Transportwesen, Ampeln, Fluggesellschaften, einige Eisenbahnen und Häfen („Die gesamte Logistikindustrie würde in Schutt und Asche liegen.“)

Versorgungsunternehmen: Stromnetze und Wasser („Ich glaube, die Kanalisation würde noch funktionieren…“)

Das Internet ist wirklich überall.

Für einen Überblick über die Folgen eines totalen Internetausfalls bietet Professor Mark Graham vom Oxford Internet Institute diese Zusammenfassung:

Wenn das gesamte Internet abgeschaltet würde, würden wir einen fast sofortigen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch erleben. Das Internet ist das Nervensystem der heutigen Globalisierung. Explizit digitale Interaktionen [wie] Kernbanken und Zahlungsnetzwerke, und so weiter. Aber dann würden auch Teile der Wirtschaft, die zunächst relativ unverbunden erscheinen, zum Stillstand kommen, weil alle heutigen Gesellschaften auf weitreichende Lieferketten angewiesen sind, und weitreichende Lieferketten sind auf das Internet angewiesen. (Hervorhebung hinzugefügt)

„Fast sofortiger globaler wirtschaftlicher Zusammenbruch.“ Das ist beängstigend.

Der Teil mit den langen Lieferketten klingt vielleicht nicht so wichtig, bis man bedenkt, dass die meisten Menschen in Städten leben. Die meisten Lebensmittel werden nicht in Städten produziert. Lieferketten werden viel wichtiger, wenn man hungrig ist.

Professor Graham fährt fort: „Wenn es zwei Dinge gibt, die in der heutigen Wirtschaft garantiert Chaos verursachen, dann ist es die Unfähigkeit, Lebensmittel zu verteilen, und die Unfähigkeit der Menschen, Zugang zu Geld und zum Bankennetz zu haben.“

Bleiben Sie einen Moment bei diesem Gedanken. Wenn Sie kein Essen und kein Geld hätten, was würden Sie tun?

Cui bono?

Überlegen Sie, wer von diesem Szenario profitieren würde und wie er davon profitieren würde. So wie Covid als Vorwand benutzt wurde, um die Öffentlichkeit von der wirtschaftlichen Teilhabe auszuschließen, und Unternehmen, die als „nicht lebensnotwendig“ eingestuft wurden, gesperrt wurden, könnte eine Cyber-Pandemie auch als Mittel benutzt werden, um Teile des Webs, die Regierungen nicht gefallen, gewaltsam zu isolieren.

Alternative Nachrichtenseiten wie meine könnten einfach als potentielle „Cyber-Infektionsgefahr“ eingestuft und abgeschaltet werden, während kontrollierte und gefällige Mainstream-Nachrichtenseiten weiterhin Propaganda verbreiten.

Das größte Versäumnis der Great-Reset-Agenda war, dass die alternativen Medien existieren. Wir haben der Desinformation über die Notwendigkeit der Sperrungen effektiv entgegengewirkt. Wir haben auch geholfen, die Debatte um das Wuhan-Labor aufzudecken.

Die Globalisten werden uns irgendwie zum Schweigen bringen müssen, und es scheint, dass ein Cyberangriff auf die Schlüsselmechanismen des Webs der Trick sein könnte, den sie brauchen. Oder zumindest wären sie dankbar für weitere „Zufälle“, die ihre Kritiker zum Leiden und Schweigen bringen.

Der Zufall begünstigt die Vorbereiteten

Ich schlage vor, dass die Leser auf die Möglichkeit eines globalen Internet-Zusammenbruchs achten und sich entsprechend vorbereiten. Ich stelle mir vor, dass alle Menschen, die durch den Ausschluss vom Internet entrechtet werden, sich alternativen Technologien zuwenden müssen, wie HF-Amateurfunk, digitalen Paketmodems und ham-basierten Internetsystemen wie AMPRnet oder Winlink. Als Funkamateur der Allgemeinen Klasse kann ich sagen, dass dies wahrscheinlich unsere besten Optionen für eine Zukunft sind, in der das Internet nicht mehr verfügbar oder sicher für die Kommunikation ist.

Möglicherweise könnten Amateurfunk-Internetnetzwerke für Transaktionen angepasst werden, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, und könnten auf einer gewissen Ebene für unterbrochene Lieferketten einspringen.

Ich wäre auch vorsichtig damit, mich während einer internetweiten Cyberattacke auf Kryptowährungssysteme zu verlassen. Physische Güter wie Gold- und Silbermünzen wären als universelle Währungen in einer Welt unverzichtbar, in der der digitale Handel entweder sehr instabil ist oder stark eingeschränkt wird, je nachdem, wie politisch man ist oder ob man sich weigert, verschiedene Vorschriften zu erfüllen.

Vielleicht wird in den nächsten Monaten nichts passieren. Vielleicht war die Veranstaltung 201 des WEF ein Glücksfall. Vielleicht wird Cyberpolygon kommen und gehen, ohne viel Aufsehen zu erregen, und die Warnungen in diesem Artikel werden als „Weltuntergangsstimmung“ oder „Chicken Little“-Paranoia behandelt werden.

Vielleicht auch nicht.

Was ich weiß, ist, dass das Ausmaß von Cyberangriffen und -störungen gerade im letzten Monat beträchtlich zugenommen hat, und ich weiß, dass es da draußen bestimmte Leute gibt, die in einer weiteren globalen Krise so kurz vor der Covid-Pandemie einen großen Nutzen sehen würden.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages auf und stellen fest, dass Ihr Internetzugang komplett abgeschnitten ist und die einzigen Informationsquellen, die Sie aufsuchen können, CNN oder MSNBC sind. Stellen Sie sich vor, wie ein eingefrorenes Internet Tausende von Einzelhändlern und Frachtnetzwerken unterminieren würde. Der Effekt wäre fast derselbe, als wenn jemand absichtlich das Stromnetz ausschalten oder mehrere Gaspipelines lahmlegen würde. Das ist eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen sollten.