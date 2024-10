Was wäre, wenn sie eine neue COVID mRNA Vax-Technologie durchsetzen würden?

Von Robert W Malone MD, MS

Und niemand hat sie genommen?

Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass Jill und ich vor kurzem nach Tokio, Japan, gereist sind, um am 6. Internationalen Krisengipfel teilzunehmen, und dass ich unmittelbar nach meiner Rückkehr nach Washington DC kurz auf der „Rettet die Republik“-Kundgebung auf der DC Mall gesprochen habe, bevor ich schließlich nach Hause auf unsere Farm zurückkehrte. Noch weniger werden sich daran erinnern, dass ich sowohl in Tokio als auch in DC über den selbstreplizierenden mRNA-COVID-Impfstoff gesprochen habe, dessen Einsatz in Japan am 1. Oktober 2024 begann. Das Produkt trägt den Namen „Costaive“.

Bei dieser Variante des ursprünglichen mRNA-Impfstoffkonzepts und der Patente wird kein Pseudouridin verwendet, was einen Vorteil darstellt. Es erfordert viel geringere Dosen von mRNA/Lipid-Nanopartikel-Komplexen als die von Pfizer oder Moderna verwendeten, was ebenfalls ermutigend ist. Allerdings beruht es auf der Verabreichung eines mRNA-Moleküls, das „selbstreplizierend“ ist, d. h., sobald es seinen Weg in Ihre Zellen (Zytoplasma, nicht Kern) gefunden hat, wird es sich selbst reproduzieren, um eine große Anzahl von Genomkopien zu erzeugen, und auf diese Weise Ihre Zellen dazu bringen, große Mengen des „Nutzlast“-Proteins zu produzieren. Im Falle der COVID-Impfstoffversion ist die Nutzlast das toxische SARS-CoV-2-„Spike“-Protein. All dies basiert auf einer Version des Alphavirus-Typs des Pferdeenzephalitis-Virus. Wie der Name schon sagt, verursacht die ursprüngliche Form dieser Alphaviren Infektionen und Entzündungen des Gehirns – ergo „Enzephalitis“.

Diese Alphaviren gelten als „attraktiv“ für die Entwicklung von Biokampfstoffen, da sie in der Regel nicht tödlich sind, sondern das Gehirn so stark beeinträchtigen (lähmende Kopfschmerzen), dass potenziell infizierte Soldaten nicht mehr kämpfen können. Diese Strategie ist für diejenigen, die solche Biowaffen entwickeln wollen, attraktiv, weil sie nicht tödlich sind und daher nicht unter das derzeitige internationale Abkommen über Biowaffen fallen.

Bei dieser selbstreplizierenden RNA-Impfstofftechnologie handelt es sich nicht um ein vollständiges Alphavirus, sondern nur um die genetischen Elemente, die für die Replikation des Alphavirus-Genoms im Zytoplasma von Säugetierzellen erforderlich sind, einschließlich der Ursprungssequenz der Replikation und der Sequenz, die für die Alphavirus-Polymerase codiert.

Aus kommerzieller Sicht umgeht diese Technologie die wichtigsten Patente für die Zusammensetzung der Materie und die Technologieplattform, die den NIH/NIAID/VRC-, U Penn-, Moderna- und Pfizer/BioNTech-Portfolios für mRNA-Impfstoffe zugrunde liegen.

Wie wir bereits bei der Operation Warp Speed gesehen haben, wurden die behördlichen Prüfnormen auf dem schnellen Weg zur Marktzulassung dieses Produkts umgangen, und die zentralen Sicherheitsaspekte der möglichen Ausscheidung und Aufnahme durch andere (nicht injizierte) Menschen oder Tiere wurden nicht bewertet. Um den Kontext zu verdeutlichen: „nackte“ einzelsträngige RNA-Virus-RNA kann infektiös sein – das bekannteste Beispiel ist die RNA des Poliovirus. Das Schlüsselkonzept ist, dass bei einem selbstreplizierenden System ein seltenes Ereignis einer „nackten“ RNA-„Transfektion“ schließlich zu einer großen Menge an RNA führen kann. Dies ist natürlich sowohl für die Ausbreitung auf andere Organe und Gewebe des vorgesehenen Impfstoffempfängers als auch für andere Personen, die möglicherweise in engem Kontakt mit dem Impfstoffempfänger stehen, von Bedeutung. Darüber hinaus wurde diese Alphavirus – selbstreplizierende RNA-Technologie in den vergangenen mehr als drei Jahrzehnten der Entwicklung von einem chronischen Problem geplagt. Neurotoxizität. Man sollte also meinen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden eine sorgfältige Bewertung der Risiken dieser Produkte und Technologien für das zentrale und periphere Nervensystem verlangen würden. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. Tatsächlich gibt es nur wenige oder gar keine langfristigen Sicherheitsbewertungen des Risikoprofils dieser Produkte. Was wir wissen, ist, dass praktisch alle Menschen auf der Welt bereits mit SARS-CoV-2 infiziert sind und ein gewisses Maß an „natürlicher“ Immunität gegen die Krankheit besitzen, und dass Methoden zur Behandlung der Krankheit (COVID), die eine frühzeitige medikamentöse Behandlung beinhalten, kostengünstig und weithin verfügbar sind.

Wie Sie meinen vorangegangenen Ausführungen entnehmen können, sind Japan und die japanische Bevölkerung das menschliche Testfeld für den ersten Einsatz dieses Produkts und dieser Technologie. Eine äußerst willfährige Bevölkerung, ähnlich wie es in Israel der Fall war.

Das bringt mich zur aktuellen Situation, zu den jüngsten Reisen nach Tokio, zu den massiven Protesten gegen die Verwendung der japanischen Bevölkerung als Laborratten und zum Einsatz dieses Produkts in der älteren japanischen Bevölkerung.

Diejenigen, die diese Geschichte aufmerksam verfolgen, werden sich vielleicht daran erinnern, dass der Vorstandsvorsitzende des japanischen Partners, der hinter dem Bestreben steht, ältere Japaner dieser neuartigen, innovativen Technologie auszusetzen, für die es keine Daten zur Ausscheidung und Langzeittoxizität gibt, mit rechtlichen Schritten oder der Verhaftung aller Personen gedroht hat, die Bedenken gegen diese Technologie und ihren Einsatz äußern. Nichts sagt „sicher und wirksam“ so sehr aus wie die Drohung mit rechtlichen Konsequenzen oder Gefängnis für jeden, der die Sicherheit in Frage stellt.

Es folgt ein kurzer Auszug aus dieser juristischen Drohung, die vollständige Erklärung ist am Ende dieses Aufsatzes zu finden.

Meiji Seika Pharma Präsident Kobayashi ergreift rechtliche Schritte gegen zwei Gruppen, die sich wiederholen Unwissenschaftliche Behauptungen über Costaive: „Kann nicht übersehen werden“ Daikichiro Kobayashi, Präsident und stellvertretender Direktor von Meiji Seika Pharma, kündigte auf einer Medienveranstaltung am 8. Oktober an, dass Costaive, der mRNA-Impfstoff der nächsten Generation gegen das neuartige Coronavirus, rechtliche Schritte einleiten wird. Das Unternehmen wird rechtliche Schritte gegen Vertreter der National Coalition to Stop mRNA Vaccines und der Japanese Society of Nursing Ethics einleiten. Der Grund dafür ist, dass diese wiederholt unwissenschaftliche Behauptungen über den von Costaive angebotenen Impfstoff Replicon verbreitet haben. Die japanische Gesellschaft für Pflegeethik hat mit den Pflegeabteilungen verschiedener Universitäten zusammengearbeitet, um sie aufzufordern, Costaive nicht zu verwenden. Präsident Kobayashi erklärte: „Wir haben uns bemüht, alle Missverständnisse aufzuklären, aber wir können sie nicht länger übersehen. Laut Präsident Kobayashi werden die rechtlichen Schritte gegen Hitoshi Goto, Vertreter der National Coalition to Stop mRNA Vaccine („National Coalition“), Yasufumi Murakami und Mako Ganaha, stellvertretende Vertreter, und Jukai Maeda, Präsident der Japanese Society of Nursing Ethics, eingeleitet. Meiji Seika teilte der Publikation mit, dass es der Nationalen Koalition ein Warnschreiben wegen der einseitigen Inhalte, die auf unwissenschaftlichen Beweisen über Costaive beruhen, und wegen der wiederholten Verbreitung sachlich falscher Informationen über Meiji Seika auf seiner Video-Website geschickt habe. Er erklärte jedoch, dass er innerhalb der von Meiji Seika gesetzten Frist keine Antwort auf das Mahnschreiben erhalten habe. An die Japan Society of Nursing Ethics wurde ein Aufforderungsschreiben gesandt, in dem die Streichung mehrerer Punkte gefordert wurde, darunter die Aussage, dass „es Bedenken hinsichtlich des Shedding (d. h. der Übertragung von Infektionen von Geimpften auf Ungeimpfte) mit dem Replikon-Impfstoff gibt“, zusammen mit Erklärungen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Die Gesellschaft erklärte auf ihrer Website, dass sie am 27. September ein Schreiben von Meiji Seika Pharma Co., Ltd. erhalten hat, und der Vorstand erörtert derzeit, wie er im Rahmen eines konstruktiven Dialogs darauf reagieren kann, da es uns ebenfalls um den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Öffentlichkeit geht. Die Einzelheiten der von Präsident Kobayashi an diesem Tag angekündigten rechtlichen Maßnahmen wurden nicht bekannt gegeben.

Und wie läuft die Einführung dieser Produkte bisher?

Dies kommt gerade von einem unserer japanischen Kollegen, der eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung des Internationalen Krisengipfels #6 gespielt hat:

Es sieht so aus, als wolle niemand die selbstreplizierende mRNA-Spritze nehmen. Es heißt, dass selbst die Kinderheime sie nicht anwenden wollen. Für Meiji Seika Pharma und das Konsortium, das dahinter steht, ist es ein großes geschäftliches Desaster. Deshalb brauchen sie jemanden, dem sie die Schuld geben können. Das ist ein wichtiger Punkt für uns in der ersten Runde, mit besonderem Dank an die internationalen Referenten auf der ICS6. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt und noch proaktiver werden. Wir wollen der Klage (oder ihrer Ankündigung) eine internationale Front von Wissenschaftlern gegen die mRNA-Spritzen entgegensetzen, insbesondere gegen die selbstreplizierende Variante. Bitte veröffentlichen Sie diese Nachricht auf X oder schreiben Sie einen Artikel auf Substack. Herzlichen Dank!

Alles in allem sieht es bisher nach einem kommerziellen Flop aus. Wie bei der DEI- und ESG-Politik, die uns von Bud Light, Target, John Deere, Harley Davidson und so vielen anderen Unternehmen aufgezwungen wurde, haben die Verbraucher wieder einmal mit Nein gestimmt.

Es gibt Hoffnung. Also verzweifeln Sie nicht. Wenn es ihnen gelingt, uns zu isolieren und zu spalten, gewinnen sie und wir verlieren. Aber wenn wir kollektiv handeln und uns einfach weigern, mitzumachen, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Sie können totalitär werden oder sich in die Nacht zurückschleichen.

Wir werden bald erfahren, für welche Option sich Meiji Seika Pharma und seine US-amerikanischen und australischen Partner entscheiden werden, und welche politischen Folgen dies für die seit langem regierende japanische Partei haben wird.

Vielleicht gibt es Grenzen dafür, wie viel Gesetzestreue der biopharmazeutischen Industrie und PsyWar-Marketingstrategien eine Bevölkerung tolerieren kann.

Costaibe ist ein selbstvervielfältigender mRNA-Impfstoff der nächsten Generation. Die mRNA, die für das Antigenprotein kodiert, wird nach der Impfung in den Zellen repliziert, was zu einer anhaltenden Produktion des Antigenproteins führt, auch „Replikon-Impfstoff“ genannt. Es wird erwartet, dass die Impfstoffdosis niedrig und die Wirkung des Impfstoffs lang anhaltend ist. Präsident Kobayashi bekräftigte, dass es sich um einen Impfstoff mit einem Profil handelt, das sich für die jährliche Routineimpfung eignet.