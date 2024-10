Die US-Vormachtstellung hängt am seidenen Faden, während Israel zum geopolitischen Schlachtfeld wird – Peking als auch Moskau sind in die Machtspiele involviert

Die Aufhängung des US-Imperiums am israelischen Schafott – Peking und Moskau sind mit von der Partie.

Lama El Horr

Das amerikanische geostrategische Theater, das seinen Höhepunkt mit der Verfinsterung des postsowjetischen Russlands erreichte, stößt nun auf widerspenstige Akteure.

China, Russland, Iran und zahlreiche Länder des Südens stellen die Rollenverteilung des selbsternannten Drehbuchautors Washington, der seinen geopolitischen Rivalen systematisch die Rolle des Verlierers zuweist, während er selbst die Rolle des „guten Königs und Retters“ übernimmt, frontal in Frage.

Es steht viel auf dem Spiel. Wenn die globalen Akteure die ihnen im neuen amerikanischen Szenario zugewiesenen Rollen akzeptieren, wird die westliche Oligarchie unter amerikanischer Führung das Weltgeschehen auf Jahrzehnte hinaus beherrschen. Wenn sich die Akteure jedoch weigern, sich diesem Szenario anzupassen, werden sie das Entstehen der Welt, von der Washington träumt, verhindern. Offensichtlich hat man sich für die zweite Option entschieden, was die Krisen erklärt, die mehrere Regionen der Welt auseinanderreißen.

Washingtons neuestes Szenario

Die Herstellung von Zustimmung durch Einschüchterung ist ein Klassiker des amerikanischen Genres

Um ihre geopolitischen Gegner zu zwingen, sich einen Maßanzug anzuziehen, greifen die Vereinigten Staaten auf eine bewährte Methode zurück: Einschüchterung. Manchmal geschieht dies durch politisch-militärische Einmischung und einseitige Zwangsmaßnahmen, manchmal durch psychologische Kriegsführung.

Der atlantische Angriff auf die alternative Ordnung zur amerikanischen Hegemonie bildet das Rückgrat der Geschichte. Wie in allen tragischen Werken kündigt eine Ladung Fatalismus von Anfang an den kommenden Flächenbrand an.

Das von Washington entworfene Szenario entfaltet sich sowohl auf einer horizontalen als auch auf einer vertikalen Ebene. Horizontal, weil die Spannungen, Krisen und Konfrontationen zwischen Washington und seinen geopolitischen Gegnern auf der internationalen Bühne koexistieren (G7 gegen BRICS, NATO gegen Russland, Israel gegen Iran, USA gegen China). Vertikal, weil die Vereinigten Staaten ihren Angriff auf die antihegemonialen Kräfte priorisieren, indem sie eine russische Puppenstrategie praktizieren: verschachtelte Figuren werden eine nach der anderen zerlegt, in der Hoffnung, das Endziel, China, schrittweise zu schwächen.

In dieser vertikalen Strategie der Zerstückelung war Russland, zusammen mit Deutschland und dem Rest der EU, der erste Akt. In Westasien sind der Iran und seine Verbündeten der Achse des Widerstands, wie wir heute erleben, der zweite Akt. Mehr noch: Wie die wachsende US-Militärpräsenz im indopazifischen Raum zeigt, sind die Vorbereitungen für den dritten Akt in vollem Gange, um ein China zu flankieren, das angeblich durch die vorherige Zerstückelung seiner strategischen Partner im Vorfeld geschwächt worden ist.

Der zweite Akt des Szenarios: Zerstückelung der Widerstandsachse

Der zweite Akt spielt sich direkt vor unseren Augen ab, in Westasien. Washington hat diesen Akt als ein großes Stierkampfspektakel konzipiert, bei dem die Achse des Widerstands den zu schlachtenden Stier und der Iran die Lunge des Stiers darstellt. Das Ziel ist es, das Tier zu schwächen, indem man jedes Glied seines Körpers angreift: Gaza, Westjordanland, Ostjerusalem, Libanon, Irak, Syrien, Jemen, Iran…, bis es schließlich getötet wird. Mehrere Stierkämpfer sind an diesen Bemühungen beteiligt: Washington, London, Israel und die Europäische Union, aber alle handeln unter dem Befehl eines Oberstierkämpfers, des amerikanischen Matadors – der sich oft hinter israelischen Pfeilen tarnt.

In diesem zweiten Akt sticht eine Szene besonders hervor: die des „technischen Judas“. Ohne sich dessen bewusst zu sein, trägt der Stier seinen eigenen Dolch, versteckt in einem Armband um seine Hörner, Hufe, Flanken… So kam es zu der Episode mit den Pagern und Walkie-Talkies, dem israelisch-amerikanischen Staatsterrorismus, der dem Libanon am 17. und 18. September 2024 in den Rücken fiel.

Diese Szene des „technologischen Judas“, die durch das elementarste Völkerrecht eindeutig verboten ist, wurde heimlich und im Voraus in den zweiten Akt des amerikanischen Szenarios integriert. Ihr technologischer Begleiter beginnt plötzlich, Sie zu erstechen und zu verstümmeln, in den Straßen, Apotheken und Geschäften der Stadt – ausgerechnet der Stadt – und abseits des Schlachtfeldes. Zweifellos ist diese Szene ein Präzedenzfall für die Missachtung der Menschenrechte und der Kriegsgesetze – aber auch für das Recht auf Krieg, das einzige Mittel des Widerstands gegen Unterdrückung.

Denn man darf nicht vergessen, dass die Hisbollah und ihre Verbündeten in der Achse des Widerstands sich in den Augen Washingtons und seines israelischen Komplizen der Unterstützung eines Volkes schuldig gemacht haben, das seit über einem Jahr unter ethnischer Säuberung und Völkermord leidet.

Die Funktionen des „technologischen Judas“ im amerikanischen Szenario

Im israelisch-amerikanischen Szenario hat die Episode des „technologischen Judas“ mehrere Funktionen. In erster Linie zielt sie darauf ab, die Fähigkeit der Achse des Widerstands und insbesondere der Hisbollah zur weiteren Unterstützung der Palästinenser infrage zu stellen. Angesichts der immer schmerzhafteren Schläge, die die libanesische Partei und ihre regionalen Verbündeten den israelischen Streitkräften zufügen, kann man schon jetzt sagen, dass dieses Spiel verloren ist. Die terroristische Operation der Pager gegen politische und militärische Mitglieder der Hisbollah und die Ermordung ihrer führenden Persönlichkeiten, allen voran Hassan Nasrallah, haben die Entschlossenheit des libanesischen Widerstands und seiner regionalen Verbündeten, an der Seite der Palästinenser zu kämpfen, verzehnfacht.

Die Entführung von Technologie zu terroristischen Zwecken diente auch dazu, Peking, Moskau und ihre Partner im Süden einzuschüchtern, indem versucht wurde, die Glaubwürdigkeit der chinesischen Lieferketten zu untergraben. Gleichzeitig nutzen die USA diese terroristische Operation, um mit einer analogen Argumentation – „Wir haben es getan, also wird China es auch tun“ – eine verstärkte amerikanische technologische Abkopplung von der chinesischen Wirtschaft zu rechtfertigen. Auch hier scheint das Spiel verloren zu sein, denn die Aufrufe zur Umstellung auf chinesische Technologie sind nach dieser terroristischen Aktion wie ein Bumerang auf uns eingeprasselt.

Andererseits deutet die Tatsache, dass der Iran endlich Vergeltung für die zahlreichen israelischen Aggressionen geübt hat, darauf hin, dass es eine enge strategische Abstimmung zwischen Teheran und Moskau gibt. Während diese beiden Schlüsselstaaten der eurasischen Achse die Fertigstellung eines strategischen Partnerschaftsabkommens hinausgezögert hatten (um Washington zu beschwichtigen?), hat es den Anschein, dass die Entwicklung der Spannungen zwischen Teheran und Washington sowie zwischen Moskau und der NATO, die die wachsende Feindseligkeit der USA gegenüber Teheran und Moskau widerspiegeln, die Fertigstellung dieser Partnerschaft beschleunigt hat, die auf dem bevorstehenden BRICS-Gipfel in Kasan unterzeichnet werden soll.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Pager-Episode auch dazu diente, Washingtons Partner zu warnen, die den Desideraten der NATO, des QUAD, des Pentagons oder des US-Außenministeriums nicht gefügig genug waren. Länder wie Indien, die Türkei, Algerien und Brasilien mögen sich stillschweigend unter Druck gesetzt gefühlt haben, sich der US-Strategie zur Eindämmung Chinas und zum Boykott Russlands und des Iran anzupassen. Aber auch jenseits dieser aufstrebenden Mächte war es das Ziel Washingtons, auf globaler Ebene Angst vor anderen technologischen Produkten zu schüren, deren Herstellung von Washington und seinen Verbündeten abhängt. – Die Herstellung von Zustimmung durch Einschüchterung ist ein Klassiker des amerikanischen Genres.

Das Wichtigste, was man sich bei dieser Episode der Kamikaze-Technologie merken sollte, ist, dass die Vereinigten Staaten und ihre Satellitenstaaten, um ihre Vorherrschaft in der Welt aufrechtzuerhalten, jetzt ohne jegliche rote Linien – rechtlich, diplomatisch, menschlich oder ethisch – handeln. Das ist das Ausmaß der Gefahr für unsere Welt.

Die Herausforderungen der Gegenwart müssen gemeinsam bewältigt werden

Dieser Stillstand bei der Lösung globaler Krisen ist eine Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu besinnen: Die Regeln des Zusammenlebens zwischen den Großmächten sind nicht in den kriegerischen Kommuniqués der NATO, des Pentagon oder des US-Außenministeriums festgelegt, sondern in der Charta der Vereinten Nationen, die den einzigen legitimen Vertrag darstellt, der die Beziehungen zwischen den Staaten regeln soll.

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben den Hang des westlichen Blocks zu ungezügeltem Obskurantismus und seine Weigerung, mit dem Rest der Menschheit auf zivilisierte Weise umzugehen, offenbart. Diese Aktionen werden zweifellos in die Annalen eines dekadenten Westens eingehen, der nur noch weiß, wie er seine Interessen durch Täuschung, Plünderung und Massenverbrechen verteidigen kann. Dies ist den skrupellosen Medien zu verdanken, deren einzige Aufgabe darin besteht, die Massen zu zwingen, indem sie als weiß darstellen, was unbestreitbar schwarz ist. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Netanjahu seinem Sadismus freien Lauf lassen kann, während ein Georges Ibrahim Abdallah sein 41. Jahr im Gefängnis verbringt, weil er es gewagt hat, sich für die palästinensische Sache einzusetzen.

Dies muss die Weltmehrheit, angeführt von China und Russland, anspornen, sich geschlossener denn je gegen die amerikanische imperialistische Vorherrschaft zu stellen, die nicht nur unrechtmäßig ist, da sie von zwei Dritteln der internationalen Gemeinschaft abgelehnt wird, sondern auch das Überleben der Menschheit gefährdet. Die Beiträge von Indien, der Türkei, Algerien und Brasilien sind unverzichtbar.

Wenn die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der Lage sind, vor laufender Kamera einen Völkermord zu begehen, Bomben in Telefone, Radios, Solarpaneele oder Motorroller einzubauen, und zwar in der Größenordnung eines ganzen Landes, was hindert uns dann daran zu denken, dass sie auch in der Lage sind, Flugzeuge, Züge, Boote, Autos und Aufzüge mit Sprengfallen zu versehen? Was sollte uns davon abhalten, zu denken, dass sie auch in der Lage sind, Pandemien zu schaffen oder sogar Gift in pharmazeutische Impfstoffe einzubauen? Was hindert uns daran zu denken, dass sie auch in der Lage sind, die Funktionen der Landwirtschaft, des Wassers und der Lebensmittelindustrie zu übernehmen, wenn ihnen das hilft, ihren Gegnern zu schaden und ihre Weltherrschaft mit Gewalt durchzusetzen?

Vom israelischen Schafott hängend begeht das junge amerikanische Imperium auf dem öffentlichen Platz Selbstmord, und nur wenige würden davon träumen, es zu retten: „Wenn die USA weiterhin in der Lage sind, eine unipolare Weltordnung zu errichten, dann wird diese Weltordnung die schlimmste sein, die die menschliche Gesellschaft je gesehen hat. Die Menschen müssen ein klares Verständnis dafür haben.“

*

Lama El Horr, PhD, geopolitischer Analyst, ist der Gründungsherausgeber von China Beyond the Wall, speziell für das Online-Magazin „New Eastern Outlook„