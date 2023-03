Was, wenn die Verschwörungstheorie nicht nur eine Theorie ist?

Von Luciano Trigo

(Meinung) Selbst in der begrenzten Zeitspanne einer Generation scheint es Phasen zu geben, in denen die geschichtliche Entwicklung stillsteht, und andere, in denen sich die Geschichte im Gegenteil abrupt zu beschleunigen scheint, als würde sie von einem unbändigen Impuls angetrieben.

In vielerlei Hinsicht leben wir in einer solchen Phase.

Die Pandemie und die sozialen Experimente, die sie auslöste – natürlich in Bezug auf die Bevölkerungskontrolle, aber nicht nur -, führten dazu, dass sich eine Reihe von Bewegungen artikulierten und potenzierten, die bereits im Gange waren, die aber in dem beispiellosen globalen Szenario, das durch Covid-19 geschaffen wurde, eine enorme Zugkraft erhielten.

Ich führe willkürlich Beispiele an:

die seltsame Allianz zwischen der Linken und dem Großkapital,

die Konsolidierung der „Juristokratie“,

der fabrizierte Konsens rund um die ESG-Agenda (Umwelt-, Sozial- und Governance-Rankings)

die weitverbreitete wokeness,

die Ermächtigung von Identitätsbewegungen,

die Gender-Ideologie,

die Zensur in sozialen Netzwerken,

die manichäische Polarisierung der Politik,

Intoleranz, die als Toleranz getarnt ist,

die Kriminalisierung des Denkens,

der Hass auf das Gute,

die Übernahme eines einzigen Narrativs durch die Mainstream-Medien,

die Wiedergeburt der Zensur,

die Einführung einer neutralen Sprache,

und andere Praktiken, die vor nicht allzu langer Zeit noch als lächerlich abgetan worden wären,

und so weiter.

Dies geschieht in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada und den meisten Ländern in Europa und Lateinamerika.

Es gibt keinen Ausweg mehr.

Die häufige Gleichzeitigkeit spezifischer Agenden in verschiedenen Teilen des Planeten erweckt den Eindruck eines koordinierten Vorgehens – selbst bei Menschen, die normalerweise Verschwörungstheorien misstrauen.

Wie wir wissen, hat der Begriff „Verschwörungstheorie“ einen negativen Beigeschmack und wird häufig verwendet, um unpopuläre Meinungen lächerlich zu machen oder diejenigen einzuschüchtern, die sich nicht an die Ein-Gedanken-Regel halten.

Tatsache ist, dass Verschwörungstheorien in den meisten Fällen überhaupt nicht der Realität entsprechen: Sie erfüllen ein psychologisches und emotionales Bedürfnis, einer sinnlosen Welt einen Sinn zu geben.

Aber manche Dinge sind so seltsam, dass nur eine Verschwörungstheorie sie erklären kann.

Freud sagte, dass eine Zigarre manchmal einfach nur eine Zigarre ist.

Verschwörungen hingegen sind nicht immer Theorien.

Auch sind Verschwörungen nicht unbedingt das Ergebnis eines paranoiden Geistes.

Manchmal kommen sie vor – vor allem, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung zu manipulieren, um einer ideologischen Agenda zu dienen.

In diesem Fall können Verschwörungen sogar in aller Öffentlichkeit stattfinden, ohne dass auf Geheimhaltung geachtet wird.

Vor allem dann, wenn es sich bei dem Gegenstand der Agenda um ein eigentümliches Konsortium aus Megakapitalisten, großen Medienkonzernen und staatlichen Institutionen handelt.

Die beschleunigte Umsetzung dieser Agenda bringt sogar eine neue Form der Demokratie hervor.

Eine Demokratie ohne Konfrontation der Ideen, ohne gesunde Koexistenz der Unterschiede, ohne echte Opposition, ohne Meinungsfreiheit und vor allem ohne Menschen.

Die jüngste Geschichte wurde in einem schwindelerregenden Tempo umgeschrieben. Politische Persönlichkeiten und Ereignisse, die uns noch frisch im Gedächtnis sind, werden neu erfunden und ohne das geringste Zeremoniell oder die geringste Bescheidenheit nacherzählt.

So funktioniert die Meinungsfreiheit in der neuen Demokratie: Wer nicht einverstanden ist, muss mit Verfolgung und gerichtlicher Verurteilung rechnen.

Erst neulich hat ein einflussreicher politischer Führer die Übernahme einer bestimmten Erzählung zu einem bestimmten Zweck offen verteidigt.

Und wenn ich nicht sage, wer das war, dann deshalb, weil die Selbstzensur – ein unvermeidliches Nebenprodukt der Zensur – in unserem Land bereits voll im Gange ist.

Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass Journalisten, die einigermaßen kritisch und unabhängig sind, sich selbst kontrollieren und ihre Worte messen, vor allem, nachdem sie gesehen haben, was mit einigen ihrer mutigeren Kollegen geschehen ist.

Übrigens habe ich die Zensur schon vorweggenommen; ich meine, die Regulierung der sozialen Netzwerke kommt bald: Seit einiger Zeit poste ich nur noch nette Texte, Bilder vom Strand oder Kommentare zu Schachpartien.

Ich denke, dass man das vorläufig noch tun kann.

Denn so funktioniert die Meinungsfreiheit in der neuen Demokratie – gefeiert und beklatscht von vielen Journalisten.

Wer anderer Meinung ist, muss damit rechnen, verfolgt und vor den Schnellgerichten der Netze oder sogar vor konventionellen Gerichten ausgepeitscht zu werden.

Es sind außergewöhnliche Zeiten…

Aber zumindest in der Wahrnehmung des normalen Bürgers hat die gegenwärtige Bewegung der Unterdrückung von Freiheiten und der Auferlegung eines künstlich hergestellten Konsenses nichts Spontanes an sich, im Gegenteil.

Er spürt, dass ein ehrgeiziges Projekt zur Vereinheitlichung der Herzen und Köpfe im Gange ist, dem zu widerstehen immer schwieriger wird.

Angesichts der zunehmenden Unterdrückung der Gedanken- und Meinungsfreiheit wird dieser Bürger, der arbeitet und seine Rechnungen und Steuern bezahlt, zu einem passiven Zuschauer der Ereignisse.

Erschrocken und ratlos stellt er fest, dass nicht einmal geweihte Journalisten und gewählte Kongressabgeordnete vor Verfolgung sicher sind.

Er spürt, dass etwas Schreckliches und Falsches geschieht, aber er schluckt trocken, bevor er sich beschwert.

Aus Angst, ebenfalls von mächtigen verborgenen oder nicht so verborgenen Kräften niedergeschlagen zu werden.

Er hält sich dann an die Schweigespirale, ein Phänomen, das ich bereits in einem anderen Artikel behandelt habe.

Natürlich führt das alles auf der anderen Seite zu einem wachsenden Abgrund zwischen den Herren der Erzählung und der gesamten Gesellschaft.

Zumal in einem Land, in dem selbst die Vergangenheit unberechenbar ist, niemand weiß, wohin das führen wird.

Aber die Geschichte zeigt, dass alle Versuche, die Gesellschaft zu kontrollieren und die Freiheiten zu unterdrücken, schlecht geendet haben.

*Luciano Trigo ist Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und Buchverleger. Er ist der Autor von „O viajante imóvel“ über Machado de Assis, „Engenho e memória“ über José Lins do Rego und einem halben Dutzend weiterer Bücher, darunter auch Kinderbücher.