Das ist die Frage, nicht wahr? Obwohl Zehntausende von Experten, Tausende von Skeptikern und alle anderen von uns im letzten Jahr damit beschäftigt waren, zu debattieren, in Frage zu stellen, zu streiten und, was am schlimmsten ist, einfach nur dem endlosen Strom der Covid-Berichterstattung zuzuhören, läuft es wirklich auf darauf hinaus.

Nachdem wir all die wissenschaftlich untermauerten „Fakten“, Behauptungen, Todesstatistiken, Fall-Updates (so viele, viele Fälle) und die düsteren, immer grimmigeren Vorhersagen unserer modernen Hohepriester mit ihren Computermodellen durchforstet haben, läuft es wirklich auf diese Frage hinaus.

Was werden wir verlieren?

Aus vielen Gründen zögere ich, über dieses Thema zu schreiben. Ich habe keine Ahnung von Epidemiologie oder Virologie oder öffentlicher Gesundheit. Ich habe wirklich keine Lust, über Verluste durch Covid 19 zu schreiben, mein Beruf ist im Moment sehr gefragt, meine Frau ist erwerbstätig und kürzlich befördert worden und unsere Lebenssituation ist recht gut.

Ich werde nicht wagen, so zu tun, als ob ich über wirkliche Not oder Leiden aufgrund von Covid sprechen könnte, verglichen mit dem, was Kleinunternehmer durchmachen oder was die arbeitenden Armen ertragen mussten, aber gleichzeitig würde nur ein kompletter Narr behaupten, dass sie im letzten Jahr nichts verloren haben.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, kann ich gleichzeitig nicht einmal hoffen, all das zu begreifen, was ich, nein, was wir verloren haben und auf welche Weise dies geschehen ist. Das schiere Ausmaß dieser Veränderungen, die für die überwiegende Mehrheit von uns fast alle eine Art von Verlust bedeuten, ist wirklich erschütternd. Vielleicht wird die andere Mehrheit, die ärmsten Bürger der Welt, zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt, erleben, dass der Rest von uns echte Empathie erfährt, ein echtes Verständnis für einige der Herausforderungen und täglichen Ungerechtigkeiten, die sie gezwungen waren, als normale Lebensweise zu akzeptieren.

Der schlimmste Aspekt meiner persönlichen Situation ist, dass meine ältere Mutter seit über einem Jahr in einer Pflegeeinrichtung eingesperrt ist und keine Familie mehr sehen kann, außer mir und meinem Bruder, denen es erlaubt wurde, als „essentielle Betreuer“ eingestuft zu werden, damit sie ein paar Besucher haben kann.

Bisher war unsere Regierung in Ontario mit dieser Maßnahme noch nicht herzlos genug, um die alte Frau komplett zu isolieren, aber allen anderen Freunden und der Familie ist es verboten, sie zu besuchen. Das letzte Mal, als sie nach draußen durfte, vor fast 8 Monaten, war sie in Anwesenheit eines „Aufpassers“, der uns 2 Meter auseinander hielt, maskiert und der uns keine Privatsphäre gewährte. Ich werde meine Mutter bald verlieren, sie wird vielleicht allein sterben, gewaltsam eingesperrt mit einfachen Vergnügungen wie Spaziergängen in einem Park, der chaotischen, nicht-urteilenden Liebe der Enkelkinder mit ihrem besonderen Überschwang an Feiertagen und Geburtstagen, die allesamt eliminiert sind.

Meine Kinder dürfen auch nicht mehr in die Schule gehen, obwohl die Kinder nicht gefährdet sind und es auch nie waren, und im Moment haben über 75% unserer Schulen in Ontario nicht einmal einen einzigen „Fall“, als sie das letzte Mal in der Sitzung waren. Sie verlieren nicht nur Bildung, sondern auch soziale Fähigkeiten, Lernfähigkeiten, wertvolle tägliche Interaktionen und Lebenslektionen sowie Bewegung und frische Luft und tragischerweise auch einen großen Teil der kleinen, endlichen Zeit, in der sie einfach nur Kinder sein konnten.

An den meisten Tagen fühle ich Verzweiflung, wenn ich meine Tochter sehe, wie sie am Esszimmertisch vor dem Laptop hockt und bereit ist, sich in der virtuellen Schule anzumelden – allein und auf sich gestellt. Unsere wunderbare Schule in der Nachbarschaft ist geschlossen, während meine Tochter im Alter von 8 Jahren die Routine eines Büroangestellten nachahmt. Am Ende des Tages ertappen wir uns manchmal dabei, wie wir sie fast wie Manager-Arschlöcher auf niedriger Ebene beschimpfen, weil sie nicht aufpasst und tagsüber am Computer herumalbert. Um Himmels willen, was ist aus uns als Eltern geworden?

Mein 5 Jahre alter Sohn hält nicht einmal eine 20-minütige Online-Stunde alleine durch. Anfangs war ich frustriert, dass er nicht so durchhalten konnte wie die anderen jungen Unschuldigen in diesen körperlosen Zoom-Klassen, aber jetzt könnte ich das eher akzeptieren, außer dass wir beide während dieser „Schulzeit“ arbeiten müssen und er beschäftigt werden muss. Vielleicht spricht dieser Mangel an digitalem „Fokus“ dafür, wie wenig Bildschirmzeit er vor dieser Abscheulichkeit des Online-„Lernens“ hatte, oder vielleicht liegt es einfach daran, dass er erst 5 Jahre alt ist und es ihm nicht zusteht, so behandelt zu werden.

Es überrascht mich, wie schnell ich zu einem abgestumpften Mann mittleren Alters geworden bin, der sich hauptsächlich bei gleichgesinnten Freunden beschwert und der sich und andere mit denselben ohnmächtigen Fragen nach dem „Warum und „Wie“ konnte das passieren? Ich habe versucht, fast jeden Verantwortlichen per E-Mail anzuschreiben, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Schulmaskenmandats in Frage zu stellen, aber dieser Versuch scheiterte bald nach so vielen „cut and paste“, formelhaften Antworten von den bürokratischen Aufpassern zusammen mit ihren Links zu „Community spread“ und „how to safe wear a mask“.

Es wäre schön gewesen, mit den Mitarbeitern der Schule persönlich über meine Bedenken sprechen zu können, aber die Eltern dürfen seit über einem Jahr die Schule nicht mehr betreten. Werden wir jemals wieder in unsere Schulen hineingelassen werden, oder wird es neue Maßnahmen geben, neue „Drohungen“, um uns draußen zu halten, oder haben wir einfach nur die Möglichkeit verloren, diese kritisch prägende Umgebung, in die wir unsere Kinder eintauchen, zu sehen und mit ihr zu interagieren?

Ich habe seit November 2020 keinen Haarschnitt mehr gehabt. „Unsicher“ sagen sie, während sie alle Friseure für den größten Teil eines Jahres auf Sozialhilfe setzen und außerdem die „Arbeit von zu Hause“ noch viel unwürdiger machen. Hunde haben im letzten Jahr in Ontario tatsächlich häufiger Zugang zu professionellen Friseuren bekommen als Erwachsene.

Vielleicht ist das der Grund, warum Alkohol, Marihuana und Fast Food während dieser Pandemie immer verfügbar waren. Ich schätze, sie wissen, dass, solange wir in einem wohlgenährten Stupor bleiben und Netflix uns von der Realität ablenkt, es keine wirkliche Angst oder Frustration auf den Straßen geben wird.

Für einen kurzen Moment in der letzten Woche, als wir den neuesten Befehl zum Daheimbleiben aufgrund unserer hypersensiblen, 47 Zyklen umfassenden PCR-Testfälle (etwa 1 Fall pro 4.500 Einwohner hier in Ontario, wohlgemerkt) verkündeten, versuchte unser stümperhafter Premierminister mit Highschool-Abschluss, ein Quasi-Kriegsrechtsedikt zu verhängen. Die Polizei wäre in der Lage gewesen, Sie zu stoppen und Ihre Absicht zu befragen, wenn Sie sich außerhalb Ihres Hauses wagten. Ich fand es lächerlich, dass man sich legal verhalten konnte, indem man sagte, man sei „unterwegs, um Schnaps, Gras oder Fast Food zu kaufen“, und das wären alles gültige, notwendige Ziele für einen solchen Ausflug gewesen. Sich aber mit einem Freund zu einem Spaziergang im Park zu treffen, das ist weder sicher, noch empfohlen oder gar erlaubt!

Glücklicherweise haben sie sich von dieser Haltung zurückgezogen, die Anwälte haben wahrscheinlich gesagt, dass es ungesetzlich ist, die Polizei hat wahrscheinlich gesagt, dass sie diese schwerfällige Haltung nicht durchsetzen will und vielleicht hat die müde, trübeäugige, stolpernde Öffentlichkeit vielleicht, endlich, vielleicht „genug“ gesagt.

Ich glaube, an diesem Punkt glauben nur die Naiven, dass unser altes Leben zurückkommt. Vielleicht ist das der Grund, warum sie so bereitwillig, so unnachgiebig sind, die Impfung zu bekommen. Nicht wirklich, um das Leben anderer zu retten oder die Geißel einer Infektionskrankheit zu verhindern, sondern weil es hauptsächlich so scheint, als ob die meisten Menschen einfach nur wieder reisen wollen oder die Chance haben wollen, nicht mehr ständig von Covid hören oder sich Sorgen machen zu müssen.

Noch einmal: Mir ist klar, dass ich nichts über den Verlust zu schreiben habe. Meine Freunde sind alle noch berufstätig, ich kenne wirklich niemanden, der einen kleinen Laden oder ein Restaurant betreibt. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn man zusieht, wie das eigene Geschäft zerfällt, sich die Schulden auftürmen und die Finanzgeier anfangen, über einem zu kreisen. Ich verstehe, warum diese kleinen Geschäftsinhaber und Angestellten so motiviert sind, sich impfen zu lassen, damit sie sich endlich öffnen und aus diesem tiefen Loch herauskratzen können, in das sie gestürzt wurden, während das andere Ende ihrer von der Regierung ausgegebenen Kredit-Lebenslinien den großen Banken als finanzielle Schlinge um ihren Hals gereicht wurde, die sich in den kommenden Monaten und Jahren immer enger ziehen wird.

Im Moment sind wir alle noch durch das Modell der Heimarbeit geschützt, bei dem es aufgrund eines massiven, unkontrollierten nationalen Lohnsubventionsprogramms der Regierung, das sogar 70% Lohnsubvention an große, deutlich profitable Unternehmen zahlt, die immer noch Dividenden an die Aktionäre ausschütten, keine nennenswerten Entlassungen gegeben hat. Diese Stabilität auf dem Arbeitsmarkt für Angestellte wird hier in Kanada noch durch den wieder anspringenden Aktienmarkt verstärkt, der dank der staatlichen Schuldendruckmaschinen immer neue Rekordhöhen erreicht.

Wie viel werden sie uns also in den kommenden Monaten und Jahren wirklich wegnehmen?

Vergessen wir die PCR-Testzyklen, was einen „Fall“ im Gegensatz zu einem klinischen Fall ausmacht, die Impfstoffversuche, ob Masken funktionieren oder ob Lockdowns wirklich etwas bewirken. Das sind alles unnötige Diskussionen, die in Ermangelung eines echten oder ehrlichen Mainstream-Journalismus niemals in einem öffentlichen Forum geklärt werden können.

Worum wir uns wirklich kümmern sollten, ist, dass unseren Kindern verboten wurde, miteinander zu interagieren, Hobbys, Musikunterricht, Schulclubs oder einfach nur Spielzeit mit Gleichaltrigen zu haben. Sie werden in die Schule geschickt, wenn sie aufgrund der Computermodelle als „sicher“ gelten, gefesselt und geknebelt wie Invaliden für bis zu 8 Stunden am Tag. Mittagspausen und Spielzeiten werden gekürzt, entmutigt und durch stille Mittagessen vor einem Bildschirm und „sozial distanziertes“ Spiel im Freien während verkürzter Pausenzeiten ersetzt.

Wie wird die Schule in den kommenden Jahren aussehen? Welche Art von digitalen Ausweisen werden unsere Kinder gezwungen sein, ständig bei sich zu tragen, und welches große Tech-Konglomerat wird alle ihre medizinischen, wissenschaftlichen und persönlichen Daten sammeln, kuratieren, vermarkten und verbreiten?

Was wird all die kleinen Restaurants, Kneipen und Geschäfte ersetzen, die untergegangen sind? Werden all diese schönen, gemauerten Etablissements von einer großen Private-Equity-Firma billig aufgekauft werden, die verzweifelten Bewerbern die ungerechtesten Arbeitsbedingungen bieten wird?

Im Moment darf ich die Grenzen meiner Nachbarschaft nicht verlassen. Wann werde ich in der Lage sein, international zu reisen, und welche Risiken muss ich mit neuen Impfungen und Auffrischungsimpfungen in Kauf nehmen, um mich dafür zu qualifizieren, und welche privaten Informationen muss ich auf Anfrage opfern, um dem nachzukommen?

Ich habe das Gefühl, dass der größte Teil der Online-Welt, auf die ich treffe, von Fehlinformationen überschwemmt wird. Wie schnell wird es gehen, bis die kleinen und belagerten Quellen echter Informationen, die ich online finden kann, komplett entmonetisiert, entlinkt, verboten oder aus dem Internet entfernt werden? Der Zugang zu Inhalten und Kommentaren, den wir allein im letzten Jahr verloren haben, wäre noch vor wenigen Jahren für fast alle von uns unvorstellbar gewesen, und jetzt schreien die meisten „liberalen Demokraten“ nach Big Tech und den Regulierungsbehörden, um mehr zu tun, um strengere Maßnahmen zu ergreifen. Bald könnten wir ein sehr hartes und unversöhnliches Internet erleben, eines, das uns meldet, wenn wir uns außerhalb der immer enger werdenden Community-Richtlinien bewegen.

Was ist mit meiner Freiheit, meinem Recht, eine eilig entwickelte medizinische Technologie abzulehnen, eine, die nicht gründlich getestet wurde, aber trotzdem (fast) garantiert die passende Immunantwort auf einen Virus hervorrufen soll, der mir so gut wie keinen Schaden zufügt?

Was ist mit unbeabsichtigten Folgen? Was passiert mit mir, wenn ich in der Zukunft plötzlich eine beliebige Anzahl von seltenen oder schwächenden Gesundheitszuständen entwickle? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dem Covid-19-Virus anstecke oder krank werde, ist sehr gering, warum darf ich dieses Risiko nicht eingehen, ohne dafür verurteilt zu werden?

Was ist aus unserem erworbenen Wissen als Gesellschaft geworden, wie man sich im Krankheitsfall verhält? Das hat uns Jahrtausende lang gut gedient. Wenn unser erstaunliches Immunsystem gegen eine schwere Krankheit kämpfte, war es fast immer klar, dass der Kranke gepflegt, aber isoliert und von anderen ferngehalten werden sollte.

Warum haben wir dieses Vertrauen in uns selbst und in unser eigenes Urteilsvermögen verloren? Wir dürfen (vorerst) noch unsere Kinder erziehen, aber wir sind nicht in der Lage, unsere eigene Gesundheit und Infektiosität richtig einzuschätzen, wenn es um andere am Arbeitsplatz oder in der Schule geht? Unser eigenes Urteilsvermögen auszuüben, ist ein entscheidender Aspekt einer gut funktionierenden, zivilen Gesellschaft. Wenn man uns dieses Recht, diese Entscheidungsfreiheit nimmt, führt das nur zu einer strafenden, dystopischen Art von Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich eifrig gegeneinander wendet, anstatt sich gegenseitig zu helfen.

Die Optimisten, diejenigen, die an das System glauben, das gleiche System, in dem die Hälfte des Planeten in Armut lebt, wohlgemerkt, aber machen Sie sich darüber keine Sorgen, das ist nur ein kleiner Makel, sie glauben, dass dieses fabelhafte System der Demokratie und des Handels uns das Gesundheitsergebnis liefern wird, das wir alle verdienen. Es wird uns und unsere Schwächsten schützen und alles, was wir tun müssen, ist, jedes Jahr eine Spritze zu nehmen, oder zwei oder drei, und sich nicht um die Kosten zu kümmern oder wie oder an wen das Geld verteilt wurde, es war notwendig, es wird sich lohnen.

Sobald dies geschieht, sobald wir die jetzt neu definierte, ausschließlich von Impfstoffen abgeleitete „Herdenimmunität“ erreichen, ist das Leben wieder da! Schule, Reisen, Freunde und Familie. Sie können das alles haben, aber Sie brauchen vielleicht eine Maske für ein bisschen länger, vielleicht sogar zwei Masken.

Der Rest von uns, eine kleine lautstarke Minderheit oder vielleicht, hoffentlich, eine größere, meist schweigende und verblüffte Masse von Bürgern, wird endlich anfangen, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was wir verloren haben und was wir wirklich zu verlieren drohen.

Es ist schwer, das zu tun. Ich möchte immer noch, dass die anderen recht haben. Ich möchte, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Ich möchte, dass das Opfer es wert ist. Ich möchte reisen und all die Dinge tun, die ich mir vorgestellt habe, mit Freunden und Familie und bei der Arbeit. Ich möchte, dass meine Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, die ich hatte. Ich möchte glauben, dass meine Regierung und unsere Gesundheitsbeamten mit unseren besten Interessen im Sinn arbeiten, während sie von Interessenkonflikten unbeeinflusst sind.

Aber die Daten sagen etwas anderes. Diese Daten, die schon immer da waren. Die Daten, die uns zeigen, dass Covid für Menschen unter 70 Jahren weder gefährlich noch besonders ansteckend ist. Die historischen Daten, die uns sagen, dass Influenza A und B und all die anderen Subtypen unmöglich einfach weltweit in den letzten zwölf Monaten verschwinden konnten. Die Daten, alle Daten, diese letzten 12 Monate von neu erworbenen, rohen Zahlen aus der ganzen Welt, die nicht lügen…

Also, die Medien tun es.

Das tun auch fast alle Regierungen.

Sie haben die volle Kooperation aller großen Tech-Firmen für maximale Effektivität. Informationen waren noch nie so weit verbreitet, wurden aber sofort zensiert oder auf „Fakten“ geprüft. Prominente Stimmen der Vernunft, der Objektivität und der Wahrheit werden aus dem Schatten verbannt oder de-platformed. Selbst die winzigen, unbedeutenden, frustrierten Kommentare, die ich wider besseres Wissen auf unserer nationalen Nachrichten-Website abgebe, werden schnell und automatisch innerhalb von Minuten nach dem Posten deaktiviert. Ich sollte es besser wissen, als die Pixel zu verschwenden, wie vorübergehend sie auch sein mögen.

Was kann man tun? Nicht viel auf eigene Faust, aber doch eine ganze Menge, wenn wir alle etwas tun. Fast eine halbe Million Menschen marschierten am 24. April in London. Es war wunderbar zu sehen. Wie viele werden im Mai noch marschieren? Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal mindestens doppelt so viele sein werden und dass sie durchhalten, und durchhalten und durchhalten. Ich hoffe, dass, wenn das Wetter wärmer wird, immer mehr Menschen sehen, dass es möglich ist, draußen und drinnen zu sein, zusammen zu sein und unser Leben, unsere Berufe und unsere Leidenschaften gemeinsam zu feiern, ohne Scham oder Angst.

Was haben wir noch zu verlieren?