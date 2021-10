Was wird nicht über den Pfizer-Coronavirus-Impfstoff gesagt? „Menschliche Versuchskaninchen“?

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Bill Gates finanziert und fördert aktiv neue, noch nicht getestete Impfstoffe, die uns zumindest einigermaßen vor einem „grässlichen“ Tod durch das neuartige Coronavirus bewahren und es uns angeblich ermöglichen sollen, ein einigermaßen „normales“ Leben wieder aufzunehmen. Der Pharmariese Pfizer hat nun bekannt gegeben, dass er bei ersten Tests am Menschen spektakuläre Ergebnisse erzielt hat. Sie verwenden eine experimentelle Technologie, die als Gen-Editing bekannt ist, insbesondere mRNA-Gen-Editing, etwas, das noch nie zuvor in Impfstoffen verwendet wurde. Bevor wir uns in der Hoffnung auf Immunität impfen lassen, sollten wir mehr über diese radikale experimentelle Technologie und ihre mangelnde Präzision wissen.

Am 9. November geriet die Finanzwelt in Aufruhr, als der Pharmariese Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech in einer Pressemitteilung bekannt gaben, dass sie einen Impfstoff gegen Covid19 entwickelt hätten, der zu 90 % wirksam sei.

Der umstrittene US-Chef des NIAID, Tony Fauci (rechts), beeilte sich, die Nachricht zu begrüßen, und die EU gab bekannt, dass sie 300 Millionen Dosen des teuren neuen Impfstoffs gekauft hat. Wenn man den Finanzmärkten Glauben schenkt, ist die Pandemie so gut wie Geschichte.

Verdächtige Ereignisse

Es scheint jedoch, dass Albert Bourla, der CEO von Pfizer, die Zuversicht seiner eigenen Behauptungen nicht teilt. An dem Tag, an dem sein Unternehmen die Pressemitteilung über die vorgeschlagenen Impfstoffversuche veröffentlichte, verkaufte er 62 % seiner Pfizer-Aktien und machte dabei einen Millionengewinn. Den Verkaufsauftrag erteilte er im August im Rahmen einer Sonderoption, um nicht als „Insider-Verkauf“ aufzufallen, aber auch, um ihn kurz nach den US-Wahlen zu tätigen, als die Mainstream-Medien Joe Biden unrechtmäßig zum Präsidenten erklärten. Dem Anschein nach hatte Bourla einen ziemlich eindeutigen Interessenkonflikt beim Zeitpunkt seiner Pressemitteilung am selben Tag.

Bourla log und leugnete gegenüber der Presse, dass sein Unternehmen von der Trump-Regierung Gelder für die Entwicklung des Impfstoffs erhalten hatte, als bekannt wurde, dass sie im Sommer einen Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Dosen an die US-Regierung abgeschlossen hatten. Die Tatsache, dass das Unternehmen zuerst das Team von Joe Biden und nicht die zuständigen US-Regierungsbehörden informiert hat, macht das Vorgehen von Pfizer noch fragwürdiger.

Doch das ist bei weitem nicht das Einzige, was an der vielbeachteten Ankündigung von Pfizer alarmierend ist.

Der deutsche Partner

Pfizer, bekannt für Viagra und andere Medikamente, hat sich mit einem kleinen Mainzer Unternehmen, BioNTech, zusammengetan, das die radikale mRNA-Technik zur Herstellung des neuen Corona-Impfstoffs entwickelt hat. BioNTech wurde erst im Jahr 2008 gegründet. BioNTech unterzeichnete im September 2019 eine Vereinbarung mit der Bill & Melinda Gates Foundation, kurz vor der Bekanntgabe des neuartigen Coronavirus in Wuhan, China, und kurz bevor BioNTech sein Börsendebüt gab. Die Vereinbarung betraf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer mRNA-Techniken zur Behandlung von Krebs und HIV. Seltsamerweise wurde diese Pressemitteilung, „The Gates Foundation sees BioNTech potential to ‚dramatically reduce global HIV and tuberculosis'“ 05. September 2019, wurde inzwischen gelöscht.

BioNTech hat auch eine Vereinbarung mit einem der größten Arzneimittelhersteller Chinas, Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd („Fosun Pharma“), zur Entwicklung einer Version seines mRNA-Impfstoffs gegen neuartige Coronaviren für den chinesischen Markt getroffen. Ai-Min Hui, President of Global R&D von Fosun Pharma, sagte in einer Erklärung im August: „Die Verabreichung des ersten chinesischen Probanden mit BNT162b1 ist ein Meilenstein des globalen Co-Entwicklungsprogramms in China. Wir arbeiten eng mit BioNTech und den Zulassungsbehörden zusammen, um die Sicherheit und Wirksamkeit von BNT162b1 und anderen mRNA-Impfstoffkandidaten zu bewerten…“

Das bedeutet, dass dasselbe deutsche Biotech-Unternehmen hinter den Covid-Impfstoffen steht, die sowohl in China als auch in den USA und der EU auf den Markt kommen. Der Impfstoff wird in erschreckend kurzer Zeit zu einer möglichen Zulassung gebracht.

Sowohl die US-amerikanischen als auch die EU-Behörden und vermutlich auch die chinesischen Behörden haben auf die üblichen Tierversuche mit Frettchen oder Mäusen verzichtet und sind direkt zu menschlichen „Versuchskaninchen“ übergegangen. Die Tests am Menschen begannen Ende Juli und Anfang August. Drei Monate sind für die Erprobung eines neuen Impfstoffs ein ungewöhnlicher Zeitraum. Mehrere Jahre sind die Norm. Aufgrund des Ausmaßes der weltweiten Panik, die von der WHO wegen des Coronavirus ausgelöst wurde, wird Vorsicht in den Wind geschlagen. Die Hersteller von Impfstoffen sind alle rechtlich abgesichert, d. h. sie können nicht verklagt werden, wenn Menschen durch den neuen Impfstoff sterben oder verstümmelt werden. Die alarmierendste Tatsache in Bezug auf den neuen gentechnisch veränderten Impfstoff von Pfizer-BioNTech ist jedoch, dass die gentechnisch veränderte mRNA für die Anwendung als Impfstoff beim Menschen noch nie zugelassen wurde. Vor allem zeigten zweijährige, von Experten begutachtete Tests mit Mäusen, die mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert wurden, der mit dem glyphosathaltigen Roundup von Monsanto besprüht worden war, nach neun Monaten Krebstumore sowie Leber- und andere Organschäden. Frühere Tests der Firma Monsanto endeten nach drei Monaten und behaupteten, dass keine Schäden aufgetreten seien. Ähnlich verhält es sich mit den gentechnisch veränderten mRNA-Impfstoffen, die nach weniger als 90 Tagen Tests am Menschen auf den Markt gebracht werden.

„Ausdrücklich experimentell“

Dr. Michael Yeadon antwortete kürzlich in einem öffentlichen Social-Media-Kommentar an einen Kollegen in Großbritannien: „Alle Impfstoffe gegen das SARS-COV-2-Virus sind per Definition neu. Kein Impfstoffkandidat befindet sich seit mehr als ein paar Monaten in der Entwicklung.“ Yeadon fuhr dann fort zu erklären,

„Wenn ein solcher Impfstoff unter Umständen zugelassen wird, die nicht AUSDRÜCKLICH experimentell sind, glaube ich, dass die Empfänger in kriminellem Ausmaß getäuscht werden. Das liegt daran, dass es genau null menschliche Freiwillige gibt, für die es möglicherweise mehr als ein paar Monate zurückliegende Sicherheitsinformationen geben könnte.“

Yeadon ist durchaus qualifiziert, diese Kritik zu üben. Wie er in seinem Kommentar anmerkt, „habe ich einen Abschluss in Biochemie und Toxikologie sowie einen forschungsbasierten Doktortitel in Pharmakologie. Ich habe 32 Jahre lang in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung gearbeitet, hauptsächlich an neuen Medikamenten für Lungen- und Hautkrankheiten. Ich war VP bei Pfizer und CEO…. eines von mir gegründeten Biotech-Unternehmens (Ziarco – von Novartis übernommen). Ich kenne mich mit der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente aus.“ Er war früher in einer sehr hohen Position bei Pfizer tätig.

Menschliche Versuchskaninchen?

Der Impfstoff von Pfizer-BioNTech ist experimentell und bei weitem nicht sicher, obwohl Pfizer, die EU und der berüchtigte Dr. Tony Fauci bereit zu sein scheinen, ihn noch vor Jahresende an Hunderten von Millionen Menschen auszurollen.

Die experimentelle Technologie basiert auf einer relativ neuen Genmanipulation, dem sogenannten Gene Editing. In einem großen Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs des New Yorker Council on Foreign Relations aus dem Jahr 2018 warb Bill Gates überschwänglich für die neuartige CRISPR-Genmanipulationstechnologie, die „die globale Entwicklung verändern“ könne. Er wies darauf hin, dass seine Gates-Stiftung seit einem Jahrzehnt die Entwicklung von Gen-Editing für Impfstoffe und andere Anwendungen finanziert hat.

Aber ist die Technologie zum Brechen und Spleißen menschlicher Gene so absolut sicher, dass es sich lohnt, sie für einen neuartigen experimentellen Impfstoff zu riskieren, der noch nie am Menschen eingesetzt wurde? Im Gegensatz zu dem, was Bill Gates behauptet, lautet die wissenschaftliche Antwort: Nein, sie ist nicht so sicher.

In einem von Experten begutachteten Artikel in der Fachzeitschrift Trends in Genetics vom Oktober 2020 kommen die Autoren zu dem Schluss, dass „die Bandbreite möglicher molekularer Ereignisse, die sich aus der Genom-Editierung ergeben, unterschätzt wurde und dass die Technologie auf dem Ziellocus und außerhalb davon unvorhersehbar bleibt“.

Dr. Romeo Quijano, pensionierter Professor für Pharmakologie und Toxikologie am College of Medicine der University of the Philippines Manila, wies auf einige der Gefahren des experimentellen Gen-Editings hin, wenn es auf Humanimpfstoffe angewendet wird. Quijano warnt vor,

„Die Gefahr, dass der Impfstoff die Pathogenität des Virus tatsächlich „verstärkt“ oder es aggressiver macht, möglicherweise aufgrund von Antikörper-abhängigem Enhancement (ADE), wie es bei früheren Studien mit Testimpfstoffen bei Tieren der Fall war. Sollte dies in einer größeren Studie am Menschen geschehen, könnte das Ergebnis katastrophal sein. Diese schwerwiegende unerwünschte Wirkung wird möglicherweise nicht einmal in einer klinischen Studie entdeckt, vor allem nicht bei klinischen Studien, die stark von Interessenkonflikten mit Impfstoffunternehmen geprägt sind. Selbst wenn eine schwerwiegende unerwünschte Wirkung festgestellt wird, wird sie in der Regel unter den Teppich gekehrt“.

Er zitiert den Fall eines anderen mRNA-Impfstoffkandidaten von Gates, Moderna, bei dem „drei der 15 menschlichen Versuchspersonen in der Hochdosisgruppe ernsthafte und medizinisch bedeutsame Symptome erlitten. Moderna kam jedoch zu dem Schluss, dass der Impfstoff „im Allgemeinen sicher und gut verträglich“ sei, was die von den Unternehmen dominierten Medien pflichtbewusst berichteten und so die tatsächliche Gefahr vertuschten…“

Er merkt an,

„Exogene mRNA ist von Natur aus immunstimulierend, und diese Eigenschaft der mRNA könnte sowohl von Vorteil als auch von Nachteil sein. Sie kann als Adjuvans wirken oder die Antigenexpression hemmen und die Immunantwort negativ beeinflussen. Die paradoxen Auswirkungen des angeborenen Immunsystems auf verschiedene Formate von mRNA-Impfstoffen sind noch nicht vollständig geklärt“. Quijano fügt hinzu: „Ein mRNA-basierter Impfstoff könnte auch starke Typ-I-Interferon-Reaktionen auslösen, die nicht nur mit Entzündungen, sondern möglicherweise auch mit Autoimmunität in Verbindung gebracht werden … und die Blutgerinnung und pathologische Thrombenbildung fördern.“

Quijano schreibt in dem umfangreich dokumentierten Artikel,

Neben anderen Gefahren könnten die mit Viren geimpften Impfstoffe eine Rekombination mit natürlich vorkommenden Viren eingehen und Hybridviren erzeugen, die unerwünschte Eigenschaften haben könnten, die die Übertragung oder Virulenz beeinflussen. Die … möglichen Folgen der Rekombination lassen sich mit den vorhandenen Mitteln und Kenntnissen praktisch nicht genau quantifizieren. Die Risiken sind jedoch real, wie das Auftreten mutierter Virustypen, eine erhöhte Pathogenität und unerwartete schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (einschließlich Todesfälle) nach willkürlichen Massenimpfkampagnen und früheren gescheiterten Versuchen, chimäre Impfstoffe mithilfe der Gentechnik zu entwickeln, gezeigt haben

Bill Gates, die Hersteller von mRNA-Impfstoffen, darunter Pfizer/BioNTech und Moderna, und ihre engen Verbündeten wie Dr. Tony Fauci vom NIAID setzen in ihrer Eile, diese experimentellen Impfstoffe in unsere Körper zu bringen, eindeutig Menschenleben aufs Spiel. Bemerkenswert ist, dass derselbe Dr. Fauci und sein NIAID das Patent auf einen Impfstoff gegen Dengue-Fieber namens Dengvaxia besitzen, der von Sanofi-Pasteur vermarktet und von Tedros‘ WHO seit 2016 als „unverzichtbarer“ Impfstoff beworben wird. Robert F. Kennedy Jr. merkte an, dass Fauci und das NIAID „aus den klinischen Studien wussten, dass es ein Problem mit der paradoxen Immunreaktion gab“, aber sie gaben den Impfstoff trotzdem an mehrere hunderttausend philippinische Kinder. Es wurde geschätzt, dass bis zu 600 geimpfte Kinder starben, bevor die Regierung die Impfungen stoppte.

Das bewährte Vorsorgeprinzip – im Zweifelsfall lieber nicht – wird von Fauci, Pfizer/BioNTech und anderen bei der überstürzten Zulassung des neuen mRNA-Impfstoffs gegen Coronaviren eindeutig ignoriert. Die Messenger-RNA-Technologie hat noch kein zugelassenes Medikament hervorgebracht, geschweige denn einen Impfstoff.