Neuseeland meldet trotz hoher Impfrate die höchste Zahl von Covid-19-Fällen

Neuseeland hat mit knapp 100 neuen lokalen Fällen die höchste Zahl von Covid-19-Infektionen pro Tag verzeichnet, obwohl über 80 % der Bürger mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Die Behörden machen Regelverstöße für den sprunghaften Anstieg verantwortlich.

Die verbleibenden Hoffnungen des Landes, eine „Null-Covid-Infektion“ zu erreichen, haben sich nicht erfüllt, denn am Dienstag wurden 94 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die jüngste von den neuseeländischen Gesundheitsbehörden bekannt gegebene Zahl stellt einen neuen Rekord dar, nachdem die bisherige Höchstzahl von 89 Fällen an einem einzigen Tag bereits zweimal während der Pandemie aufgetreten war. Der Großteil der neuen Fälle wurde in Auckland, der bevölkerungsreichsten Stadt der Insel, festgestellt, sieben jedoch im Bezirk Waikato, etwa 110 km südlich der Metropole.

Premierministerin Jacinda Ardern äußerte sich zu dem Anstieg der Fälle und deutete an, dass diejenigen, die sich nicht an die seit etwa zwei Monaten geltenden Sperrmaßnahmen in Auckland halten, zu den Neuinfektionen beitragen, und betonte, dass das Land der Gesundheitskrise nicht machtlos gegenüberstehe.

„Ich weiß, dass das Auf und Ab der Fälle für die Menschen unglaublich hart ist, besonders für die Menschen in Tamaki Makaurau“, sagte der Premierminister, der eine indigene Bezeichnung für Auckland verwendet. „Ich wollte nur noch einmal betonen, dass wir nicht machtlos sind. Wir haben die Möglichkeit, die Zahl der Fälle so gering wie möglich zu halten.“

Die neue Erkrankungswelle tritt trotz einer relativ hohen Durchimpfungsrate im Lande auf. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden haben mindestens 85 % der Bevölkerung ihre erste Impfdosis erhalten, wobei 67 % vollständig geimpft sind. Während des landesweiten Super Saturday Vaxathon“ am Samstag wurden fast 130.000 Impfungen vorgenommen, darunter 91.000 zweite Dosen. Der bisherige Rekord für Impfungen an einem Tag lag bei etwas mehr als 93 000 Injektionen. Das Land hat eine Gesamtbevölkerung von etwa fünf Millionen, wobei in Auckland 1,66 Millionen Menschen leben.

Die isolierte Pazifiknation hat die Krankheit lange Zeit mit Quarantänen, kurzfristigen Abriegelungen und der raschen Identifizierung lokaler Übertragungen durch die Rückverfolgung von Kontakten und Massentests in Schach gehalten. Vor zwei Wochen gab Ardern jedoch bekannt, dass diese Strategie aufgrund der ansteckungsfähigeren Delta-Variante des SARS-CoV-19-Virus nicht mehr durchführbar sei. Sie versicherte der Öffentlichkeit, dass dies kein Grund zur Sorge sei, da wirksame Impfstoffe weithin verfügbar seien.

Neuseeland hat sich eine Impfquote von 90 % bei Personen über 12 Jahren zum Ziel gesetzt, um die Abriegelungsmaßnahmen weiter zu reduzieren. Einige Menschen befürchten, dass die Entscheidung, das Krankenhaus in diesem Monat teilweise wieder zu öffnen, verfrüht getroffen wurde und dass das nationale Gesundheitssystem möglicherweise nicht auf eine Welle von Infektionen vorbereitet ist.